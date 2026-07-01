Германската прокуратура повдигна обвинения срещу украинец за взривовете по „Северен поток“

Германската федерална прокуратура е повдигнала обвинения срещу украински гражданин във връзка с експлозиите по газопроводите „Северен поток“, съобщиха германските медии ARD, „Зюддойче Цайтунг“ и „Ди Цайт“, предава News.bg.
Газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, които транспортират руски газ до Германия по дъното на Балтийско море, бяха повредени при серия от взривове през септември 2022 г. в шведски и датски води.
Според германските прокурори обвинението е срещу украински гражданин, идентифициран само като Серхий К., съгласно законите за защита на личните данни. Той е обвинен в атаки срещу гражданска енергийна инфраструктура, довели до експлозии и разрушения.
Разследването посочва, че Серхий К. е бил арестуван в италианската провинция Римини на 21 август 2025 г., а по-късно е предаден на Германия на 27 ноември 2025 г. Ден по-късно германски съд е издал заповед за задържането му.
Заподозреният отрича да има участие в инцидента. Неговият адвокат заявява, че очаква оправдателна присъда след съдебен процес в Германия. Германската прокуратура засега отказва официален коментар по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А подстрекателите
Коментиран от #10, #11
20:32 01.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
20:32 01.07.2026
5 Кука
Коментиран от #41
20:34 01.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
20:34 01.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12, #14, #18, #27
20:34 01.07.2026
9 Сталин
Коментиран от #16, #38
20:35 01.07.2026
10 хехе
До коментар #2 от "А подстрекателите":арестували са бушона подстрекателите са недосегаеми макар, че всички знаят кои са.
20:35 01.07.2026
11 Пич
До коментар #2 от "А подстрекателите":Няма подстрекатели, а както казва Тиквата - началниците !!! Групата е била поне от шест човека, може би 50/50 украинци и кръвосмесители!!!
Коментиран от #19, #21
20:35 01.07.2026
12 Сталин
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":По полека да не скъсаш алката
Коментиран от #13
20:36 01.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сталин
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Някой да е виждал мишок и мушморок да реже главата лъв
20:37 01.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Без име
До коментар #9 от "Сталин":Едно и също е. Хазари-ционисти, ашкеназита.
20:39 01.07.2026
17 Да го върнат на Зеля за бусификация
20:39 01.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Пич":Приятел вместо да обикаляш контейнерите ела да ми подуаш ще ти платя 10 еврака.
Коментиран от #25
20:40 01.07.2026
20 Механик
п.п.
Изобщо, тая работа с взривяването на тия тръби не е работа за един човек. Тоя ще е най-малката пионка в тая игра/
Потоците ги взривиха англичаните, но това никога няма да бъде казано открито.
Важното е, че където трябва да се знае истината се знае. На организаторите и участниците в тоя атентат ще бъде платено и то с лихвите. Кремъл и ма дълги ръце, а чаят с полоний е много ефикасен.
Коментиран от #28, #29, #39
20:40 01.07.2026
21 Пич
До коментар #11 от "Пич":Пропуснах да кажа!!! Украинците не са били необходими като професионалисти! МИ-6 могат да си го гръмнат перфектно и сами!!! Значи - украинците са били необходими точно както жертви, които да гризнат дървото, и кръвосмесителите - пак чисти!!!
20:41 01.07.2026
22 Мнение
20:43 01.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 нннн
Коментиран от #30
20:43 01.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 с какво би мило розаво пони с какво
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":маникюра си или педикюра си
20:45 01.07.2026
28 на всички е ясно че сиси и българин
До коментар #20 от "Механик":едно нещо трети пол
Коментиран от #31
20:46 01.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кото взривят бункера на Путлето
До коментар #24 от "нннн":Кой ще обвинят?
20:50 01.07.2026
31 Механик
До коментар #28 от "на всички е ясно че сиси и българин":Ами, не знам. Когато почна войната, тоя пич Ст.Георгиев (тогава пич), събираше пари за смяна на
пола . За хирургическа операция + хормонална поддръжка. Сега не знам дали вече официално е на другия бряг, но като гледам колко лесно излиза от кожата си точно като жена пред цикъл, вероятно с хормоните има проблем.
20:51 01.07.2026
32 Тошо Сводката
Коментиран от #42
20:52 01.07.2026
33 А МОЧАТА?
20:54 01.07.2026
34 А зад
20:55 01.07.2026
35 Желаете ли нови сехуални усещания?
Коментиран от #37
20:56 01.07.2026
36 Голтупан
20:57 01.07.2026
37 Голтупан
До коментар #35 от "Желаете ли нови сехуални усещания?":Искаме сексуални усещания. Ти вече пускаш ли? Докторите свалиха ли ти конците?
20:59 01.07.2026
38 Атина Палада
До коментар #9 от "Сталин":Чорапа ще връща ли лева?
21:02 01.07.2026
39 Търновец
До коментар #20 от "Механик":Не са взривени от Британците с тъкмо от Укритие като военното разузнаване на държава съседна на Германия предупреждава. Един факт - водеща Британска нефтена фирма имаше дял в преноса на газ от РФ към ЕС. Били са шест Украинци и дори има описание на яхтата която са използували. А в България също има тръби с Руски газ и двама Украински агенти бяха арестувани е близост.
21:06 01.07.2026
40 Дааа,
21:06 01.07.2026
41 Омбре
До коментар #5 от "Кука":Много си прав, преди точно това ни казваха, но както казваш, истината излиза наяве рано или късно.
21:07 01.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.