Зеленски поиска лиценз за производство на ракети „Пейтриът“ след най-мащабната руска атака срещу Киев

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Киев да увеличат подкрепата за противовъздушната отбрана на страната, като поиска от Съединените щати лиценз, който да позволи производство на ракети „Пейтриът“ в Украйна. Искането идва след новата мащабна руска атака срещу Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация във Фейсбук Зеленски заяви, че Украйна разчита на решение на Вашингтон относно лицензите за производство на ракети „Пейтриът“ и други форми на сътрудничество в отбранителната сфера.

„Разчитаме също така много на решение на Съединените щати относно лицензите за „Пейтриът“ и други форми на сътрудничество. Това са мерките, които могат да спрат тази война и да предотвратят атаки като тази“, написа украинският държавен глава.

По последни данни при нощната руска атака срещу Киев са загинали най-малко 13 души, а 86 са ранени. Според украинските власти това е най-мащабното нападение срещу столицата от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 3 юли е обявен за ден на траур в памет на жертвите.

„Утре, 3 юли, се обявява ден на траур в Киев в памет на жертвите на най-масовата атака на врага срещу столицата“, заяви той.

От своя страна Руското министерство на отбраната твърди, че ударите са били насочени срещу военни цели.