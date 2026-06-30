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Румъния обезвреди останки от руски дрон, открити край границата с Украйна

Румъния обезвреди останки от руски дрон, открити край границата с Украйна

30 Юни, 2026 14:44 595 18

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Отломките са свързани с руска атака срещу украинска пристанищна инфраструктура, а Букурещ настоява за засилване на противодроновата защита на НАТО

Румъния обезвреди останки от руски дрон, открити край границата с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънското министерство на отбраната съобщи, че е обезвредило чрез контролиран взрив останки от дрон, открити в село Рачелу в югоизточната част на страната, близо до границата с Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според румънските власти отломките са свързани с руска атака срещу украинска пристанищна инфраструктура, извършена през април.

Румъния, която е член на Европейския съюз и НАТО и има 650-километрова сухопътна граница с Украйна, е регистрирала 29 случая на навлизане на руски дронове във въздушното си пространство, откакто Москва започна да атакува украинските пристанища по река Дунав след началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

Петнадесет от тези случаи са отчетени през настоящата година. В края на май руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния, при което бяха ранени двама души. Това беше първият инцидент по време на войната в Украйна, при който удар в населено място на държава членка на НАТО причини пострадали.

Миналата седмица румънското министерство на отбраната съобщи, че местен жител е открил фрагментите с експлозиви, което е наложило те да бъдат унищожени на място.

На фона на зачестилите нарушения на въздушното пространство Букурещ поиска от съюзниците си в НАТО да разположат допълнителни средства за борба с дронове, включително радари за ниска височина и дронове-прехващачи. По-рано този месец Румъния интегрира в националната си противовъздушна отбрана американската система за прехващане на дронове „Меропс“ и планира допълнително да укрепи способностите си чрез европейската инициатива „Сейф“.

България, както и Румъния, е сред източните държави на НАТО, които засилват наблюдението и противовъздушната си отбрана заради войната в Украйна.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    17 0 Отговор
    не е руски, а рускоговорящ

    Коментиран от #3

    14:45 30.06.2026

  • 2 Трол

    4 4 Отговор
    Трябва да се задейства чл.5

    Коментиран от #12

    14:47 30.06.2026

  • 3 Швейк

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Може и да плеще румънеще

    14:48 30.06.2026

  • 4 Сатана Z

    11 1 Отговор
    А българете се редят на опашки за цаца с бира в градинката пред Румънското посолство в Ситняково

    14:52 30.06.2026

  • 5 Шопо

    10 1 Отговор
    Колко време ще е нужно на Русия за да превземе България ?
    Справка ВСВ.

    Коментиран от #13

    14:53 30.06.2026

  • 6 Азззззззз

    10 0 Отговор
    Дрона може и да не е руски, паднали са останки, значи някой го е думнал, вероятно укрите. Във всички случаи са виновни укрите, иначе дрона щеше да остане в окраина. Следователно Румъния трябва да нахока укрите.

    14:54 30.06.2026

  • 7 Румънски цигани

    10 0 Отговор
    Е обезвредил руски дрон предавайки го на вторични суровини.

    14:54 30.06.2026

  • 8 Някой

    5 0 Отговор
    Да дата коридор за прелитане нам по границата, както тук дадоха при войната в Югославия, та даже и до Турция.

    14:56 30.06.2026

  • 9 Кравария убер алес

    13 0 Отговор
    Всъщност, румънците казват, че са унищожили дрон. Не казват, че е руски. Поредна пропаганда статия. Факти, айде разкарайте розовите облаци от редакцията. Жълт сайт

    15:02 30.06.2026

  • 10 питам

    8 0 Отговор
    всеки ден сумарно от двете страни само по териториите извън фронта се изстрелват около 1500 дрона. Вие ни занимавате с някакво си заблудено дронче в някакво си румънско село. Подигравате ли ни се, за толкова тъпи ли ни смятате.

    15:04 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ам той увиснал и спаружен

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    като лански корнишон.

    15:09 30.06.2026

  • 13 Ами няма и 12 часа,

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    на 08.09.1944г. обявява война на Бг И НА 09.09.1944г. сутринта,капитулира.

    15:13 30.06.2026

  • 14 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Бочко ли възлага търга?

    15:21 30.06.2026

  • 15 дрона е бандеровски

    6 0 Отговор
    ама автоматично се прекръства на руски от евро фашагите 😂

    15:22 30.06.2026

  • 16 Тома

    4 0 Отговор
    Ако дрона е с червена глава и с дисаги е руски

    15:24 30.06.2026

  • 17 руманеско

    0 0 Отговор
    сиган, много ербап сиган на умрело куче нож вади............

    15:46 30.06.2026

  • 18 Жмръц

    2 0 Отговор
    Ама те как разбраха,че е руски,да не би да пишеше "Сделано в СССР"?Те всички др0ньове били руски бе,особено в Р0мания и П0лша.Краинските били неуловими

    15:53 30.06.2026

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