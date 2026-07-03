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Хуманитарна криза в Украйна след исторически удари
  Тема: Украйна

Хуманитарна криза в Украйна след исторически удари

3 Юли, 2026 06:47, обновена 3 Юли, 2026 06:55 3 548 116

  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • хуманитарна криза

След най-мащабната въздушна атака от началото на войната, Киев и големите градове са в пламъци, докато доброволци координират спешна евакуация и помощ за стотици пострадали

Хуманитарна криза в Украйна след исторически удари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна остава критична след опустошителната вълна от руски нападения с ракети и дронове, предадоха Reuters и BBC.

Спасителните операции и евакуацията на цивилни граждани в Киев и другите засегнати региони продължават без прекъсване под постоянна заплаха от вторични удари.

Мащаб на разрушенията и жертвите

По последни обобщени данни на Градската военна администрация в Киев и Министерството на вътрешните работи:

  • Жертви и ранени: Загинали са най-малко 25–27 души само в столицата, а броят на ранените надхвърля 100 души, сред които има и деца. В град Кривой Рог също се съобщава за ранени граждани след среднощен ракетен обстрел в жилищен сектор.
  • Поражения по инфраструктурата: В Киев са засегнати над 30 локации, включително 20 жилищни блока. В Дарницкия район се срутиха шест етажа от девет етажна сграда, затискайки хора под отломките. Избухнаха мащабни пожари по покриви на хотели, складове и жилищни кооперации в няколко градски района.
  • Рекорден брой укриващи се: По време на атаката над 52 500 граждани потърсиха спасение в столичното метро.

Работа на ПВО и детайли за атаката

Украинските военни сили съобщават за изключително интензивно натоварване на противовъздушната отбрана:

  • Свалени цели: ПВО на Украйна е успяла да неутрализира близо 75% от изстреляните дронове камикадзе тип „Шахед“ и крилати ракети. Въпреки това, огромният обем на едновременен залп е претоварил системите в определени сектори.
  • Падащи отломки: Голяма част от тежките разрушения и пожари в жилищните райони на Киев са предизвикани от падащи отломки от успешно прехванати ракети и дронове, които са детонирали при удара със земята.

Спешна хуманитарна реакция

Местни и международни хуманитарни организации оказват незабавна подкрепа на терен:

  • Червеният кръст: Организацията претърпя тежък удар, след като основният ѝ склад в Киев беше напълно унищожен от обстрела. Загубени са над 320 000 единици стратегически резерв (генератори, медицинско оборудване и хуманитарни пакети) на стойност 79 млн. гривни. Въпреки това екипите разгръщат мобилни пунктове за първа помощ в близост до разрушените сгради.
  • Евакуация и подслон: Спасителните служби (ГСЧС) са мобилизирали близо 600 служители и 100 единици специализирана техника. Гражданите, чиито домове са разрушени, се евакуират към временни центрове, разкрити в местни училища и административни сгради.

Международни реакции

Бруталната вълна от атаки предизвика остри коментари от глобалните лидери:

  • Европейски съюз: Върховният представител по външна политика осъди ударите и ги нарече „целенасочен терор срещу цивилното население“, като настоя за ускоряване на доставките на системи за ПВО Patriot за Украйна.
  • САЩ: Белият дом излезе с позиция, че тези събития показват спешната нужда от непрекъсната финансова и военна подкрепа за Киев, за да се защити критичната градска инфраструктура.

Днешният ден (3 юли) е обявен за ден на траур в Киев в памет на жертвите от бруталното нападение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Явно

    138 6 Отговор
    това с петрола им излиза през носа !

    Коментиран от #55, #103

    06:57 03.07.2026

  • 3 Абе и

    54 21 Отговор
    едните и другите се оказаха страшни тъпаци

    Коментиран от #70, #88

    06:58 03.07.2026

  • 4 Европеец

    140 8 Отговор
    Чак пък хуманитарна криза.... Пак даже били исторически удари..... Грешка на либералния Путин, че такъв удар не направи много по-рано..... Либерализма е пагобен за човечество....

