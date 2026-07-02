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Дрон удари ирански опозиционен лагер край Ербил

Дрон удари ирански опозиционен лагер край Ербил

2 Юли, 2026 05:35, обновена 2 Юли, 2026 05:43 784 0

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Атака с експлозивен дрон в Иракски Кюрдистан предизвика пожар, но няма данни за жертви

Дрон удари ирански опозиционен лагер край Ербил - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ зареден с експлозиви дрон е нанесъл удар по лагер на иранска кюрдска опозиционна групировка, предаде The Times of Israel.

Нападението е извършено в района на Койсанджак (Коя), разположен източно от Ербил в автономния регион Иракски Кюрдистан. Според първоначалната информация от местни източници от сигурността, атаката е предизвикала пожар на територията на обекта.

До момента няма данни за загинали или ранени лица. Никоя групировка все още не е поела официално отговорност за удара, който се случва на фона на продължаващото регионално напрежение.

Към 5:30 часа сутринта на 2 юли официалните институции в Багдад и Ербил запазват относително мълчание, но оперативните източници от сигурността очертават следната обстановка:

Изявления от Ербил (Сили за сигурност - Асаиш и КДПИ)

Потвърждение от терен: Представители на Демократическата партия на иранския Кюрдистан (KDPI) потвърдиха пред медии като Shafaq News, че лагерът Дегала (разположен в Койсанджак, източно от Ербил) е бил цел на атака с безпилотни летателни апарати The Times of Israel.

Детайли за оръжията: Според източници от кюрдските сили за сигурност, нападението е извършено с пет дрона тип „Хадид“ (Hadid) Shafaq News. Всички те са паднали във външния периметър около централата и складовете на опозиционната група Shafaq News.

Контекст на отбраната: Регионалните сили за сигурност остават в повишена бойна готовност. Това е поредният удар от серията трансгранични нападения през 2026 г., при които кюрдските бежански лагери и политически бази биват редовно обстрелвани.

Реакция от централната власт в Багдад

Липса на официално поемане на отговорност: Федералното правителство в Багдад все още не е излязло с официална осъдителна декларация, тъй като никоя групировка не е поела отговорност за удара The Times of Israel.

Политически дипломатически фон: Инцидентът съвпада с провеждането на индиректни преговори в Доха между САЩ и Иран за координиране на механизъм за мониторинг на нарушенията Haaretz. Поради тази причина централните иракски власти подхождат предпазливо, за да избегнат усложняване на регионалния дипломатически процес.


Иран (Ислямска Република)
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