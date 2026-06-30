Официално: Транспондерът на "отвлечения" самолет е излъчил грешен сигнал

Полет на полската авиокомпания LOT по маршрут Варшава – Тел Авив, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания „Електра Еъруейз“, кацна извънредно на летище Бургас. Това съобщават от министерството на транспорта и съобщенията.

Причина за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство – Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция.

Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17:15 ч.

Незабавно е свикан Кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Въздухоплавателното средство е позиционирано съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР предприемат необходимите действия по проверка на случая.

Няма засегнати пътници и екипаж, като инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището.