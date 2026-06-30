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САЩ с инициатива за обединение на Либия

САЩ с инициатива за обединение на Либия

30 Юни, 2026 05:56, обновена 30 Юни, 2026 06:01 581 8

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Държавният секретар Марко Рубио се срещна във Вашингтон с генерал Саддам Хафтар, за да съгласува нов рамков план за мир и общи институции

САЩ с инициатива за обединение на Либия - 1
Марко Рубио, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ засилва дипломатическия натиск за прекратяване на дългогодишното политическо разцепление в Либия чрез мащабен план за подялба на властта и обединение на държавните институции, предаде Al Jazeera.

В рамките на тази офанзива държавният секретар Марко Рубио проведе ключови разговори във Вашингтон с генерал-лейтенант Саддам Хафтар, заместник-командващ на Либийската национална армия (ЛНА).

В изявление, публикувано в официалния му профил в платформата „Х“ в последните часове, Марко Рубио потвърди срещата и очерта основните теми на разговора:

„Срещнах се със заместник-командващия на Либийската национална армия Саддам Хафтар, за да обсъдим обединяването на либийските въоръжени сили и създаването на условия за траен мир. САЩ ще продължат да работят с либийските лидери и международните партнёри в подкрепа на една по-мирна, единна и просперираща Либия“.

Дипломатическата инициатива се ръководи активно от Масад Булос, висш съветник на президента Доналд Тръмп. Новият американски подход залага на „реализъм на терен“ и предвижда преходно споразумение: сегашният премиер Абдул Хамид Дбейба да запази поста си в Триполи (Западна Либия), докато Саддам Хафтар – син и наследник на маршал Халифа Хафтар – да заеме висш ръководен пост в рамките на нова единна президентска структура с цел провеждането на избори на 17 февруари 2027 г.

Позиции на регионалните сили и международни совалки

Ускореният ход на Вашингтон предизвика вълна от дипломатическа активност сред основните регионални играчи, които досега подкрепяха противоположни страни в конфликта:

Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ): Двете страни, които традиционно поддържат Източна Либия и фамилията Хафтар, изразиха пълна подкрепа за американския план. Преди пристигането на Хафтар във Вашингтон, Марко Рубио посети Абу Даби за координация на действията. Паралелно с това в Кайро директорът на египетското разузнаване проведе затворени срещи с либийски представители, за да гарантира сигурността по общата граница при евентуално обединение на армиите.

Турция: Анкара, която е основният военен гарант за сигурността на правителството в Триполи (Западна Либия), подхожда със сдържан оптимизъм. Турското правителство настоява, че всяко споразумение трябва да гарантира легитимността на сключените договори в Източното Средиземноморие и да не води до монопол над властта от страна на военните фракции от Изтока.

Франция: Президентът Еманюел Макрон също прие Саддам Хафтар в Париж броени дни преди визитата му в САЩ. Франция вижда в стабилизирането на Либия ключов елемент за спиране на миграционния натиск през Средиземно море и ограничаване на руското влияние (чрез остатъците от ЧВК „Вагнер“ / „Африкански корпус“) в Сахел и Южна Либия.

Ако преговорите завършат успешно, представители на правителствата от Триполи и Бенгази ще бъдат поканени в Белия дом по-късно този месец, за да подпишат окончателния пакт в присъствието на президента Доналд Тръмп.


Либия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    5 1 Отговор
    Най-доброто обединение ще бъде между Либия и Гренландия, и Куба. Дедо Тчръмпи лудото куче ако успее да ги обедини и направи Американски ще направи Америка още по и най-велика! Също като не искат да му дадат Нобелова награда да направи негова Тчръмпи награда и сам да си я връчи. Това ще бъде победа на една епоха, епохата на дедо Тчръмпи.

    Коментиран от #2

    06:14 30.06.2026

  • 2 Където минат обединителите

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    трева не никне

    06:15 30.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дядото

    4 1 Отговор
    от векове англо - американците носят само разруха и смърт за света

    06:23 30.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Смотаняху

    2 1 Отговор
    Лaйнapuте Кравари се опитват да подпалят още пожари

    06:23 30.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коста

    3 0 Отговор
    Най-големите световни бандити, терористи и убийци САЩ и Израел, мразени отвсякъде. Крадящи петрол за военни цели. Но Русия, Китай, Индия, бавно им го вкарват с формата на свинска опашка. Няма излизане!

    06:30 30.06.2026