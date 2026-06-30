ПВО свали 50 дрона над Москва, затвориха летищата

В ранните часове на днешния ден руската столица бе подложена на нова мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати.
Системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на Министерството на отбраната са свалили общо 50 дрона, летящи по посока на Москва, съобщи кметът на града Сергей Собянин в официалния си профил в социалната мрежа „Макс“.
Нападението е започнало около полунощ и се е провело на няколко вълни. Първоначално градските власти съобщиха за 16 унищожени апарата, като впоследствие бройката нарасна на 40, а около 5:30 ч. сутринта бяха потвърдени още 9 свалени безпилотни самолета в покрайнините на мегаполиса.
Поради непосредствената заплаха и активирането на противовъздушната отбрана, въздушното пространство над част от региона бе затворено. Московските летища „Домодедово“ и „Жуковски“ временно преустановиха работа, като десетки полети бяха пренасочени или отложени.
„По предварителни данни на местата, където са паднали отломките, няма регистрирани сериозни материални щети или пострадали граждани. На терен вече работят екипи на спешните и оперативните служби“, увери Собянин.
Днешният удар бележи шестия пореден ден на непрекъснат въздушен натиск срещу Москва. Само ден по-рано, на 29 юни, противовъздушната отбрана неутрализира други 11 дрона в Подмосковието. Серията от нападения идва на фона на ескалиращата кампания на Украйна за удари срещу руската логистична и енергийна инфраструктура, която през последните дни предизвика сериозни проблеми с доставките на горива в над 50 региона на Руската федерация.
Министерството на отбраната на Русия все още провежда оперативен анализ и се очаква по-късно днес да излезе с подробен официален доклад за общия брой на засечените и неутрализирани обекти по време на нощната операция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вова - Владимир Педофилович
Коментиран от #16
05:44 30.06.2026
3 Гориил
Коментиран от #17
05:44 30.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гориил
05:45 30.06.2026
6 Москвич
Тва живот ли е! Ние мирно ги асвабаждаваме урните, те ни абстрелват.
Ако продължава така, се изнасям за Сибир, ще стана герой-декабрист. Там има и нафта, и пиячка. Не че не вярвам на идола си Вовик, но мога да го подкрепям от разстояние по примера на българските братя копейци. Те да не са зле по диваните? Живот си живеят. Техните ги хранят, супьер са си!
05:52 30.06.2026
7 Признавам те за поет
До коментар #4 от "Химн на русофилите в ЕС":Имаш бъдеще в ЕС, извън него и където си поискаш. Талант!
05:54 30.06.2026
8 Не е мъртва българската култура,
До коментар #4 от "Химн на русофилите в ЕС":докато има поети като теб!
05:58 30.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 осраински
06:09 30.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Позитив
До коментар #1 от "Капейко":Днес у нас, утре у вас..
06:10 30.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Евро бот
До коментар #2 от "Вова - Владимир Педофилович":пак халюцинираш, ще ти пренапишат алгиритъма..
06:13 30.06.2026
17 Копейкин Костя
До коментар #3 от "Гориил":Не пиши на изчанчен старобългарски език , наричан от крепостните руски, ватенка!
Тук е България, не Рассия!!!
06:15 30.06.2026
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21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Някой
Ама много плоски опити за влияние върху нагласите на хората.
Коментиран от #24
06:28 30.06.2026
23 Артилерист
06:31 30.06.2026
24 Мишел
До коментар #22 от "Някой":Досега Украйна не е съумяла да нанесе удар в кръга на МКАД (московская колцевая автодорога), която обикаля Москва на 10км от центъра.
06:36 30.06.2026