Бебе загина след удар с дрон по къща в Подмосковието

Шестмесечно бебе е загинало, след като дрон е паднал върху частна къща в град Егориевск в Московска област, съобщи ТАСС, като се позова на губернатора на региона Андрей Воробьов, предава БТА.

По думите му през нощта къщата се е запалила след удара, а хората, намиращи се вътре, са останали затрупани под развалините.

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Спасителните екипи са извадили двама възрастни и две деца. Шестмесечното бебе е починало по пътя към болницата, а останалите трима пострадали са хоспитализирани. Според Воробьов лекарите им оказват необходимата медицинска помощ.

Информацията е разпространена от руските власти, като към момента няма независимо потвърждение на обстоятелствата около инцидента.