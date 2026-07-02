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Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия след последните удари по Украйна

Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия след последните удари по Украйна

2 Юли, 2026 11:21 1 435 64

  • украйна-
  • кая калас-
  • русия-
  • удари-
  • санкции

Еврокомисарят по външната политика обяви, че ще бъдат санкционирани още организации, подпомагащи руския военнопромишлен комплекс

Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия след последните удари по Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че ще предложи нов пакет от санкции срещу Русия в отговор на последните руски атаки срещу Украйна, предадоха световните агенции, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс тя посочи, че целта на новите мерки ще бъдат допълнителни организации, които подпомагат руската военна индустрия. По думите ѝ засилването на натиска е пряка реакция на продължаващите удари срещу цивилни обекти.

„Днес ще предложа да санкционираме още организации, подкрепящи военнопромишления комплекс на Русия, в отговор на ударите. Колкото повече Москва атакува цивилни, толкова повече санкции трябва да бъдат наложени“, написа Калас.

Изявлението ѝ идва на фона на продължаващите дискусии в ЕС за засилване на ограничителните мерки срещу Москва и подкрепата за Украйна.

Като държава членка на Европейския съюз България участва в общата санкционна политика срещу Русия, която се приема на ниво ЕС. Всяко ново предложение за санкции, включително срещу организации, свързани с военната индустрия, се обсъжда и одобрява съвместно от всички страни членки, включително България.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потрес

    108 7 Отговор
    А Кайчето чу ли, че едни укротерористи чаткали бомби в Монако, нещо да каже по въпроса или то това си е в реда на нещата!?

    Коментиран от #12

    11:24 02.07.2026

  • 2 Историк

    109 7 Отговор
    Имам чувството, че накрая всички управляващи ЕС ще свършат много зле, ама много зле... За справка френската революция!

    Коментиран от #5

    11:24 02.07.2026

  • 3 Луда

    113 7 Отговор
    Смахнатата лелка да попите Фолксваген колко ефективни са санкциите срещу Русия? Тази е за психиатрична клиника, ама спешно

    Коментиран от #8

    11:25 02.07.2026

  • 4 Наблюдател

    98 6 Отговор
    Марионетки, реваншисти, фашисти и сатанисти от 50 държави са на кръстоносен поход срещу Русия, православието и светлината.

    11:25 02.07.2026

  • 5 Кривокрак Калоян

    66 9 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    В момента целия едър капитал на ЕС се е обединил срещу тях и ще видим какво ще произлезе!

    11:26 02.07.2026

  • 6 хихихи

    61 7 Отговор
    Кая предлага себе си, за да не бомби Русия Киев. Привикаха Зелю извън Киев да бе го трясне руски дрон по наркоманската китара

    11:26 02.07.2026

  • 7 Колко

    64 7 Отговор
    Блага усмивка, сякаш току-що е изсипала цианид в газовата камера.

    11:26 02.07.2026

  • 8 Урсула

    67 6 Отговор

    До коментар #3 от "Луда":

    искала да маха Кая, че мъжа и търгувал с Русия. Кая затова много често плямпа срещу Русия, за да не си загуби поста

    11:28 02.07.2026

  • 9 Тази на снимката

    67 8 Отговор
    и компанията урсули са гробокопачите на Европа и спонсорите на тероризъм и фашизъм в Украйна!

    11:29 02.07.2026

  • 10 Факт

    8 62 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се моли за бензин на Индия, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    Коментиран от #13, #16, #26, #62

    11:30 02.07.2026

  • 11 пешо

    33 5 Отговор
    наложи санкции путин да не си го мести

    11:31 02.07.2026

  • 12 И защо да е потрес ?

    6 49 Отговор

    До коментар #1 от "Потрес":

    Какво лошо е казала, всичко е напълно нормално и в реда на нещата.

    Коментиран от #15

    11:31 02.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Име

    35 6 Отговор
    Кая свирката!

    Коментиран от #20

    11:33 02.07.2026

  • 15 Така е

    36 5 Отговор

    До коментар #12 от "И защо да е потрес ?":

    Лъжата, пропагандата, кражбата, тероризма, фашизма, е напълно нормално за деградирал човек, без достойнство, без ценности и не струващ повече от онова в кофите за смет!

    11:34 02.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само да добавя

    23 11 Отговор
    Не само хубава, но и умна е тази кая.

    Коментиран от #35

    11:35 02.07.2026

  • 18 И тая е

    24 9 Отговор
    умна и красива

    11:36 02.07.2026

  • 19 Санкций

    15 7 Отговор
    Ще забранят излъчването на Евровизия сигурно.

