Румъния обезвреди останки от руски дрон, открити край границата с Украйна

Румънското министерство на отбраната съобщи, че е обезвредило чрез контролиран взрив останки от дрон, открити в село Рачелу в югоизточната част на страната, близо до границата с Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Според румънските власти отломките са свързани с руска атака срещу украинска пристанищна инфраструктура, извършена през април.

Румъния, която е член на Европейския съюз и НАТО и има 650-километрова сухопътна граница с Украйна, е регистрирала 29 случая на навлизане на руски дронове във въздушното си пространство, откакто Москва започна да атакува украинските пристанища по река Дунав след началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

Петнадесет от тези случаи са отчетени през настоящата година. В края на май руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния, при което бяха ранени двама души. Това беше първият инцидент по време на войната в Украйна, при който удар в населено място на държава членка на НАТО причини пострадали.

Миналата седмица румънското министерство на отбраната съобщи, че местен жител е открил фрагментите с експлозиви, което е наложило те да бъдат унищожени на място.

На фона на зачестилите нарушения на въздушното пространство Букурещ поиска от съюзниците си в НАТО да разположат допълнителни средства за борба с дронове, включително радари за ниска височина и дронове-прехващачи. По-рано този месец Румъния интегрира в националната си противовъздушна отбрана американската система за прехващане на дронове „Меропс“ и планира допълнително да укрепи способностите си чрез европейската инициатива „Сейф“.

България, както и Румъния, е сред източните държави на НАТО, които засилват наблюдението и противовъздушната си отбрана заради войната в Украйна.