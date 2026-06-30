Ситуацията по 1250-километровата фронтова линия в Украйна остава изключително напрегната и динамична.
След повече от четири години пълномащабен конфликт, лятната кампания демонстрира преминаване към силно технологична война на изтощение, в която масираното използване на безпилотни апарати пренаписва правилата на бойното поле.
Руски натиск на Изток и усложнена логистика
Руските сили продължават да поддържат висок интензитет на настъпателните си операции в Донбас. Основните сблъсъци са концентрирани в Купянското направление, където руската армия се опитва да достигне река Оскол.
Тежкият отбранителен огън обаче принуди руското командване да промени тактиката си. Поради масираното покритие с украински FPV-дронове, движението на тежка техника е силно ограничено, което принуждава руските части да използват малки безпилотни апарати дори за доставка на провизии и боеприпаси до предните линии.
Стратегическите удари на Украйна в тила
На фона на тежката ситуация на фронтовата линия, Украйна разгърна мащабна кампания за прекъсване на руските вериги за доставки. През последните часове украинските сили нанесоха успешни удари по три ключови транспортни моста – един автомобилен край Новоазовск (Донецка област) и два железопътни в Луганска област.
Успоредно с това, дълбоките удари с дронове срещу руската петролна инфраструктура и складове за боеприпаси започват да оказват сериозно влияние. В официално изявление руският президент Владимир Путин призна, че страната изпитва логистични проблеми и местен недостиг на гориво вследствие на постоянните нальоти срещу рафинерии.
Пътят към преговорите остава блокиран
Въпреки икономическия натиск и тежките месечни загуби на бойното поле, Москва категорично отхвърли предложенията за двустранно ограничаване на ударите с дълъг обсег. Руското ръководство обяви, че ще продължи операциите си до пълното постигане на военните цели, докато Киев засилва натиска си върху логистичните линии в окупирания полуостров Крим в опит да принуди Кремъл към преговори при свои условия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Решение
Коментиран от #3, #6
04:40 30.06.2026
2 Презвитер Козма
Коментиран от #13
04:41 30.06.2026
3 Онбашията
До коментар #1 от "Решение":Така е, орката разбира само от бой, докато не напълни прашките с а.ко и хукне да бяга полугола като Путин от Пригожински метеж
04:42 30.06.2026
4 милене! на мaйкя ти ф путкaтa миpизливa
Коментиран от #7
04:43 30.06.2026
5 Путин обосрался
Коментиран от #16
04:45 30.06.2026
6 оня с коня
До коментар #1 от "Решение":боя възпитава, не случайно комунистите биеха
на някой още им държи влага
кои е лежал в белене ще го помни цял живот
04:45 30.06.2026
7 Пиночет
До коментар #4 от "милене! на мaйкя ти ф путкaтa миpизливa":Удри, Вова. Набий го това дилдо още по-дълбоко в ауспуха си, да се пукат душманите, че имаш такава широка халка.
04:46 30.06.2026
8 оня с коня
04:49 30.06.2026
9 Ужасни кадри и видеа
Приятели, дoкато руcката прoпагaнда у нас бьлвa денoнoщни лъжи за " вeлики побeди“, днес мeждyнарoдните aнaлизaтори разкриха поредния злoвeщ aбcyрд от фронта.
Kрeмъл бyквaлно изпраща хора на сигурна cмърт, само за да заcнеме прoпагaнднo видео !! Прочeтете фaктитe, които ДС кaлинкитe у нас ще се опитат да скрият от вас..
Днес, 29 юни 2026 г. рycкото Министерство на отбраната гoрдo публикува кадри и обяви, че силите му yж са "прeвзeли“ село Hoвоceливкa в Запорoжка област. Веднага след това обаче истината лъcна по най-грoзния възможен начин чрез докладите на Украинските 95- та отделна щурмова бригада и 63- та отделна механизирана бригада.
Истината зад кaдър: - Знaме cрещу живoт
Руските командири са изпратили група войници в Hoвоceливкa с една -единcтвена цeл – да зaбият руското знаме и да направят видeо за побeдата. Руските сили са влезли за брoeни минути, развели са бaйрака пред камeрата и веднага са били пoметeни от Украинcките дрoнове и пexота. Те плaтиха с живота си за симвoлични кадри в coциалните мрежи!
Украинските военни споделят потресаващ детайл :Eдин от войниците, натоварен със задачата да носи знамето, е заловен жив. Видеозаписите показват, че когато украинските дронове са се приближили, знаменоcецът "дори не се е опитал да избяга или да се скрие “....
Той е знаел отлично, че е пратен на сигурна смърт като пyшечно мeco, само за да може Шoйгу и Путин да
Коментиран от #11
04:49 30.06.2026
10 Последния Софиянец
04:50 30.06.2026
11 Танцуваща копейка 🕺🤸
До коментар #9 от "Ужасни кадри и видеа":Вчера, сутринта главният редактор на факти Mилeн Гaнев в заглaвна новина цитира Руския генeрален щаб че вчера рaшистите са превзели селището Hовоcеливка! И клoшaрските кAпеи изпаднаха във възторг от ,,новината". А истината е че около 150 орки под артилерийския огън на ВСУ половината от които ликвидирани от огъня а останалите влизат ,забиват рашисткото знаме ,правят снимки и се изтеглят. Избити са при оттеглянето от Украинските командоси които и в момента им разнасят телата на центъра на селото. Предалия се с радост руски войник да спаси живота си пее като канарче пред Украинците. Как от ФСБ на путя вземат за заложници семействата им ако се предадат живи ,как в цяла раша жужи като кошер от липса на горива и основни храни ,как безследно изчезват граждани които си позволяват публично да критикуват мизерията и потисничеството...
Коментиран от #12
04:51 30.06.2026
12 Точен сте
До коментар #11 от "Танцуваща копейка 🕺🤸":Стотици убити клети рашисти за да може путя и шойгу да пуснат 5-секундно видео по руската държавна телевизия малко да успокоят глада на руснаците
04:52 30.06.2026
13 Монако взрив
До коментар #2 от "Презвитер Козма":Неофициални източници настояват, че обект на офанзивата е бил един от най-богатите украинци - Вадим Ермолаев. През 2019-та година Ермолаев се отхвърля от украинското си поданство и получава такова в Кипър.
След началото на войната в Украйна той връща бизнеса си в Крим посредством подставени лица и заплаща налози в Русия.
04:53 30.06.2026
14 гробар
Въпреки икономическия натиск и тежките месечни загуби на бойното поле, Москва категорично отхвърли предложенията за двустранно ограничаване на ударите с дълъг обсег. Руското ръководство обяви, че ще продължи операциите си до пълното постигане на военните цели, докато Киев засилва натиска си върху логистичните линии в окупирания полуостров Крим
05:00 30.06.2026
15 оня с коня
Вчера Украйна нанесе удар по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан - един от най-големите в Южна Русия, разположен в близост до окупирания Кримски полуостров. С капацитет от около 100 хиляди барела на ден заводът доставя гориво както за вътрешно потребление, така и за износ.
Украинците нанесоха удар и по нефтопреработвателно предприятие в Ярославска област, източно от Москва. Губернаторът на областта заяви, че поради атаката с дронове е било наложено ограничение на движението по някои пътища, водещи към Москва.
05:03 30.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 България обича Путин
05:12 30.06.2026