Нощни атаки с дронове между Русия и Украйна

Интензивни взаимни атаки с безпилотни летателни апарати изправиха на крак противовъздушната отбрана на Русия и Украйна в първите часове на 30 юни, предаде СитиТрафик.
Военните действия през нощта бяха белязани от масирани нападения на дронове-камикадзе и въвеждане на извънредни мерки за сигурност.
Тревога в Централна и Източна Украйна
Въздушната отбрана на Украйна бе задействана по спешност след навлизането на няколко групи руски ударни БПЛА тип „Шахед“. Мониторинговите канали фиксираха движение на боеприпасите над Днепропетровска и Източна Харковщина. Най-критична бе ситуацията в Полтавска област, където дронове се насочиха директно към стратегическия промишлен център Кременчуг, принуждавайки местните власти да призоват гражданите да останат в убежищата.
Русия под обсада: Режим „Беспилотная опасност“ в Самара
На територията на Руската федерация също бяха активирани протоколи за въздушна заплаха. Точно в 3:40 ч. сутринта местните власти в Самарска област официално обявиха режим „Беспилотна опасност“. Регионалните служби за сигурност бяха приведени в пълна бойна готовност, а на населението бе разпоредено незабавно да заеме безопасни места в сградите, далеч от прозорци. Нощният налет следва поредица от шест поредни дни на украински въздушни атаки по периметъра на столицата Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
04:33 30.06.2026
2 Генчодайнов:
04:33 30.06.2026
3 Пак
04:37 30.06.2026
4 И четем във Факти...
Най-поразителното при влизането в Банкова е колко е тъмно вътре, пише журналистката. Всички кепенци са спуснати, за да се предпази от експлозии на бомби, а светлините са изключени, за да се намали заплахата сградата да бъде обект на въздушни нападения или снайперисти.
Карълайн Уилър пояснява, че Банкова представлява блок от офиси, заобиколен от стоманен пръстен. По всички улици около комплекса са разположени КПП-та с въоръжена охрана. Достъп имат само онези, които разполагат с нужните документи.
04:43 30.06.2026
5 Гориил
04:44 30.06.2026
6 милене! на мaйкя ти ф путкaтa миpизливa
04:45 30.06.2026
7 Гоорил
04:55 30.06.2026