Рецепта на деня: Ачма - сочна грузинска баница

Необходими продукти:

За тестото:

брашно - 500 г;

яйца - 3 бр.;

вода - 120 мл;

сол - 1 ч.л.;

олио - 1 с.л.

За плънката:

сирене сулугуни или моцарела - 400 г;

бяло саламурено сирене - 250 г.

За заливката и намазването:

краве масло - 120 г;

прясно мляко - 150 мл;

яйца - 2 бр.

Начин на приготвяне:

Брашното се пресява в широка купа и се смесва със солта. В средата се прави кладенче, добавят се яйцата, водата и олиото. Замесва се гладко, стегнато тесто, което не лепне по ръцете. Ако е нужно, се добавя още малко брашно, но без да се прекалява, за да останат корите нежни след печене.

Тестото се оформя на топка, покрива се с чиста кърпа или фолио и се оставя да почине около 30 минути. Това отпускане е важно, защото корите за ачма се разточват по-лесно и не се късат.

Сирената се настъргват или натрошават в купа и се разбъркват. Ако бялото сирене е много солено, може предварително да се накисне за кратко в студена вода и да се отцеди добре. Маслото се разтопява на слаб огън и се оставя леко да се охлади.

Отделно се разбиват яйцата с прясното мляко за сочна заливка.

Починалото тесто се разделя на 7-8 топки. Всяка се разточва на тънка кора според размера на тавата или формата за печене. Една кора се оставя сурова за дъното, а останалите се бланшират за кратко, както е традиционно при грузинската ачма.

В голяма тенджера се кипва вода с щипка сол. До нея се подготвя купа със студена вода. Всяка разточена кора, без тази за дъното, се пуска във врящата вода за 30-40 секунди, след което веднага се прехвърля в студената вода и се отцежда върху чиста кърпа. Така корите стават меки, еластични и при печене се получава характерната сочна, пластова структура.

Фурната се загрява на 180 градуса. Тавата се намазва обилно с разтопено масло. На дъното се поставя суровата кора, като краищата леко излизат по стените. Намазва се с масло, слага се част от бланшираните кори, поръсва се със сирене и се полива с малко от млечно-яйчената смес. Подреждането продължава на пластове, като всяка кора се намазва с масло, а сиренето се разпределя равномерно.

Най-горният пласт се покрива с кора, намазва се с останалото масло и се залива с остатъка от млечната смес. Краищата се подпъхват навътре, за да се получи стегната и красива грузинска баница със сирене.

Ачмата се пече в загрятата фурна около 40-45 минути, докато стане златиста, бухнала и апетитно запечена по краищата. Готовността се познава по стегнатата среда и добре зачервената коричка. Ако отгоре потъмнява твърде бързо, се покрива свободно с хартия за печене през последните минути.

След изваждане от фурната баницата се оставя да почине 10-15 минути, за да се стегнат пластовете и да се реже по-лесно. Сервира се топла, нарязана на щедри парчета, с чаша прясно мляко, айрян или кисело мляко, пише gotvach.bg.