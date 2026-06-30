Франция: сексуално насилие в училища и детски градини?

Шарлот не желае да споменава цялото си име, за да защити самоличността на 4-годишния си син. В началото на април детето ѝ доверило, че помощник-учител на име Райън го е насилил сексуално. Това се е случило в началното му училище "Гюстав Биенветю" в парижкото предградие Коломб.
"Първоначално си помислих, че съм разбрала погрешно – изглеждаше невъобразимо това да се случи на сина ми. Когато най-накрая осъзнах какво се е случило, сякаш небето се срути върху мен", разказа тя пред ДВ.
Шарлот и съпругът ѝ уведомили училището и кметството за случилото се, а помощник-учителят бил отстранен от работа почти веднага.
Реагират ли властите твърде бавно?
Но други мерки не бяха предприети достатъчно бързо, каза Шарлот. "По закон кметството трябваше незабавно да уведоми прокуратурата, но го направи чак две седмици по-късно", каза тя, добавяйки, че и другите семейства в училището също е трябвало да бъдат информирани бързо.
"Тъй като това не се случи, ние подадохме жалба за сексуално посегателство и разказахме на другите родители какво се е случило", каза Шарлот.
Още две семейства подали жалби срещу Райън: едното – за ексхибиционизъм, тъй като синът им твърди, че е станал свидетел на инцидента със сина на Шарлот. Второ дете също е споделило, че е било подложено на сексуално посегателство от страна на въпросния възпитател.
Общината опроверга твърденията на Шарлот, че прокуратурата не е била уведомена навреме. В имейл до ДВ се казва, че това е станало "след известно време, необходимо да бъде изготвен доклад, който да е написан по справедлив и прецизен начин". Освен това от общината уверяват, че на засегнатите семейства е била оказана подкрепа.
Ан е съоснователка на проекта SOS Periscolaires, който събира информация за случаи на физическо и сексуално насилие над деца в детски градини и начални училища. За ДВ тя казва, че властите във Франция често реагират бавно. "Това е повтарящ се модел, който сме наблюдавали в много от над 500-те случая на сексуално или физическо насилие, които сме регистрирали от основаването ни през 2021."
Дълбоко вкоренени проблеми в системата
Ан смята, че секторът на помощник-възпитателите във Франция се е превърнал в "площадка за игра за насилници", тъй като е много лесно да се намери работа там. "Непедагогическият персонал се администрира от кметството или от външна фирма, а работниците, които отговарят за децата например на детски площадки, не се нуждаят от обучение и не се проверяват за криминално минало", обяснява тя. Освен това заплащането е толкова лошо, че е трудно да се привлече квалифициран персонал.
Жан-Мишел Боке, преподавател по педагогика в Сорбоната и в Католическия университет в Париж, твърди, че когато за това са отговаряли кметствата, помощник-учителите са преминавали четириседмично обучение, първоначално предназначено за асистенти в летни лагери. "Във всеки случай, според нашето проучване, предпочитаният профил за тази работа е мъж с авторитет и чувство за хумор, а не съпричастна жена. Това увеличава вероятността да бъдат наети сексуални насилници", казва Боке за ДВ.
Жером Камю, социолог от Университета в Тур, Централна Франция, посочва една от причините: "Реформата в образованието от 2013 съкрати дължината на учебния ден, т.е. часовете, и удължи свободните занятия в училището след това. Сега се нуждаем от 2 милиона помощник-учители вместо от 1 милион", посочва той.
До 1980-те години свободното време в училище е било и време за културна дейност. "Днес в свободното време непедагогическият персонал трябва само да наблюдава децата, тоест почти не е необходимо да притежава някаква квалификация", казва още Камю пред ДВ.
Случаите на злоупотреби в Париж станаха водеща новина
От прокуратурата в Париж ДВ научи, че сигналите за сексуални посегателства от страна на непедагогически персонал се множат и вече надхвърлят 100. В момента даже се водят няколко съдебни дела.
Новият кмет на Париж Еманюел Грегоар, избран през март, потвърди наскоро, че от началото на тази година са отстранени от работа над 130 помощник-възпитатели, работещи предимно по детски площадки. 52 от тях - поради предполагаемо сексуално посегателство. Той обяви също така план за действие на стойност 20 милиона евро, включващ задълбочен одит на настоящата система, по-добро обучение и проверка на миналото на непедагогическия персонал, по-ефективна система за сигнализиране и по-добра подкрепа за засегнатите семейства.
Новите мерки трябва да влязат в сила тази есен
На национално равнище в парламента се разглеждат или скоро ще бъдат внесени редица законопроекти, които се фокусират предимно върху засилването на проверките на миналото на кандидатите.
