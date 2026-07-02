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Диас-Канел: Блокадата на САЩ заплашва Куба с вълнения

Диас-Канел: Блокадата на САЩ заплашва Куба с вълнения

2 Юли, 2026 05:54, обновена 2 Юли, 2026 05:58 679 3

  • куба-
  • сащ-
  • президент

Кубинският лидер обяви, че Хавана отново отнася въпроса до ООН, тъй като икономическият натиск от Вашингтон е достигнал неустойчиви нива

Диас-Канел: Блокадата на САЩ заплашва Куба с вълнения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението между Хавана и Вашингтон достигна критична точка, след като кубинският президент Мигел Диас-Канел официално предупреди, че засиленият натиск и американската блокада срещу острова застрашават социалния мир и могат да предизвикат вълнения сред населението.

В изявление, разпространено в социалните мрежи, Диас-Канел категорично отхвърли обвиненията на САЩ, че страната му представлява заплаха, като посочи обратното – истинската опасност за региона е самата „геноцидна блокада“.

В контекста на тази ескалация кубинското правителство обяви, че ще се обърне към Общото събрание на ООН. Куба настоява за провеждане на специална сесия на 7 юли, на която да се дебатират икономическите мерки за задушаване и извънредната петролна блокада, наложена от администрацията на САЩ. Островът преминава през най-тежката си енергийна криза от десетилетия, белязана от постоянни сривове в електрическата мрежа и критичен недостиг на горива и храни.

Успоредно с това кубинският външен министър Бруно Родригес Парила потвърди в интервю, че дипломатическите контакти с Вашингтон продължават, но към момента те са в пълен застой. Твърденията на Белия дом, че карибската република застрашава националната сигурност на САЩ, бяха окачествени от министъра като „нелепи“. Родригес подчерта, че една малка островна държава няма как да бъде заплаха за ядрена суперсила, но предупреди, че при евентуална военна агресия кубинският народ ще отвърне с цялата си мощ, което би довело до „кървава баня“.

Официална Хавана се надява на широка международна подкрепа по време на предстоящата сесия в ООН срещу действията на Вашингтон.

Източник: Yemeni News Agency (Saba) / Demócrata (Испания) / Latin Times


Куба
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