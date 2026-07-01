Новини
Свят »
Украйна »
Украйна подписа договор за 16 изтребителя Gripen
  Тема: Украйна

Украйна подписа договор за 16 изтребителя Gripen

1 Юли, 2026 04:08, обновена 1 Юли, 2026 04:10 459 5

  • украйна-
  • швеция-
  • изтребители

Киев официално придобива модерните шведски бойни самолети, за да засили военновъздушната си отбрана срещу руската агресия

Украйна подписа договор за 16 изтребителя Gripen - 1
Снимка: president.gov.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна направи фундаментална крачка към дългосрочната модернизация на своите военновъздушни сили, след като официално сключи договор за придобиването на 16 многоцелеви изтребителя Gripen от Швеция.

Споразумението идва в изключително критичен момент от конфликта, когато Киев е изправен пред засилен натиск по фронтовите линии и има спешна нужда от по-ефективни инструменти за противодействие на руската авиация и крилати ракети. Шведските машини JAS 39 Gripen са стратегическо попълнение – те са проектирани специално за отбранителни доктрини като украинската, притежават изключителна маневреност и могат да оперират от къси, импровизирани или дори повредени писти и шосейни участъци.

Въвеждането им в експлоатация ще намали логистичния натиск върху украинската армия, тъй като поддръжката им е значително по-евтина и лесна в сравнение с американските изтребители F-16. Въпреки че официалното подписване е факт, подробностите около графиците за доставка, логистичните маршрути и конкретните фази на обучение на украинските пилоти остават дълбоко засекретени от съображения за сигурност. Експерти посочват, че интеграцията на Gripen, съчетана с вече доставените западни ПВО системи, може сериозно да наклони везните във въздушното пространство над Украйна и да защити ключови обекти от критичната и цивилна инфраструктура на страната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    1 1 Отговор
    "Миротвореца" не харесва това с парите на обора да купуват самолети от конкурента.

    04:15 01.07.2026

  • 2 пореден подарък

    1 2 Отговор
    тоя път 90 млрд ойро отново откраднати от гейропейските роби за едни обречени фашисти

    Коментиран от #4

    04:48 01.07.2026

  • 3 Браво

    0 1 Отговор
    Некомпетентни както щяха да ни го натресат на нас
    Добри и евтино но без оръжие ракети контролирани от САЩ а да не забравяме че там конгреса взима решение.

    04:53 01.07.2026

  • 4 Румен Решетников

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "пореден подарък":

    Не бъди роб в Европа.
    Заминавай за Матушката си, за да се чувстваш свободен. Прав ти път!

    04:54 01.07.2026

  • 5 господин Радев

    0 0 Отговор
    защо нашите "нови" фъ-16 са постоянно счупени ?

    04:57 01.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания