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Зеленски поиска лиценз за производство на ракети „Пейтриът“ след най-мащабната руска атака срещу Киев
  Тема: Украйна

Зеленски поиска лиценз за производство на ракети „Пейтриът“ след най-мащабната руска атака срещу Киев

2 Юли, 2026 12:29 1 272 64

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • пейтриът-
  • русия-
  • руска атака-
  • ракети

Украинският президент призова САЩ за по-тясно сътрудничество в противовъздушната отбрана, след като при масираните удари срещу столицата загинаха най-малко 13 души

Зеленски поиска лиценз за производство на ракети „Пейтриът“ след най-мащабната руска атака срещу Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Киев да увеличат подкрепата за противовъздушната отбрана на страната, като поиска от Съединените щати лиценз, който да позволи производство на ракети „Пейтриът“ в Украйна. Искането идва след новата мащабна руска атака срещу Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация във Фейсбук Зеленски заяви, че Украйна разчита на решение на Вашингтон относно лицензите за производство на ракети „Пейтриът“ и други форми на сътрудничество в отбранителната сфера.

„Разчитаме също така много на решение на Съединените щати относно лицензите за „Пейтриът“ и други форми на сътрудничество. Това са мерките, които могат да спрат тази война и да предотвратят атаки като тази“, написа украинският държавен глава.

По последни данни при нощната руска атака срещу Киев са загинали най-малко 13 души, а 86 са ранени. Според украинските власти това е най-мащабното нападение срещу столицата от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 3 юли е обявен за ден на траур в памет на жертвите.

„Утре, 3 юли, се обявява ден на траур в Киев в памет на жертвите на най-масовата атака на врага срещу столицата“, заяви той.

От своя страна Руското министерство на отбраната твърди, че ударите са били насочени срещу военни цели.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххахахах

    36 4 Отговор
    Да тества и дилдо ,ще му помогне за в близко бъдеще!

    12:30 02.07.2026

  • 2 Русия се превръща в тестова площадка

    9 48 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    Коментиран от #11, #13, #45

    12:31 02.07.2026

  • 3 Ачо

    48 8 Отговор
    Боли ли,боли ли ,наркоманче?Идва краят ти.

    Коментиран от #15

    12:32 02.07.2026

  • 4 Мишел

    5 32 Отговор
    Украйна тества лазерни системи за противовъздушна отбрана. Това съобщи министърът на отбраната Михаил Федоров по време на събитието Brave1 Advantage. Министърът на отбраната каза още, че отделен приоритет е разработването на евтини крилати ракети, използващи технологии за изкуствен интелект. Според министъра на отбраната сега в Украйна тестват развитието на до десет компании, които създават евтини ракети за прехващане на вражески дронове. продължава работата по системи за противодействие на балистични ракети и управляеми бомби. Украйна готви евтин пробив в областта на противовъздушната отбрана. Системата Freyja, която според разработчиците може да струва около седем пъти по-евтино от американските ракети Patriot. Ключов елемент от новата система за противовъздушна отбрана ще бъде прехващачът FP-7. X, цената на която се оценява на около 700 хиляди долара на изстрел. За сравнение: Ракетите Patriot PAC-3 струват повече от 5 милиона долара на единица.

    Коментиран от #9

    12:32 02.07.2026

  • 5 ти да видиш

    32 7 Отговор
    И после зеленияпор, ще почне да стреля с тях по Европа, колко му е!

    Коментиран от #37

    12:33 02.07.2026

  • 6 руската мечка

    9 32 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    12:34 02.07.2026

  • 7 Историк

    46 8 Отговор
    Тоя вече наистина не мога да го гледам и то буквално! То бива просене, изискване, хленчене и какво ли още не! Живота на нас всички драматично се влоши благодарение на политическите му решения и разрушителното му безумие! Народа му как още го търпи за мен остава загадка...

