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Бебе загина след удар с дрон по къща в Подмосковието
  Тема: Украйна

Бебе загина след удар с дрон по къща в Подмосковието

30 Юни, 2026 09:59 858 19

  • русия-
  • украйна-
  • подмосковието

Трима души са ранени при инцидента в Егориевск, според местните власти

Бебе загина след удар с дрон по къща в Подмосковието - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шестмесечно бебе е загинало, след като дрон е паднал върху частна къща в град Егориевск в Московска област, съобщи ТАСС, като се позова на губернатора на региона Андрей Воробьов, предава БТА.

По думите му през нощта къщата се е запалила след удара, а хората, намиращи се вътре, са останали затрупани под развалините.

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Спасителните екипи са извадили двама възрастни и две деца. Шестмесечното бебе е починало по пътя към болницата, а останалите трима пострадали са хоспитализирани. Според Воробьов лекарите им оказват необходимата медицинска помощ.

Информацията е разпространена от руските власти, като към момента няма независимо потвърждение на обстоятелствата около инцидента.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    12 5 Отговор
    Руските въоръжени сили са използвали удари с дронове на далечен обсег, за да унищожат 25 бензиностанции и няколко резервоара за гориво и смазочни материали в Украйна ,

    Коментиран от #3, #6, #8

    10:00 30.06.2026

  • 2 Ваал зе Вул

    12 6 Отговор
    Мойте украински слуги ми принасят в жертва деца!

    10:02 30.06.2026

  • 3 Епицентър

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Унищожена е военно-морската база на САЩ в Очаков?

    В социалните мрежи се появиха съобщения, че е унищожена военно-морската база в Очаков край Одеса, за която президентът на Русия Владимир Путин спомена в обръщението си към нацията от 21 февруари, предават руски медии.
     
    Тогава Путин заяви, че изграденият от американците Военноморски оперативен център в Очаков им дава възможност да обезпечават действията на корабите на НАТО, включително използването от тях на високопрецизно оръжие срещу руския Черноморски флот и руската инфраструктура по цялото Черноморие
     
    В "Телеграм" се тиражира видеозапис, на който се виждат последствията от въздушен удар по военноморската база, разположена в Николаевска област.
     
    На кадрите, заснети откъм морето, се вижда как базата гори след ударите.
     
    По-рано от пресслужбата на руското Министерство на отбраната обявиха, че военната структура на авиационните бази ва украинската армия е извадена от строя. Уточнено беше, че въоръжените сили на РФ не нанасят никакви ракетни, артилерийски или авиационни удари по градовете в Украйна.

    Целите на обстрела с високоточни средства за поразяване са единствено военната инфраструктура, военните летища, авиацията на Въоръжените сили на Украйна и обекти на противовъздушната отбрана.
    Превод и редакция: Епицентър.БГ"

    10:04 30.06.2026

  • 4 хората се разплождата . за ново дете

    2 6 Отговор
    семейството взема 10 000 евро . стимулира се политически от политиците . на война има рискове . затова са бомбоубежищата . влизаш вътре докато бомбандират .

    10:08 30.06.2026

  • 5 Отвратен

    7 12 Отговор
    ПВО - то на орките са свалили дрона над къщата и са Убили бебето , за да не удари Кремъл !

    10:11 30.06.2026

  • 6 ......

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Киев гори!!!!!Ударен е и ликвидиран из основи бункерите на Мин.Отбраната и ГУР.
    Зам нач.на ГУР полк.Рустем Фахриев, отговарящ за тайните операции в Крим е очистен от ФСБ в центъра на Киев с 2 изстрела в главата.
    В Запорожие с ракети е извадена от строя една от двете най големи рафинерии на Украйна

    10:11 30.06.2026

  • 7 Жмръц

    11 5 Отговор
    Те това са 0краинските фа6аги.ако бяха руснаците,да сте оревали целия орталък!

    10:13 30.06.2026

  • 8 Ами

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Руснаците преди дни удариха 150 бензиностанции. В статия във факти само споменаха за удари по бензиностанции и складове с гориво. Какво изобщо става в 404. След като украинците "превзеха" Курск са решили стратегически да отстъпят Сумска област.

    10:13 30.06.2026

  • 9 Русия, Украйна,

    4 3 Отговор
    Белорусия са един народ. Западналите намериха начин, как да ги скарат и да се избият по между си. Сатанисти

    Коментиран от #12

    10:20 30.06.2026

  • 10 Мартин

    6 4 Отговор
    Украинските терористи воюват срещу бебета. Защото срещу бащите им е много опасно.
    И през ВСВ така са правили. Влизат в някое село и избиват всички жени и деца.
    Материали и доказателства има много.

    10:22 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Русия, Украйна,":

    Украинците са мозъчно увредени руснаци. Полско-еврейскатапропаганда ги е отровила на ниво ДНК още преди много години. Още когато Полша е владяла половин украина и е ползвала украинците за роби. Още тогава са облъчили тогавашните украински чорбаджии, точно както турците са облъчавали нашите чорбаджии.

    Коментиран от #15, #17

    10:26 30.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А ГДЕ

    4 0 Отговор
    ПВО?

    10:38 30.06.2026

  • 15 И кво?

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Ред сополи,ред сълзи...война е.

    10:42 30.06.2026

  • 16 калпаво

    4 0 Отговор
    пво!

    10:45 30.06.2026

  • 17 Преди руснаците бяха крепостни

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Сега са роби.Затова ще мрат като овце без история.
    Заакривааай!

    10:54 30.06.2026

  • 18 Слава Украйна

    3 0 Отговор
    Героем слава

    От Киев за три дни
    До бомбардировки над Москва

    11:04 30.06.2026

  • 19 Педофилия до гроб

    2 0 Отговор
    Бункерът се гаври със народът си
    Насилва им децата и праща бащите им на фронта

    11:05 30.06.2026

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