"Лицата, работещи с деца, трябва да бъдат проверявани чрез национален регистър, за да е ясно дали някой от тях не е бил разследван или признат за виновен в насилие на деца", казва пред ДВ Силвен Маяр, депутат от управляващата партия "Ренесанс".
Трябва ли системата да бъде променена?
Преподавателят от Сорбоната Жан-Мишел Боке обаче се съмнява, че мерките ще бъдат достатъчно мащабни. "Дори парижкият план е твърде неясен. Непедагогическият персонал се нуждае от задълбочена квалификация, за да може да открие кога колегите проявяват неподходящи наклонности", подчертава той. Освен това, според него, трябва да се въведат обширни програми за обучение на национално ниво. "И трябва да създадем специално безопасно пространство във всяка институция, където децата могат да говорят."
Шарлот също смята, че системата се нуждае от спешни промени. "Помощниците в учителската дейност трябва да получават адекватно заплащане и винаги да работят по двама, когато надзирават деца. Властите пък трябва да инсталират камери в училищните коридори, за да наблюдават какво се случва там." Нейният апел към родителите е да бъдат по-добре информирани как да откриват евентуални признаци на насилие.
Що се отнася до сексуалното посегателство срещу нейния 4-годишен син, предстои случаят да бъде разгледан през следващите месеци.
Автор: Лиза Луис
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РютеГАй
Вече пет дни скандалът с интервюто на Рюте пред “Fox News” не може да бъде потушен, пред която обяви, че Рим бил помогнал много на Вашингтон във войната му срещу Техеран, разрешавайки излитането и кацането от военните бази на италианска територия на 500 бойни самолети на САЩ.
Генералният секретар на НАТО - най-мразеният холандец на Апенините
Ако някой не знае, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е гАй и не иска да си признае половите пристрастия, може да го научи от петъчния брой на италианския всекидневник “Република”. Също така вестникът обяснява в просторен портрет на небезизвестния нидерландски политик, че той не само никога не се бил женил и не е имал деца, но дори никой не го бил виждал насаме с жена.
А когато лондонският в. “Обзървър” му нарочил за любовници няколко красавци начело с холандското ВИП-денди Йорт Келдер, Рюте категорично отрекъл, въпреки че папараци го били щракнали гол на яхтата точно на този негов авер. Другият италиански “печатан гранд” в. “Ла Стампа” пък припомни, че в Хага и в Амстердам генсекът на НАТО бил наричан “Мистър Тефлон” - заради материала за покритие на тиганите, благодарение на който към тях нищо не залепва и при най-високи температури.
21:19 30.06.2026
2 Европа е
Коментиран от #6, #10
21:19 30.06.2026
3 Ами да, те така
21:19 30.06.2026
4 Оня с рикията
21:20 30.06.2026
5 доктор 9мм
21:21 30.06.2026
6 Точно
До коментар #2 от "Европа е":Щом говорят за Франция, разбирай ЕС. У нас как е положението?
Коментиран от #15
21:22 30.06.2026
7 Аре
21:22 30.06.2026
8 Последния Софиянец
21:22 30.06.2026
9 Недейте да ревете
21:22 30.06.2026
10 мдааа
До коментар #2 от "Европа е":Активисти предупредиха, че родители, учители и лекари рискуват до пет години затвор, ако се опитат да разубедят децата да не предприемат риска от необратимо лечение за смяна на пола съгласно „опасен“ нов закон във Великобритания, съобщи The Telegraph
21:24 30.06.2026
11 Ивелин Михайлов
21:24 30.06.2026
12 Айляк
Ясно.
Киме, пущай атома.
Светът е по-вероятно да оцелее от атома, отколкото след такива извращения.
Трепане бе, трепане за такива болни тва ри.
Коментиран от #23
21:24 30.06.2026
13 Исторически парк
21:24 30.06.2026
14 Дядо ви
21:25 30.06.2026
15 Надявам се
До коментар #6 от "Точно":Да е по-добре, но дали?
21:25 30.06.2026
16 Западна европа е страшно гнездо с изроди
21:26 30.06.2026
17 Ивелин Михайлов
21:27 30.06.2026
18 хахаха
21:28 30.06.2026
19 Емигрант
21:28 30.06.2026
20 Ами това не е норма
21:28 30.06.2026
21 Радев
21:29 30.06.2026
22 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
21:29 30.06.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Айляк":В Холандия евтаназират болни деца като в Райха.
21:29 30.06.2026
24 Все пак на училище и детска градина
21:33 30.06.2026
25 Педофил християнин
21:36 30.06.2026
26 Механик
21:36 30.06.2026
27 Иван
21:39 30.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Едва дочетох
21:41 30.06.2026
30 на име Райън го е насилил сексуално
ама сочите в посока че белите са лошите
21:42 30.06.2026
31 Сатана Z
"Няма нормални хора.Има нелекувани"
21:44 30.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.