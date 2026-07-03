Хуманитарна криза в Украйна след исторически удари

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Ситуацията в Украйна остава критична след опустошителната вълна от руски нападения с ракети и дронове, предадоха Reuters и BBC.

Спасителните операции и евакуацията на цивилни граждани в Киев и другите засегнати региони продължават без прекъсване под постоянна заплаха от вторични удари.

Мащаб на разрушенията и жертвите

По последни обобщени данни на Градската военна администрация в Киев и Министерството на вътрешните работи:

Жертви и ранени : Загинали са най-малко 25–27 души само в столицата, а броят на ранените надхвърля 100 души , сред които има и деца. В град Кривой Рог също се съобщава за ранени граждани след среднощен ракетен обстрел в жилищен сектор.

: Загинали са само в столицата, а броят на ранените , сред които има и деца. В град Кривой Рог също се съобщава за ранени граждани след среднощен ракетен обстрел в жилищен сектор. Поражения по инфраструктурата : В Киев са засегнати над 30 локации , включително 20 жилищни блока. В Дарницкия район се срутиха шест етажа от девет етажна сграда, затискайки хора под отломките. Избухнаха мащабни пожари по покриви на хотели, складове и жилищни кооперации в няколко градски района.

: В Киев са засегнати , включително 20 жилищни блока. В Дарницкия район се срутиха шест етажа от девет етажна сграда, затискайки хора под отломките. Избухнаха мащабни пожари по покриви на хотели, складове и жилищни кооперации в няколко градски района. Рекорден брой укриващи се: По време на атаката над 52 500 граждани потърсиха спасение в столичното метро.

Работа на ПВО и детайли за атаката

Украинските военни сили съобщават за изключително интензивно натоварване на противовъздушната отбрана:

Свалени цели : ПВО на Украйна е успяла да неутрализира близо 75% от изстреляните дронове камикадзе тип „Шахед“ и крилати ракети . Въпреки това, огромният обем на едновременен залп е претоварил системите в определени сектори.

: ПВО на Украйна е успяла да неутрализира . Въпреки това, огромният обем на едновременен залп е претоварил системите в определени сектори. Падащи отломки: Голяма част от тежките разрушения и пожари в жилищните райони на Киев са предизвикани от падащи отломки от успешно прехванати ракети и дронове, които са детонирали при удара със земята.

Спешна хуманитарна реакция

Местни и международни хуманитарни организации оказват незабавна подкрепа на терен:

Червеният кръст : Организацията претърпя тежък удар, след като основният ѝ склад в Киев беше напълно унищожен от обстрела. Загубени са над 320 000 единици стратегически резерв (генератори, медицинско оборудване и хуманитарни пакети) на стойност 79 млн. гривни. Въпреки това екипите разгръщат мобилни пунктове за първа помощ в близост до разрушените сгради.

: Организацията претърпя тежък удар, след като основният ѝ склад в Киев беше напълно унищожен от обстрела. Загубени са (генератори, медицинско оборудване и хуманитарни пакети) на стойност 79 млн. гривни. Въпреки това екипите разгръщат мобилни пунктове за първа помощ в близост до разрушените сгради. Евакуация и подслон: Спасителните служби (ГСЧС) са мобилизирали близо 600 служители и 100 единици специализирана техника. Гражданите, чиито домове са разрушени, се евакуират към временни центрове, разкрити в местни училища и административни сгради.

Международни реакции

Бруталната вълна от атаки предизвика остри коментари от глобалните лидери:

Европейски съюз : Върховният представител по външна политика осъди ударите и ги нарече „целенасочен терор срещу цивилното население“, като настоя за ускоряване на доставките на системи за ПВО Patriot за Украйна.

: Върховният представител по външна политика осъди ударите и ги нарече „целенасочен терор срещу цивилното население“, като настоя за ускоряване на доставките на системи за ПВО Patriot за Украйна. САЩ: Белият дом излезе с позиция, че тези събития показват спешната нужда от непрекъсната финансова и военна подкрепа за Киев, за да се защити критичната градска инфраструктура.

Днешният ден (3 юли) е обявен за ден на траур в Киев в памет на жертвите от бруталното нападение.