    Коментиран от #72, #93, #96

    06:59 03.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой си

    128 4 Отговор
    Ще си кажете , всичко ще си кажете! А в метрото златни тоалетни има ли ? Айде довечера пак!

    07:00 03.07.2026

  • 7 Факти

    11 134 Отговор
    Путин е отчаян. Краят му наближава.

    Коментиран от #10, #53

    07:00 03.07.2026

  • 8 Пешо z

    106 5 Отговор
    Киевчани ще се разбягат ,а укрия ще остане без хора.

    Коментиран от #9, #34

    07:03 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Петър

    112 3 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Вие, подкрепяте ли отвличането на украински граждани от ТЦК в Украйна?

    Коментиран от #77

    07:06 03.07.2026

  • 11 €зелето съм

    87 2 Отговор
    Мани, мани, даже златния ми 00 пръснаха в Кривой Рох!

    07:07 03.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    22 3 Отговор
    Синият шестоъгълник.

    07:13 03.07.2026

  • 14 Руснак

    43 1 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Трамп, президент США":

    Правилното е - "Доскакались"...а като израз - ну и доскакались...

    Коментиран от #19

    07:13 03.07.2026

  • 15 И Киев е Руски

    89 6 Отговор
    Това е добре. Но по-важното е да се унищожи цялата им жива сила. Всички коп..ета от СБУ, Терористичните и Националистическите батальони, Въоръжените сили на Украйна и така нататък – до техните идоли, до отвъдния свят. Руската равнина трябва да бъде изчистена от тази украинска нацистка сг.н. През съветските години Комунистическата партия на Украйна (КПСС) умишлено преселваше западни украинци на Руската равнина, в Северщина, в Новорусия... Това е причината за Войната. Без тези същества на земята няма да има войни.

    07:13 03.07.2026

  • 16 Иван

    53 3 Отговор
    На Майдана е безопасно.

    07:14 03.07.2026

  • 17 Бай той Толстой

    65 5 Отговор
    Украйна умира😁😁😁

    Коментиран от #98

    07:14 03.07.2026

  • 18 404

    68 2 Отговор
    Глупости. Орките отдавна са изчерпали ракетите си. А в Киев само климатиците експлодират от претоварване. Лято е. Горещо е

    07:14 03.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гого

    67 2 Отговор
    Факти преди три дни писахте, че са пред Москва. Какво става?

    07:18 03.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 оня с коня

    77 5 Отговор
    Като удряхте цивилни цели редовно в Русия ни ривахте ,ами ся що ривьете ?Тарикат мъж не писка !

    Коментиран от #47

    07:21 03.07.2026

  • 24 Хм...

    71 2 Отговор
    Все повече руснаци питат защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо продължават да влизат и излизат кораби в пристанището на Одеса?
    Възможно обяснение е, че руснаците яко са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. И по тая причина Путин протака максимално.
    Абе ще поживеем, ще видим...

    07:21 03.07.2026

  • 25 Мдаа

    56 2 Отговор
    Хуманитарните камиони със евро ракети ще съ окАЖАТ добри цели да ни ревете после

    07:21 03.07.2026

  • 26 БРТАНЦИТЕ ТЪРСЕХА ЕСКАЛАЦИЯ

    63 3 Отговор
    Вече я намериха.

    Коментиран от #79

    07:23 03.07.2026

  • 27 Антифашист

    54 3 Отговор
    Удриии, нихната мама фашистка

    07:23 03.07.2026

  • 28 Механик

    69 2 Отговор
    Както и предполагах, врещенето, цивренето, тръшкането по земята ще продължат и днес.
    Вероятно ще се окажа прав за това, че тоя път руснаците надъниха нещо изключително важно за зелената шайка.
    Браво, момчета! Так держат!

    Коментиран от #35

    07:24 03.07.2026

  • 29 Англосаксонците къде са, че не помагат

    69 3 Отговор
    Докато народа на Украйна не тръгне срещу наркомана Зеленски, ще страдат много.

