Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия след последните удари по Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че ще предложи нов пакет от санкции срещу Русия в отговор на последните руски атаки срещу Украйна, предадоха световните агенции, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа Екс тя посочи, че целта на новите мерки ще бъдат допълнителни организации, които подпомагат руската военна индустрия. По думите ѝ засилването на натиска е пряка реакция на продължаващите удари срещу цивилни обекти.
„Днес ще предложа да санкционираме още организации, подкрепящи военнопромишления комплекс на Русия, в отговор на ударите. Колкото повече Москва атакува цивилни, толкова повече санкции трябва да бъдат наложени“, написа Калас.
Изявлението ѝ идва на фона на продължаващите дискусии в ЕС за засилване на ограничителните мерки срещу Москва и подкрепата за Украйна.
Като държава членка на Европейския съюз България участва в общата санкционна политика срещу Русия, която се приема на ниво ЕС. Всяко ново предложение за санкции, включително срещу организации, свързани с военната индустрия, се обсъжда и одобрява съвместно от всички страни членки, включително България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потрес
Коментиран от #12
11:24 02.07.2026
2 Историк
Коментиран от #5
11:24 02.07.2026
3 Луда
Коментиран от #8
11:25 02.07.2026
4 Наблюдател
11:25 02.07.2026
5 Кривокрак Калоян
До коментар #2 от "Историк":В момента целия едър капитал на ЕС се е обединил срещу тях и ще видим какво ще произлезе!
11:26 02.07.2026
6 хихихи
11:26 02.07.2026
7 Колко
11:26 02.07.2026
8 Урсула
До коментар #3 от "Луда":искала да маха Кая, че мъжа и търгувал с Русия. Кая затова много често плямпа срещу Русия, за да не си загуби поста
11:28 02.07.2026
9 Тази на снимката
11:29 02.07.2026
10 Факт
Коментиран от #13, #16, #26, #62
11:30 02.07.2026
11 пешо
11:31 02.07.2026
12 И защо да е потрес ?
До коментар #1 от "Потрес":Какво лошо е казала, всичко е напълно нормално и в реда на нещата.
Коментиран от #15
11:31 02.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Име
Коментиран от #20
11:33 02.07.2026
15 Така е
До коментар #12 от "И защо да е потрес ?":Лъжата, пропагандата, кражбата, тероризма, фашизма, е напълно нормално за деградирал човек, без достойнство, без ценности и не струващ повече от онова в кофите за смет!
11:34 02.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Само да добавя
Коментиран от #35
11:35 02.07.2026
18 И тая е
11:36 02.07.2026
19 Санкций
11:37 02.07.2026
20 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #14 от "Име":Ние и другаря Путин сме по тази част 😘
Коментиран от #24
11:38 02.07.2026
21 бат Данчо
11:40 02.07.2026
22 Мишел
Коментиран от #60
11:41 02.07.2026
23 Русия трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #27, #29
11:42 02.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кочо простия чизмар
Коментиран от #28
11:43 02.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И защо да е проста,
До коментар #25 от "Кочо простия чизмар":какво не ти харесва в изказването на Кая по-конкретно ?
Коментиран от #32, #34
11:45 02.07.2026
29 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Русия трябва да бъде разрушена...":Марш на фронта до ликвидираш Русия безказармен диванчик.
На 2 час си оборска тор
11:46 02.07.2026
30 Русия се превръща в тестова площадка
😁
11:46 02.07.2026
31 Многоходовото
Коментиран от #36
11:47 02.07.2026
32 Петър 1
До коментар #28 от "И защо да е проста,":Е купил за 1 торба злато всички Балтийски джуджета от Шведския крал.
Земята им е Руска собственост.
Коментиран от #45
11:48 02.07.2026
33 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #24 от "От свирката":Нашият диригент е другаря Путин 😘
11:48 02.07.2026
34 Ами за прости хора не е проста
До коментар #28 от "И защо да е проста,":За останалите, да спонсорира тероризъм в Украйна, да заливат всичко с лъжи и пропаганда срещу Русия, за да обслужват източването на милиарди към САЩ и милиони по сметките си, казва всичко!
11:49 02.07.2026
35 Хи хи хи
До коментар #17 от "Само да добавя":"хубав" виц.......ама тъп
11:50 02.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Индиеца
11:51 02.07.2026
38 Хаха
Коментиран от #46
11:54 02.07.2026
39 туй нищо
11:54 02.07.2026
40 КОЛЬО ПАРЪМА
11:54 02.07.2026
41 Ххххххххххххх
11:55 02.07.2026
42 Ххххххххххххх
11:56 02.07.2026
43 Мишел
Коментиран от #51
11:56 02.07.2026
44 Хейт
11:58 02.07.2026
45 Значи руснаците са доста
До коментар #32 от "Петър 1":по-прости от балтийците, защото са продали Аляска на САЩ за същото количество злато. По-точно направо са им подарили Аляска :)
Коментиран от #50
11:58 02.07.2026
46 И какво лошо има да се наложат
До коментар #38 от "Хаха":санкции на Русия ? И да има и да няма резултат, нас не ни интересува. Ако има резултат - хубаво, ако няма - ще наложим още. Нас не ни касае, касае Русия :)
12:01 02.07.2026
47 Политкоректен
Коментиран от #56
12:04 02.07.2026
48 Фори
Коментиран от #49
12:04 02.07.2026
49 И тогава защо русофилите
До коментар #48 от "Фори":са против санкциите срещу Русия ? Значи те първи трябва да предлагат и подкрепят такива санкции :)
Коментиран от #57
12:07 02.07.2026
50 Глупак
До коментар #45 от "Значи руснаците са доста":Балтийските джуджета ка върху Руска земя.
Русия има много за това е продала Аляска.
Нашите антируски правителства загубиха 40% български територии и загубиха 4 войни.
12:15 02.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Жиката
12:23 02.07.2026
53 Чичо
12:25 02.07.2026
54 ой на дядо
12:27 02.07.2026
55 Тази кака
12:28 02.07.2026
56 Почти същото е
До коментар #47 от "Политкоректен":и отношението към Урсула в родината ѝ, само че акушерката успя да съсипе само армията им... И за да се отърват от нея, я забучиха за шеф на ЕК... Резултатите от "работата" на двете водоплаващи птици ги виждаме и чувстваме всички...
12:35 02.07.2026
57 Хи хи
До коментар #49 от "И тогава защо русофилите":Против санкциите сме щото те удрят най вече по Европа. Фирми затварят, фалират, инфлацията расте !!
12:35 02.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Д0лна
12:46 02.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Българин
13:09 02.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Перо
13:22 02.07.2026
64 хахаха
13:25 02.07.2026