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Пентагонът отпуска 500 млн. долара за системи срещу дронове

Пентагонът отпуска 500 млн. долара за системи срещу дронове

2 Юли, 2026 07:25, обновена 2 Юли, 2026 07:26 361 0

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Американската армия засилва инвестициите в защита срещу масови атаки с евтини безпилотни апарати

Пентагонът отпуска 500 млн. долара за системи срещу дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пентагонът е сключил договор на стойност 500 милиона долара за доставка на системи за противодействие на безпилотни летателни апарати, съобщи пресслужбата на американското министерство на отбраната, предава News.bg.

Договорът е спечелен от базираната в Сими Вали, Калифорния, компания AeroVironment, която ще доставя търговски средства за борба с дронове и системи за противодействие на малки безпилотни летателни апарати.

AeroVironment е един от големите подизпълнители на американската отбранителна индустрия и е специализирана в разработването както на дронове, така и на технологии за тяхното откриване и неутрализиране.

Инвестицията идва на фона на нарастващата роля на безпилотните системи в съвременните конфликти. Защитата срещу голям брой евтини дронове се превръща в едно от основните предизвикателства пред армиите по света.

Според публикации в американски медии по време на конфликта с Иран американските военни са били принудени да използват високоточни, но значително по-скъпи оръжия за сваляне на дронове, което е породило опасения за ограничени запаси и високи разходи.

Още през април Ню Йорк Таймс съобщи, позовавайки се на източници, че в Пентагона оценяват руските и китайските програми за развитие на безпилотни технологии като по-напреднали в някои направления от американските.

Темата има пряко значение и за България като член на НАТО, тъй като Алиансът все по-силно акцентира върху развитието на способности за защита срещу дронове.


САЩ
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