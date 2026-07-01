Индиректни преговори между САЩ и Иран в Доха

В столицата на Катар, Доха, започнаха извънредни и силно деликатни индиректни технически преговори между официални делегации на Съединените щати и Ислямска република Иран.

Основната цел на тази спешна дипломатическа совалка е спешното намаляване на критичното напрежение в Близкия изток и предотвратяването на избухването на пълномащабна регионална война.

Катарският премиер действа като ключов посредник в разговорите, совалката между двете групи се провежда при засилени мерки за сигурност и без пряк контакт между представителите на Вашингтон и Техеран. Иранската страна категорично отказва директни разговори на високо равнище и показва твърда позиция по отношение на своите искания.

Дипломатически източници разкриват, че Техеран е поставил две неотменими предварителни условия, преди да се премине към каквито и да е реални преговори за дългосрочно примирие. На първо място, Иран настоява за незабавно и безусловно прекратяване на всички чуждестранни военни операции и офанзиви на територията на Ливан.

На второ място, ислямската република изисква пълно отменяне на тежките международни икономически санкции, които в момента парализират износа на ирански суров петрол на световните пазари. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че равнището на заплаха за търговското корабоплаване в Ормузкия проток официално е повишено на „съществено“, което принуждава международната общност да търси бързо дипломатическо решение, за да избегне глобален икономически колапс.

Източник: Reuters