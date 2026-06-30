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Съветът за сигурност на ООН с извънреден дебат за Газа

Съветът за сигурност на ООН с извънреден дебат за Газа

30 Юни, 2026 05:16, обновена 30 Юни, 2026 05:18 560 2

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Световните сили предупреждават за риск от анексиране на палестински земи и настояват за хуманитарен коридор

Съветът за сигурност на ООН с извънреден дебат за Газа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В рамките на последното денонощие Съветът за сигурност на ООН проведе критично заседание, посветено на ситуацията в Близкия изток и застоя в мирния процес в Ивицата Газа.

Дипломатическият форум бе свикан по настояване на десетте избрани членки на Съвета и подкрепен от мнозинството от постоянните държави членки.

По време на дебатите постоянният наблюдател на Държавата Палестина заяви пред Съвета, че евентуално анексиране на територии би представлявало „акт на война“, който напълно ще унищожи шансовете за траен мир. Междувременно представителите на Франция и Европейския съюз информираха за налагането на нови национални и европейски санкции срещу радикални заселници, извършващи насилие на Западния бряг. Международната общност изрази дълбока загриженост, че доставките на хуманитарна помощ в Газа остават катастрофално недостатъчни.

Основни акценти от дискусиите:

  • Хуманитарна криза: ООН призова за спешно финансиране на възстановяването на Газа, което по съвместни оценки на ЕС и Световната банка ще струва 71.4 милиарда долара за следващото десетилетие.
  • Резолюция 2803: Франция и нейните партньори поискаха пълно прилагане на международния мирен план, включващ изтегляне на израелските сили и пълно разоръжаване на Хамас.
  • Две държави: Потвърден бе консенсусът за запазване на политическата цел за решение с две държави като единствена гаранция за сигурността в региона.


САЩ
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