    11:37 02.07.2026

  • 20 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 21 Отговор

    До коментар #14 от "Име":

    Ние и другаря Путин сме по тази част 😘

    Коментиран от #24

    11:38 02.07.2026

  • 21 бат Данчо

    28 8 Отговор
    Като лекар мисля , че Калас страда от вътрешни паразити /глисти/ .Все нещо я сирби непрекъснато.

    11:40 02.07.2026

  • 22 Мишел

    7 15 Отговор
    Украйна тества лазерни системи за противовъздушна отбрана. Това съобщи министърът на отбраната Михаил Федоров по време на събитието Brave1 Advantage. Министърът на отбраната каза още, че отделен приоритет е разработването на евтини крилати ракети, използващи технологии за изкуствен интелект. Според министъра на отбраната сега в Украйна тестват развитието на до десет компании, които създават евтини ракети за прехващане на вражески дронове. продължава работата по системи за противодействие на балистични ракети и управляеми бомби. Украйна готви евтин пробив в областта на противовъздушната отбрана. Системата Freyja, която според разработчиците може да струва около седем пъти по-евтино от американските ракети Patriot. Ключов елемент от новата система за противовъздушна отбрана ще бъде прехващачът FP-7. X, цената на която се оценява на около 700 хиляди долара на изстрел. За сравнение: Ракетите Patriot PAC-3 струват повече от 5 милиона долара на единица.

    Коментиран от #60

    11:41 02.07.2026

  • 23 Русия трябва да бъде разрушена...

    7 35 Отговор
    Руската свинщина трябва да бъде озаптяна, тия боклуци разбират само от огън и смърт!

    Коментиран от #27, #29

    11:42 02.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кочо простия чизмар

    33 6 Отговор
    Тая проста кокошка няма усмиряване. А укра какво прави ма??! Докога ще търпим най-прости хора да представляват ЕС?! Айде махай се, уволнете я! - Да, ама няма кой, всички са заразени с един патоген - ционизъм в мозъка и са им инжектирани милиони рушвет, за да изпълняват простотиите и гадориите за задкулисието.

    Коментиран от #28

    11:43 02.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И защо да е проста,

    7 22 Отговор

    До коментар #25 от "Кочо простия чизмар":

    какво не ти харесва в изказването на Кая по-конкретно ?

    Коментиран от #32, #34

    11:45 02.07.2026

  • 29 Ха ХаХа

    22 7 Отговор

    До коментар #23 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    Марш на фронта до ликвидираш Русия безказармен диванчик.
    На 2 час си оборска тор

    11:46 02.07.2026

  • 30 Русия се превръща в тестова площадка

    7 21 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    11:46 02.07.2026

  • 31 Многоходовото

    7 17 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #36

    11:47 02.07.2026

  • 32 Петър 1

    20 5 Отговор

    До коментар #28 от "И защо да е проста,":

    Е купил за 1 торба злато всички Балтийски джуджета от Шведския крал.
    Земята им е Руска собственост.

    Коментиран от #45

    11:48 02.07.2026

  • 33 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 10 Отговор

    До коментар #24 от "От свирката":

    Нашият диригент е другаря Путин 😘

    11:48 02.07.2026

  • 34 Ами за прости хора не е проста

    13 5 Отговор

    До коментар #28 от "И защо да е проста,":

    За останалите, да спонсорира тероризъм в Украйна, да заливат всичко с лъжи и пропаганда срещу Русия, за да обслужват източването на милиарди към САЩ и милиони по сметките си, казва всичко!

    11:49 02.07.2026

  • 35 Хи хи хи

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Само да добавя":

    "хубав" виц.......ама тъп

    11:50 02.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Индиеца

    20 5 Отговор
    2076 г. Върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Скумрия Калас, внучка на Кая Калас заяви, че ще предложи нов 873-ти пакет от санкции срещу Русия, предадоха световните агенции, предава БТА.

    11:51 02.07.2026

  • 38 Хаха

    20 5 Отговор
    Кая,Кая бела птицо много е тъпо, когато правиш едно и също и очакваш различен резултат.

    Коментиран от #46

    11:54 02.07.2026

  • 39 туй нищо

    14 5 Отговор
    отново го извадиха от нищото за да го върнат пак в нищото ..............

