Зеленски поиска лиценз за производство на ракети „Пейтриът“ след най-мащабната руска атака срещу Киев

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Киев да увеличат подкрепата за противовъздушната отбрана на страната, като поиска от Съединените щати лиценз, който да позволи производство на ракети „Пейтриът“ в Украйна. Искането идва след новата мащабна руска атака срещу Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В публикация във Фейсбук Зеленски заяви, че Украйна разчита на решение на Вашингтон относно лицензите за производство на ракети „Пейтриът“ и други форми на сътрудничество в отбранителната сфера.
„Разчитаме също така много на решение на Съединените щати относно лицензите за „Пейтриът“ и други форми на сътрудничество. Това са мерките, които могат да спрат тази война и да предотвратят атаки като тази“, написа украинският държавен глава.
По последни данни при нощната руска атака срещу Киев са загинали най-малко 13 души, а 86 са ранени. Според украинските власти това е най-мащабното нападение срещу столицата от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 3 юли е обявен за ден на траур в памет на жертвите.
„Утре, 3 юли, се обявява ден на траур в Киев в памет на жертвите на най-масовата атака на врага срещу столицата“, заяви той.
От своя страна Руското министерство на отбраната твърди, че ударите са били насочени срещу военни цели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ххахахах
12:30 02.07.2026
2 Русия се превръща в тестова площадка
😁
Коментиран от #11, #13, #45
12:31 02.07.2026
3 Ачо
Коментиран от #15
12:32 02.07.2026
4 Мишел
Коментиран от #9
12:32 02.07.2026
5 ти да видиш
Коментиран от #37
12:33 02.07.2026
6 руската мечка
12:34 02.07.2026
7 Историк
Коментиран от #32
12:34 02.07.2026
8 Мишел
12:37 02.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Изкуство и война
Адолф-художникът и Бандерко-актьорът са най-големите войнолюбци за последните 100 години.
Коментиран от #23
12:39 02.07.2026
11 Обективен
До коментар #2 от "Русия се превръща в тестова площадка":Заболяването, при което човек системно смесва желаното с действителността, най-често се нарича митомания. В психологията и психиатрията това състояние е известно с термина псевдология фантастика. Няма да те затруднявам допълнително с латинското му наименование, сигурен съм, че и без това ще ти е трудно да стигнеш в текста до тук. По-важното в твоя случай е: как може да ти се помогне? Според мен, вече никак. А и – едва ли трябва!
12:40 02.07.2026
12 И защо пак триете Истината?!
12:40 02.07.2026
13 БАРС
До коментар #2 от "Русия се превръща в тестова площадка":УКРАИНА НЯМА СВОИ РАКЕТИ.ФЛАМЕНГО СА АН7ЛИЙСКИ УЖ ЧЕ СА УКРАИНСКИ.
Коментиран от #20
12:42 02.07.2026
14 СРО ЧНО
Коментиран от #18
12:42 02.07.2026
15 Истината
До коментар #3 от "Ачо":На избити деца ли се радваш бе тъпанар
12:43 02.07.2026
16 Мишки
12:44 02.07.2026
17 БАРС
12:45 02.07.2026
18 Анонимен
До коментар #14 от "СРО ЧНО":Всъщност, ако се вгледаш – и самият Крим напуска Крим. Само не е ясно откъде се вземате подобни безподобни?
12:45 02.07.2026
19 зелчо обича да иска
Коментиран от #52
12:47 02.07.2026
20 Нема се сдухваш, Петушила
До коментар #13 от "БАРС":АааааааХахахаха
Дори днешните космически ракети на монголите - москалья са... УКРАИНСКИ! Самолетните и корабните двигатели...то ЖЕ! Създадени са от БАЩАТА на Съветската Космонавтика -- Академик и Конструктор.. КОРОЛЬОВ!!
АааааааХахахаха
Коментиран от #34
12:47 02.07.2026
21 нарколиценз за Зеля
12:50 02.07.2026
22 Боа
Вече сме свидетели на Чернобил.
Объекта Беше издан изряден по протокола на МА
АЕ.Укрите не можаха да отчитат Правилно радиактивност на станция.Гайгерови броячи за тех са космос!
Коментиран от #27
12:50 02.07.2026
23 Глупости.
