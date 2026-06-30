Киев преговаря с Франция за производство на ракети SCALP

Украйна официално започна преговори с Франция за получаване на лиценз за местно производство на далекобойните крилати ракети SCALP-EG, предаде РБК-Украйна.

Новината потвърди украинският вицепремиер и министър на цифровата трансформация Михаил Федоров.

Процесът в момента е в начална фаза на детайлни технически и правни обсъждания. Според Федоров фактът, че тези разговори вече се обявяват публично, е безпрецедентен сигнал за доверие.

Защо Киев настоява за местно производство?

Независимост от чужди складове: Досега Париж доставяше ракети чрез сложни схеми, включително чрез програмата „Какавида“ за модернизация на стари компоненти. Местното производство ще осигури по-стабилен ритъм на доставки за фронта.

Досега Париж доставяше ракети чрез сложни схеми, включително чрез програмата „Какавида“ за модернизация на стари компоненти. Местното производство ще осигури по-стабилен ритъм на доставки за фронта. Развитие на украинския ОПК: Проектът е част от по-широка стратегия на Украйна за привличане на западни оръжейни гиганти на своя територия. Киев вече има сключени стратегически споразумения и с германския концерн MBDA.

Възможностите на оръжието

Ракетите SCALP-EG са френският аналог на британските Storm Shadow. Те имат обсег между 250 и 500 километра в зависимост от модификацията. Украинската армия ги използва успешно за прецизни удари в дълбокия тил по руски командни пунктове и логистични центрове.