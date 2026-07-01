Над 1 300 са жертвите на адската жега в Европа

Европа се намира в хватката на най-суровата ранна гореща вълна, регистрирана някога на континента. По актуални данни на Световната здравна организация и здравните власти, броят на свързаните с екстремните температури смъртни случаи (т.нар. excess deaths) вече надхвърля 1300 души от началото на горещата вълна. Само във Франция са потвърдени около 1000 жертви, като местните погребални бюра в Парижкия регион изпитват сериозни затруднения с капацитета.

Ситуацията през последните часове

През изминалата нощ феноменът „тропическа нощ“ остави над 150 милиона души без възможност за разхлаждане, като минималните нощни температури в Централна и Източна Европа, Италия и Балканите не паднаха под 20–22°C.

Нови температурни рекорди : В самия край на 30 юни бе потвърден нов абсолютен температурен рекорд за Унгария – в град Сечени термометрите достигнаха 42.0°C , счупвайки рекорда от 2007 г. Преди броени часове Чехия и Словакия също обявиха безпрецедентни за края на юни и началото на юли стойности от съответно 41.9°C (Доксани) и 41.0°C (Турна над Бодвоу).

: В самия край на 30 юни бе потвърден нов абсолютен температурен рекорд за Унгария – в град Сечени термометрите достигнаха , счупвайки рекорда от 2007 г. Преди броени часове Чехия и Словакия също обявиха безпрецедентни за края на юни и началото на юли стойности от съответно (Доксани) и (Турна над Бодвоу). Инфраструктурен колапс : Към ранните часове на 1 юли германски медии и Euronews съобщават за блокирани магистрали в провинциите Бранденбург и Саксония-Анхалт поради сериозно напукан и разрушен от жегата асфалт. В Лайпциг разтопен асфалт над трамвайните релси парализира градския транспорт.

: Към ранните часове на 1 юли германски медии и Euronews съобщават за блокирани магистрали в провинциите Бранденбург и Саксония-Анхалт поради сериозно напукан и разрушен от жегата асфалт. В Лайпциг разтопен асфалт над трамвайните релси парализира градския транспорт. Енергиен срив и пожари: В Украйна бяха въведени извънредни прекъсвания на електрозахранването поради претоварване на мрежата от климатици. Същевременно, през нощта се разраснаха мащабни горски пожари в Хърватия, Албания и Босна и Херцеговина.

Учените от консорциума World Weather Attribution подчертават, че тази аномалия е „практически невъзможна“ без влиянието на антропогенните климатични промени. Докато в Западна Европа се усеща леко разхлаждане, топлинният купол в момента е позициониран изцяло над Централна и Източна Европа и Балканския полуостров.

Източник: СЗО, Ал-Джазира и Euronews