Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия след последните удари по Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че ще предложи нов пакет от санкции срещу Русия в отговор на последните руски атаки срещу Украйна, предадоха световните агенции, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс тя посочи, че целта на новите мерки ще бъдат допълнителни организации, които подпомагат руската военна индустрия. По думите ѝ засилването на натиска е пряка реакция на продължаващите удари срещу цивилни обекти.

„Днес ще предложа да санкционираме още организации, подкрепящи военнопромишления комплекс на Русия, в отговор на ударите. Колкото повече Москва атакува цивилни, толкова повече санкции трябва да бъдат наложени“, написа Калас.

Изявлението ѝ идва на фона на продължаващите дискусии в ЕС за засилване на ограничителните мерки срещу Москва и подкрепата за Украйна.

Като държава членка на Европейския съюз България участва в общата санкционна политика срещу Русия, която се приема на ниво ЕС. Всяко ново предложение за санкции, включително срещу организации, свързани с военната индустрия, се обсъжда и одобрява съвместно от всички страни членки, включително България.