    Коментиран от #67

    07:24 03.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Картаген

    63 0 Отговор
    Чакайте, уважаеми евролидери.
    Доскорошното СВО наричахте ,,пълномащабна война".
    Сега това наричате ,,исторически удари" и ,, хуманитарна криза". Това е само увертюра.
    Истинската опера още не е започнала.Но вие настоявате за опера и тропате с краче?
    Искате опера-получавате опера , както се казва в една реклама.

    07:25 03.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хе хе...

    43 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо z":

    Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    07:25 03.07.2026

  • 35 хъхъ

    32 4 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Военните взимат нещата в свои ръце - мекушавия либерал Путин е бил уведомен след ударите, а ме ги е наредил той.

    07:26 03.07.2026

  • 36 Червен пръст

    16 2 Отговор
    Свалянията, простотията и алчността са голямо наказание.

    07:27 03.07.2026

  • 37 Хххххххххххххх

    22 1 Отговор
    На война, като на война....

    07:27 03.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сандо

    45 2 Отговор
    Нацизма трябва да бъде изкоренен до корен!След ВСВ това не беше направено и сега берем плодовете от това.Добре би било софетата да се огледат какви екземпляри какви ги вършат из мръсния им град.

    07:28 03.07.2026

  • 43 Що ревете???

    49 2 Отговор
    търсихте го, искахте го, получавате го. Две големи възможности имахте, нашмърканият не искаше, сега у метрото

    07:29 03.07.2026

  • 44 Москва не вярва на сълзи

    46 2 Отговор
    Този на снимката вместо да плаче да издебне зеленото човече и да ни избави от него! Докога ще го търпят този нефелен ненормалник, съсипал страната, който на всичкото отгоре е нелегитимен?

    Коментиран от #87, #100

    07:30 03.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Майдан и народен съд за Зеленски

    44 1 Отговор
    Това е нужно на Украйна.

    07:33 03.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нали

    36 1 Отговор
    Зеленияпор беше наредил да се бом андира 40 Русия и Крим почни беше станал украи ски хахахахах

    07:34 03.07.2026

  • 49 Някой

    42 1 Отговор
    Трябва ли да ревем за терористите? А я кажете колко натовски генерала или съветника, както е модерно да им се казва, дадоха фира след ударите по двата хотела в Киев? Или и тях ги пишете цивилни сгради с цивилни жертви?
    Е, ето така трябва да им се обяснява на украинците и на запада, за да почнат да разбират. Само че, предвид незадоволителното им ментално развитие, трябва да им се обяснява всеки ден.

    07:39 03.07.2026

  • 50 ЕРЧЕНЕ ПЕРЧЕНЕ , ЛАЙНОБРИТСКОТО БОРЕ!

    28 0 Отговор
    ТАКА Е КОГАТО ПОПАДНЕШ В РЪЦЕТЕ НА ФАШИЗЧАДИЯТА , СИ ИМ СРЕДСТВО ДО ГРОБ . УЛОВИХА ЕДНО НАПУШЕНО ДИВО ЖИВОТНО , ОТРУПАХА НЕГО И КОМПАНИЯ СЪС СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ФАЛШХАРТЙКИИ , С МИЛИОНИ ТОНОВЕ ОРЪЖИЕ И ГО ВКАРАХА В КАПАНА НА СМЪРТА!!
    КОЛКО ОЩЕ ДРУГИ МУШМОРОЦИ ЩЕ УЛОВАТ ЗА ДА ГИ НАБУТАТ В ГРОБА И ТЯХ!!!

    07:39 03.07.2026

  • 51 читател

    33 1 Отговор
    Бе как така близо 80% свалени дронове и ракети , а ревете ..
    Някоя бензиностанция не сте ли ударили в Русия тая нощ ?

    07:40 03.07.2026

  • 52 ЕРЧЕНЕ , ПЕРЧЕНЕ , ЛАЙНОБРИТСКОТО БОРЕ!

