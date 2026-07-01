Дипломатически маневри: САЩ и Иран търсят мир в Доха

Похвала за мисията „Уиткоф-Къшнър“ в Катар
Администрацията на САЩ изрази задоволство от старта на новия кръг разузнавателни и дипломатически совалки в Доха, водени от специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на президента – Джаред Къшнър. Според източници на Bloomberg, Вашингтон оценява положително ангажирането на високопоставения екип, който провежда непреки консултации чрез катарските посредници. Целта на мисията е стабилизиране на временното споразумение и деескалация на напрежението след неотдавнашната размяна на удари.
Тръмп е готов да удължи преговорите отвъд крайния срок
Президентът Доналд Тръмп няма да възрази, ако финализирането на споразумението за иранската ядрена програма надхвърли предварително поставения краен срок – 18 август. Информация на The Wall Street Journal разкрива, че Белият дом е готов да даде повече време на дипломацията. Тръмп предпочита тактиката на ограничени ответни удари при нарушения, вместо подновяване на мащабна военна кампания, която би застрашила корабоплаването.
Моркови, тояги и освобождаване на Ормузкия проток от такси
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди, че Вашингтон използва прецизна комбинация от „моркови и тояги“ (икономически стимули и заплаха от военна сила), за да принуди Техеран към отстъпки. Ванс бе категоричен:
- Без такси в протока: САЩ очакват Ормузкият проток да остане напълно свободен за корабоплаване в дългосрочен план, без налагането на каквито и да е транзитни мита от страна на Иран.
- Лостове за влияние: САЩ все още държат „всички карти“, включително контрол върху поетапното размразяване на ирански активи на стойност милиарди долари.
- Надежда за успех: Въпреки че преговорите се определят като „сложни“, вицепрезидентът изрази надежда, че дипломатическите усилия ще доведат до траен мир, уверявайки, че при евентуален отказ от сътрудничество Иран ще се превърне в пълен икономически парий.
Източници: Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC и The Guardian
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