Хуманитарна криза в Украйна след исторически удари

Ситуацията в Украйна остава критична след опустошителната вълна от руски нападения с ракети и дронове, предадоха Reuters и BBC.
Спасителните операции и евакуацията на цивилни граждани в Киев и другите засегнати региони продължават без прекъсване под постоянна заплаха от вторични удари.
Мащаб на разрушенията и жертвите
По последни обобщени данни на Градската военна администрация в Киев и Министерството на вътрешните работи:
- Жертви и ранени: Загинали са най-малко 25–27 души само в столицата, а броят на ранените надхвърля 100 души, сред които има и деца. В град Кривой Рог също се съобщава за ранени граждани след среднощен ракетен обстрел в жилищен сектор.
- Поражения по инфраструктурата: В Киев са засегнати над 30 локации, включително 20 жилищни блока. В Дарницкия район се срутиха шест етажа от девет етажна сграда, затискайки хора под отломките. Избухнаха мащабни пожари по покриви на хотели, складове и жилищни кооперации в няколко градски района.
- Рекорден брой укриващи се: По време на атаката над 52 500 граждани потърсиха спасение в столичното метро.
Работа на ПВО и детайли за атаката
Украинските военни сили съобщават за изключително интензивно натоварване на противовъздушната отбрана:
- Свалени цели: ПВО на Украйна е успяла да неутрализира близо 75% от изстреляните дронове камикадзе тип „Шахед“ и крилати ракети. Въпреки това, огромният обем на едновременен залп е претоварил системите в определени сектори.
- Падащи отломки: Голяма част от тежките разрушения и пожари в жилищните райони на Киев са предизвикани от падащи отломки от успешно прехванати ракети и дронове, които са детонирали при удара със земята.
Спешна хуманитарна реакция
Местни и международни хуманитарни организации оказват незабавна подкрепа на терен:
- Червеният кръст: Организацията претърпя тежък удар, след като основният ѝ склад в Киев беше напълно унищожен от обстрела. Загубени са над 320 000 единици стратегически резерв (генератори, медицинско оборудване и хуманитарни пакети) на стойност 79 млн. гривни. Въпреки това екипите разгръщат мобилни пунктове за първа помощ в близост до разрушените сгради.
- Евакуация и подслон: Спасителните служби (ГСЧС) са мобилизирали близо 600 служители и 100 единици специализирана техника. Гражданите, чиито домове са разрушени, се евакуират към временни центрове, разкрити в местни училища и административни сгради.
Международни реакции
Бруталната вълна от атаки предизвика остри коментари от глобалните лидери:
- Европейски съюз: Върховният представител по външна политика осъди ударите и ги нарече „целенасочен терор срещу цивилното население“, като настоя за ускоряване на доставките на системи за ПВО Patriot за Украйна.
- САЩ: Белият дом излезе с позиция, че тези събития показват спешната нужда от непрекъсната финансова и военна подкрепа за Киев, за да се защити критичната градска инфраструктура.
Днешният ден (3 юли) е обявен за ден на траур в Киев в памет на жертвите от бруталното нападение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Явно
Коментиран от #55, #103
06:57 03.07.2026
3 Абе и
Коментиран от #70, #88
06:58 03.07.2026
4 Европеец
Коментиран от #72, #93, #96
06:59 03.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой си
07:00 03.07.2026
7 Факти
Коментиран от #10, #53
07:00 03.07.2026
8 Пешо z
Коментиран от #9, #34
07:03 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Петър
До коментар #7 от "Факти":Вие, подкрепяте ли отвличането на украински граждани от ТЦК в Украйна?
Коментиран от #77
07:06 03.07.2026
11 €зелето съм
07:07 03.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван
07:13 03.07.2026
14 Руснак
До коментар #1 от "Доналд Трамп, президент США":Правилното е - "Доскакались"...а като израз - ну и доскакались...
Коментиран от #19
07:13 03.07.2026
15 И Киев е Руски
07:13 03.07.2026
16 Иван
07:14 03.07.2026
17 Бай той Толстой
Коментиран от #98
07:14 03.07.2026
18 404
07:14 03.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гого
07:18 03.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 оня с коня
Коментиран от #47
07:21 03.07.2026
24 Хм...
