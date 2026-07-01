"Тръмп: Преговорите с Иран вървят "доста добре""

Доналд Тръмп заяви, че непреките преговори между САЩ и Иран отбелязват напредък, като определи проведените в Доха срещи като "много добри", предаде Франс прес, предава БТА.
„Денуклеаризацията на Иран напредва добре. Те са имали много добри срещи и ще видим какво ще стане“, каза Тръмп пред журналисти, преди да отпътува за Северна Дакота с новия президентски самолет, подарен от Катар.
Американският президент допълни, че след нанесения, по думите му, „много тежък удар“ по Иран, отношенията между страните в рамките на преговорния процес са добри.
„Наричам това денуклеаризация и всичко е в ход, всичко върви доста добре“, заяви Тръмп.
По информация на Ройтерс, днес в Доха са се състояли технически преговори между представители на САЩ и Иран. Основните теми са били възстановяването на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток и постигането на трайно примирие.
Според източници, запознати с преговорите, Джаред Къшнър и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф са провели среща с катарския премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който посредничи в диалога заедно с Пакистан. По данни на източника двамата американски представители са участвали в подготвителните разговори, но не и в самите технически преговори между американската и иранската делегации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Преговорите вървят на
17:40 01.07.2026
2 Това нещо
Коментиран от #28
17:46 01.07.2026
3 Хе хе...
Коментиран от #6
17:48 01.07.2026
4 Механик
И кво? Амдужите дадоха ли ви урана си и петрола? Аятоласите паднаха ли от власт?
Абе, знаеш кво?! Я са понапъни пак и вземи отново да победиш тоя Иран! Дето се вика, тази седмица не показвал "епичен гняв" и не си затривал "иранската цивилизация".
Коментиран от #17
17:52 01.07.2026
5 хехе
17:54 01.07.2026
6 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ
До коментар #3 от "Хе хе...":Имаше по-важна работа. Да представи "Патриотичен паспорт" с послание "Добре дошли, но се дръжте прилично!" - поредното творение след банкнотата от 250 долара подхранващо волунтаризма, суетата и нарцисизма в Овалния кабинет.
Традиците не са това, което бяха. Двата проекта с поставянето на личността му в центъра на национални символи са без прецедент за действащ президент.
Остава да се появи и на националния герб - да изгрее от облака над орела вместо 13-те звезди или дори да замени самия белоглав орел.
Коментиран от #8
17:55 01.07.2026
7 оръжието
Коментиран от #18
17:56 01.07.2026
8 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ
До коментар #6 от "СВО 1 588 дни РЕЗИЛ":"Патриотичен паспорт" представен лично от инициатора в личния му профил.
17:56 01.07.2026
9 Миротвореца
18:00 01.07.2026
10 Швейк
18:03 01.07.2026
11 ха, ха, ха...
А с Русия и Украйна как?
18:07 01.07.2026
12 Ай ся...?!
И постоянно взаимно още ми се ..думкате,с ракети и взаимно обвинявате...!
18:19 01.07.2026
13 Лежер Лежерски
18:21 01.07.2026
14 Мусорчик
18:26 01.07.2026
15 жик так
18:30 01.07.2026
16 Мишел
Коментиран от #19
18:33 01.07.2026
17 Ти пък?!
До коментар #4 от "Механик":Не така-с лошото,де...?!
Човекът чак колаж си направи,че е ,,Атлас",носещ на гърба си земното кълбо...🤣😂😆!
18:44 01.07.2026
18 Мишел
До коментар #7 от "оръжието":Иранците показаха, че могат да използват Ормузкия проток като оръжие със силата на ядреното. САЩ показаха, че не са в състояние да спечелят война с държава, когато тя има съюзници Китай, Русия и Северна Корея. Този факт ще оказва голямо влияние в бъдеще и влиянието на САЩ върху държавите в света ще става все по слабо.
18:47 01.07.2026
19 Той Тръмп,че не у ред-не е...!
До коментар #16 от "Мишел":Ами да се чудиш на ония,дето са строени до него,като дава глупавите си самохвални брифинги,как чинно слушат,бетер от Полит-Бюро на Тодор Живков,кога се изказва на конгреси на БКП...😝!
Коментиран от #26
18:47 01.07.2026
20 Още веднъж се убеждавам!
Ха сега,де...🙄?!
18:50 01.07.2026
21 Айляк
Само гледа демократично да крадне по света, че империйката куца и с двата крака, фалирала горката отвсякъде.
Но идват и междинни избори у Обора, а и аферата Епщайн плаче, плаче за бат Дончо.
И тогава ще го видим какви ще ги плещи тоз мушморок.
18:51 01.07.2026
22 Хи хи хи . Голям майтап !
19:04 01.07.2026
23 асенчо
19:05 01.07.2026
24 Аятолаха съм
19:07 01.07.2026
25 Тръмп:
19:11 01.07.2026
26 Коста
До коментар #19 от "Той Тръмп,че не у ред-не е...!":На дъгата Тодор Живков никой не може и на малкия пръст да му стъпи. Тези дни е много популярна темата за туризма например по морето. Кой направи първите морски курорти? Кой докара Некерман, Туи, Фрам, норвежци, шведи, че и финландците, чехи, поляци.....българи с почивните станции на държавните фирми... Не паметници, светец трябва да го направят и икона във всеки хотел да има на новите първенюта разчитайки на неговите исторически постижения, които само успяха да бетонират морето спомняйки си какъв туризъм имаше. Балкантурист го пратиха в Турция и Гърция..
19:12 01.07.2026
27 Боярышник
19:25 01.07.2026
28 урсулин
До коментар #2 от "Това нещо":ваксините не прощават
19:30 01.07.2026