    26 1 Отговор
    ТАКА Е КОГАТО ПОПАДНЕШ В РЪЦЕТЕ НА ФАШИЗЧАДИЯТА , СИ ИМ СРЕДСТВО ДО ГРОБ . УЛОВИХА ЕДНО НАПУШЕНО ДИВО ЖИВОТНО , ОТРУПАХА НЕГО И КОМПАНИЯ СЪС СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ФАЛШХАРТЙКИИ , С МИЛИОНИ ТОНОВЕ ОРЪЖИЕ И ГО ВКАРАХА В КАПАНА НА СМЪРТА!!
    КОЛКО ОЩЕ ДРУГИ МУШМОРОЦИ ЩЕ УЛОВАТ ЗА ДА ГИ НАБУТАТ В ГРОБА И ТЯХ!!!

    07:40 03.07.2026

  • 53 Някой

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Мда, отчаяните според теб хора явно си гледат кефа. Ръководи си заседания, ходи по страната си - лятото е пълно с фествиали из Русия, излъчва спокойствие с поведението си...
    Ама ти си хортувай. Може и да стане чудо и да озари мрачната ти душичка.

    07:41 03.07.2026

  • 54 Гост

    30 0 Отговор
    Със същото количество ударна сила еврейте избиха 50 000! А??? Иначе Путин си спазва договорката с Тръмп! Ама времето изтича..

    07:44 03.07.2026

  • 55 Омбре

    34 1 Отговор

    До коментар #2 от "Явно":

    Много точен коментар,да не забравяме че зеленски е подписал някаква заповед за 40 дни санкции,и май Вова показва,че не се плаши,а и той може да налага и то в пъти по големи.

    07:46 03.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Миро

    33 2 Отговор
    Нищо от това нямаше да го има, ако беше подписан Истанбулския мир. Киевчани да благодарят на Борис Джонстън и Урсулите за бъдещето, което им обещаха.

    Коментиран от #101

    07:49 03.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 az СВО Победа 81

    25 1 Отговор
    Така трябваше да е от първия ден, ама Путин нали ги жали!

    Коментиран от #68, #71

    07:53 03.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 az СВО Победа 81

    21 0 Отговор
    Далеч не са посоченк целите на удара...
    Защо ли?

    Коментиран от #97

    07:54 03.07.2026

  • 66 зеля изчисли

    19 0 Отговор
    Побежаваме,вече сме на 2000км от Москва.

    07:55 03.07.2026

  • 67 Враг Народу

    2 26 Отговор

    До коментар #29 от "Англосаксонците къде са, че не помагат":

    руските олигарси скоро ще обявят путин за Враг на народа! Фашистка русия е най-мразената страна по света!

    Коментиран от #83

    07:55 03.07.2026

  • 68 прокажена русия

    2 26 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 81":

    путин е змия ,която иска световна обич! Но никой не обича Терористите!

    07:57 03.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ...!

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе и":

    Страдат обикновените хора и от двете страни!
    Народът го е казал :
    ,,Когато атовете се ритат,страдат магаретата!"...!
    Малко грубичко звучи,но на практика,за съжаление е така...!

    07:59 03.07.2026

  • 71 ТТТ

    0 12 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 81":

    Ей, пък на това, ако вярва някого, значи на две магарета сламата не може да раздели.

    07:59 03.07.2026

  • 72 Мдаа...!

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Като гледам и образованието ти е напълно...,,пагОбно"...!

    08:01 03.07.2026

  • 73 Хуманитарна криза

    11 0 Отговор
    Операция "Гомор" на английските кралски военновъздушни сили през ВСВ:

    Последвалите пожари унищожили напълно 21 квадратни километра градска застройка, убивайки най-малко 42 600 души (според Германския щаб на гражданската защита), ранявайки приблизително 200 000 души с изгаряния и оставяйки над милион без дом. В основата на пожарите температурите достигнаха 800 градуса по Целзий, а стълб от прегрят въздух с диаметър 3,5 километра се издигна на височина 5 километра. Той действаше като гигантски комин, засмуквайки въздух с такава сила, че хората бяха събаряни от краката си и завличани в пламъците.

    08:01 03.07.2026

  • 74 ТТТ

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "Ти не можеш да четеш, бе сектант":

    Може и да можеш да четеш, ама като не разбираш смисъла...Апропо какво е добро и зло се научава до 7- мата година, после е трудно, почти не възможно.

