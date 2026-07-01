ЕС прекрати безмитния режим за внос на стоки под 150 евро

Европейският съюз прекратява от днес освобождаването от мита за внос на стойност под 150 евро, което означава, че потребителите, купуващи евтини стоки извън блока, ще плащат повече, съобщи ДПА, предаде БТА.

Според новите правила за всяка категория стоки в една пратка ще се прилага фиксирана митническа такса от 3 евро. Например за пакет, съдържащ няколко тениски, ще се начислява една такса от 3 евро, а добавянето на играчка ще води до допълнителна такса от 3 евро.

Въпреки че продавачите или вносителите носят законова отговорност за декларирането и плащането на митническите такси, те могат да прехвърлят разходите върху потребителите, заяви Европейската комисия. Европейският потребителски център в Германия предупреди, че новите такси може значително да повишат цената на много евтините продукти, а според експерти цените в някои онлайн платформи вече са се повишили.

Мярката беше предприета след рязко увеличаване на вноса на стоки с ниска стойност в ЕС. Според Европейската комисия миналата година в блока са влезли 5,9 милиарда пратки на стойност под 150 евро, без върху тях да бъдат налагани мита, което се равнява на около 16 милиона пратки дневно. Над 90 на сто от тези пратки са били от Китай, заяви високопоставен представител на ЕС.

Очаква се фиксираната такса да остане в сила до 1 юли 2028 г. като временна мярка, докато ЕС разработва нова цифрова митническа платформа. След като системата започне да функционира, ще се прилагат стандартни мита въз основа на стойността, произхода и класификацията на продукта.