До коментар #10 от "Изкуство и война":И нас да ни нападнат и ние ще станем като него. Всичко е нормално при него и в реда на нещата.
12:50 02.07.2026
24 така така
12:51 02.07.2026
25 РЕСПЕКТ
13 год ги Ши БА у ДОНБАС, като.. шкембе у дувар!
ИСТИНСКИ РОДОЛЮБЕЦ! РЕСПЕКТ
Коментиран от #31
12:52 02.07.2026
26 13 терориста по-малко
12:52 02.07.2026
27 И какво лошо има в това?
До коментар #22 от "Боа":В Беларус има разположени ЯО, защо да няма и в Украйна? Същото е.
.
Коментиран от #35, #41
12:53 02.07.2026
28 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Какво обаче мислят хората за Зеленски и какво си приказват зад гърба му?
Цитати от квалификациите на Скот Бесент, финансовия министър на САЩ за Зеленски:
1. "Миcтър Бийн на кpек"
2. "дете със спeциални нyжди"
3. "мaлък малoyмник"
ПП Цитатите са извадени от статия на сайта "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29
Коментиран от #38
12:54 02.07.2026
29 АБВ
- Искам;
- Дайте.
12:54 02.07.2026
30 ТРЪМП
12:55 02.07.2026
31 Възраждане
До коментар #25 от "РЕСПЕКТ":Монголите така и не разбраха,че нашите Православни Братя Украинците,..НЕ ИСКАТ Монголо- мюсюлманския МИР и Робство!
Не искат Монголоидната СТАРУХА - ФЮРЕР, извратеняк и педофил!
12:56 02.07.2026
32 И какво ви е виновен Зеленски
До коментар #7 от "Историк":Като сте недоволен от положението, напишете едно писмо на Путин и му скарайте защо е започнал тази война :)
12:56 02.07.2026
33 Пенчо
12:58 02.07.2026
34 Фактите говорят
До коментар #20 от "Нема се сдухваш, Петушила":Надничарите на Пияната и монголите в кремля не обичате ИСТИНАТА!
За тия до Битъци ФЮРЕРА ИЗВРАТЕНЯК е ... Слънце!
Хихихихихи
12:59 02.07.2026
35 Лошото е, че ти първи ще пукнеш от
До коментар #27 от "И какво лошо има в това?":радиоактивното заразяване.
Всеки знае, че киевската хунта е пълна с тежко-дрогирани дегpaданти, които не могат да разсъждават подобно на теб на малко по-сложно ниво и да изграждат елементарни причинно-следствени връзки.
Точно заради такива ол го фpени като теб взех второ гражданство зад океана за да спася себе си и моето семейство от радиоаткивното заразяване, до което ще доведат Европа подобни пpимитиви като теб.
Коментиран от #36, #49, #50
12:59 02.07.2026
36 Какво общо има Зеленски
До коментар #35 от "Лошото е, че ти първи ще пукнеш от":като сте недоволен от положението, напишете едно писмо на Путин и му скарайте защо е започнал тази война :) Всичко това е следствие на започнатата атака срещу Украйна. Оплакванията към Путин :)
Коментиран от #43
13:01 02.07.2026
37 Георги
До коментар #5 от "ти да видиш":ама то ще е само за сплашване на олигарси или най-много по някой газопровод
13:02 02.07.2026
38 Дреме ти на путинката
До коментар #28 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Цел СВЕТ знае отлично кой е... хУ ЙЛО ПЕДОФИЛА!
Даже песновки за пе ДАЛА ..пеят! А ..Ти?
...Пи ткиин Ху йлооо,..ЛАЛАЛА ЛАЛАЛАА....Пу ..ткин хУ.. йлоооо..
АааааааХахахаха
Коментиран от #42
13:04 02.07.2026
39 Зеленски какво очаква
13:04 02.07.2026
40 Не така
13:04 02.07.2026
41 Като допълнение
До коментар #27 от "И какво лошо има в това?":Кирил Петков си има голям имот в Британска Колумбия, Канада. Асен Василев има няколко имота в САЩ. Всички, които подкокоросват пpимитивите като теб ще си вдигнат чуковете и ще си гледат кефа докато такива като теб се мъчат няколко месеца от левкемия или подобни заболявания и ще си мечтаеш кога ще пyкнеш от болките.