Възможно обяснение е, че руснаците яко са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. И по тая причина Путин протака максимално.
Абе ще поживеем, ще видим...
07:21 03.07.2026
25 Мдаа
07:21 03.07.2026
26 БРТАНЦИТЕ ТЪРСЕХА ЕСКАЛАЦИЯ
Коментиран от #79
07:23 03.07.2026
27 Антифашист
07:23 03.07.2026
28 Механик
Вероятно ще се окажа прав за това, че тоя път руснаците надъниха нещо изключително важно за зелената шайка.
Браво, момчета! Так держат!
Коментиран от #35
07:24 03.07.2026
29 Англосаксонците къде са, че не помагат
Коментиран от #67
07:24 03.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Картаген
Доскорошното СВО наричахте ,,пълномащабна война".
Сега това наричате ,,исторически удари" и ,, хуманитарна криза". Това е само увертюра.
Истинската опера още не е започнала.Но вие настоявате за опера и тропате с краче?
Искате опера-получавате опера , както се казва в една реклама.
07:25 03.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хе хе...
До коментар #8 от "Пешо z":Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
Найс, а?
07:25 03.07.2026
35 хъхъ
До коментар #28 от "Механик":Военните взимат нещата в свои ръце - мекушавия либерал Путин е бил уведомен след ударите, а ме ги е наредил той.
07:26 03.07.2026
36 Червен пръст
07:27 03.07.2026
37 Хххххххххххххх
07:27 03.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сандо
07:28 03.07.2026
43 Що ревете???
07:29 03.07.2026
44 Москва не вярва на сълзи
Коментиран от #87, #100
07:30 03.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Майдан и народен съд за Зеленски
07:33 03.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Нали
07:34 03.07.2026
49 Някой
Е, ето така трябва да им се обяснява на украинците и на запада, за да почнат да разбират. Само че, предвид незадоволителното им ментално развитие, трябва да им се обяснява всеки ден.
07:39 03.07.2026
50 ЕРЧЕНЕ ПЕРЧЕНЕ , ЛАЙНОБРИТСКОТО БОРЕ!
КОЛКО ОЩЕ ДРУГИ МУШМОРОЦИ ЩЕ УЛОВАТ ЗА ДА ГИ НАБУТАТ В ГРОБА И ТЯХ!!!
07:39 03.07.2026
51 читател
Някоя бензиностанция не сте ли ударили в Русия тая нощ ?
07:40 03.07.2026
52 ЕРЧЕНЕ , ПЕРЧЕНЕ , ЛАЙНОБРИТСКОТО БОРЕ!
КОЛКО ОЩЕ ДРУГИ МУШМОРОЦИ ЩЕ УЛОВАТ ЗА ДА ГИ НАБУТАТ В ГРОБА И ТЯХ!!!
07:40 03.07.2026
53 Някой
До коментар #7 от "Факти":Мда, отчаяните според теб хора явно си гледат кефа. Ръководи си заседания, ходи по страната си - лятото е пълно с фествиали из Русия, излъчва спокойствие с поведението си...
Ама ти си хортувай. Може и да стане чудо и да озари мрачната ти душичка.
07:41 03.07.2026
54 Гост
07:44 03.07.2026
55 Омбре
До коментар #2 от "Явно":Много точен коментар,да не забравяме че зеленски е подписал някаква заповед за 40 дни санкции,и май Вова показва,че не се плаши,а и той може да налага и то в пъти по големи.
07:46 03.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Миро
Коментиран от #101
07:49 03.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 az СВО Победа 81
Коментиран от #68, #71
07:53 03.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 az СВО Победа 81
Защо ли?
Коментиран от #97
07:54 03.07.2026
66 зеля изчисли
07:55 03.07.2026
67 Враг Народу
До коментар #29 от "Англосаксонците къде са, че не помагат":руските олигарси скоро ще обявят путин за Враг на народа! Фашистка русия е най-мразената страна по света!
