Бебе загина след удар с дрон по къща в Подмосковието

Шестмесечно бебе е загинало, след като дрон е паднал върху частна къща в град Егориевск в Московска област, съобщи ТАСС, като се позова на губернатора на региона Андрей Воробьов, предава БТА.
По думите му през нощта къщата се е запалила след удара, а хората, намиращи се вътре, са останали затрупани под развалините.
Спасителните екипи са извадили двама възрастни и две деца. Шестмесечното бебе е починало по пътя към болницата, а останалите трима пострадали са хоспитализирани. Според Воробьов лекарите им оказват необходимата медицинска помощ.
Информацията е разпространена от руските власти, като към момента няма независимо потвърждение на обстоятелствата около инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #3, #6, #8
10:00 30.06.2026
2 Ваал зе Вул
10:02 30.06.2026
3 Епицентър
До коментар #1 от "оня с коня":Унищожена е военно-морската база на САЩ в Очаков?
В социалните мрежи се появиха съобщения, че е унищожена военно-морската база в Очаков край Одеса, за която президентът на Русия Владимир Путин спомена в обръщението си към нацията от 21 февруари, предават руски медии.
Тогава Путин заяви, че изграденият от американците Военноморски оперативен център в Очаков им дава възможност да обезпечават действията на корабите на НАТО, включително използването от тях на високопрецизно оръжие срещу руския Черноморски флот и руската инфраструктура по цялото Черноморие
В "Телеграм" се тиражира видеозапис, на който се виждат последствията от въздушен удар по военноморската база, разположена в Николаевска област.
На кадрите, заснети откъм морето, се вижда как базата гори след ударите.
По-рано от пресслужбата на руското Министерство на отбраната обявиха, че военната структура на авиационните бази ва украинската армия е извадена от строя. Уточнено беше, че въоръжените сили на РФ не нанасят никакви ракетни, артилерийски или авиационни удари по градовете в Украйна.
Целите на обстрела с високоточни средства за поразяване са единствено военната инфраструктура, военните летища, авиацията на Въоръжените сили на Украйна и обекти на противовъздушната отбрана.
Превод и редакция: Епицентър.БГ"
10:04 30.06.2026
4 хората се разплождата . за ново дете
10:08 30.06.2026
5 Отвратен
10:11 30.06.2026
6 ......
До коментар #1 от "оня с коня":Киев гори!!!!!Ударен е и ликвидиран из основи бункерите на Мин.Отбраната и ГУР.
Зам нач.на ГУР полк.Рустем Фахриев, отговарящ за тайните операции в Крим е очистен от ФСБ в центъра на Киев с 2 изстрела в главата.
В Запорожие с ракети е извадена от строя една от двете най големи рафинерии на Украйна
10:11 30.06.2026
7 Жмръц
10:13 30.06.2026
8 Ами
До коментар #1 от "оня с коня":Руснаците преди дни удариха 150 бензиностанции. В статия във факти само споменаха за удари по бензиностанции и складове с гориво. Какво изобщо става в 404. След като украинците "превзеха" Курск са решили стратегически да отстъпят Сумска област.
10:13 30.06.2026
9 Русия, Украйна,
Коментиран от #12
10:20 30.06.2026
10 Мартин
И през ВСВ така са правили. Влизат в някое село и избиват всички жени и деца.
Материали и доказателства има много.
10:22 30.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Механик
До коментар #9 от "Русия, Украйна,":Украинците са мозъчно увредени руснаци. Полско-еврейскатапропаганда ги е отровила на ниво ДНК още преди много години. Още когато Полша е владяла половин украина и е ползвала украинците за роби. Още тогава са облъчили тогавашните украински чорбаджии, точно както турците са облъчавали нашите чорбаджии.
Коментиран от #15, #17
10:26 30.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А ГДЕ
10:38 30.06.2026
15 И кво?
До коментар #12 от "Механик":Ред сополи,ред сълзи...война е.
10:42 30.06.2026
16 калпаво
10:45 30.06.2026
17 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #12 от "Механик":Сега са роби.Затова ще мрат като овце без история.
Заакривааай!
10:54 30.06.2026
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