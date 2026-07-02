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Бастиан Швайнщайгер и Оливер Кан: Германия загуби идентичността си

Бастиан Швайнщайгер и Оливер Кан: Германия загуби идентичността си

2 Юли, 2026 07:29 401 1

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Загубихте ДНК-то си и дори вече не можете да играете футбол толкова добре

Бастиан Швайнщайгер и Оливер Кан: Германия загуби идентичността си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившите германски национали Бастиан Швайнщайгер и Оливер Кан заявиха, че фокусът след фиаското на Германия на Световното първенство трябва да бъде върху качествата и отговорността на играчите, а не върху треньора Юлиан Нагелсман.

Коментаторът на ARD Швайнщайгер, който помогна на Бундестима да спечели титлата през 2014-а, каза, че нещо се е объркало през годините по отношение на качествата играчите да се борят докрай, с които германските отбори бяха известни преди.

„Отказваме се или пренебрегваме собствените си силни страни - вероятно някои хора не искат да чуят това, нашите силни страни, заради които бяхме уважавани в чужбина“, каза 41-годишният Швайнщайгер.

„Това, което загубихме, е идентичност, борба. Другите отбори го притежават. Всичките ми бивши съперници ми казват: „Загубихте ДНК-то си и дори вече не можете да играете футбол толкова добре. Затова отпаднахте“, добави той.

Пораженията от Еквадор и Парагвай в Северна Америка потопиха Германия до ново дъно след отпадането в груповата фаза през 2018 и 2022 година.

Кан, чийто отбор загуби от Бразилия на финала през 2002-а, се изказа по подобен начин. Според него дебатът за треньора пропуска същината на проблема.

„Трима старши треньори се провалиха в един и същи момент: Йоахим Льов, Ханзи Флик и Юлиан Нагелсман. Три различни идеи за игра. Три различни стила на лидерство. Същият резултат - в груповата фаза на Световните първенства през 2018 и 2022 година, сега на осминафиналите срещу Парагвай. Ако трима треньори с различни подходи винаги се провалят в един и същи момент, причината е по-дълбока“, написа Кан в социалните мрежи.


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  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Германия вече не е Германия,
    а Германистан❗

    07:41 02.07.2026

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