Германската прокуратура повдигна обвинения срещу украинец за взривовете по „Северен поток“

Германската федерална прокуратура е повдигнала обвинения срещу украински гражданин във връзка с експлозиите по газопроводите „Северен поток“, съобщиха германските медии ARD, „Зюддойче Цайтунг“ и „Ди Цайт“, предава News.bg.

Газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, които транспортират руски газ до Германия по дъното на Балтийско море, бяха повредени при серия от взривове през септември 2022 г. в шведски и датски води.

Според германските прокурори обвинението е срещу украински гражданин, идентифициран само като Серхий К., съгласно законите за защита на личните данни. Той е обвинен в атаки срещу гражданска енергийна инфраструктура, довели до експлозии и разрушения.

Разследването посочва, че Серхий К. е бил арестуван в италианската провинция Римини на 21 август 2025 г., а по-късно е предаден на Германия на 27 ноември 2025 г. Ден по-късно германски съд е издал заповед за задържането му.

Заподозреният отрича да има участие в инцидента. Неговият адвокат заявява, че очаква оправдателна присъда след съдебен процес в Германия. Германската прокуратура засега отказва официален коментар по случая.