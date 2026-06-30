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Официално: Транспондерът на "отвлечения" самолет е излъчил грешен сигнал

Официално: Транспондерът на "отвлечения" самолет е излъчил грешен сигнал

30 Юни, 2026 19:17 1 634 30

  • самолет-
  • отвличане-
  • устройство-
  • фалшив сигнал

Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17:15 ч.

Официално: Транспондерът на "отвлечения" самолет е излъчил грешен сигнал - 1
Илюстративна снимка EPA/ БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полет на полската авиокомпания LOT по маршрут Варшава – Тел Авив, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания „Електра Еъруейз“, кацна извънредно на летище Бургас. Това съобщават от министерството на транспорта и съобщенията.
Причина за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство – Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция.

Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17:15 ч.

Незабавно е свикан Кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Въздухоплавателното средство е позиционирано съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР предприемат необходимите действия по проверка на случая.

Няма засегнати пътници и екипаж, като инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 0 Отговор
    наказани ще има ли

    19:26 30.06.2026

  • 2 честен ционист

    6 4 Отговор
    Ганчо има опит с гражданските самолети за Тел Авив.

    19:29 30.06.2026

  • 3 И всички

    18 0 Отговор
    повярваха на тази дезинформация !

    19:29 30.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Лъжат! Пилотът два пъти е подал сигнал.Веднъж над България и още веднъж над Кипър.Турция, Кипър и Израел отказват да приемат самолета.Има нещо опасно на него.Химическо или биологично оръжие.

    Коментиран от #6

    19:30 30.06.2026

  • 5 МиГ-15

    10 2 Отговор
    Навремето такива опасности се неутрализираха още в небето.

    19:31 30.06.2026

  • 6 БеГемот

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Развалена шшкембе чорба....ще ни изтровят всички

    19:32 30.06.2026

  • 7 откога ганчо

    6 5 Отговор
    разбира от самолети и транспондери???

    Коментиран от #8

    19:32 30.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "откога ганчо":

    Има нещо опасно на самолета щом три страни отказват да го приемат.

    Коментиран от #9

    19:34 30.06.2026

  • 9 българските пилищари

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    прекарват някакви контрабанди както винаги и тоя път явно са се омазали от лакомия и простотия!

    Коментиран от #10, #11

    19:36 30.06.2026

  • 10 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "българските пилищари":

    От Варшава за Тел Авив контрабандата може да бъде само от стерви ляхи.

    19:39 30.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "българските пилищари":

    В Турция отказват да го приемат.Кръжи над Кипър и там отказват.Израел дига два изтребителя и му казва да обърне иначе ще го свалят.Има нещо опасно на този самолет.

    Коментиран от #12, #13

    19:39 30.06.2026

  • 12 селяни има

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    това е по опасно и от бомби никой не иска в държавата му да стъпват първобитни престъпници!

    19:42 30.06.2026

  • 13 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Оборудваха специален самолет за болни от ебола

    Самолетът Еърбъс А-320 е оборудван със специални изолатори, които позволяват безопасното превозване на заразени пациенти.

    Коментиран от #16

    19:43 30.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хохох смях в самолета

    15 0 Отговор
    Хахах, грешен сигнал - то така се натискат по погрешка такива копчета, това да не са ви миссирките от Фаттки, които често пишат с гзза си и натискат по клавиатурата където уцелят.

    19:52 30.06.2026

  • 16 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Прав си.Има Еърбъс 320 оборудван за превоз на болни от Ебола.

    Коментиран от #20

    19:55 30.06.2026

  • 17 ЯСНО!

    9 1 Отговор
    Путин е виновен!

    19:56 30.06.2026

  • 18 Позивна Моше

    4 1 Отговор
    При код 7500 ако става въпрос за терористична заплаха с използване на биологично оръжие, наземите власти действат по протокол за химическа, биологична, радиационна и ядрена (ХБРЯ) защита. В такива ситуации се предприемат следните стъпки:Изолация на заразената зона и евакуация на незастрашените лица.Карантина на контактните лица.Деконтаминация (обеззаразяване) на хората и терена от специализирани екипи.

    Коментиран от #19

    20:03 30.06.2026

  • 19 в България

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Позивна Моше":

    протокола по който се действа а крадене и лъгане друг протокол няма

    20:04 30.06.2026

  • 20 Гробар

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Така или иначе Плешивия няма да ви каже, не е ваша работа.

    20:05 30.06.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Нещо не схванах. Полет на ЛОТ полските аеролинии, а пък самолета на българска компания.

    Коментиран от #22, #24

    20:09 30.06.2026

  • 22 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    Какво не схвана? Италиянския буклук се извозва за Тецовете в България от италиянска фирма, ама с български товарна композиция вагони.

    Коментиран от #26

    20:11 30.06.2026

  • 23 Това ли е

    7 0 Отговор
    самолета с еболата?

    20:12 30.06.2026

  • 24 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    Еврейска компания в България наема чартър от Варшава за Тел авив.

    20:12 30.06.2026

  • 25 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    АБЕ, КЪДЕ СА КЕНефКИТЕ, БЕ? МИЛИАРДИ ЕВРО ЗА СКРАБ!

    Коментиран от #27

    20:13 30.06.2026

  • 26 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "честен ционист":

    Италиански фирми внасят в България заразен с Ебола боклук от Африка.

    20:13 30.06.2026

  • 27 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Боруна Лом":

    Те носят голямата заря. Да не искаш да стане някой сакатлък при Air Policing?

    20:15 30.06.2026

  • 28 Някой си

    0 0 Отговор
    Вероятно български транспондер !?

    Коментиран от #29

    20:15 30.06.2026

  • 29 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Някой си":

    Какъвто и да е транспондерът, код 7500 може да се подаде, само ако е въведен от пилота и то 2 пъти.

    20:17 30.06.2026

  • 30 версия хх

    0 0 Отговор
    Версията с погрешен сигнал е за балъци да повярват и за прокуратурата, за да си затвори очите.
    Самолета има радиовръзка , за да съобщи за грешка, а не да пътува неглиже екскортиран от изстребители с пълно мълчание. Как разбраха, че трябва да се върнат в Бургас (пак по грешка чрез телепатична! радиовръзка)?

    20:32 30.06.2026

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