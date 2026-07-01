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Германската прокуратура повдигна обвинения срещу украинец за взривовете по „Северен поток“

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу украинец за взривовете по „Северен поток“

1 Юли, 2026 20:28, обновена 1 Юли, 2026 20:30 876 42

  • германия-
  • северен поток-
  • обвинения-
  • украинец-
  • взривовете

Заподозреният отрича участие в атаките срещу газопроводите, повредени през 2022 г.

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу украинец за взривовете по „Северен поток“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската федерална прокуратура е повдигнала обвинения срещу украински гражданин във връзка с експлозиите по газопроводите „Северен поток“, съобщиха германските медии ARD, „Зюддойче Цайтунг“ и „Ди Цайт“, предава News.bg.

Газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, които транспортират руски газ до Германия по дъното на Балтийско море, бяха повредени при серия от взривове през септември 2022 г. в шведски и датски води.

Според германските прокурори обвинението е срещу украински гражданин, идентифициран само като Серхий К., съгласно законите за защита на личните данни. Той е обвинен в атаки срещу гражданска енергийна инфраструктура, довели до експлозии и разрушения.

Разследването посочва, че Серхий К. е бил арестуван в италианската провинция Римини на 21 август 2025 г., а по-късно е предаден на Германия на 27 ноември 2025 г. Ден по-късно германски съд е издал заповед за задържането му.

Заподозреният отрича да има участие в инцидента. Неговият адвокат заявява, че очаква оправдателна присъда след съдебен процес в Германия. Германската прокуратура засега отказва официален коментар по случая.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А подстрекателите

    20 0 Отговор
    Сам човек не може да го направи

    Коментиран от #10, #11

    20:32 01.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    21 0 Отговор
    Няма да гъкне, защото ще го ликвидират!!! Нагоре е Англия!!!

    20:32 01.07.2026

  • 5 Кука

    26 1 Отговор
    Нали ни обясняваха че руснаците са го взривили .Истината винаги излиза на яве даже и да не ни отърва .

    Коментиран от #41

    20:34 01.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    16 0 Отговор
    А украта от ЦРУ ,Мосад или МИ6 е

    20:34 01.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 16 Отговор
    аз , лично ! ако Раша нападне БГ , бих отрязал главата на джуджето което оправлява Матушката , и бих я забил на кол пред ЕС парламента

    Коментиран от #12, #14, #18, #27

    20:34 01.07.2026

  • 9 Сталин

    18 1 Отговор
    Бандерите са тумора на Европа както чфутите са тумора на света

    Коментиран от #16, #38

    20:35 01.07.2026

  • 10 хехе

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "А подстрекателите":

    арестували са бушона подстрекателите са недосегаеми макар, че всички знаят кои са.

    20:35 01.07.2026

  • 11 Пич

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "А подстрекателите":

    Няма подстрекатели, а както казва Тиквата - началниците !!! Групата е била поне от шест човека, може би 50/50 украинци и кръвосмесители!!!

    Коментиран от #19, #21

    20:35 01.07.2026

  • 12 Сталин

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    По полека да не скъсаш алката

    Коментиран от #13

    20:36 01.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сталин

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Някой да е виждал мишок и мушморок да реже главата лъв

    20:37 01.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Без име

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Едно и също е. Хазари-ционисти, ашкеназита.

    20:39 01.07.2026

  • 17 Да го върнат на Зеля за бусификация

    7 2 Отговор
    после могилизацията му е 200% гарантирана.

    20:39 01.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Град Козлодуй

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Приятел вместо да обикаляш контейнерите ела да ми подуаш ще ти платя 10 еврака.

    Коментиран от #25

    20:40 01.07.2026

  • 20 Механик

    11 2 Отговор
    ЛСлед малко ще се появи Стоян Георгиев известен още като котаракиБЪЛГАРИН и ще ви обясни, че тоя укра в същност е украинска копейка и е взривил газопроводите съвместно с Путин.
    п.п.
    Изобщо, тая работа с взривяването на тия тръби не е работа за един човек. Тоя ще е най-малката пионка в тая игра/
    Потоците ги взривиха англичаните, но това никога няма да бъде казано открито.
    Важното е, че където трябва да се знае истината се знае. На организаторите и участниците в тоя атентат ще бъде платено и то с лихвите. Кремъл и ма дълги ръце, а чаят с полоний е много ефикасен.

    Коментиран от #28, #29, #39

    20:40 01.07.2026

  • 21 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Пропуснах да кажа!!! Украинците не са били необходими като професионалисти! МИ-6 могат да си го гръмнат перфектно и сами!!! Значи - украинците са били необходими точно както жертви, които да гризнат дървото, и кръвосмесителите - пак чисти!!!

    20:41 01.07.2026

  • 22 Мнение

    5 0 Отговор
    Много ми харесаха белезниците как са закачени за колана и как го водят. Няма мърдане.

    20:43 01.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 нннн

    8 0 Отговор
    Мислех, че ще обвинят Путин.

    Коментиран от #30

    20:43 01.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 с какво би мило розаво пони с какво

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    маникюра си или педикюра си

    20:45 01.07.2026

  • 28 на всички е ясно че сиси и българин

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    едно нещо трети пол

    Коментиран от #31

    20:46 01.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кото взривят бункера на Путлето

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "нннн":

    Кой ще обвинят?

    20:50 01.07.2026

  • 31 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "на всички е ясно че сиси и българин":

    Ами, не знам. Когато почна войната, тоя пич Ст.Георгиев (тогава пич), събираше пари за смяна на
    пола . За хирургическа операция + хормонална поддръжка. Сега не знам дали вече официално е на другия бряг, но като гледам колко лесно излиза от кожата си точно като жена пред цикъл, вероятно с хормоните има проблем.

    20:51 01.07.2026

  • 32 Тошо Сводката

    1 2 Отговор
    Руската кочина ще внася бензин от Индия.

    Коментиран от #42

    20:52 01.07.2026

  • 33 А МОЧАТА?

    1 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    20:54 01.07.2026

  • 34 А зад

    2 0 Отговор
    него САЩ.

    20:55 01.07.2026

  • 35 Желаете ли нови сехуални усещания?

    1 2 Отговор
    Станете русофил!

    Коментиран от #37

    20:56 01.07.2026

  • 36 Голтупан

    2 0 Отговор
    радостна новина хора. Котарака станал жена. резнали му чушлето и пиел хормони. растат му цомбари

    20:57 01.07.2026

  • 37 Голтупан

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Желаете ли нови сехуални усещания?":

    Искаме сексуални усещания. Ти вече пускаш ли? Докторите свалиха ли ти конците?

    20:59 01.07.2026

  • 38 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Чорапа ще връща ли лева?

    21:02 01.07.2026

  • 39 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Не са взривени от Британците с тъкмо от Укритие като военното разузнаване на държава съседна на Германия предупреждава. Един факт - водеща Британска нефтена фирма имаше дял в преноса на газ от РФ към ЕС. Били са шест Украинци и дори има описание на яхтата която са използували. А в България също има тръби с Руски газ и двама Украински агенти бяха арестувани е близост.

    21:06 01.07.2026

  • 40 Дааа,

    0 0 Отговор
    Бързаци!

    21:06 01.07.2026

  • 41 Омбре

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кука":

    Много си прав, преди точно това ни казваха, но както казваш, истината излиза наяве рано или късно.

    21:07 01.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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