Преговори в Доха: САЩ и Иран търсят изход от кризата

Напрежението в Близкия изток достигна нова критична точка. Дипломатически делегации на САЩ и Иран пристигнаха в столицата на Катар, Доха, в спешен опит да намерят изход от задълбочаващата се криза, предаде Al Jazeera.

Преговорите обаче започват под знака на сериозно политическо говорене и дълбоко взаимно недоверие.

Разминаване в позициите още преди старта

Още преди официалното начало на срещата двете суперсили демонстрираха коренно различни версии за нейното организиране. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че совалката се провежда по изрично настояване на Техеран. Само часове по-късно иранското Външно министерство категорично отрече тази информация и заяви, че към момента няма насрочени никакви директни разговори с американската страна.

Иранският президент Масуд Пезешкиан използва официалния си профил в платформата X, за да очертае червените линии на Техеран:

„Иран ще изпълни своите ангажименти единствено ако Вашингтон стриктно спазва сключения меморандум за разбирателство. Няма да преговаряме под натиск, санкции или военни заплахи.“

Глътка въздух за петролния пазар

На заден план световните финансови пазари реагираха с временно успокоение на дипломатическата активност. След седмици на опасни взаимни удари и саботажи в близост до стратегическия Ормузки проток, временното затишие на атаките свали цената на международния бенчмарк Brent crude.

Черното злато се търгува на нива между 73 и 74 долара за барел. Енергийни експерти обаче предупреждават, че това спокойствие е крехко. При евентуален провал на преговорите в Доха и подновяване на заплахите за корабоплаването в протока, цените могат рязко да скочат над 85 долара до края на седмицата.

Примирието в Ливан на ръба на провала

Въпреки дипломатическите усилия в Катар, ситуацията на терен в региона остава взривоопасна и непредсказуема. Ливанските държавни медии съобщиха за нови израелски въздушни удари в южната част на Ливан.

Атаките поставят под сериозна заплаха наскоро подписаното споразумение за прекратяване на огъня. Военни анализатори посочват, че ескалацията в Ливан може директно да торпилира преговорите в Доха, тъй като Техеран продължава да обвързва регионалната сигурност с прекратяването на всички израелски операции.