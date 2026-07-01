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НИС и МОЛ получиха още 30 дни за преговорите по продажбата на руския дял

НИС и МОЛ получиха още 30 дни за преговорите по продажбата на руския дял

1 Юли, 2026 17:56 802 8

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На 9 октомври 2025 г. OFAC наложи санкции на НИС заради мажоритарното руско участие в компанията.

НИС и МОЛ получиха още 30 дни за преговорите по продажбата на руския дял - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович съобщи, че сръбската петролна компания НИС и унгарската МОЛ са получили нов 30-дневен лиценз от Службата за контрол над чуждестранните активи, който им позволява да продължат преговорите за продажбата на мажоритарния руски дял в НИС, предава БТА.

По думите ѝ обаче всички участници в процеса започват да губят търпение.

„Сърбия направи всичко възможно, за да не бъде препъни камък и през последните 18 месеца съхранихме отношенията си както със САЩ, така и с Руската федерация“, заяви министърът.

Джедович Ханданович подчерта, че въпреки предизвикателствата страната е успяла да гарантира непрекъснати доставки на горива и да избегне резки ценови сътресения.

Тя припомни, че гражданите не са усетили последиците нито от временното спиране на работата на рафинерията, нито от прекъсванията в доставките на суров петрол, както и от напрежението в Близкия изток.

Новият лиценз идва след изтичането на предишния, валиден до 1 юли, като НИС вече беше поискала ново удължаване, аргументирайки се със значението си за енергийната сигурност на Сърбия.

Какво предвижда сделката

Ако Газпромнефт продаде своя дял от 56,15% в НИС на МОЛ и американските власти одобрят сделката:

  • сръбската държава ще придобие допълнителни 5% от акциите на НИС;

  • Белград ще получи разширени права при вземането и блокирането на ключови решения;

  • рафинерията на НИС в Панчево ще продължи работа с капацитет, не по-нисък от средния през последните четири години преди американските санкции.

Според министъра по всички открити въпроси между Сърбия и МОЛ вече е постигнат компромис, включително по акционерното споразумение, а унгарската страна е поела ангажимент да запази дейността на рафинерията.

На 9 октомври 2025 г. американските власти наложиха санкции на НИС заради мажоритарното руско участие в компанията. На 19 януари 2026 г. МОЛ подписа рамково споразумение с Газпромнефт за придобиването на руския дял, като паралелно води разговори с Националната петролна компания на Обединените арабски емирства за евентуалното ѝ участие като миноритарен акционер в НИС.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    7 3 Отговор
    Време е да свикнем със срама и унижението. Абсолютно робство и вечна война.

    Коментиран от #3, #5

    18:02 01.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 володя

    2 6 Отговор
    Още едно доказателство, че Вучич е слуг ана Сорос. Може просто да гарантира всички интереси на Лукойл и да продължи да получава нефт и газ на безценица, но той предпочита да служи на сататнистите!

    Коментиран от #6

    18:13 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдааа

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "володя":

    Може да получи газ и петрол от Крим
    Най-евтините горива.
    Мдааа.

    18:23 01.07.2026

  • 7 Ние

    3 0 Отговор
    Води ни вожде наш, води ни Путине!!!

    18:30 01.07.2026

  • 8 паси идиота с трабанта

    1 0 Отговор
    Путин е безпомощен на всичкото гледа с безсилие не да защити съюзниците си даже своите територии и гражданите си не може . .Англосаксонците са решили да унищожат Русия и го правят успешно само за година разрушиха цялата система която беше създадена с години . На всичко това Путин от 26 години насам гледа с безразличие и се оплакваше сега и това не прави мълчи като чукан като ударен мало..уменик без никаква реакция . Когато само за няколко месеца "изхвърлиха " Русия от Европейският пазар за энергоресурсы което беше изградено от още далечната 1967 година между СССР и Западна Германия . Не е далеч денят в който Русия ще се разпадне като картонена къща защото Путин не е изградил държавната йерархия и управлява с много малък кръг хора всичко от него зависи и той решава когато никой нищо не може да направи без неговото съгласие и одобрение . Обикновено края на годината провежда се Конференция с неговото участие където се събрали не хиляди въпроси а милиони за 2-3 часа мисли да ги реши което показва ,че нищо не работи и за най малкото към него се обръщат --еди си кое село нямало Здравна служба ? или детска градина -- или лекар или еди си кое село нямало асфалт такива най -елементарни проблеми той се наема да ги решава и то като обещава ---това нормално ли е ?

    19:33 01.07.2026

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