Украйна подписа договор за 16 изтребителя Gripen

Украйна направи фундаментална крачка към дългосрочната модернизация на своите военновъздушни сили, след като официално сключи договор за придобиването на 16 многоцелеви изтребителя Gripen от Швеция.

Споразумението идва в изключително критичен момент от конфликта, когато Киев е изправен пред засилен натиск по фронтовите линии и има спешна нужда от по-ефективни инструменти за противодействие на руската авиация и крилати ракети. Шведските машини JAS 39 Gripen са стратегическо попълнение – те са проектирани специално за отбранителни доктрини като украинската, притежават изключителна маневреност и могат да оперират от къси, импровизирани или дори повредени писти и шосейни участъци.

Въвеждането им в експлоатация ще намали логистичния натиск върху украинската армия, тъй като поддръжката им е значително по-евтина и лесна в сравнение с американските изтребители F-16. Въпреки че официалното подписване е факт, подробностите около графиците за доставка, логистичните маршрути и конкретните фази на обучение на украинските пилоти остават дълбоко засекретени от съображения за сигурност. Експерти посочват, че интеграцията на Gripen, съчетана с вече доставените западни ПВО системи, може сериозно да наклони везните във въздушното пространство над Украйна и да защити ключови обекти от критичната и цивилна инфраструктура на страната.