Новини
Свят »
САЩ »
„Това никога досега не е правено”: Тръмп обяви извънреден конгрес на партията си

„Това никога досега не е правено”: Тръмп обяви извънреден конгрес на партията си

1 Юли, 2026 07:10 2 464 12

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • конгрес-
  • междинни избори

Президентът предупреди, че демократите може да започнат трета процедура по импийчмънт срещу него, ако си върнат контрола върху Конгреса

„Това никога досега не е правено”: Тръмп обяви извънреден конгрес на партията си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че той и съпартийците му републиканци ще организират конгрес в Далас през септември, за да мобилизират избирателите в подкрепа на кандидатите на партията преди междинните избори през ноември, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Партиен конгрес в година без президентски избори е необичаен ход. Двете основни американски политически партии – републиканците и демократите – обикновено организират конгреси в навечерието на президентските избори, произвеждани на всеки четири години. Следващият такъв конгрес ще бъде през 2028 година.

Републиканците са под натиск да запазят контрола си върху Конгреса през последните две години от мандата на Тръмп и се опасяват, че тревогите на избирателите за икономиката и решението на Тръмп да започне война с Иран може да навредят на усилията им, отбеляза агенцията.

„ГОЛЯМА НОВИНА! За първи път в историята Републиканската партия ще проведе КОНГРЕС ПРЕДИ МЕЖДИННИ ИЗБОРИ. Той ще бъде в Далас, Тексас – едно от любимите ми места в света. Ще бъде фантастично!“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

„Това никога досега не е правено и ще бъде наистина историческо събитие“, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, като уточни, че конгресът ще се състои на 9 и 10 септември.

80-годишният президент предупреди, че демократите може да започнат трета процедура по импийчмънт срещу него, ако си върнат контрола върху Конгреса, и включи няколко ключови сътрудници от Белия дом в организацията на републиканската кампания.

По-рано вчера Върховният съд на САЩ премахна ограниченията върху сумите, които политическите партии могат да харчат в координация с всеки кандидат – решение, което може да бъде от полза за републиканците на междинните избори, предаде АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    29 3 Отговор
    Всички си мислехме, че п о-голяма излгация от Байдън няма, а ето, че имало.
    САЩ не спира да ни изненадва.

    Коментиран от #11, #12

    07:19 01.07.2026

  • 2 Товарният влак идва

    26 3 Отговор
    Водиш войните на Израел, получаваш импийчмънт. Тръмп да си стяга багажа.

    07:26 01.07.2026

  • 3 БрЯх...!

    15 1 Отговор
    ,,Ще бъде фантастично!“, написа Тръмп...🤣🤣🤣🤣🤣!

    07:42 01.07.2026

  • 4 По-добре без теб

    21 2 Отговор
    Никой не те е бил по главата да започваш тази безсмислена война с Иран. Дори заради факта с убитите 180 момичета от девическото училище в Техеран трябваше да бъдеш снет от власт и съден.

    07:43 01.07.2026

  • 5 Политолог

    8 1 Отговор
    Тръмп и републиканците няма как да спечелят междинните избори!
    Демократите пък съвсем.
    Ох ... обърках се!

    Коментиран от #6, #7

    07:52 01.07.2026

  • 6 „Това никога досега

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Политолог":

    не е правено”

    07:54 01.07.2026

  • 7 Не се притеснявай!

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Политолог":

    Всички политолози сте такива-все объркани...

    07:55 01.07.2026

  • 8 Българин

    1 3 Отговор
    Тръмп просто заявява, че сороския метеж няма да мине!

    07:57 01.07.2026

  • 9 Този път

    10 0 Отговор
    може и на съд да го изпратят.
    Паниката е голяма.

    08:03 01.07.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    Каквото и да прави доверието към него е много ниско. Критично

    08:36 01.07.2026

  • 11 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Единствената по голяма изненада беше Пудинг.!!!!

    08:41 01.07.2026

  • 12 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Първият мандат на Тръмп беше много по-голяма излагация от мандата на Байдън. Американците пиха белина заради него.

    09:07 01.07.2026