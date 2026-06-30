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Нощни атаки с дронове между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Нощни атаки с дронове между Русия и Украйна

30 Юни, 2026 04:25, обновена 30 Юни, 2026 04:30 444 7

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Въздушна тревога в Кременчуг и извънреден режим в Самарска област белязаха часовете след полунощ

Нощни атаки с дронове между Русия и Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивни взаимни атаки с безпилотни летателни апарати изправиха на крак противовъздушната отбрана на Русия и Украйна в първите часове на 30 юни, предаде СитиТрафик.

Военните действия през нощта бяха белязани от масирани нападения на дронове-камикадзе и въвеждане на извънредни мерки за сигурност.

Още новини от Украйна

Тревога в Централна и Източна Украйна

Въздушната отбрана на Украйна бе задействана по спешност след навлизането на няколко групи руски ударни БПЛА тип „Шахед“. Мониторинговите канали фиксираха движение на боеприпасите над Днепропетровска и Източна Харковщина. Най-критична бе ситуацията в Полтавска област, където дронове се насочиха директно към стратегическия промишлен център Кременчуг, принуждавайки местните власти да призоват гражданите да останат в убежищата.

Русия под обсада: Режим „Беспилотная опасност“ в Самара

На територията на Руската федерация също бяха активирани протоколи за въздушна заплаха. Точно в 3:40 ч. сутринта местните власти в Самарска област официално обявиха режим „Беспилотна опасност“. Регионалните служби за сигурност бяха приведени в пълна бойна готовност, а на населението бе разпоредено незабавно да заеме безопасни места в сградите, далеч от прозорци. Нощният налет следва поредица от шест поредни дни на украински въздушни атаки по периметъра на столицата Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Гопи магучая от всички страни, топливо, интернет и ток нет, все па план.

    04:33 30.06.2026

  • 2 Генчодайнов:

    2 3 Отговор
    Русия загуби войната украйна е победител!🫪🤪

    04:33 30.06.2026

  • 3 Пак

    0 2 Отговор
    лигавене с дронове ! Бий с Орешник !

    04:37 30.06.2026

  • 4 И четем във Факти...

    1 1 Отговор
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    04:43 30.06.2026

  • 5 Гориил

    1 2 Отговор
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    04:44 30.06.2026

  • 6 милене! на мaйкя ти ф путкaтa миpизливa

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    04:45 30.06.2026

  • 7 Гоорил

    2 1 Отговор
    Но трябва да отбележим, че от обловките на натовските дронове игоряха 60% от рафинериите в блатата, топливо нет, няма и да има, все па план сказал бункирной!

    04:55 30.06.2026

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