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Преговори в Доха: САЩ и Иран търсят изход от кризата

Преговори в Доха: САЩ и Иран търсят изход от кризата

30 Юни, 2026 03:39, обновена 30 Юни, 2026 04:05 508 1

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Дипломатически совалки в Катар и нестихващи удари в Ливан бележат опитите за деескалация в Близкия изток

Преговори в Доха: САЩ и Иран търсят изход от кризата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна нова критична точка. Дипломатически делегации на САЩ и Иран пристигнаха в столицата на Катар, Доха, в спешен опит да намерят изход от задълбочаващата се криза, предаде Al Jazeera.

Преговорите обаче започват под знака на сериозно политическо говорене и дълбоко взаимно недоверие.

Разминаване в позициите още преди старта

Още преди официалното начало на срещата двете суперсили демонстрираха коренно различни версии за нейното организиране. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че совалката се провежда по изрично настояване на Техеран. Само часове по-късно иранското Външно министерство категорично отрече тази информация и заяви, че към момента няма насрочени никакви директни разговори с американската страна.

Иранският президент Масуд Пезешкиан използва официалния си профил в платформата X, за да очертае червените линии на Техеран:

„Иран ще изпълни своите ангажименти единствено ако Вашингтон стриктно спазва сключения меморандум за разбирателство. Няма да преговаряме под натиск, санкции или военни заплахи.“

Глътка въздух за петролния пазар

На заден план световните финансови пазари реагираха с временно успокоение на дипломатическата активност. След седмици на опасни взаимни удари и саботажи в близост до стратегическия Ормузки проток, временното затишие на атаките свали цената на международния бенчмарк Brent crude.

Черното злато се търгува на нива между 73 и 74 долара за барел. Енергийни експерти обаче предупреждават, че това спокойствие е крехко. При евентуален провал на преговорите в Доха и подновяване на заплахите за корабоплаването в протока, цените могат рязко да скочат над 85 долара до края на седмицата.

Примирието в Ливан на ръба на провала

Въпреки дипломатическите усилия в Катар, ситуацията на терен в региона остава взривоопасна и непредсказуема. Ливанските държавни медии съобщиха за нови израелски въздушни удари в южната част на Ливан.

Атаките поставят под сериозна заплаха наскоро подписаното споразумение за прекратяване на огъня. Военни анализатори посочват, че ескалацията в Ливан може директно да торпилира преговорите в Доха, тъй като Техеран продължава да обвързва регионалната сигурност с прекратяването на всички израелски операции.


Катар
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