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ЕС прекрати безмитния режим за внос на стоки под 150 евро
  Тема: Войната на митата

ЕС прекрати безмитния режим за внос на стоки под 150 евро

1 Юли, 2026 08:23 1 349 30

  • мита-
  • ес-
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  • търговия-
  • стоки-
  • митница

Мярката беше предприета след рязко увеличаване на вноса на стоки с ниска стойност в ЕС

ЕС прекрати безмитния режим за внос на стоки под 150 евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз прекратява от днес освобождаването от мита за внос на стойност под 150 евро, което означава, че потребителите, купуващи евтини стоки извън блока, ще плащат повече, съобщи ДПА, предаде БТА.

Според новите правила за всяка категория стоки в една пратка ще се прилага фиксирана митническа такса от 3 евро. Например за пакет, съдържащ няколко тениски, ще се начислява една такса от 3 евро, а добавянето на играчка ще води до допълнителна такса от 3 евро.

Въпреки че продавачите или вносителите носят законова отговорност за декларирането и плащането на митническите такси, те могат да прехвърлят разходите върху потребителите, заяви Европейската комисия. Европейският потребителски център в Германия предупреди, че новите такси може значително да повишат цената на много евтините продукти, а според експерти цените в някои онлайн платформи вече са се повишили.

Мярката беше предприета след рязко увеличаване на вноса на стоки с ниска стойност в ЕС. Според Европейската комисия миналата година в блока са влезли 5,9 милиарда пратки на стойност под 150 евро, без върху тях да бъдат налагани мита, което се равнява на около 16 милиона пратки дневно. Над 90 на сто от тези пратки са били от Китай, заяви високопоставен представител на ЕС.

Очаква се фиксираната такса да остане в сила до 1 юли 2028 г. като временна мярка, докато ЕС разработва нова цифрова митническа платформа. След като системата започне да функционира, ще се прилагат стандартни мита въз основа на стойността, произхода и класификацията на продукта.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напредък

    33 0 Отговор
    ЕССР прекрати безмитния режим за внос на стоки под 150 евро

    08:24 01.07.2026

  • 2 честен ционист

    4 37 Отговор
    99% от тези китайски стоки са или ментета, или нискокачествена продукция. Урсула добре ги е обложила, но сега инвестира в държави ишлемета като България и да развие европейското производство на всякаквите му там дрънкулки, които европеецът купуваше от Китай.

    Коментиран от #3, #16, #19, #27

    08:27 01.07.2026

  • 3 до Ана

    38 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Много от тези стоки си бяха добри! И не можеш да си представиш сега как ще има поскъпване, ново"икономически обосновано!"

    08:29 01.07.2026

  • 4 Де Бил

    25 0 Отговор
    В Китай вече с визи. Нали не се съмнявате ,че ще има отговор на това???

    08:30 01.07.2026

  • 5 Елементарно , бе Уотсън !

    38 2 Отговор
    Трябва да се пълнят гушите на Урсула и Кая , а те ще си плащат на тези дето ги наложиха да ръководят ЕС , вместо да са в затвора .

    08:31 01.07.2026

  • 6 С други

    30 0 Отговор
    думи, ще печелят за сметка на потребителите, понеже производство на повечето внасяни стоки в ЕС няма. А няма защото от ламтеж за пари се изнесоха в Китай.Днес и да започнат производство.. няма кадри, суровини и изобщо няма да е по-евтино дори и с 3Е мито.
    Брюкселскоте калинки с поредна глупост...от безпомощност, ама те толкова си могат

    08:34 01.07.2026

  • 7 Механик

    35 0 Отговор
    Стрижат ли ни, стрижат ли ни в клуба на богатите?
    Хайде сега някой евро-защитник да ми обясни как въпросното стригане с по 3 еврака на артикул струващ 2 евро ще ни помогне да живеем по-добре!
    Хайде, жълтопаветните! Дайте поне един смислен коментар!

    Коментиран от #30

    08:35 01.07.2026

  • 8 Трол

    0 17 Отговор
    Крайно време беше да ударят тарикатите, дето имат наглостта да купуват от конкуренти на ЕС.

    Коментиран от #17

    08:36 01.07.2026

  • 9 Ееех

    14 1 Отговор
    Другаря Живков щеше да каже :
    Другари, това е грешка ! Голяма грешка!!!

