Ситуацията по 1250-километровата фронтова линия в Украйна остава изключително напрегната и динамична.

След повече от четири години пълномащабен конфликт, лятната кампания демонстрира преминаване към силно технологична война на изтощение, в която масираното използване на безпилотни апарати пренаписва правилата на бойното поле.

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Руски натиск на Изток и усложнена логистика

Руските сили продължават да поддържат висок интензитет на настъпателните си операции в Донбас. Основните сблъсъци са концентрирани в Купянското направление, където руската армия се опитва да достигне река Оскол.

Тежкият отбранителен огън обаче принуди руското командване да промени тактиката си. Поради масираното покритие с украински FPV-дронове, движението на тежка техника е силно ограничено, което принуждава руските части да използват малки безпилотни апарати дори за доставка на провизии и боеприпаси до предните линии.

Стратегическите удари на Украйна в тила

На фона на тежката ситуация на фронтовата линия, Украйна разгърна мащабна кампания за прекъсване на руските вериги за доставки. През последните часове украинските сили нанесоха успешни удари по три ключови транспортни моста – един автомобилен край Новоазовск (Донецка област) и два железопътни в Луганска област.

Успоредно с това, дълбоките удари с дронове срещу руската петролна инфраструктура и складове за боеприпаси започват да оказват сериозно влияние. В официално изявление руският президент Владимир Путин призна, че страната изпитва логистични проблеми и местен недостиг на гориво вследствие на постоянните нальоти срещу рафинерии.

Пътят към преговорите остава блокиран

Въпреки икономическия натиск и тежките месечни загуби на бойното поле, Москва категорично отхвърли предложенията за двустранно ограничаване на ударите с дълъг обсег. Руското ръководство обяви, че ще продължи операциите си до пълното постигане на военните цели, докато Киев засилва натиска си върху логистичните линии в окупирания полуостров Крим в опит да принуди Кремъл към преговори при свои условия.