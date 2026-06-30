Киев преговаря с Франция за производство на ракети SCALP

Украйна официално започна преговори с Франция за получаване на лиценз за местно производство на далекобойните крилати ракети SCALP-EG, предаде РБК-Украйна.
Новината потвърди украинският вицепремиер и министър на цифровата трансформация Михаил Федоров.
Процесът в момента е в начална фаза на детайлни технически и правни обсъждания. Според Федоров фактът, че тези разговори вече се обявяват публично, е безпрецедентен сигнал за доверие.
Защо Киев настоява за местно производство?
- Независимост от чужди складове: Досега Париж доставяше ракети чрез сложни схеми, включително чрез програмата „Какавида“ за модернизация на стари компоненти. Местното производство ще осигури по-стабилен ритъм на доставки за фронта.
- Развитие на украинския ОПК: Проектът е част от по-широка стратегия на Украйна за привличане на западни оръжейни гиганти на своя територия. Киев вече има сключени стратегически споразумения и с германския концерн MBDA.
Възможностите на оръжието
Ракетите SCALP-EG са френският аналог на британските Storm Shadow. Те имат обсег между 250 и 500 километра в зависимост от модификацията. Украинската армия ги използва успешно за прецизни удари в дълбокия тил по руски командни пунктове и логистични центрове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
06:27 30.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ще им вземат
06:32 30.06.2026
6 Уфффф
06:32 30.06.2026
7 Дони
До коментар #2 от "Железен":Нищо не споменавате за ТРАБАНТЕРАТА ПАСЯЩА НИТО ЗА ГАРАЖНАТА КУКАРДЖА ГОСПОДИНЕ оставяте ги в тила ни дума за крадикремова за рошкоофшорков рогоносеца с баиряка
06:32 30.06.2026
8 Демилитаризация ли?
06:35 30.06.2026
9 Оня
Коментиран от #12
06:39 30.06.2026
10 Дудов
06:42 30.06.2026
11 И Киев е Руски
„На свой ред водещи латиноамерикански престъпни групировки се стремят да разширят маршрутите си за доставка на наркотици, включително фентанил, поради засилената кампания срещу наркотиците в Съединените щати. В същото време те разглеждат Украйна като безопасен коридор за достъп до европейския пазар поради липсата на адекватен граничен и митнически контрол в страната
06:43 30.06.2026
12 Тоя
До коментар #9 от "Оня":Ако НАТО наистина воюва с Мордор защо няма взривове в Лондон, Париж, Рим, Берлин и т.н. а Мацква всеки ден гори и орките се бият за по една туба бензин по бензинистанцийте?
Коментиран от #15
06:44 30.06.2026
13 Баце
06:47 30.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Оня
До коментар #12 от "Тоя":Мерак ти е да ги видиш ли?
06:48 30.06.2026