НИС и МОЛ получиха още 30 дни за преговорите по продажбата на руския дял

Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович съобщи, че сръбската петролна компания НИС и унгарската МОЛ са получили нов 30-дневен лиценз от Службата за контрол над чуждестранните активи, който им позволява да продължат преговорите за продажбата на мажоритарния руски дял в НИС, предава БТА.

По думите ѝ обаче всички участници в процеса започват да губят търпение.

„Сърбия направи всичко възможно, за да не бъде препъни камък и през последните 18 месеца съхранихме отношенията си както със САЩ, така и с Руската федерация“, заяви министърът.

Джедович Ханданович подчерта, че въпреки предизвикателствата страната е успяла да гарантира непрекъснати доставки на горива и да избегне резки ценови сътресения.

Тя припомни, че гражданите не са усетили последиците нито от временното спиране на работата на рафинерията, нито от прекъсванията в доставките на суров петрол, както и от напрежението в Близкия изток.

Новият лиценз идва след изтичането на предишния, валиден до 1 юли, като НИС вече беше поискала ново удължаване, аргументирайки се със значението си за енергийната сигурност на Сърбия.

Какво предвижда сделката

Ако Газпромнефт продаде своя дял от 56,15% в НИС на МОЛ и американските власти одобрят сделката:

сръбската държава ще придобие допълнителни 5% от акциите на НИС;

Белград ще получи разширени права при вземането и блокирането на ключови решения;

рафинерията на НИС в Панчево ще продължи работа с капацитет, не по-нисък от средния през последните четири години преди американските санкции.

Според министъра по всички открити въпроси между Сърбия и МОЛ вече е постигнат компромис, включително по акционерното споразумение, а унгарската страна е поела ангажимент да запази дейността на рафинерията.

На 9 октомври 2025 г. американските власти наложиха санкции на НИС заради мажоритарното руско участие в компанията. На 19 януари 2026 г. МОЛ подписа рамково споразумение с Газпромнефт за придобиването на руския дял, като паралелно води разговори с Националната петролна компания на Обединените арабски емирства за евентуалното ѝ участие като миноритарен акционер в НИС.