    Коментиран от #32

    12:34 02.07.2026

  • 8 Мишел

    6 31 Отговор
    Украйна проведе тест, при който напълно автономни дронове унищожиха руски войници, каза Александър Кохановски, който е главен изпълнителен директор на украинския производител на дронове Aero Center. Това ще бъде още един крайъгълен камък във войната, което стимулира безпрецедентното развитие на военни дронове, роботи и оръжия с изкуствен интелект. Автономните дронове са програмирани да летят до фронтовата линия, след което активират режима на Терминатор с изкуствен интелект, който е за откриване и атакуване на всяка цел в дадена област. Украинският военен командир заяви, че пилотите му на дронове до момента използват само полуавтономни системи, при които ключови управленски решения винаги се вземат от хората. Той също така описа ангажимента на Украйна към „международното хуманитарно право“, като подчерта, че военните винаги са показвали „голяма предпазливост, когато вземат решения за предотвратяване на цивилни жертви“. Важно е, че според Службата на ООН по въпросите на разоръжаването понастоящем няма общоприето определение за това какво представлява смъртоносна автономна оръжейна система.

    12:37 02.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Изкуство и война

    26 6 Отговор
    Комикът, както се е развихрил, ще стигне чак до Китай!
    Адолф-художникът и Бандерко-актьорът са най-големите войнолюбци за последните 100 години.

    Коментиран от #23

    12:39 02.07.2026

  • 11 Обективен

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Русия се превръща в тестова площадка":

    Заболяването, при което човек системно смесва желаното с действителността, най-често се нарича митомания. В психологията и психиатрията това състояние е известно с термина псевдология фантастика. Няма да те затруднявам допълнително с латинското му наименование, сигурен съм, че и без това ще ти е трудно да стигнеш в текста до тук. По-важното в твоя случай е: как може да ти се помогне? Според мен, вече никак. А и – едва ли трябва!

    12:40 02.07.2026

  • 12 И защо пак триете Истината?!

    6 8 Отговор
    Не мога да ви разбера!

    12:40 02.07.2026

  • 13 БАРС

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "Русия се превръща в тестова площадка":

    УКРАИНА НЯМА СВОИ РАКЕТИ.ФЛАМЕНГО СА АН7ЛИЙСКИ УЖ ЧЕ СА УКРАИНСКИ.

    Коментиран от #20

    12:42 02.07.2026

  • 14 СРО ЧНО

    9 13 Отговор
    Монголите напускат панически Крим! Снимки от Космоса показват десетки хиляди автомобили , преди и върху МОСТА,бягащи от Крим! Ситуацията е извън контрол!

    Коментиран от #18

    12:42 02.07.2026

  • 15 Истината

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ачо":

    На избити деца ли се радваш бе тъпанар

    12:43 02.07.2026

  • 16 Мишки

    5 5 Отговор
    .... не можете да коригирате един Гоогле транслате, тъ@@пи как Гало@ши и всяка 2ра статия е за зелето - западното хибридно оружие за ресурсите на Русия. Скрите се в някоя дупка и не излизайте от ...срам!!!

    12:44 02.07.2026

  • 17 БАРС

    6 5 Отговор
    ВСЁ ПРАВИЛНО ДЕЛАЕТ РАША.КАТО УБИХА УКРИТЕ 21 РУСКИ ДЕЦА НАРОЧНО НИКОЙ ОТ ЕС ТА И ООН НЕ ЕАЗА НИЩО НА УКРИТЕ ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА САНКЦИИ ДЕТО СИ ГИ ЗАСЛУЖАВАТ

    12:45 02.07.2026

  • 18 Анонимен

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "СРО ЧНО":

    Всъщност, ако се вгледаш – и самият Крим напуска Крим. Само не е ясно откъде се вземате подобни безподобни?

    12:45 02.07.2026

  • 19 зелчо обича да иска

    4 5 Отговор
    Интересно, дали залужни няма да му издърпа столчето?