    08:01 03.07.2026

  • 75 Ами народът ни

    22 1 Отговор
    отдавна го е казал: "да би мирно седяло, не би чудо видяло..."... Ще се заканваш, че 40 дни ще бомбиш всяка мърдаща рафинерия, елцентрала, автобуси с хора и автомобили в Русия, а сетне ще пищиш на умряло, че те бият! Е, последиците са ясни и очаквани...

    08:02 03.07.2026

  • 76 az СВО Победа 81

    20 0 Отговор
    Подобни удари, като този по цели в Киев, трябва да се превърнат в системни и да се мащабират още.

    Коментиран от #82, #99

    08:06 03.07.2026

  • 77 Сега ще е още по-жестоко!

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Петър":

    Като ЕС изпълни нареждането на Урсула,да върне в Украйна мъжете-бежанци,в мобилизационна възраст...!
    Украинското ТЦК,ще ги чака на границата,с широко разтворени...врати на бусовете и от там...директно на фронта...!

    08:06 03.07.2026

  • 78 хихи

    13 0 Отговор
    Сега, къде е по-критична ситуацията в Украйна или в Русия?
    Може да е в Украйна, защото ВСУ не настъпват достатъчно бързо към Киев?
    Може да е в Русия, защото не им помага да настъпват по-бързо..

    08:06 03.07.2026

  • 79 Като каза ,,Британия"...!

    16 0 Отговор

    До коментар #26 от "БРТАНЦИТЕ ТЪРСЕХА ЕСКАЛАЦИЯ":

    Оня ден Стармър поздрави Гей-парад,със следното... :
    ,,Гордея се,че имаме най-гейският парламент,в света!"...!
    Че и го повтори...има и видео...!
    Представяте ли си за какво става на въпрос...!

    08:11 03.07.2026

  • 80 Хахаха

    1 16 Отговор
    За пореден път рускте отрепки начело с миризливата ботоксова хлебарка доказват на светът че за подли и долни убийци.
    Ботоксовия плъх Адолф Путлер за сетен път показва че тъй като на фронта е пълна НУЛА се прави на герой като убива цивилни.
    Това не са военни - това са смешници.

    08:12 03.07.2026

  • 81 Хуманитарна криза

    10 0 Отговор
    Цел на английските бомбардировки през ВСВ са били работническите квартали на германските градове. Имали са задача да избият германската работническа класа, да нарушат германската мобилизация и промишленост. От английските и американски бомбени килими са убити повече германци, отколкото от атомните бомбардировки над Японската империя. Хората са се опичали живи дори в бомбените убежища!

    Това, което се случва в Украйна не е хуманитарна криза, а подсещане, какво може да се случи.

    08:12 03.07.2026

  • 82 ТТТ

    2 10 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 81":

    Имай на ум ,че съгласно Чл. 114к.от НК на Република България (Нов - ДВ, бр. 61 от 2025 г., в сила от 31.01.2026 г.) (1) Който проповядва извършването на тероризъм, се наказва с лишаване от свобода до три години, с пробация или с глоба до пет хиляди лева, както и с обществено порицание. Затова по- кротко с препоръките.

    Коментиран от #84, #94, #115

    08:13 03.07.2026

  • 83 НАЛИ?!

    9 0 Отговор

    До коментар #67 от "Враг Народу":

    Видяхме от последният терористичен акт в Монако,кой иска да убива руските олигарси...

    08:16 03.07.2026

  • 84 Хуманитарна криза

    11 0 Отговор

    До коментар #82 от "ТТТ":

    Бомбените килими над германските градове през ВСВ тероризъм ли са били или военна тактика?

    08:18 03.07.2026

  • 85 Ами

    12 0 Отговор
    Във вчерашната статия се казваше, че окраинското
    ПВО е свалило 90% от руските ракети.
    Днес някак си процентите станаха 75.
    Утре да не се окаже че не са свалили нищо
    и сами са си ударили няколко сгради :)

    Коментиран от #90

    08:20 03.07.2026

  • 86 Амии

    11 0 Отговор
    Ударихме това, ударихме онова, ама само да удряш и да се хвалиш навсякъде и да ревеш дайте оръжие дайте пари не става. Трябва да очакваш и да знаеш, че и теб ще те ударят рано или късно и после да няма сълзи и сополи що ме удариха. Те дори америте го разбраха а укрите йок, ама ще го научат по трудния начин.

