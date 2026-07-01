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Тръмп: Преговорите с Иран вървят "доста добре"

Тръмп: Преговорите с Иран вървят "доста добре"

1 Юли, 2026 17:33 839 28

  • доналд тръмп-
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  • преговори-
  • сащ

Доналд Тръмп заяви, че непреките преговори между САЩ и Иран отбелязват напредък

Тръмп: Преговорите с Иран вървят "доста добре" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп заяви, че непреките преговори между САЩ и Иран отбелязват напредък, като определи проведените в Доха срещи като "много добри", предаде Франс прес, предава БТА.

„Денуклеаризацията на Иран напредва добре. Те са имали много добри срещи и ще видим какво ще стане“, каза Тръмп пред журналисти, преди да отпътува за Северна Дакота с новия президентски самолет, подарен от Катар.

Американският президент допълни, че след нанесения, по думите му, „много тежък удар“ по Иран, отношенията между страните в рамките на преговорния процес са добри.

„Наричам това денуклеаризация и всичко е в ход, всичко върви доста добре“, заяви Тръмп.

По информация на Ройтерс, днес в Доха са се състояли технически преговори между представители на САЩ и Иран. Основните теми са били възстановяването на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток и постигането на трайно примирие.

Според източници, запознати с преговорите, Джаред Къшнър и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф са провели среща с катарския премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който посредничи в диалога заедно с Пакистан. По данни на източника двамата американски представители са участвали в подготвителните разговори, но не и в самите технически преговори между американската и иранската делегации.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Преговорите вървят на

    14 2 Отговор
    изуй гащи. Иранците си искат таксите за преминаване през Ормузкияа провлак,както и продължаване на обогатяването на уран за мирни цели,а краврските представители Уиткоф и Куршнер неса съгласни с това. Преговорите се водят не тета тет, а чрез последник в лицето на катарски представител. Рижавия за пореден път плиска лигена и то гордо,смело и безотговорно.

    17:40 01.07.2026

  • 2 Това нещо

    18 1 Отговор
    нема ли да спре да се изхожда през устата?

    Коментиран от #28

    17:46 01.07.2026

  • 3 Хе хе...

    23 1 Отговор
    Сигурно. Вече цяла седмица инфантилния идиот тръмп не е циврил на рамото на другаря Си и на еврогейските евнуси да го спасяват от лошите аятоласи.

    Коментиран от #6

    17:48 01.07.2026

  • 4 Механик

    15 1 Отговор
    Добре ли вървят? Стига бе!
    И кво? Амдужите дадоха ли ви урана си и петрола? Аятоласите паднаха ли от власт?
    Абе, знаеш кво?! Я са понапъни пак и вземи отново да победиш тоя Иран! Дето се вика, тази седмица не показвал "епичен гняв" и не си затривал "иранската цивилизация".

    Коментиран от #17

    17:52 01.07.2026

  • 5 хехе

    8 5 Отговор
    Пак ли вървят добре за кой ли пореден път сабаля "миротвореца" ще обяви, че е победил аятоласите, а вечерта ще ги бомбандира.

    17:54 01.07.2026

  • 6 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хе хе...":

    Имаше по-важна работа. Да представи "Патриотичен паспорт" с послание "Добре дошли, но се дръжте прилично!" - поредното творение след банкнотата от 250 долара подхранващо волунтаризма, суетата и нарцисизма в Овалния кабинет.

    Традиците не са това, което бяха. Двата проекта с поставянето на личността му в центъра на национални символи са без прецедент за действащ президент.

    Остава да се появи и на националния герб - да изгрее от облака над орела вместо 13-те звезди или дори да замени самия белоглав орел.

    Коментиран от #8

    17:55 01.07.2026

  • 7 оръжието

    2 11 Отговор
    Отваряне на протока е във взаимен интерес на Иран и на САЩ, но рязкото падане на цените на изнасяния нефт хич не устройва персите, затова периодично ще слагат с дрон спънки в редовния трафик за поддържане на високи количества петрол на високи цени заради несигурността (също така и в руски интерес).

    Коментиран от #18

    17:56 01.07.2026

  • 8 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "СВО 1 588 дни РЕЗИЛ":

    "Патриотичен паспорт" представен лично от инициатора в личния му профил.

    17:56 01.07.2026

  • 9 Миротвореца

    11 2 Отговор
    Убиеца на деца.безсрамник.

    18:00 01.07.2026

  • 10 Швейк

    14 0 Отговор
    Психическите отклонения на крейзидента Тръмп се задълбочават доста добре

    18:03 01.07.2026

  • 11 ха, ха, ха...