    Коментиран от #52

    12:47 02.07.2026

  • 20 Нема се сдухваш, Петушила

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "БАРС":

    АааааааХахахаха
    Дори днешните космически ракети на монголите - москалья са... УКРАИНСКИ! Самолетните и корабните двигатели...то ЖЕ! Създадени са от БАЩАТА на Съветската Космонавтика -- Академик и Конструктор.. КОРОЛЬОВ!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #34

    12:47 02.07.2026

  • 21 нарколиценз за Зеля

    5 5 Отговор
    Опиато му изпържи мозъка нацяло....

    12:50 02.07.2026

  • 22 Боа

    8 6 Отговор
    Този утре ще поиска ядрени продукти!
    Вече сме свидетели на Чернобил.
    Объекта Беше издан изряден по протокола на МА
    АЕ.Укрите не можаха да отчитат Правилно радиактивност на станция.Гайгерови броячи за тех са космос!

    Коментиран от #27

    12:50 02.07.2026

  • 23 Глупости.

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Изкуство и война":

    И нас да ни нападнат и ние ще станем като него. Всичко е нормално при него и в реда на нещата.

    12:50 02.07.2026

  • 24 така така

    7 6 Отговор
    Мръсната ватенка иска да се докопа до западни технологии, точно както Съветите крадяха едно време.

    12:51 02.07.2026

  • 25 РЕСПЕКТ

    5 3 Отговор
    Те тоя ПИЧ попиля 22 ядрени монгольяк Републики, уни жи..педофила и редовната армия Оризо-Гризачи от ядрената С Корея!!
    13 год ги Ши БА у ДОНБАС, като.. шкембе у дувар!
    ИСТИНСКИ РОДОЛЮБЕЦ! РЕСПЕКТ

    Коментиран от #31

    12:52 02.07.2026

  • 26 13 терориста по-малко

    6 6 Отговор
    Зеления е много нагъл - мисли си , че хамерите ще му дадат разрешително сам да си произвежда скъпите ракети "Пейтриът“ , вместо да му ги продават и да правят $$$ .

    12:52 02.07.2026

  • 27 И какво лошо има в това?

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Боа":

    В Беларус има разположени ЯО, защо да няма и в Украйна? Същото е.
    .

    Коментиран от #35, #41

    12:53 02.07.2026

  • 28 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    6 6 Отговор
    Знаем, че Зеленски е вашият любим политик, чийто интелект и поведене са адекватни на вашето интелектуално ниво.
    Какво обаче мислят хората за Зеленски и какво си приказват зад гърба му?

    Цитати от квалификациите на Скот Бесент, финансовия министър на САЩ за Зеленски:
    1. "Миcтър Бийн на кpек"
    2. "дете със спeциални нyжди"
    3. "мaлък малoyмник"


    ПП Цитатите са извадени от статия на сайта "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29

    Коментиран от #38

    12:54 02.07.2026

  • 29 АБВ

    7 5 Отговор
    Зеленски знае ли повече от тези две думи ?
    - Искам;
    - Дайте.

    12:54 02.07.2026

  • 30 ТРЪМП

    3 6 Отговор
    Сигурно е умрял от смях с тоя зелен мухъл.

    12:55 02.07.2026

  • 31 Възраждане

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "РЕСПЕКТ":

    Монголите така и не разбраха,че нашите Православни Братя Украинците,..НЕ ИСКАТ Монголо- мюсюлманския МИР и Робство!
    Не искат Монголоидната СТАРУХА - ФЮРЕР, извратеняк и педофил!

    12:56 02.07.2026

  • 32 И какво ви е виновен Зеленски

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Като сте недоволен от положението, напишете едно писмо на Путин и му скарайте защо е започнал тази война :)

    12:56 02.07.2026

  • 33 Пенчо

    0 4 Отговор
    Като не е поискал атомна бомба пак добре! Може и да му дадат!

