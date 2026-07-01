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Русия затвори ключови жп пунктове с НАТО

Русия затвори ключови жп пунктове с НАТО

1 Юли, 2026 04:57, обновена 1 Юли, 2026 05:05 1 816 29

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Москва временно блокира движението на хора и товари през седем железопътни граници с Финландия, Естония и Латвия

Русия затвори ключови жп пунктове с НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското правителство, под ръководството на премиера Михаил Мишустин, издаде официална заповед за временно спиране на движението на хора, превозни средства и товари през седем ключови железопътни гранични пункта с Финландия, Естония и Латвия. Решението влезе в сила от 1 юли 2026 г..

В правителственото постановление № 1674-р не се посочват конкретни мотиви за наложените ограничения, нито е дефиниран краен срок за тяхното действие. Министерство на външните работи на Руската федерация е инструктирано официално да уведоми засегнатите съседни държави за взетото решение.

Кои пунктове се затварят?

Общо седем железопътни контролно-пропускателни пункта по северозападната граница на Русия преустановяват работа:

  • На границата с Финландия (5 пункта): „Вайма/Виборг“ (Ленинградска област), „Светогорск“ (Ленинградска област), „Вяртсиля“ (Република Карелия), „Лютия“ (Република Карелия) и гара „Санкт Петербург-Финландски“.
  • На границата с Естония (1 пункт): „Печори-Псковски“ в Псковска област.
  • На границата с Латвия (1 пункт): „Питалово“ в Псковска област.

Контекст и реално въздействие

Анализатори посочват, че по-голямата част от тези жп пунктове и без това не функционираха активно през последните години. Например, Финландия изцяло затвори сухопътната си граница с Русия още през пролетта на 2024 г. поради миграционния натиск и хибридните заплахи, като удължи тази мярка за неопределено време. Поради тази причина новите руски рестрикции засягат основно последните останали железопътни връзки през пунктовете в Печори и Питалово, съответно към Естония и Латвия.

Ходът на Москва съвпада с поредната вълна от геополитическо напрежение в Балтийския регион и засиленото присъствие на НАТО по източния флаг на Алианса.

НАТО отвърна на руската железопътна блокада

Решението на Кремъл едностранно да прекрати железопътния трафик по северозападната си граница предизвика остри реакции в балтийските столици и Хелзинки. Макар официална Москва да запазва пълно мълчание относно причините за неочакваното постановление, разузнавателните служби на засегнатите държави вече разчетоха хода като част от по-широка кампания за ескалация по източния флаг на НАТО.

Опасения от саботажи и хибридни заплахи

Въпреки че Литва не е пряко засегната от това конкретно решение, нейното Министерство на отбраната коментира ситуацията пред националната медия LRT. Военното ведомство цитира доклади на западни разузнавателни служби, според които Русия подготвя серия от хибридни провокации и актове на саботаж (като палежи и атаки срещу критична инфраструктура) срещу държавите от Балтийския регион и Полша. Пълното затваряне на железопътния трафик се тълкува от анализаторите като опит на Москва да „запечата“ границите си преди евентуално разгръщане на подобни операции.

В допълнение, Естония вече започна ускорено да монтира противобеспилотни системи по границата си с Русия, а Латвия укрепва т.нар. „Балтийска отбранителна линия“ с противотанкови бариери и бетонни препятствия.

Икономически последствия: Крах за източния транзит

От икономическа гледна точка новите рестрикции нанасят финален удар върху и без това затихващия товарооборот между Русия и Европейския съюз.

  • Финландия: За страната прекият икономически ефект клони към нула. Държавният железопътен оператор VR Group започна да преструктурира бизнеса си още през 2023 г., прекъсвайки всички източни услуги. Преориентирането към вътрешния пазар и интермодалните мрежи към Централна Европа минимизира щетите от руската блокада.
  • Естония и Латвия: Единствените два пункта, които реално функционираха през последните 24 месеца – Печори и Питалово – превозваха предимно несанкционирани стоки и товари. Спирането им засяга сериозно остатъчния транзитен бизнес в Балтийските страни, но регионалните икономики вече са адаптирани към минимална зависимост от руски суровини.
  • Тарифите: Затварянето на пунктовете се случва само седмици след като Москва драстично увеличи железопътните си такси за превоз на товари към европейските съседи, което прави пълното спиране по-скоро политически, отколкото чисто пазарен ход. []

Вътре в самата Русия вече се появяват спекулации, че спирането на пътническия и товарния жп трафик може да е превантивна мярка за затягане на граничния контрол при евентуална бъдеща вътрешна мобилизация.

Източници: ТАСС, БНР, Kyiv Post, Meduza, Euromaidan Press, United24 Media


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    7 5 Отговор
    Полска К..

    05:14 01.07.2026

  • 2 Айде

    11 26 Отговор
    на мобилизацията! Който избягал избягал, който още живее в руский мир няма да му е лесно

    Коментиран от #20

    05:19 01.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Правилно.

    27 6 Отговор
    Това е голям икономически удар за прибалтийски гладни мишки

    05:41 01.07.2026

  • 14 Така е!

    7 7 Отговор
    Затварянето на тия гранични пунктове е удар срещу руските олигарси, които търгуват все още със запада. Ще следва затваряне на жп пунктовете за смяна на колелета по западната граница на Окраина. Чрез ракети, разбира се. Това ще е продължението.

    05:45 01.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Крепостни бяха

    4 13 Отговор
    Крепостни останаха.
    Измет

    05:59 01.07.2026

  • 18 Правилно

    4 14 Отговор
    Блатарите нямат място в цивилизацията.

    06:06 01.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Какво да очакваме?

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Айде":

    Да не се окаже засиления трафик да е в посока Русия?

    06:13 01.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Т Живков

    3 12 Отговор
    Само така!Блатните шебеци да си знаят мястото.

    Коментиран от #25

    06:14 01.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стой, та гледай

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    това е заради терористична заплаха..

    06:16 01.07.2026

  • 25 Иван

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Т Живков":

    И да не се мешат в Босна, Лудогорието и Родопите.

    06:17 01.07.2026

  • 26 пРосия

    2 11 Отговор
    Страната на идиотите.

    06:24 01.07.2026

  • 27 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    0 5 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци!

    06:39 01.07.2026

  • 28 хахаха

    3 1 Отговор
    Миленчо пак си е писал инфото на три ракии. Какви граници на НАТО? Откога НАТО стана федерация? Какви 7 граници с три държави? Милен, спря ли да пиеш ракия на гладно всяка сутрин?

    06:46 01.07.2026

  • 29 шаа

    6 0 Отговор
    значи, балтиките сами се ограничиха под заповед от брюкселските зелки, а после квичат що Русия си затваря пунктовете. като са независими от Русия би трябвало да им е все едно.

    06:49 01.07.2026

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