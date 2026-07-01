Москва: НАТО засилва присъствието си в Черно море

Северноатлантическият алианс предприема целенасочени стъпки за укрепване на позициите си по черноморското направление, заяви висшият руски дипломат Владислав Масленников пред РИА Новости.

По думите му, НАТО активно се стреми да засили своето военно присъствие в Черноморския регион.

Масленников подчерта, че Москва следи отблизо тези действия и ги разглежда като опит за промяна на баланса на силите в региона. Според руското външно министерство, засилената активност на извънрегионални държави и разширяването на мащабите на ученията в акваторията на Черно море създават допълнително напрежение.

Дипломатът допълни, че Русия ще продължи да предприема всички необходими мерки, за да гарантира националната си сигурност и да неутрализира потенциалните рискове, произтичащи от засилената военна инфраструктура на НАТО в близост до нейните граници.