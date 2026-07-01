ЕС прекрати безмитния режим за внос на стоки под 150 евро

Европейският съюз прекратява от днес освобождаването от мита за внос на стойност под 150 евро, което означава, че потребителите, купуващи евтини стоки извън блока, ще плащат повече, съобщи ДПА, предаде БТА.
Според новите правила за всяка категория стоки в една пратка ще се прилага фиксирана митническа такса от 3 евро. Например за пакет, съдържащ няколко тениски, ще се начислява една такса от 3 евро, а добавянето на играчка ще води до допълнителна такса от 3 евро.
Въпреки че продавачите или вносителите носят законова отговорност за декларирането и плащането на митническите такси, те могат да прехвърлят разходите върху потребителите, заяви Европейската комисия. Европейският потребителски център в Германия предупреди, че новите такси може значително да повишат цената на много евтините продукти, а според експерти цените в някои онлайн платформи вече са се повишили.
Мярката беше предприета след рязко увеличаване на вноса на стоки с ниска стойност в ЕС. Според Европейската комисия миналата година в блока са влезли 5,9 милиарда пратки на стойност под 150 евро, без върху тях да бъдат налагани мита, което се равнява на около 16 милиона пратки дневно. Над 90 на сто от тези пратки са били от Китай, заяви високопоставен представител на ЕС.
Очаква се фиксираната такса да остане в сила до 1 юли 2028 г. като временна мярка, докато ЕС разработва нова цифрова митническа платформа. След като системата започне да функционира, ще се прилагат стандартни мита въз основа на стойността, произхода и класификацията на продукта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Напредък
08:24 01.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #3, #16, #19, #27
08:27 01.07.2026
3 до Ана
До коментар #2 от "честен ционист":Много от тези стоки си бяха добри! И не можеш да си представиш сега как ще има поскъпване, ново"икономически обосновано!"
08:29 01.07.2026
4 Де Бил
08:30 01.07.2026
5 Елементарно , бе Уотсън !
08:31 01.07.2026
6 С други
Брюкселскоте калинки с поредна глупост...от безпомощност, ама те толкова си могат
08:34 01.07.2026
7 Механик
Хайде сега някой евро-защитник да ми обясни как въпросното стригане с по 3 еврака на артикул струващ 2 евро ще ни помогне да живеем по-добре!
Хайде, жълтопаветните! Дайте поне един смислен коментар!
Коментиран от #30
08:35 01.07.2026
8 Трол
Коментиран от #17
08:36 01.07.2026
9 Ееех
Другари, това е грешка ! Голяма грешка!!!
Коментиран от #18
08:39 01.07.2026
10 Вуте
08:44 01.07.2026
11 Ами
Ще се въвежда ли данък въздух?
08:45 01.07.2026
12 Супер е в Клуба на Богатите и
08:45 01.07.2026
13 Да видим
Ще си ги раздадат големите държави и ще отделят и за Украйна, тъй като тя няма да плаща ,защото не са в ЕССР л
08:46 01.07.2026
14 Без име
08:47 01.07.2026
15 жик так
С тая мярка ще финансират войната там .
Иначе нямат 5€ да извадят от джоба и трябва да теглят заеми .
08:48 01.07.2026
16 Ментето си ти
До коментар #2 от "честен ционист":и твоята хубава Европа!
08:50 01.07.2026
17 Само питам
До коментар #8 от "Трол":Ти сигурно още ходиш с овча кожа и цървули от диво прасе , а ?
Не те касаят стоките .
08:50 01.07.2026
18 Другаря Тодор Живков
До коментар #9 от "Ееех":"Социализъма е едно недоносче. Това е самата истина, другари."
08:50 01.07.2026
19 селяк
До коментар #2 от "честен ционист":ша инвестира в бело за зеления боклок, а не в икономика споко
08:52 01.07.2026
20 Некой си
Първо - китайците ще намерят нов начин да заобиколят това мито.
Второ - европесйките потребители НЯМА да увеличат оборота на вносителите.
Трето - очаквайте в следващите две години общо увеличение на данъци и удръжки с минимум 30%. ЕС планира нови заеми, чиито лихви ще трябва да се плащат (главниците ще си останат непокътнати).
08:53 01.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 оня с коня
ама ви излиза от джоба това крещене
сега ще мълчите като битиПЕДЕРАСТИ
08:55 01.07.2026
23 ЕС-
Коментиран от #28
08:56 01.07.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
ДЕТО СКАЧАЩЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ
08:57 01.07.2026
25 голям смях
ние пък ще си сложим на нас пакет от санкции да им е гадно и на китайците и на г-н си
08:57 01.07.2026
26 Тома
08:57 01.07.2026
27 оня с коня
До коментар #2 от "честен ционист":ало педалчеее ти ли ще ги произвеждаш? или се надяваш някой фабрика да направи в прокалнатата ти бг?
тука само атома може да оправи тоя продажен ген
08:58 01.07.2026
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #23 от "ЕС-":малко са щом ги търпите, верно са малко 100 тояги
08:59 01.07.2026
29 Само питам
Да взема да си внеса една кола от там.
Опааа...там пък мита от 47% ..
09:00 01.07.2026
30 е какво да ти отговорят като са невежи?
До коментар #7 от "Механик":жълтопаветнатаСГАН сополива сега виси пред портите на урсула и чака опорки
виснали са им сополите доземята
09:02 01.07.2026