    11:54 02.07.2026

  • 40 КОЛЬО ПАРЪМА

    13 5 Отговор
    Я ло ва та пак се изказва не подготвена каята

    11:54 02.07.2026

  • 41 Ххххххххххххх

    14 5 Отговор
    Тази пияна ли е?

    11:55 02.07.2026

  • 42 Ххххххххххххх

    10 5 Отговор
    Тази пияна ли е?

    11:56 02.07.2026

  • 43 Мишел

    5 17 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #51

    11:56 02.07.2026

  • 44 Хейт

    12 5 Отговор
    Предусещам, че никой няма да гласува за Естония и на следващата Евровизия. Дори да пратят най-талантливия певец с най-готината песен.

    11:58 02.07.2026

  • 45 Значи руснаците са доста

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Петър 1":

    по-прости от балтийците, защото са продали Аляска на САЩ за същото количество злато. По-точно направо са им подарили Аляска :)

    Коментиран от #50

    11:58 02.07.2026

  • 46 И какво лошо има да се наложат

    8 8 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    санкции на Русия ? И да има и да няма резултат, нас не ни интересува. Ако има резултат - хубаво, ако няма - ще наложим още. Нас не ни касае, касае Русия :)

    12:01 02.07.2026

  • 47 Политкоректен

    20 4 Отговор
    Вчера се посмях хубаво, докато четях мненията на обикновените естонци за Кая из техните форуми с Гугъл транслейт. Някои я определяха като "позора на естонската нация", други се тръшкаха, че е съсипала Европа, след като вече е съсипала Естония. Имаше и такива които се надяваха, че Кая ще си стои в Брюксел и няма да се връща в родината си, за да я превърне в украинска провинция.

    Коментиран от #56

    12:04 02.07.2026

  • 48 Фори

    7 5 Отговор
    И какво лошо има да се наложат санкции на Русия ?От първите санкции до сега руснаците отбелязват икономически подем и китайски (двуцифрен ) ръст на икономиката. Оправиха си живота с тези санкции.Напълниха се с пари обикновените руснаци

    Коментиран от #49

    12:04 02.07.2026

  • 49 И тогава защо русофилите

    4 8 Отговор

    До коментар #48 от "Фори":

    са против санкциите срещу Русия ? Значи те първи трябва да предлагат и подкрепят такива санкции :)

    Коментиран от #57

    12:07 02.07.2026

  • 50 Глупак

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "Значи руснаците са доста":

    Балтийските джуджета ка върху Руска земя.
    Русия има много за това е продала Аляска.
    Нашите антируски правителства загубиха 40% български територии и загубиха 4 войни.

    12:15 02.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Жиката

    5 4 Отговор
    Зеленски е наследника на Хитлер.

    12:23 02.07.2026

  • 53 Чичо

    7 3 Отговор
    Скумрия Калас -естонска гозба.

    12:25 02.07.2026

  • 54 ой на дядо

    3 1 Отговор
    умницата тя

    12:27 02.07.2026

  • 55 Тази кака

    6 1 Отговор
    вятър я вее на бял кон! Това ли е външната политика на ЕС? Та откакто я туриха на този пост се санкции налага, сякаш в това се състои цялата същност на външните работи и политиката за сигурност на тоя съюз... Не напразно вече искат да разтурят този "отдел", като основната причина е госпожата на снимката, която го оглавява, и явно "плодотворните" ѝ действия като комисар по външната политика вече са дошли до гуша на почти всички...

    12:28 02.07.2026

  • 56 Почти същото е

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Политкоректен":

    и отношението към Урсула в родината ѝ, само че акушерката успя да съсипе само армията им... И за да се отърват от нея, я забучиха за шеф на ЕК... Резултатите от "работата" на двете водоплаващи птици ги виждаме и чувстваме всички...

    12:35 02.07.2026

  • 57 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "И тогава защо русофилите":

    Против санкциите сме щото те удрят най вече по Европа. Фирми затварят, фалират, инфлацията расте !!

    12:35 02.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Д0лна

    5 0 Отговор
    мър 6а.

    12:46 02.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Българин

    1 0 Отговор
    Няма нужда да пишете за България конкретно,защото не е вярно.България не подкрепя санкциите срещу Русия.

    13:09 02.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Перо

    1 0 Отговор
    Болен мозък и стари комплекси! Трагедия за ЕС!

    13:22 02.07.2026

  • 64 хахаха

    0 0 Отговор
    ес трябва да основе нова европейска служба оглавена от кая която да се занимава само с измисляне на санкции срещу русия и без това тя друго не може да прави

    13:25 02.07.2026

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