САЩ с инициатива за обединение на Либия

Администрацията на САЩ засилва дипломатическия натиск за прекратяване на дългогодишното политическо разцепление в Либия чрез мащабен план за подялба на властта и обединение на държавните институции, предаде Al Jazeera.

В рамките на тази офанзива държавният секретар Марко Рубио проведе ключови разговори във Вашингтон с генерал-лейтенант Саддам Хафтар, заместник-командващ на Либийската национална армия (ЛНА).

В изявление, публикувано в официалния му профил в платформата „Х“ в последните часове, Марко Рубио потвърди срещата и очерта основните теми на разговора:

„Срещнах се със заместник-командващия на Либийската национална армия Саддам Хафтар, за да обсъдим обединяването на либийските въоръжени сили и създаването на условия за траен мир. САЩ ще продължат да работят с либийските лидери и международните партнёри в подкрепа на една по-мирна, единна и просперираща Либия“.

Дипломатическата инициатива се ръководи активно от Масад Булос, висш съветник на президента Доналд Тръмп. Новият американски подход залага на „реализъм на терен“ и предвижда преходно споразумение: сегашният премиер Абдул Хамид Дбейба да запази поста си в Триполи (Западна Либия), докато Саддам Хафтар – син и наследник на маршал Халифа Хафтар – да заеме висш ръководен пост в рамките на нова единна президентска структура с цел провеждането на избори на 17 февруари 2027 г.

Позиции на регионалните сили и международни совалки

Ускореният ход на Вашингтон предизвика вълна от дипломатическа активност сред основните регионални играчи, които досега подкрепяха противоположни страни в конфликта:

Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ): Двете страни, които традиционно поддържат Източна Либия и фамилията Хафтар, изразиха пълна подкрепа за американския план. Преди пристигането на Хафтар във Вашингтон, Марко Рубио посети Абу Даби за координация на действията. Паралелно с това в Кайро директорът на египетското разузнаване проведе затворени срещи с либийски представители, за да гарантира сигурността по общата граница при евентуално обединение на армиите.

Турция: Анкара, която е основният военен гарант за сигурността на правителството в Триполи (Западна Либия), подхожда със сдържан оптимизъм. Турското правителство настоява, че всяко споразумение трябва да гарантира легитимността на сключените договори в Източното Средиземноморие и да не води до монопол над властта от страна на военните фракции от Изтока.

Франция: Президентът Еманюел Макрон също прие Саддам Хафтар в Париж броени дни преди визитата му в САЩ. Франция вижда в стабилизирането на Либия ключов елемент за спиране на миграционния натиск през Средиземно море и ограничаване на руското влияние (чрез остатъците от ЧВК „Вагнер“ / „Африкански корпус“) в Сахел и Южна Либия.

Ако преговорите завършат успешно, представители на правителствата от Триполи и Бенгази ще бъдат поканени в Белия дом по-късно този месец, за да подпишат окончателния пакт в присъствието на президента Доналд Тръмп.