    Коментиран от #18

    08:39 01.07.2026

  • 10 Вуте

    15 0 Отговор
    В клуба на богатите ще е така - вместо за 5 евро тениска от Китай - същата от мола за 15 ... Ха честито !

    08:44 01.07.2026

  • 11 Ами

    15 0 Отговор
    Какво стана със свободния пазар?
    Ще се въвежда ли данък въздух?

    08:45 01.07.2026

  • 12 Супер е в Клуба на Богатите и

    7 0 Отговор
    Райската градина на Борел!

    08:45 01.07.2026

  • 13 Да видим

    15 0 Отговор
    И ЕС като прибере по 3 евро на поне 3 милиарда пратки, какво ще направи с парите ни !!??
    Ще си ги раздадат големите държави и ще отделят и за Украйна, тъй като тя няма да плаща ,защото не са в ЕССР л

    08:46 01.07.2026

  • 14 Без име

    15 0 Отговор
    Европа в абсолютно неконкурентна. Тези три евро за артукул ще даваме на бандерите.

    08:47 01.07.2026

  • 15 жик так

    13 0 Отговор
    Ес закъса яко за пари и се чуди от къде да избие 2€ че да ги даде на украинците .
    С тая мярка ще финансират войната там .
    Иначе нямат 5€ да извадят от джоба и трябва да теглят заеми .

    08:48 01.07.2026

  • 16 Ментето си ти

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    и твоята хубава Европа!

    08:50 01.07.2026

  • 17 Само питам

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Ти сигурно още ходиш с овча кожа и цървули от диво прасе , а ?
    Не те касаят стоките .

    08:50 01.07.2026

  • 18 Другаря Тодор Живков

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ееех":

    "Социализъма е едно недоносче. Това е самата истина, другари."

    08:50 01.07.2026

  • 19 селяк

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    ша инвестира в бело за зеления боклок, а не в икономика споко

    08:52 01.07.2026

  • 20 Некой си

    8 0 Отговор
    Жалък опит да подкрепят европейските вносители на същите евтини китайски стоки.
    Първо - китайците ще намерят нов начин да заобиколят това мито.
    Второ - европесйките потребители НЯМА да увеличат оборота на вносителите.
    Трето - очаквайте в следващите две години общо увеличение на данъци и удръжки с минимум 30%. ЕС планира нови заеми, чиито лихви ще трябва да се плащат (главниците ще си останат непокътнати).

    08:53 01.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    7 0 Отговор
    айде бе жълтопаветнаСГАНдолна ВИКАЙТЕ ПАК СЛАВА НА ОКРААЙНА?

    ама ви излиза от джоба това крещене

    сега ще мълчите като битиПЕДЕРАСТИ

    08:55 01.07.2026

  • 23 ЕС-

    5 0 Отговор
    прави-струва така щото всичко да става все по-скъпо. Но аз ги разбирам, защото бюрократите от ЕС получават големи заплата, а на чужд гръб и сто тояги са малко.

    Коментиран от #28

    08:56 01.07.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    дано скоро сложат нов пакет санкции на европейскатаСГАНдолна

    ДЕТО СКАЧАЩЕ ПО ПЛОЩАДИТЕ

    08:57 01.07.2026

  • 25 голям смях

    3 0 Отговор
    нека сега да му е гадно на путин

    ние пък ще си сложим на нас пакет от санкции да им е гадно и на китайците и на г-н си

    08:57 01.07.2026

  • 26 Тома

    7 0 Отговор
    Пак намериха пари за бати зеле.Сега войната ще е финансират купувачите от сайтовете.

    08:57 01.07.2026

  • 27 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    ало педалчеее ти ли ще ги произвеждаш? или се надяваш някой фабрика да направи в прокалнатата ти бг?

    тука само атома може да оправи тоя продажен ген

    08:58 01.07.2026

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "ЕС-":

    малко са щом ги търпите, верно са малко 100 тояги

    08:59 01.07.2026

  • 29 Само питам

    2 0 Отговор
    А за стоките над 150€ мито ще има ли .
    Да взема да си внеса една кола от там.

    Опааа...там пък мита от 47% ..

    09:00 01.07.2026

  • 30 е какво да ти отговорят като са невежи?

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    жълтопаветнатаСГАН сополива сега виси пред портите на урсула и чака опорки

    виснали са им сополите доземята

    09:02 01.07.2026

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