Коментиран от #83
07:55 03.07.2026
68 прокажена русия
До коментар #63 от "az СВО Победа 81":путин е змия ,която иска световна обич! Но никой не обича Терористите!
07:57 03.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ...!
До коментар #3 от "Абе и":Страдат обикновените хора и от двете страни!
Народът го е казал :
,,Когато атовете се ритат,страдат магаретата!"...!
Малко грубичко звучи,но на практика,за съжаление е така...!
07:59 03.07.2026
71 ТТТ
До коментар #63 от "az СВО Победа 81":Ей, пък на това, ако вярва някого, значи на две магарета сламата не може да раздели.
07:59 03.07.2026
72 Мдаа...!
До коментар #4 от "Европеец":Като гледам и образованието ти е напълно...,,пагОбно"...!
08:01 03.07.2026
73 Хуманитарна криза
Последвалите пожари унищожили напълно 21 квадратни километра градска застройка, убивайки най-малко 42 600 души (според Германския щаб на гражданската защита), ранявайки приблизително 200 000 души с изгаряния и оставяйки над милион без дом. В основата на пожарите температурите достигнаха 800 градуса по Целзий, а стълб от прегрят въздух с диаметър 3,5 километра се издигна на височина 5 километра. Той действаше като гигантски комин, засмуквайки въздух с такава сила, че хората бяха събаряни от краката си и завличани в пламъците.
08:01 03.07.2026
74 ТТТ
До коментар #69 от "Ти не можеш да четеш, бе сектант":Може и да можеш да четеш, ама като не разбираш смисъла...Апропо какво е добро и зло се научава до 7- мата година, после е трудно, почти не възможно.
08:01 03.07.2026
75 Ами народът ни
08:02 03.07.2026
76 az СВО Победа 81
Коментиран от #82, #99
08:06 03.07.2026
77 Сега ще е още по-жестоко!
До коментар #10 от "Петър":Като ЕС изпълни нареждането на Урсула,да върне в Украйна мъжете-бежанци,в мобилизационна възраст...!
Украинското ТЦК,ще ги чака на границата,с широко разтворени...врати на бусовете и от там...директно на фронта...!
08:06 03.07.2026
78 хихи
Може да е в Украйна, защото ВСУ не настъпват достатъчно бързо към Киев?
Може да е в Русия, защото не им помага да настъпват по-бързо..
08:06 03.07.2026
79 Като каза ,,Британия"...!
До коментар #26 от "БРТАНЦИТЕ ТЪРСЕХА ЕСКАЛАЦИЯ":Оня ден Стармър поздрави Гей-парад,със следното... :
,,Гордея се,че имаме най-гейският парламент,в света!"...!
Че и го повтори...има и видео...!
Представяте ли си за какво става на въпрос...!
08:11 03.07.2026
80 Хахаха
Ботоксовия плъх Адолф Путлер за сетен път показва че тъй като на фронта е пълна НУЛА се прави на герой като убива цивилни.
Това не са военни - това са смешници.
08:12 03.07.2026
81 Хуманитарна криза
Това, което се случва в Украйна не е хуманитарна криза, а подсещане, какво може да се случи.
08:12 03.07.2026
82 ТТТ
До коментар #76 от "az СВО Победа 81":Имай на ум ,че съгласно Чл. 114к.от НК на Република България (Нов - ДВ, бр. 61 от 2025 г., в сила от 31.01.2026 г.) (1) Който проповядва извършването на тероризъм, се наказва с лишаване от свобода до три години, с пробация или с глоба до пет хиляди лева, както и с обществено порицание. Затова по- кротко с препоръките.
Коментиран от #84, #94, #115
08:13 03.07.2026
83 НАЛИ?!
До коментар #67 от "Враг Народу":Видяхме от последният терористичен акт в Монако,кой иска да убива руските олигарси...
08:16 03.07.2026
84 Хуманитарна криза
До коментар #82 от "ТТТ":Бомбените килими над германските градове през ВСВ тероризъм ли са били или военна тактика?
08:18 03.07.2026
85 Ами
ПВО е свалило 90% от руските ракети.
Днес някак си процентите станаха 75.
