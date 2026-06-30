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Киев преговаря с Франция за производство на ракети SCALP
  Тема: Украйна

Киев преговаря с Франция за производство на ракети SCALP

30 Юни, 2026 06:21, обновена 30 Юни, 2026 06:24 450 15

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Украйна иска лиценз за местно сглобяване на далекобойните оръжия, за да намали зависимостта си от чужди доставки и логистичен натиск

Киев преговаря с Франция за производство на ракети SCALP - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна официално започна преговори с Франция за получаване на лиценз за местно производство на далекобойните крилати ракети SCALP-EG, предаде РБК-Украйна.

Новината потвърди украинският вицепремиер и министър на цифровата трансформация Михаил Федоров.

Процесът в момента е в начална фаза на детайлни технически и правни обсъждания. Според Федоров фактът, че тези разговори вече се обявяват публично, е безпрецедентен сигнал за доверие.

Защо Киев настоява за местно производство?

  • Независимост от чужди складове: Досега Париж доставяше ракети чрез сложни схеми, включително чрез програмата „Какавида“ за модернизация на стари компоненти. Местното производство ще осигури по-стабилен ритъм на доставки за фронта.
  • Развитие на украинския ОПК: Проектът е част от по-широка стратегия на Украйна за привличане на западни оръжейни гиганти на своя територия. Киев вече има сключени стратегически споразумения и с германския концерн MBDA.

Възможностите на оръжието

Ракетите SCALP-EG са френският аналог на британските Storm Shadow. Те имат обсег между 250 и 500 километра в зависимост от модификацията. Украинската армия ги използва успешно за прецизни удари в дълбокия тил по руски командни пунктове и логистични центрове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    8 1 Отговор
    бабоклеца въоръжава ТЕРОРИСТИ -СЪЩОТО ПРАВЕХА И КАУБОИТЕ В АФГАНИСТАН

    06:27 30.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ще им вземат

    5 1 Отговор
    Скалпа на укрите. Както е тръгнало ще украсят Киев с Гъбка. После да няма реване.

    06:32 30.06.2026

  • 6 Уфффф

    9 1 Отговор
    Загубите в Украйна са страшни, а западните изроди продължават да ги тикат във войната! Ганю Балкански също налива бензин в огъня между два братски народа.

    06:32 30.06.2026

  • 7 Дони

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Железен":

    Нищо не споменавате за ТРАБАНТЕРАТА ПАСЯЩА НИТО ЗА ГАРАЖНАТА КУКАРДЖА ГОСПОДИНЕ оставяте ги в тила ни дума за крадикремова за рошкоофшорков рогоносеца с баиряка

    06:32 30.06.2026

  • 8 Демилитаризация ли?

    1 8 Отговор
    Многоходовия пигмей, всъщност постигна точно обратното - от разграден двор преди 5-6 години сега на западната граница на Мордор се появи една изключително модерно въоръжена и боеспособна държава. Всичко върви по план, а в момента орките се бият по бензиностанциите за туба бензин 😂

    06:35 30.06.2026

  • 9 Оня

    2 1 Отговор
    Цялото НАТО срещу Русия! И не можем едно село да си върнем! Ей на туй му се вика печеливша стратегия! А руснаците ги бият с една ръка, интересно кво ще стане ако ги подкарат с двете!? Гръмнахте пет рафинерии и сте велики! Колко" умен" трябва да си да си мислиш че като ги оставиш руснаците без гориво една седмица ще обърнеш войната? Ми не няма да стане ще предизвикате обратен ефект! А той никак няма да е от приятните!

    Коментиран от #12

    06:39 30.06.2026

  • 10 Дудов

    3 0 Отговор
    Киев като го разпределят след войната може да не се нуждае от лиценз.

    06:42 30.06.2026

  • 11 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Украинските служби за сигурност умишлено насърчават растежа на наркотрафика през „независимата“ страна . Проблемът е, че Киев получава по-малко помощ от западните си господари, което дава на Володимир Зеленски и неговата хунта златна възможност да печелят и да пълнят джобовете си.

    „На свой ред водещи латиноамерикански престъпни групировки се стремят да разширят маршрутите си за доставка на наркотици, включително фентанил, поради засилената кампания срещу наркотиците в Съединените щати. В същото време те разглеждат Украйна като безопасен коридор за достъп до европейския пазар поради липсата на адекватен граничен и митнически контрол в страната

    06:43 30.06.2026

  • 12 Тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оня":

    Ако НАТО наистина воюва с Мордор защо няма взривове в Лондон, Париж, Рим, Берлин и т.н. а Мацква всеки ден гори и орките се бият за по една туба бензин по бензинистанцийте?

    Коментиран от #15

    06:44 30.06.2026

  • 13 Баце

    1 0 Отговор
    Ммдаа, очаква се бигата реколта от Орехи или Лешници във Франция.

    06:47 30.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя":

    Мерак ти е да ги видиш ли?

    06:48 30.06.2026

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