    12 0 Отговор
    "Тръмп: Преговорите с Иран вървят "доста добре""

    А с Русия и Украйна как?

    18:07 01.07.2026

  • 12 Ай ся...?!

    6 0 Отговор
    Постоянно повтаряш-,,преговорите с Иран вървят много добре"...!
    И постоянно взаимно още ми се ..думкате,с ракети и взаимно обвинявате...!

    18:19 01.07.2026

  • 13 Лежер Лежерски

    6 0 Отговор
    Една седмица не съм гледал новини, но Донич не е сменил плочата за това време. Месец да не бях, пак щеше да е същото.

    18:21 01.07.2026

  • 14 Мусорчик

    4 0 Отговор
    Засега само бате Си не е облякъл маскарадния костюм с червен нос. Всички се надпреварват за ролята на най-голям комедиант.

    18:26 01.07.2026

  • 15 жик так

    8 0 Отговор
    Чичо обяви 41 победа и 48 договор с Иранците !

    18:30 01.07.2026

  • 16 Мишел

    5 0 Отговор
    Празноглав самохвалко. САЩ загубиха и тази война, защото не постигнаха нито една от обявените цели срещу Иран . Иран получи възможност да събира такси за преминаване на Ормузкия проток и да контролира протока.

    Коментиран от #19

    18:33 01.07.2026

  • 17 Ти пък?!

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Не така-с лошото,де...?!
    Човекът чак колаж си направи,че е ,,Атлас",носещ на гърба си земното кълбо...🤣😂😆!

    18:44 01.07.2026

  • 18 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "оръжието":

    Иранците показаха, че могат да използват Ормузкия проток като оръжие със силата на ядреното. САЩ показаха, че не са в състояние да спечелят война с държава, когато тя има съюзници Китай, Русия и Северна Корея. Този факт ще оказва голямо влияние в бъдеще и влиянието на САЩ върху държавите в света ще става все по слабо.

    18:47 01.07.2026

  • 19 Той Тръмп,че не у ред-не е...!

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Ами да се чудиш на ония,дето са строени до него,като дава глупавите си самохвални брифинги,как чинно слушат,бетер от Полит-Бюро на Тодор Живков,кога се изказва на конгреси на БКП...😝!

    Коментиран от #26

    18:47 01.07.2026

  • 20 Още веднъж се убеждавам!

    6 0 Отговор
    Всички мъже,на които им хлопа дъската...имат хубави жени...!
    Ха сега,де...🙄?!

    18:50 01.07.2026

  • 21 Айляк

    4 0 Отговор
    При бай Дончо Тръмпито все всичко върви "доста добре", а след него потоп.
    Само гледа демократично да крадне по света, че империйката куца и с двата крака, фалирала горката отвсякъде.
    Но идват и междинни избори у Обора, а и аферата Епщайн плаче, плаче за бат Дончо.
    И тогава ще го видим какви ще ги плещи тоз мушморок.

    18:51 01.07.2026

  • 22 Хи хи хи . Голям майтап !

    5 0 Отговор
    Тръмпясалия пират е по зле от деменцията , да е жив и здрав .....така ще затрие краварника !!!!!!

    19:04 01.07.2026

  • 23 асенчо

    3 1 Отговор
    Само да не ни натресете още рейнджъри и самолети.

    19:05 01.07.2026

  • 24 Аятолаха съм

    3 0 Отговор
    Ще сключа договор само след преглед от психиатър на бай Дончо....и ако е всичко наред ....готовооооо !

    19:07 01.07.2026

  • 25 Тръмп:

    3 0 Отговор
    Преговорите с Иран вървят "доста добре". Утре пак ще си разменим тежки удари.

    19:11 01.07.2026

  • 26 Коста

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Той Тръмп,че не у ред-не е...!":

    На дъгата Тодор Живков никой не може и на малкия пръст да му стъпи. Тези дни е много популярна темата за туризма например по морето. Кой направи първите морски курорти? Кой докара Некерман, Туи, Фрам, норвежци, шведи, че и финландците, чехи, поляци.....българи с почивните станции на държавните фирми... Не паметници, светец трябва да го направят и икона във всеки хотел да има на новите първенюта разчитайки на неговите исторически постижения, които само успяха да бетонират морето спомняйки си какъв туризъм имаше. Балкантурист го пратиха в Турция и Гърция..

    19:12 01.07.2026

  • 27 Боярышник

    1 0 Отговор
    Най-мАлОуМнИяТ президент на фАщ съществувал някога.

    19:25 01.07.2026

  • 28 урсулин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това нещо":

    ваксините не прощават

    19:30 01.07.2026

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