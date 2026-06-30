Официално: Транспондерът на "отвлечения" самолет е излъчил грешен сигнал

Полет на полската авиокомпания LOT по маршрут Варшава – Тел Авив, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания „Електра Еъруейз“, кацна извънредно на летище Бургас. Това съобщават от министерството на транспорта и съобщенията.
Причина за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство – Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция.
Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17:15 ч.
Незабавно е свикан Кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Въздухоплавателното средство е позиционирано съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР предприемат необходимите действия по проверка на случая.
Няма засегнати пътници и екипаж, като инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
19:26 30.06.2026
2 честен ционист
19:29 30.06.2026
3 И всички
19:29 30.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6
19:30 30.06.2026
5 МиГ-15
19:31 30.06.2026
6 БеГемот
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Развалена шшкембе чорба....ще ни изтровят всички
19:32 30.06.2026
7 откога ганчо
Коментиран от #8
19:32 30.06.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "откога ганчо":Има нещо опасно на самолета щом три страни отказват да го приемат.
Коментиран от #9
19:34 30.06.2026
9 българските пилищари
До коментар #8 от "Последния Софиянец":прекарват някакви контрабанди както винаги и тоя път явно са се омазали от лакомия и простотия!
Коментиран от #10, #11
19:36 30.06.2026
10 честен ционист
До коментар #9 от "българските пилищари":От Варшава за Тел Авив контрабандата може да бъде само от стерви ляхи.
19:39 30.06.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "българските пилищари":В Турция отказват да го приемат.Кръжи над Кипър и там отказват.Израел дига два изтребителя и му казва да обърне иначе ще го свалят.Има нещо опасно на този самолет.
Коментиран от #12, #13
19:39 30.06.2026
12 селяни има
До коментар #11 от "Последния Софиянец":това е по опасно и от бомби никой не иска в държавата му да стъпват първобитни престъпници!
19:42 30.06.2026
13 честен ционист
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Оборудваха специален самолет за болни от ебола
Самолетът Еърбъс А-320 е оборудван със специални изолатори, които позволяват безопасното превозване на заразени пациенти.
Коментиран от #16
19:43 30.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хохох смях в самолета
19:52 30.06.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #13 от "честен ционист":Прав си.Има Еърбъс 320 оборудван за превоз на болни от Ебола.
Коментиран от #20
19:55 30.06.2026
17 ЯСНО!
19:56 30.06.2026
18 Позивна Моше
Коментиран от #19
20:03 30.06.2026
19 в България
До коментар #18 от "Позивна Моше":протокола по който се действа а крадене и лъгане друг протокол няма
20:04 30.06.2026
20 Гробар
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Така или иначе Плешивия няма да ви каже, не е ваша работа.
20:05 30.06.2026
21 РЕАЛИСТ
Коментиран от #22, #24
20:09 30.06.2026
22 честен ционист
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":Какво не схвана? Италиянския буклук се извозва за Тецовете в България от италиянска фирма, ама с български товарна композиция вагони.
Коментиран от #26
20:11 30.06.2026
23 Това ли е
20:12 30.06.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":Еврейска компания в България наема чартър от Варшава за Тел авив.
20:12 30.06.2026
25 Боруна Лом
Коментиран от #27
20:13 30.06.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #22 от "честен ционист":Италиански фирми внасят в България заразен с Ебола боклук от Африка.
20:13 30.06.2026
27 честен ционист
До коментар #25 от "Боруна Лом":Те носят голямата заря. Да не искаш да стане някой сакатлък при Air Policing?
20:15 30.06.2026
28 Някой си
Коментиран от #29
20:15 30.06.2026
29 честен ционист
До коментар #28 от "Някой си":Какъвто и да е транспондерът, код 7500 може да се подаде, само ако е въведен от пилота и то 2 пъти.
20:17 30.06.2026
30 версия хх
Самолета има радиовръзка , за да съобщи за грешка, а не да пътува неглиже екскортиран от изстребители с пълно мълчание. Как разбраха, че трябва да се върнат в Бургас (пак по грешка чрез телепатична! радиовръзка)?
20:32 30.06.2026