    08:20 03.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Антирашист 1035

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Абе и":

    Не приравнявай агресор с жертва !

    08:25 03.07.2026

  • 89 Атака

    6 1 Отговор
    Трябват още две три такива ударни вълни и така до капитулацията на фашагите.

    08:25 03.07.2026

  • 90 Все се подиграваха...

    7 1 Отговор

    До коментар #85 от "Ами":

    ...,че отломки от свалени укро-дронове са поразили руски обекти,пък сега :
    ,,Голяма част от тежките разрушения и пожари в жилищните райони на Киев са предизвикани от падащи отломки от успешно прехванати ракети и дронове"

    Коментиран от #92

    08:25 03.07.2026

  • 91 Папата каза

    6 1 Отговор
    Бял байрак! Бандеровците искат ракети от САЩ и ЕС. Но един ракетен залп струва колкото един квартал социални жилища за американското или европейско население.
    Русия сама си поема разходите. Украйна като няма ракети, да се предава, а не да отнема покрива от най-незащитените слоеве на западното общество.

    08:27 03.07.2026

  • 92 Лопата Орешник

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "Все се подиграваха...":

    Е колко да е успешно, щом са разрушени толкова сгради! Успешно прихващане е тогава, когато няма щети, а не да пръснеш ракета предназначена за една цел на много фрактили, които да поразяват не една , а редица сгради!

    Коментиран от #106

    08:28 03.07.2026

  • 93 Антирашст 1036

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Подкрепяш вражеска държава ! Това в просия е престъпление !

    08:28 03.07.2026

  • 94 Стига плаши гаргите

    6 0 Отговор

    До коментар #82 от "ТТТ":

    То ако ставаше така, досега да бяха закрили сайта, щото нямаше да има кой да чете глупостите дето се драскат тук.

    08:29 03.07.2026

  • 95 Фен

    6 0 Отговор
    Странна статия. Явно, щетите са причинени от падащи отломки? А нещо за ударите по складове и военни заводи? Нещо за липса на ракети за патриотите? Или, ще даваме още пари на Зе да бие по Русия, и после ще плачем за него, когато Русия му отвърне непропорционално? Явно либералите искат Украйна в руини и обезлюдена. И им се получава, не може да се отрече

    Коментиран от #102

    08:29 03.07.2026

  • 96 55555

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Ами представи си че задръжките на Зеленски паднат ,и започне да стреля по минаретата на червения площад и цивилните згради на Москва?Знам че ще кажеш че това е тероризъм но не е.!!Тази война става с подкрепата на цивилното население,макар и подготвяно за нея от дълги години от пропагандаторите на властта като Солавьв,Симонян и други.Затова в много войни се бомбандират цивилни квартали защото истинските виновници са цивилните които залитат по кървави идеологии.

    08:30 03.07.2026

  • 97 Пак стандартните писания...

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "az СВО Победа 81":

    Че били ударени цивилна и жилищна инфраструктура...
    Така ли веднъж тия руски ракети не удариха един военен завод,както го правят всеки път Укрите...😉😆😂🤣?!

    Коментиран от #105

    08:31 03.07.2026

  • 98 55555

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Бай той Толстой":

    И Русия тоже.!!

    08:32 03.07.2026

  • 99 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "az СВО Победа 81":

    Но все пак руснаците гледат да стрелят прецизно и премерено само по важни цели. Не хвърлят бомби нахалост или просто за да трепят наред както правят евреите и кравите. Ясно е, че е крайно време да се свалят меките ръкавици и да се разрушат цялата поддържаща инфраструктура и всички важни обекти в Украйна, размазване на всички военни бази и цялата логистика за снабдяване. Планът досега е бил по различен, но след последните удари по руска територия и нанесените сериозни щети, както и на заявленията на укрите и западните им господари че това ще продължи още много дори на разбрания и умерен Путин му е станало ясно че няма какво повече да бави нещата. Ако пък ония не се кротнат и ескалират още повече войната скоро може да има и удари по натовски държави, за начало Полша и Румъния, както и балтийските пинчери.

