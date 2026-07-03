Тръмп: Постигнахме целите си в Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон вече е изпълнил практически всички свои основни изисквания в рамките на преговорите с Иран. В ефира на CNBC той увери световната общественост, че няма намерение да въвлича страната в дълготрайна военна кампания, която да продължи с години.

Край на „безкрайните войни“

Тръмп направи директно сравнение с минали исторически конфликти на САЩ. Президентът напомни за 19-годишното присъствие на американската армия във Виетнам. Той посочи още 10-годишната кампания в Афганистан и дългите боеве в Корея. „Тук съм от четири месеца. Нанесох им военно поражение“, категоричен бе американският лидер.

Фокус върху ядреното оръжие

Основният стремеж на Вашингтон остава предотвратяването на иранска ядрена програма. Тръмп изрично поясни, че Белият дом не търси насилствена смяна на властта в Техеран. „Искам нещо много просто: те не могат да притежават ядрено оръжие“, сподели той пред CNBC.

Дипломатически напредък в Доха

Изявлението идва непосредствено след приключването на поредния кръг технически разговори в Катар. Преговарящите делегации проведоха индиректни срещи чрез катарски и пакистански посредници. Основен акцент в разговорите бе сигурността и свободното преминаване през Ормузкия пролив. Очаква се дипломатическият процес да бъде временно спрян заради предстоящите траурни церемонии за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Източник: CNBC / Анадолска агенция АА