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Тръмп: Постигнахме целите си в Иран

Тръмп: Постигнахме целите си в Иран

3 Юли, 2026 05:31, обновена 3 Юли, 2026 05:35 572 5

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САЩ няма да влизат в продължителна „безкрайна война“, ядреното разоръжаване остава ключово

Тръмп: Постигнахме целите си в Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон вече е изпълнил практически всички свои основни изисквания в рамките на преговорите с Иран. В ефира на CNBC той увери световната общественост, че няма намерение да въвлича страната в дълготрайна военна кампания, която да продължи с години.

Край на „безкрайните войни“

Тръмп направи директно сравнение с минали исторически конфликти на САЩ. Президентът напомни за 19-годишното присъствие на американската армия във Виетнам. Той посочи още 10-годишната кампания в Афганистан и дългите боеве в Корея. „Тук съм от четири месеца. Нанесох им военно поражение“, категоричен бе американският лидер.

Фокус върху ядреното оръжие

Основният стремеж на Вашингтон остава предотвратяването на иранска ядрена програма. Тръмп изрично поясни, че Белият дом не търси насилствена смяна на властта в Техеран. „Искам нещо много просто: те не могат да притежават ядрено оръжие“, сподели той пред CNBC.

Дипломатически напредък в Доха

Изявлението идва непосредствено след приключването на поредния кръг технически разговори в Катар. Преговарящите делегации проведоха индиректни срещи чрез катарски и пакистански посредници. Основен акцент в разговорите бе сигурността и свободното преминаване през Ормузкия пролив. Очаква се дипломатическият процес да бъде временно спрян заради предстоящите траурни церемонии за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Източник: CNBC / Анадолска агенция АА


САЩ
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  • 3 Тръмпоча постигна

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    личните си цели за няколко милиарда от борсови спекулации покрай разиграването на спираме-почваме войната и играта с цената на петрола, като донесе загуби за десетки трилиони на цял свят. Пандиза ще му е като награда.

    05:48 03.07.2026

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    тъй пишуват за Виетнам и Кабул ....... из мет

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  • 5 Сатана Z

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    Бай Дончо уби 168 ирански ученички с. 40 томахавки в Техеран ,което е масова екзекуция на цивилни и военни престъпление

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