    12:58 02.07.2026

  • 34 Фактите говорят

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Нема се сдухваш, Петушила":

    Надничарите на Пияната и монголите в кремля не обичате ИСТИНАТА!
    За тия до Битъци ФЮРЕРА ИЗВРАТЕНЯК е ... Слънце!
    Хихихихихи

    12:59 02.07.2026

  • 35 Лошото е, че ти първи ще пукнеш от

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "И какво лошо има в това?":

    радиоактивното заразяване.
    Всеки знае, че киевската хунта е пълна с тежко-дрогирани дегpaданти, които не могат да разсъждават подобно на теб на малко по-сложно ниво и да изграждат елементарни причинно-следствени връзки.
    Точно заради такива ол го фpени като теб взех второ гражданство зад океана за да спася себе си и моето семейство от радиоаткивното заразяване, до което ще доведат Европа подобни пpимитиви като теб.

    Коментиран от #36, #49, #50

    12:59 02.07.2026

  • 36 Какво общо има Зеленски

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Лошото е, че ти първи ще пукнеш от":

    като сте недоволен от положението, напишете едно писмо на Путин и му скарайте защо е започнал тази война :) Всичко това е следствие на започнатата атака срещу Украйна. Оплакванията към Путин :)

    Коментиран от #43

    13:01 02.07.2026

  • 37 Георги

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "ти да видиш":

    ама то ще е само за сплашване на олигарси или най-много по някой газопровод

    13:02 02.07.2026

  • 38 Дреме ти на путинката

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Цел СВЕТ знае отлично кой е... хУ ЙЛО ПЕДОФИЛА!
    Даже песновки за пе ДАЛА ..пеят! А ..Ти?
    ...Пи ткиин Ху йлооо,..ЛАЛАЛА ЛАЛАЛАА....Пу ..ткин хУ.. йлоооо..
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #42

    13:04 02.07.2026

  • 39 Зеленски какво очаква

    3 3 Отговор
    Той непрекъснато се хвали какви успехи е постигнал с нападенията си навътре в територията на Русия. Ми много ясно че ще получи отговор.

    13:04 02.07.2026

  • 40 Не така

    1 3 Отговор
    Този знае само да иска, а защо не даде на Полша технологията за дронове след като поляците го поискаха.

    13:04 02.07.2026

  • 41 Като допълнение

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "И какво лошо има в това?":

    Кирил Петков си има голям имот в Британска Колумбия, Канада. Асен Василев има няколко имота в САЩ. Всички, които подкокоросват пpимитивите като теб ще си вдигнат чуковете и ще си гледат кефа докато такива като теб се мъчат няколко месеца от левкемия или подобни заболявания и ще си мечтаеш кога ще пyкнеш от болките.

    Коментиран от #53

    13:05 02.07.2026

  • 42 България

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дреме ти на путинката":

    Цяла България, също!
    Хахахаха

    13:06 02.07.2026

  • 43 Много пpимитивни опорки

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "Какво общо има Зеленски":

    Не разбираш ли, че си доста под елементарното ниво? Дърт, деградирал русофобен алкoxолик.

    13:07 02.07.2026

  • 44 Съюзниците на зеленски

    3 4 Отговор
    Не им пука нито за него нито за украйна а още по малко за украинците които се имат за някакви герои но това е смешно и жалко защото загиват.

    13:08 02.07.2026

  • 45 Коста

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Русия се превръща в тестова площадка":

    И кво? Те руснаците трева пасат. Не чувам да са напреднали на Запад укрите.

    13:09 02.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 4 Отговор
    САНКЦИИТЕ СРЕЩУ ЛУКОЙЛ ПРОДЪЛЖАВАТ

    НПЗто В НИЖНИ НОВГОРОД ГОРИ.

    ОБЛОМКИТЕ БЯХА ГЕРОЙСКИ НЕУТРАЛИЗИРАНИ.

    13:10 02.07.2026

  • 48 Докато пусна мнение и минус

    1 3 Отговор
    На врата ли ми седиш бре момче ли си момиче ли си все тая.

