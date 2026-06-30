САЩ с инициатива за обединение на Либия

Администрацията на САЩ засилва дипломатическия натиск за прекратяване на дългогодишното политическо разцепление в Либия чрез мащабен план за подялба на властта и обединение на държавните институции, предаде Al Jazeera.
В рамките на тази офанзива държавният секретар Марко Рубио проведе ключови разговори във Вашингтон с генерал-лейтенант Саддам Хафтар, заместник-командващ на Либийската национална армия (ЛНА).
В изявление, публикувано в официалния му профил в платформата „Х“ в последните часове, Марко Рубио потвърди срещата и очерта основните теми на разговора:
„Срещнах се със заместник-командващия на Либийската национална армия Саддам Хафтар, за да обсъдим обединяването на либийските въоръжени сили и създаването на условия за траен мир. САЩ ще продължат да работят с либийските лидери и международните партнёри в подкрепа на една по-мирна, единна и просперираща Либия“.
Дипломатическата инициатива се ръководи активно от Масад Булос, висш съветник на президента Доналд Тръмп. Новият американски подход залага на „реализъм на терен“ и предвижда преходно споразумение: сегашният премиер Абдул Хамид Дбейба да запази поста си в Триполи (Западна Либия), докато Саддам Хафтар – син и наследник на маршал Халифа Хафтар – да заеме висш ръководен пост в рамките на нова единна президентска структура с цел провеждането на избори на 17 февруари 2027 г.
Позиции на регионалните сили и международни совалки
Ускореният ход на Вашингтон предизвика вълна от дипломатическа активност сред основните регионални играчи, които досега подкрепяха противоположни страни в конфликта:
Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ): Двете страни, които традиционно поддържат Източна Либия и фамилията Хафтар, изразиха пълна подкрепа за американския план. Преди пристигането на Хафтар във Вашингтон, Марко Рубио посети Абу Даби за координация на действията. Паралелно с това в Кайро директорът на египетското разузнаване проведе затворени срещи с либийски представители, за да гарантира сигурността по общата граница при евентуално обединение на армиите.
Турция: Анкара, която е основният военен гарант за сигурността на правителството в Триполи (Западна Либия), подхожда със сдържан оптимизъм. Турското правителство настоява, че всяко споразумение трябва да гарантира легитимността на сключените договори в Източното Средиземноморие и да не води до монопол над властта от страна на военните фракции от Изтока.
Франция: Президентът Еманюел Макрон също прие Саддам Хафтар в Париж броени дни преди визитата му в САЩ. Франция вижда в стабилизирането на Либия ключов елемент за спиране на миграционния натиск през Средиземно море и ограничаване на руското влияние (чрез остатъците от ЧВК „Вагнер“ / „Африкански корпус“) в Сахел и Южна Либия.
Ако преговорите завършат успешно, представители на правителствата от Триполи и Бенгази ще бъдат поканени в Белия дом по-късно този месец, за да подпишат окончателния пакт в присъствието на президента Доналд Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
Коментиран от #2
06:14 30.06.2026
2 Където минат обединителите
До коментар #1 от "Коста":трева не никне
06:15 30.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 дядото
06:23 30.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Смотаняху
06:23 30.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коста
06:30 30.06.2026