    08:33 03.07.2026

  • 100 55555

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Москва не вярва на сълзи":

    Затова пък вярва на бомби и глад.

    08:34 03.07.2026

  • 101 А Меркел и Борел...!

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Миро":

    После съвсем спокойно и нагло заявиха пред света,че всичко от тяхна страна,относно подписването на Минските споразумения ,било театър,за да печелят време...!
    Ужас!

    08:34 03.07.2026

  • 102 Хуманитарна криза

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Фен":

    Вместо да субсидират строителство и подръжката на социални жилища, здравеопазване и образование, западните правителства са принудени от ЕК да субсидират украинските мутри и убийци. От 50 милиона население, в Украйна са останали около 15 милиона.

    Коментиран от #109

    08:34 03.07.2026

  • 103 Папата каза Юда да вдига белите гащи.

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Явно":

    Папата отдавна им каза набандеровци да развяват белия чаршаф. Но чифутина Юда зелена сака повеке славяни да измрат. За него избитите украинци са радост в юдейските очи.

    Коментиран от #104

    08:35 03.07.2026

  • 104 Зелената Юда съм

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "Папата каза Юда да вдига белите гащи.":

    Не мога, бе папо, гащите ми вече не са бели!

    08:37 03.07.2026

  • 105 55555

    1 5 Отговор

    До коментар #97 от "Пак стандартните писания...":

    Ами то на видиата се вижда ясно разликата.!!!!В Москва горят рафинерии и военни заводи,а в Киев жилищни згради.!!!

    Коментиран от #108, #110, #116

    08:37 03.07.2026

  • 106 Е да де- именно!

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Лопата Орешник":

    И аз това казвам...

    08:39 03.07.2026

  • 107 Е нали

    1 0 Отговор
    укро питеците спечелиха оня ден. Явно спечелиха заря над Киев. Спрете зеленото комплексирано джудже преди евро кочината да се разпадне

    08:40 03.07.2026

  • 108 6666

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "55555":

    То винаги горят и метални гаражи...според нашите тъпи медии. Иди да видиш какво гори като искаш

    08:41 03.07.2026

  • 109 55555

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Хуманитарна криза":

    Не сме чак толкова многоумни като руснаците че да не схващаме разликата-помагаме на нападнатия да се защити не на агресора,така че това е Богоугодно дело.

    08:41 03.07.2026

  • 110 КАЖИ НА СОРОС

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "55555":

    Да те прати на курс по правопис ако ще тролиш. Пише се Сграда, а не зграда.

    08:41 03.07.2026

  • 111 Хуманитарна криза

    5 0 Отговор
    Западните страни наистина са райска градина, но градината иска подръжка. Парите на Европа трябва да отиват за това, а не за украинските мутри и неофашисти. Когато Европа и РФ се разбираха, беше добре и за едните и за другите. В противен случай и в Европа ще започне хуманитарна криза, както преди ВСВ.
    Урките като им харесва пързалката, сами да си влачат шейните по нанагорнището!

    08:42 03.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Дzверцов

    5 0 Отговор
    Следващия път като им писне на руснаците ще бъде още по- зловещо. Не знам на какво разчитат зеления потник и поддръжниците му.

    08:44 03.07.2026

  • 114 азз

    2 0 Отговор
    За сичкото нагло укри - още може....

    08:45 03.07.2026

  • 115 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "ТТТ":

    Ако се прилагаше законът в БГ, то всички симпатизанти и поддръжници на неонацисткия режим в Киев отдавна щяха да бъдат по затворите....

    08:46 03.07.2026

  • 116 Препоръка!

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "55555":

    Моля,преди да ги приемате за шорошки укро-тролове,да ги подлагате на тест за грамотност...?!
    Тези изрази говорят за тотална неграмотност на раздаващият акъл...:
    ,,видИа" и ,,Згради"...😆😂🤣!

    08:48 03.07.2026

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