Утре да не се окаже че не са свалили нищо
и сами са си ударили няколко сгради :)
Коментиран от #90
08:20 03.07.2026
86 Амии
08:20 03.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Антирашист 1035
До коментар #3 от "Абе и":Не приравнявай агресор с жертва !
08:25 03.07.2026
89 Атака
08:25 03.07.2026
90 Все се подиграваха...
До коментар #85 от "Ами":...,че отломки от свалени укро-дронове са поразили руски обекти,пък сега :
,,Голяма част от тежките разрушения и пожари в жилищните райони на Киев са предизвикани от падащи отломки от успешно прехванати ракети и дронове"
Коментиран от #92
08:25 03.07.2026
91 Папата каза
Русия сама си поема разходите. Украйна като няма ракети, да се предава, а не да отнема покрива от най-незащитените слоеве на западното общество.
08:27 03.07.2026
92 Лопата Орешник
До коментар #90 от "Все се подиграваха...":Е колко да е успешно, щом са разрушени толкова сгради! Успешно прихващане е тогава, когато няма щети, а не да пръснеш ракета предназначена за една цел на много фрактили, които да поразяват не една , а редица сгради!
Коментиран от #106
08:28 03.07.2026
93 Антирашст 1036
До коментар #4 от "Европеец":Подкрепяш вражеска държава ! Това в просия е престъпление !
08:28 03.07.2026
94 Стига плаши гаргите
До коментар #82 от "ТТТ":То ако ставаше така, досега да бяха закрили сайта, щото нямаше да има кой да чете глупостите дето се драскат тук.
08:29 03.07.2026
95 Фен
Коментиран от #102
08:29 03.07.2026
96 55555
До коментар #4 от "Европеец":Ами представи си че задръжките на Зеленски паднат ,и започне да стреля по минаретата на червения площад и цивилните згради на Москва?Знам че ще кажеш че това е тероризъм но не е.!!Тази война става с подкрепата на цивилното население,макар и подготвяно за нея от дълги години от пропагандаторите на властта като Солавьв,Симонян и други.Затова в много войни се бомбандират цивилни квартали защото истинските виновници са цивилните които залитат по кървави идеологии.
08:30 03.07.2026
97 Пак стандартните писания...
До коментар #65 от "az СВО Победа 81":Че били ударени цивилна и жилищна инфраструктура...
Така ли веднъж тия руски ракети не удариха един военен завод,както го правят всеки път Укрите...😉😆😂🤣?!
Коментиран от #105
08:31 03.07.2026
98 55555
До коментар #17 от "Бай той Толстой":И Русия тоже.!!
08:32 03.07.2026
99 Така е
До коментар #76 от "az СВО Победа 81":Но все пак руснаците гледат да стрелят прецизно и премерено само по важни цели. Не хвърлят бомби нахалост или просто за да трепят наред както правят евреите и кравите. Ясно е, че е крайно време да се свалят меките ръкавици и да се разрушат цялата поддържаща инфраструктура и всички важни обекти в Украйна, размазване на всички военни бази и цялата логистика за снабдяване. Планът досега е бил по различен, но след последните удари по руска територия и нанесените сериозни щети, както и на заявленията на укрите и западните им господари че това ще продължи още много дори на разбрания и умерен Путин му е станало ясно че няма какво повече да бави нещата. Ако пък ония не се кротнат и ескалират още повече войната скоро може да има и удари по натовски държави, за начало Полша и Румъния, както и балтийските пинчери.
08:33 03.07.2026
100 55555
До коментар #44 от "Москва не вярва на сълзи":Затова пък вярва на бомби и глад.
08:34 03.07.2026
101 А Меркел и Борел...!
До коментар #58 от "Миро":После съвсем спокойно и нагло заявиха пред света,че всичко от тяхна страна,относно подписването на Минските споразумения ,било театър,за да печелят време...!
Ужас!
08:34 03.07.2026
102 Хуманитарна криза
До коментар #95 от "Фен":Вместо да субсидират строителство и подръжката на социални жилища, здравеопазване и образование, западните правителства са принудени от ