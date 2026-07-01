Дипломатически маневри: САЩ и Иран търсят мир в Доха

Похвала за мисията „Уиткоф-Къшнър“ в Катар

Администрацията на САЩ изрази задоволство от старта на новия кръг разузнавателни и дипломатически совалки в Доха, водени от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента – Джаред Къшнър. Според източници на Bloomberg, Вашингтон оценява положително ангажирането на високопоставения екип, който провежда непреки консултации чрез катарските посредници. Целта на мисията е стабилизиране на временното споразумение и деескалация на напрежението след неотдавнашната размяна на удари.

Тръмп е готов да удължи преговорите отвъд крайния срок

Президентът Доналд Тръмп няма да възрази, ако финализирането на споразумението за иранската ядрена програма надхвърли предварително поставения краен срок – 18 август. Информация на The Wall Street Journal разкрива, че Белият дом е готов да даде повече време на дипломацията. Тръмп предпочита тактиката на ограничени ответни удари при нарушения, вместо подновяване на мащабна военна кампания, която би застрашила корабоплаването.

Моркови, тояги и освобождаване на Ормузкия проток от такси

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди, че Вашингтон използва прецизна комбинация от „моркови и тояги“ (икономически стимули и заплаха от военна сила), за да принуди Техеран към отстъпки. Ванс бе категоричен:

Без такси в протока: САЩ очакват Ормузкият проток да остане напълно свободен за корабоплаване в дългосрочен план, без налагането на каквито и да е транзитни мита от страна на Иран.

САЩ очакват Ормузкият проток да остане напълно свободен за корабоплаване в дългосрочен план, без налагането на каквито и да е транзитни мита от страна на Иран. Лостове за влияние: САЩ все още държат „всички карти“, включително контрол върху поетапното размразяване на ирански активи на стойност милиарди долари.

САЩ все още държат „всички карти“, включително контрол върху поетапното размразяване на ирански активи на стойност милиарди долари. Надежда за успех: Въпреки че преговорите се определят като „сложни“, вицепрезидентът изрази надежда, че дипломатическите усилия ще доведат до траен мир, уверявайки, че при евентуален отказ от сътрудничество Иран ще се превърне в пълен икономически парий.

Източници: Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC и The Guardian