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ПВО свали 50 дрона над Москва, затвориха летищата
  Тема: Украйна

ПВО свали 50 дрона над Москва, затвориха летищата

30 Юни, 2026 05:27, обновена 30 Юни, 2026 06:02 1 395 24

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Шести пореден ден на въздушни удари срещу руската столица блокира въздушното пространство; властите твърдят, че няма пострадали

ПВО свали 50 дрона над Москва, затвориха летищата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на днешния ден руската столица бе подложена на нова мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати.

Системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Министерството на отбраната са свалили общо 50 дрона, летящи по посока на Москва, съобщи кметът на града Сергей Собянин в официалния си профил в социалната мрежа „Макс“.

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Нападението е започнало около полунощ и се е провело на няколко вълни. Първоначално градските власти съобщиха за 16 унищожени апарата, като впоследствие бройката нарасна на 40, а около 5:30 ч. сутринта бяха потвърдени още 9 свалени безпилотни самолета в покрайнините на мегаполиса.

Поради непосредствената заплаха и активирането на противовъздушната отбрана, въздушното пространство над част от региона бе затворено. Московските летища „Домодедово“ и „Жуковски“ временно преустановиха работа, като десетки полети бяха пренасочени или отложени.

„По предварителни данни на местата, където са паднали отломките, няма регистрирани сериозни материални щети или пострадали граждани. На терен вече работят екипи на спешните и оперативните служби“, увери Собянин.

Днешният удар бележи шестия пореден ден на непрекъснат въздушен натиск срещу Москва. Само ден по-рано, на 29 юни, противовъздушната отбрана неутрализира други 11 дрона в Подмосковието. Серията от нападения идва на фона на ескалиращата кампания на Украйна за удари срещу руската логистична и енергийна инфраструктура, която през последните дни предизвика сериозни проблеми с доставките на горива в над 50 региона на Руската федерация.

Министерството на отбраната на Русия все още провежда оперативен анализ и се очаква по-късно днес да излезе с подробен официален доклад за общия брой на засечените и неутрализирани обекти по време на нощната операция.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вова - Владимир Педофилович

    12 9 Отговор
    Няма нищо дружа, пРассия напредва по-всички фронтове, скоро ще вземем Малая Токмачка и Приматигорск. Честна бункерска

    Коментиран от #16

    05:44 30.06.2026

  • 3 Гориил

    5 9 Отговор
    Новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы работают синхронно с операторами мобильной связи. Было бы неправильно говорить о том, что российские аэропорты самостоятельно принимают решения о прекращении полетов. Все решения о прекращении всех видов связи принимаются единым центром радиоэлектронной борьбы, принудительно отключая и заглушая любые значимые транспортно-логистические объекты России.

    Коментиран от #17

    05:44 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гориил

    3 9 Отговор
    Най-новите руски системи за електронна война работят синхронно с мобилните оператори. Би било погрешно да се твърди, че руските летища самостоятелно вземат решения за спиране на полетите. Всички решения за спиране на всички форми на комуникация се вземат от единен център за електронна война, който принудително изключва и заглушава всички значими руски транспортни и логистични съоръжения.

    05:45 30.06.2026

  • 6 Москвич

    10 6 Отговор
    Кво стаа тука, братя москвичи? Чух пукотевица и без малко да си изтърва шишето водка.
    Тва живот ли е! Ние мирно ги асвабаждаваме урните, те ни абстрелват.
    Ако продължава така, се изнасям за Сибир, ще стана герой-декабрист. Там има и нафта, и пиячка. Не че не вярвам на идола си Вовик, но мога да го подкрепям от разстояние по примера на българските братя копейци. Те да не са зле по диваните? Живот си живеят. Техните ги хранят, супьер са си!

    05:52 30.06.2026

  • 7 Признавам те за поет

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Химн на русофилите в ЕС":

    Имаш бъдеще в ЕС, извън него и където си поискаш. Талант!

    05:54 30.06.2026

  • 8 Не е мъртва българската култура,

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Химн на русофилите в ЕС":

    докато има поети като теб!

    05:58 30.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 осраински

    4 6 Отговор
    Анализатор Меркурис: Украйна е принудена да намали възрастта за наборна военна служба на 18 години -- Остава само да се създаде „зелен младежки“.

    06:09 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Позитив

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Капейко":

    Днес у нас, утре у вас..

    06:10 30.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Евро бот

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вова - Владимир Педофилович":

    пак халюцинираш, ще ти пренапишат алгиритъма..

    06:13 30.06.2026

  • 17 Копейкин Костя

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Не пиши на изчанчен старобългарски език , наричан от крепостните руски, ватенка!
    Тук е България, не Рассия!!!

    06:15 30.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Някой

    3 4 Отговор
    Ама, убедени ли сте, че дроновете са били свалени над Москва? Да не би да е било на 200-300 км от Москва? Така ли се пробвате да създавате усещане, че Русия губи войната?
    Ама много плоски опити за влияние върху нагласите на хората.

    Коментиран от #24

    06:28 30.06.2026

  • 23 Артилерист

    4 3 Отговор
    Укрохунтата продължава с имитацията на "масирани" атаки срещу Русия, ама само с дронове, щото друго не им остана. Руските войски варят укрите на бавен огън с мащни удари с далекобойни средства и на фронта, и по цялата им територия...

    06:31 30.06.2026

  • 24 Мишел

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Досега Украйна не е съумяла да нанесе удар в кръга на МКАД (московская колцевая автодорога), която обикаля Москва на 10км от центъра.

    06:36 30.06.2026

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