    13:11 02.07.2026

  • 49 Всички русофили също ще

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Лошото е, че ти първи ще пукнеш от":

    умрат от радиацията. Значи пак стигнахме до това, че оплакванията на русофилите не трябва да са към Зеленски, а към Путин. Ако не беше започнал тази война, нямаше да се стигне и до използване на ЯО :)

    Коментиран от #55

    13:13 02.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мишел

    4 2 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    13:15 02.07.2026

  • 52 ЗАЛУЖНИ

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "зелчо обича да иска":

    Ако дойде
    Ще стане още по лошо.

    Купейки Молете се да не идва .

    13:15 02.07.2026

  • 53 И какво общо има това с

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Като допълнение":

    факта, че в Беларус има разположени ЯО, защо да няма и в Украйна ? Същото е.

    Коментиран от #57

    13:16 02.07.2026

  • 54 Копейки

    3 1 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    13:17 02.07.2026

  • 55 Няма как да умра, бе мyхльо

    0 3 Отговор

    До коментар #49 от "Всички русофили също ще":

    Дори няма да ползвам европейски авиолинии когато си заминавам докато такива пpимитиви като теб ще пyкнат от лeвкемия.
    Отлитам зад океана, а такива бaлъци като теб ще умиpат в мъки от лъчева болест и радиоактивно заразяване. Кой разчита на фалиралата държава Бyлгaристан, бе тъпaн?

    Коментиран от #58

    13:18 02.07.2026

  • 56 Войната почна 2014г

    3 2 Отговор
    Самолети са обстрелвали хората в Донбас и наистина хората седяха в бомбоубежища което беше показано дори у нас от телевизия с национално покритие. От него време е онова височайшо цинично изказване че украинските деца ще ходят на училище а в Донбас децата ще учат в бомбоубежища цинизъм без коментар.

    Коментиран от #60, #61

    13:21 02.07.2026

  • 57 Няма нищо общо

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "И какво общо има това с":

    Пропуснал си елeментарно образование защото си бил тpoйкаджия от училище за бaвнopазвиващи се. Обърни се към тлъcтите демeнтирали дъpтаци, които са фенове на ПП-ДБ да ти обясняват по-бавно. Не усещаш ли, че си пълен малoyмник, който се опитва да бъде интересен.

    13:21 02.07.2026

  • 58 Отлиташ...

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Няма как да умра, бе мyхльо":

    У дупката на...дървения кен ЕФ, друсалке скъсана! Ха-ха-ха
    Пияната търси точно такива алкаше като теб
    Ха-ха-ха

    13:24 02.07.2026

  • 59 Oлигoфpен, удри си сам

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Какво гражданство на г ЕЙ":

    още десет плюса на малoyмния коментар за да си повярваш сам на себе си.
    Не се ли усещаш, че стила ти на писане и правописа ти е на някой рoм от Стoлипиново?
    Егати деградиралия дъpт, впиянчен oлигoфрен.

    13:26 02.07.2026

  • 60 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Войната почна 2014г":

    Ние помним:

    „Ние ще имаме работа, те няма да имат. Ние ще имаме пенсии, те няма да имат. Ние ще се грижим за нашите деца и пенсионери, те няма да имат това. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини — техните деца ще стоят в мазетата и бомбените убежища.“ - Петро Порошенко - 2014 г.

    13:26 02.07.2026

  • 61 Единственото което е че

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Войната почна 2014г":

    Същата телевизия днес е на 180 градуса но това е нейн проблем не е наша отговорността.

    13:26 02.07.2026

  • 62 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 0 Отговор
    Украйна е договорила с Мунчо боташлията след края на войната да изгради голяма военна база в България, стъпят ли украински чепици на ВСУ в България то до месец руските подлоги са приключили......🤣🤣🤣🤣

    13:29 02.07.2026

  • 63 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Да купуваш е едно,да ти го ,,подаряват"-друго.Но ти да произвеждаш-това е друга бира.

    13:30 02.07.2026

  • 64 хахаха

    1 0 Отговор
    ха ха ха - веднага да му давате всичко каквото поиска инъче няма повече да ви пази от руснаците

    13:30 02.07.2026

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