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Индиректни преговори между САЩ и Иран в Доха

Индиректни преговори между САЩ и Иран в Доха

1 Юли, 2026 04:11, обновена 1 Юли, 2026 04:14 394 4

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Техеран отказва директен диалог с Вашингтон на високо ниво, докато не спрат военните действия в Ливан и петролните санкции

Индиректни преговори между САЩ и Иран в Доха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В столицата на Катар, Доха, започнаха извънредни и силно деликатни индиректни технически преговори между официални делегации на Съединените щати и Ислямска република Иран.

Основната цел на тази спешна дипломатическа совалка е спешното намаляване на критичното напрежение в Близкия изток и предотвратяването на избухването на пълномащабна регионална война.

Катарският премиер действа като ключов посредник в разговорите, совалката между двете групи се провежда при засилени мерки за сигурност и без пряк контакт между представителите на Вашингтон и Техеран. Иранската страна категорично отказва директни разговори на високо равнище и показва твърда позиция по отношение на своите искания.

Дипломатически източници разкриват, че Техеран е поставил две неотменими предварителни условия, преди да се премине към каквито и да е реални преговори за дългосрочно примирие. На първо място, Иран настоява за незабавно и безусловно прекратяване на всички чуждестранни военни операции и офанзиви на територията на Ливан.

На второ място, ислямската република изисква пълно отменяне на тежките международни икономически санкции, които в момента парализират износа на ирански суров петрол на световните пазари. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че равнището на заплаха за търговското корабоплаване в Ормузкия проток официално е повишено на „съществено“, което принуждава международната общност да търси бързо дипломатическо решение, за да избегне глобален икономически колапс.

Източник: Reuters


Катар
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    3 0 Отговор
    Гнусния сатанински хазарски евреин Уиткоф.

    04:26 01.07.2026

  • 2 Двамата ивреи

    3 0 Отговор
    Изтъпанили се там са кушнер и уйткоф ...виновници за много войни беди и мъки по света...

    04:31 01.07.2026

  • 3 Иван

    3 1 Отговор
    Третото изискване е нацистите и евреите да бъдат нобутани в общи газови камери......овцата Урсула Фон Дер Лайен няма да заеме много място.

    04:52 01.07.2026

  • 4 Оказа се

    2 0 Отговор
    Че няма Америка в преговорите. С тея преговарящи от Израел никога няма да има мир в никой преговори.

    04:58 01.07.2026