Коментиран от #53
13:05 02.07.2026
42 България
До коментар #38 от "Дреме ти на путинката":Цяла България, също!
Хахахаха
13:06 02.07.2026
43 Много пpимитивни опорки
До коментар #36 от "Какво общо има Зеленски":Не разбираш ли, че си доста под елементарното ниво? Дърт, деградирал русофобен алкoxолик.
13:07 02.07.2026
44 Съюзниците на зеленски
13:08 02.07.2026
45 Коста
До коментар #2 от "Русия се превръща в тестова площадка":И кво? Те руснаците трева пасат. Не чувам да са напреднали на Запад укрите.
13:09 02.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
НПЗто В НИЖНИ НОВГОРОД ГОРИ.
ОБЛОМКИТЕ БЯХА ГЕРОЙСКИ НЕУТРАЛИЗИРАНИ.
13:10 02.07.2026
48 Докато пусна мнение и минус
13:11 02.07.2026
49 Всички русофили също ще
До коментар #35 от "Лошото е, че ти първи ще пукнеш от":умрат от радиацията. Значи пак стигнахме до това, че оплакванията на русофилите не трябва да са към Зеленски, а към Путин. Ако не беше започнал тази война, нямаше да се стигне и до използване на ЯО :)
Коментиран от #55
13:13 02.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мишел
13:15 02.07.2026
52 ЗАЛУЖНИ
До коментар #19 от "зелчо обича да иска":Ако дойде
Ще стане още по лошо.
Купейки Молете се да не идва .
13:15 02.07.2026
53 И какво общо има това с
До коментар #41 от "Като допълнение":факта, че в Беларус има разположени ЯО, защо да няма и в Украйна ? Същото е.
Коментиран от #57
13:16 02.07.2026
54 Копейки
13:17 02.07.2026
55 Няма как да умра, бе мyхльо
До коментар #49 от "Всички русофили също ще":Дори няма да ползвам европейски авиолинии когато си заминавам докато такива пpимитиви като теб ще пyкнат от лeвкемия.
Отлитам зад океана, а такива бaлъци като теб ще умиpат в мъки от лъчева болест и радиоактивно заразяване. Кой разчита на фалиралата държава Бyлгaристан, бе тъпaн?
Коментиран от #58
13:18 02.07.2026
56 Войната почна 2014г
Коментиран от #60, #61
13:21 02.07.2026
57 Няма нищо общо
До коментар #53 от "И какво общо има това с":Пропуснал си елeментарно образование защото си бил тpoйкаджия от училище за бaвнopазвиващи се. Обърни се към тлъcтите демeнтирали дъpтаци, които са фенове на ПП-ДБ да ти обясняват по-бавно. Не усещаш ли, че си пълен малoyмник, който се опитва да бъде интересен.
13:21 02.07.2026
58 Отлиташ...
До коментар #55 от "Няма как да умра, бе мyхльо":У дупката на...дървения кен ЕФ, друсалке скъсана! Ха-ха-ха
Пияната търси точно такива алкаше като теб
Ха-ха-ха
13:24 02.07.2026
59 Oлигoфpен, удри си сам
До коментар #50 от "Какво гражданство на г ЕЙ":още десет плюса на малoyмния коментар за да си повярваш сам на себе си.
Не се ли усещаш, че стила ти на писане и правописа ти е на някой рoм от Стoлипиново?
Егати деградиралия дъpт, впиянчен oлигoфрен.
13:26 02.07.2026
60 АБВ
До коментар #56 от "Войната почна 2014г":Ние помним:
„Ние ще имаме работа, те няма да имат. Ние ще имаме пенсии, те няма да имат. Ние ще се грижим за нашите деца и пенсионери, те няма да имат това. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини — техните деца ще стоят в мазетата и бомбените убежища.“ - Петро Порошенко - 2014 г.
13:26 02.07.2026
61 Единственото което е че
До коментар #56 от "Войната почна 2014г":Същата телевизия днес е на 180 градуса но това е нейн проблем не е наша отговорността.
13:26 02.07.2026
62 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
13:29 02.07.2026
63 Отреазвяващ
13:30 02.07.2026
64 хахаха
13:30 02.07.2026