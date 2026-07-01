Търговска безизходица за Северна Америка

САЩ, Канада и Мексико официално пропускат ключовия краен срок 1 юли за преразглеждане на северноамериканското търговско споразумение (USMCA). Тристранните преговори навлязоха в пълна задънена улица след поредица от безкомпромисни икономически искания, предявени от страна на Вашингтон. Споразумението съдържа клауза за „залез“, според която страните трябваше да потвърдят удължаването му до 2026 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп максимално засили политическия натиск върху своите съседи. Той заплаши, че има пълна готовност да остави пакта да изтече окончателно, ако Вашингтон не получи по-изгодни условия. Основните искания на Белия дом включват налагането на по-високи мита за внос и въвеждането на драстични нови правила за автомобилния сектор. САЩ настояват превозните средства, които се сглобяват в мексиканските заводи, да съдържат минимум 50% компоненти, произведени изцяло на американска територия. Целта е да се спре навлизането на евтини части, контролирани от китайски инвеститори в Мексико.

Канада и Мексико първоначално изразиха съвместно желание за безпроблемно удължаване на договора с нов 16-годишен период, за да се гарантира пазарната стабилност. Въпреки това канадският преговорен екип остава категоричен, че няма да отстъпи пред натиска на Тръмп и няма да подпише споразумение, което ощетява националната им икономика. Тъй като крайният срок изтича без постигане на консенсус, USMCA няма да се разпадне веднага. Търговският пакт преминава в режим на ежегодни, тежки технически прегледи, като текущият му срок за валидност остава в сила до 2036 година, но бизнесът в региона вече е изправен пред дългосрочна несигурност.

Източници: BBC News и Reuters