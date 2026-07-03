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САЩ и Китай обсъдиха стратегическа стабилност

САЩ и Китай обсъдиха стратегическа стабилност

3 Юли, 2026 05:43, обновена 3 Юли, 2026 05:46 472 1

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Държавният секретар Марко Рубио и китайският външен министър Ван И проведоха ключов телефонен разговор за преодоляване на препятствията в двустранните отношения

САЩ и Китай обсъдиха стратегическа стабилност - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ и Министерството на външните работи на Китай потвърдиха провеждането на важен телефонен разговор между американския държавен секретар Марко Рубио и китайския му колега Ван И. Дипломатическата комуникация, определена от двете страни като „позитивна и конструктивна“, е първият официален контакт на министерско равнище след историческата среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин през май тази година.

Основни акценти от разговора:

Конструктивни връзки: Двете страни подчертаха значението на изграждането на двустранни отношения, основани на стратегическа стабилност, справедливост и реципрочност. Ван И заяви, че подобряването на връзките не е просто лозунг, а изисква конкретни действия и усилия в една и съща посока.

Преодоляване на препятствията: Пекин и Вашингтон се съгласиха, че е необходимо да премахнат външните намеси, да съкратят списъка с двустранни проблеми и да разширят областите на практическо сътрудничество.

Предупреждение за Тайван: Китайският външен министър е призовал САЩ да подхождат с „изключителна предпазливост“ към тайванския въпрос, подчертавайки, че всяка погрешна стъпка по темата има широкообхватни последици и може да застраши стабилността на целия регион.

Гъвкава комуникация: Дипломатите са се договорили да поддържат редовен диалог чрез гъвкави формати, докато двете суперсили се подготвят за потенциално официално посещение на Си Дзинпин в Белия дом през септември.

Разговорът се провежда на фона на продължаващото икономическо съперничество, след като наскоро Пентагонът разшири списъка си с ограничения срещу китайски технологични компании, а Пекин отвърна с мерки върху експорта на редки земни елементи.

Източник: Reuters / Xinhua


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Да бе ,да ! 😜

    0 0 Отговор
    Щото китайците били много прости и не били чули как янките приеха програма : за по-малко от десет години да превърнат Тайван в "гнездо на оси" от дронове срещу Китай .

    06:23 03.07.2026