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Москва: НАТО засилва присъствието си в Черно море

Москва: НАТО засилва присъствието си в Черно море

1 Юли, 2026 05:06, обновена 1 Юли, 2026 05:09 701 9

  • нато-
  • черно море-
  • присъствие-
  • русия

Руското външно министерство предупреди, че Алиансът се стреми да укрепи позициите си в региона

Москва: НАТО засилва присъствието си в Черно море - 1
Снимка: forumarctic.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северноатлантическият алианс предприема целенасочени стъпки за укрепване на позициите си по черноморското направление, заяви висшият руски дипломат Владислав Масленников пред РИА Новости.

По думите му, НАТО активно се стреми да засили своето военно присъствие в Черноморския регион.

Масленников подчерта, че Москва следи отблизо тези действия и ги разглежда като опит за промяна на баланса на силите в региона. Според руското външно министерство, засилената активност на извънрегионални държави и разширяването на мащабите на ученията в акваторията на Черно море създават допълнително напрежение.

Дипломатът допълни, че Русия ще продължи да предприема всички необходими мерки, за да гарантира националната си сигурност и да неутрализира потенциалните рискове, произтичащи от засилената военна инфраструктура на НАТО в близост до нейните граници.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    3 3 Отговор
    Яко мазут по плажовете да има

    Коментиран от #3, #6

    05:21 01.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ми да, то и Кремъл засилва присъствието

    2 3 Отговор
    си в Черно море, редовно руски кораби стават падводници, като Мацква!!! Само че присъствие на дъното!!!
    🤣🤣🤣🤣

    06:01 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Е да, то от блатните крепостяни

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    ккаво друго да дойде? Само гадости откъм Кремля.

    06:05 01.07.2026

  • 7 Потапяй,

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ама нещо за 3 дни ли ще ги потапя, или за 5 години... ще им заминат рафинериите, че не те разбрах?!? 🤣🤣🤣🤣🤣

    06:06 01.07.2026

  • 8 балансьорите

    2 1 Отговор
    кудай крейсера мацква 😉

    06:06 01.07.2026

  • 9 оня с коня

    1 1 Отговор
    русия е крайно недоволна от засиленото Натовско присъствие около Границите си защото ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ със съответни действия гаратиращи безопасността й,т.е. да запази баланса на силите.Това обаче СТРУВА ПАРИ на и без това празната Руска хазна/319 Милиарда долара е вече външният дълг на Русия/,а Войната с Украйна е като камък на Шията за руската икономика.

    06:21 01.07.2026

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