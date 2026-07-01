"Тръмп: Преговорите с Иран вървят "доста добре""

Доналд Тръмп заяви, че непреките преговори между САЩ и Иран отбелязват напредък, като определи проведените в Доха срещи като "много добри", предаде Франс прес, предава БТА.

„Денуклеаризацията на Иран напредва добре. Те са имали много добри срещи и ще видим какво ще стане“, каза Тръмп пред журналисти, преди да отпътува за Северна Дакота с новия президентски самолет, подарен от Катар.

Американският президент допълни, че след нанесения, по думите му, „много тежък удар“ по Иран, отношенията между страните в рамките на преговорния процес са добри.

„Наричам това денуклеаризация и всичко е в ход, всичко върви доста добре“, заяви Тръмп.

По информация на Ройтерс, днес в Доха са се състояли технически преговори между представители на САЩ и Иран. Основните теми са били възстановяването на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток и постигането на трайно примирие.

Според източници, запознати с преговорите, Джаред Къшнър и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф са провели среща с катарския премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, който посредничи в диалога заедно с Пакистан. По данни на източника двамата американски представители са участвали в подготвителните разговори, но не и в самите технически преговори между американската и иранската делегации.