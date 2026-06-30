Нощни атаки с дронове между Русия и Украйна

Интензивни взаимни атаки с безпилотни летателни апарати изправиха на крак противовъздушната отбрана на Русия и Украйна в първите часове на 30 юни, предаде СитиТрафик.

Военните действия през нощта бяха белязани от масирани нападения на дронове-камикадзе и въвеждане на извънредни мерки за сигурност.

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Тревога в Централна и Източна Украйна

Въздушната отбрана на Украйна бе задействана по спешност след навлизането на няколко групи руски ударни БПЛА тип „Шахед“. Мониторинговите канали фиксираха движение на боеприпасите над Днепропетровска и Източна Харковщина. Най-критична бе ситуацията в Полтавска област, където дронове се насочиха директно към стратегическия промишлен център Кременчуг, принуждавайки местните власти да призоват гражданите да останат в убежищата.

Русия под обсада: Режим „Беспилотная опасност“ в Самара

На територията на Руската федерация също бяха активирани протоколи за въздушна заплаха. Точно в 3:40 ч. сутринта местните власти в Самарска област официално обявиха режим „Беспилотна опасност“. Регионалните служби за сигурност бяха приведени в пълна бойна готовност, а на населението бе разпоредено незабавно да заеме безопасни места в сградите, далеч от прозорци. Нощният налет следва поредица от шест поредни дни на украински въздушни атаки по периметъра на столицата Москва.