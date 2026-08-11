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Рецепта на деня: Ачма - сочна грузинска баница
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Ачма - сочна грузинска баница

11 Август, 2026 10:05 1 195 7

  • ачма-
  • баница-
  • грузинска кухня-
  • сирене-
  • какво да му сготвя

Характерна е с варените кори, много масло и солено сирене, които създават сочна, слоеста текстура

Рецепта на деня: Ачма - сочна грузинска баница - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • брашно - 500 г;
  • яйца - 3 бр.;
  • вода - 120 мл;
  • сол - 1 ч.л.;
  • олио - 1 с.л.

За плънката:

  • сирене сулугуни или моцарела - 400 г;
  • бяло саламурено сирене - 250 г.

За заливката и намазването:

  • краве масло - 120 г;
  • прясно мляко - 150 мл;
  • яйца - 2 бр.

Начин на приготвяне:

Брашното се пресява в широка купа и се смесва със солта. В средата се прави кладенче, добавят се яйцата, водата и олиото. Замесва се гладко, стегнато тесто, което не лепне по ръцете. Ако е нужно, се добавя още малко брашно, но без да се прекалява, за да останат корите нежни след печене.

Тестото се оформя на топка, покрива се с чиста кърпа или фолио и се оставя да почине около 30 минути. Това отпускане е важно, защото корите за ачма се разточват по-лесно и не се късат.

Сирената се настъргват или натрошават в купа и се разбъркват. Ако бялото сирене е много солено, може предварително да се накисне за кратко в студена вода и да се отцеди добре. Маслото се разтопява на слаб огън и се оставя леко да се охлади.

Отделно се разбиват яйцата с прясното мляко за сочна заливка.

Починалото тесто се разделя на 7-8 топки. Всяка се разточва на тънка кора според размера на тавата или формата за печене. Една кора се оставя сурова за дъното, а останалите се бланшират за кратко, както е традиционно при грузинската ачма.

В голяма тенджера се кипва вода с щипка сол. До нея се подготвя купа със студена вода. Всяка разточена кора, без тази за дъното, се пуска във врящата вода за 30-40 секунди, след което веднага се прехвърля в студената вода и се отцежда върху чиста кърпа. Така корите стават меки, еластични и при печене се получава характерната сочна, пластова структура.

Фурната се загрява на 180 градуса. Тавата се намазва обилно с разтопено масло. На дъното се поставя суровата кора, като краищата леко излизат по стените. Намазва се с масло, слага се част от бланшираните кори, поръсва се със сирене и се полива с малко от млечно-яйчената смес. Подреждането продължава на пластове, като всяка кора се намазва с масло, а сиренето се разпределя равномерно.

Най-горният пласт се покрива с кора, намазва се с останалото масло и се залива с остатъка от млечната смес. Краищата се подпъхват навътре, за да се получи стегната и красива грузинска баница със сирене.

Ачмата се пече в загрятата фурна около 40-45 минути, докато стане златиста, бухнала и апетитно запечена по краищата. Готовността се познава по стегнатата среда и добре зачервената коричка. Ако отгоре потъмнява твърде бързо, се покрива свободно с хартия за печене през последните минути.

След изваждане от фурната баницата се оставя да почине 10-15 минути, за да се стегнат пластовете и да се реже по-лесно. Сервира се топла, нарязана на щедри парчета, с чаша прясно мляко, айрян или кисело мляко, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баница

    2 2 Отговор
    Със заливка е гадна кашкава баница! Баницата трябва да е хрупкава! Всеки около нас, които претендират да правят баница, имат голяма слабост! Никъде няма хубаво сирене като нашето!!!

    Коментиран от #3

    10:19 11.08.2026

  • 2 Механик

    1 0 Отговор
    И как се доказва, че е точно грузинска? Аз па викам, че е турска. Арменците и евреите имат подобна баница, също. Няма да е изненадващо, че и ние имаме такава.

    10:32 11.08.2026

  • 3 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баница":

    Дори и ние нямаме вече такова хубаво сирене като нашето.
    Ако ме разбираш какво искам да кажа.
    п.п.
    А, и да знаеш, но ако има държава на сиренето, то това не нито Франция, нито Италия, нито холандия. Това е Грузия. Там имат над 240 вида РАЗЛИЧНО (местно) сирене. Там се провежда световен фестивал на сиренето (също).

    Коментиран от #5

    10:35 11.08.2026

  • 4 Само да добавя

    3 1 Отговор
    А в моето детство майка ми правеше баница, като най-напред корите, сгънати на 4, се запичаха върху печката и се завиваха в кърпа. След това се отделяше пласт кора, потапяше се в гореща вода, поръсваше се с масло, без да се прекалява, и се редеше в тавата. Между корите се поставяше само сирене, без яйца. Изпечената баница беше ароматна, вкусна, още ми мирише на детство.

    10:39 11.08.2026

  • 5 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Умеят я рекламата, хората! Бил съм там на винен туризъм, и покрай виното съм замезил много сирене! Нито виното им е хубаво като нашето, нито сиренето! Но - умеят я фукнята......

    10:42 11.08.2026

  • 6 Ти си

    3 1 Отговор
    И баба Яна правеше така баницата без да знае че била грузинска и понеже беше проста жени а и казваше просто баница . Може би защото не се занимаваше с глупости като да пари корите ....

    10:48 11.08.2026

  • 7 Професор

    2 0 Отговор
    Грузинска баница с турско наименование. Ачма идва от турското Ачък - Отворен. Буквално преведено от турски "Отворена Баница".

    11:11 11.08.2026