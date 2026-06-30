ПВО свали 50 дрона над Москва, затвориха летищата

В ранните часове на днешния ден руската столица бе подложена на нова мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати.

Системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Министерството на отбраната са свалили общо 50 дрона, летящи по посока на Москва, съобщи кметът на града Сергей Собянин в официалния си профил в социалната мрежа „Макс“.

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Нападението е започнало около полунощ и се е провело на няколко вълни. Първоначално градските власти съобщиха за 16 унищожени апарата, като впоследствие бройката нарасна на 40, а около 5:30 ч. сутринта бяха потвърдени още 9 свалени безпилотни самолета в покрайнините на мегаполиса.

Поради непосредствената заплаха и активирането на противовъздушната отбрана, въздушното пространство над част от региона бе затворено. Московските летища „Домодедово“ и „Жуковски“ временно преустановиха работа, като десетки полети бяха пренасочени или отложени.

„По предварителни данни на местата, където са паднали отломките, няма регистрирани сериозни материални щети или пострадали граждани. На терен вече работят екипи на спешните и оперативните служби“, увери Собянин.

Днешният удар бележи шестия пореден ден на непрекъснат въздушен натиск срещу Москва. Само ден по-рано, на 29 юни, противовъздушната отбрана неутрализира други 11 дрона в Подмосковието. Серията от нападения идва на фона на ескалиращата кампания на Украйна за удари срещу руската логистична и енергийна инфраструктура, която през последните дни предизвика сериозни проблеми с доставките на горива в над 50 региона на Руската федерация.

Министерството на отбраната на Русия все още провежда оперативен анализ и се очаква по-късно днес да излезе с подробен официален доклад за общия брой на засечените и неутрализирани обекти по време на нощната операция.