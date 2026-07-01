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Над 1 300 са жертвите на адската жега в Европа

Над 1 300 са жертвите на адската жега в Европа

1 Юли, 2026 06:46, обновена 1 Юли, 2026 06:52 391 8

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Топлинният купол се измества на изток, оставяйки след себе си инфраструктурен хаос и претоварени болници

Над 1 300 са жертвите на адската жега в Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа се намира в хватката на най-суровата ранна гореща вълна, регистрирана някога на континента. По актуални данни на Световната здравна организация и здравните власти, броят на свързаните с екстремните температури смъртни случаи (т.нар. excess deaths) вече надхвърля 1300 души от началото на горещата вълна. Само във Франция са потвърдени около 1000 жертви, като местните погребални бюра в Парижкия регион изпитват сериозни затруднения с капацитета.

Ситуацията през последните часове

През изминалата нощ феноменът „тропическа нощ“ остави над 150 милиона души без възможност за разхлаждане, като минималните нощни температури в Централна и Източна Европа, Италия и Балканите не паднаха под 20–22°C.

  • Нови температурни рекорди: В самия край на 30 юни бе потвърден нов абсолютен температурен рекорд за Унгария – в град Сечени термометрите достигнаха 42.0°C, счупвайки рекорда от 2007 г. Преди броени часове Чехия и Словакия също обявиха безпрецедентни за края на юни и началото на юли стойности от съответно 41.9°C (Доксани) и 41.0°C (Турна над Бодвоу).
  • Инфраструктурен колапс: Към ранните часове на 1 юли германски медии и Euronews съобщават за блокирани магистрали в провинциите Бранденбург и Саксония-Анхалт поради сериозно напукан и разрушен от жегата асфалт. В Лайпциг разтопен асфалт над трамвайните релси парализира градския транспорт.
  • Енергиен срив и пожари: В Украйна бяха въведени извънредни прекъсвания на електрозахранването поради претоварване на мрежата от климатици. Същевременно, през нощта се разраснаха мащабни горски пожари в Хърватия, Албания и Босна и Херцеговина.

Учените от консорциума World Weather Attribution подчертават, че тази аномалия е „практически невъзможна“ без влиянието на антропогенните климатични промени. Докато в Западна Европа се усеща леко разхлаждане, топлинният купол в момента е позициониран изцяло над Централна и Източна Европа и Балканския полуостров.

Източник: СЗО, Ал-Джазира и Euronews


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много Яко...

    1 0 Отговор
    А кога ще имаме железен Купол, а не топлинен?

    Коментиран от #4, #6

    06:55 01.07.2026

  • 2 Дреме ми, аз

    1 0 Отговор
    живея в Банкя, тук е с до 10 градуса по-ниска температурата...

    Коментиран от #8

    06:56 01.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Урсула ги уби с нейните зелени политики.Температурата в Европа се повишава два пъти по бързо от останалият свят заради огромните площи солари.Соларите в Европа заемат площ колкото Франция и Германия взети заедно.Скоро Европа през лятото ще бъде необитаема.

    06:56 01.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много Яко...":

    Гледал ли си Шотландски боец 2?

    06:58 01.07.2026

  • 5 Оня

    2 0 Отговор
    Начиииии пак Путин е виновен! Нали?

    06:58 01.07.2026

  • 6 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много Яко...":

    А как отчитат жертвите на жегата? В нова богата евро България не съм чул за такава статистика.
    Но пък имаме банани.

    07:04 01.07.2026

  • 7 Страхотно

    0 0 Отговор
    Има ли опечени жълтопаветници?

    07:07 01.07.2026

  • 8 Тити

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дреме ми, аз":

    По ниска е защото има дървета а не като в големите градове изсечени и само бетон.

    07:10 01.07.2026