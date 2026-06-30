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Рекордна жега в Европа: Континентът премина 41°C

Рекордна жега в Европа: Континентът премина 41°C

30 Юни, 2026 03:46, обновена 30 Юни, 2026 04:06 520 2

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Брутална гореща вълна взе над 1300 жертви във Франция и подпали Южна и Централна Европа

Рекордна жега в Европа: Континентът премина 41°C - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Безпрецедентна гореща вълна обхвана по-голямата част от европейския континент, като счупи десетилетни температурни рекорди и предизвика мащабна хуманитарна и екологична криза, предаде Euronews.

Метеоролозите предупреждават, че пикът на екстремното време тепърва предстои, а властите в десетки държави обявиха най-висока степен на опасност.

Термичен шок в Германия и Франция

Германия регистрира абсолютен температурен рекорд в своята история, след като термометрите в град Кошен отчетоха смразяващите за континента 41,7°C. Ситуацията в Западна Европа се влошава с часове, като най-тежко е положението във Франция. Световната здравна организация (СЗО) излезе с тревожни данни, според които жертвите на екстремните жеги в страната вече надхвърлят 1300 души, предимно възрастни хора и граждани с хронични заболявания.

Говорител на здравните власти във Франция отправи спешен апел:

„Натискът върху спешната помощ е огромен. Призоваваме гражданите да не излизат в пиковите часове и да проявяват изключителна бдителност към своите съседи и близки.“

Огнен обръч в Централна и Източна Европа

Горещата вълна се измества бързо на изток, като Полша, Чехия и Унгария също преминаха психологическата граница от 40°C. Комбинацията от необичайно високи температури и продължително засушаване изправи местните служби пред невиждан риск от горски пожари.

Властите в Будапеща и Варшава въведоха строги ограничения за влизане в горските масиви и мобилизираха допълнителни екипи на пожарната. Освен от огън, регионът е застрашен и от силни локални гръмотевични бури с градушки, породени от сблъсъка на въздушните маси, които могат да нанесат сериозни щети на инфраструктурата.

Енергийните мрежи пред колапс

Експерти по енергетика предупреждават за опасност от масови прекъсвания на електрозахранването (blackouts) в Централна Европа заради претоварените климатични системи. Водните нива на ключови европейски реки започнаха рязко да спадат, което вече затруднява охлаждането на някои ядрени и термични електроцентрали, застрашавайки енергийната стабилност на континента в най-критичния момент.


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  • 1 Страхотно

    2 2 Отговор
    Ще има изпечени жълтопаветници!

    04:14 30.06.2026

  • 2 И запомнете

    0 0 Отговор
    колкото повече климатика ви охлажда малката стаичка вътре толкова повече външното тяло затопля околната среда. Милиарди климатици по света... ама така е когато се махне зеленото и се сложи бетона. В София тая година ще е 3 градуса по горещо и за напред ще е така. Инженерите на лошия диктатор бай Тошо изрично са забранявали застрояването на Малинова долина и Кръстова вада със строителство над 3 етажа защото ще се спре някакъв поток течение идващ от Банкя минаващ в подножието на витоша и охлаждащ по естествен път София... върха на лакомията е... самоизяждане...

    05:09 30.06.2026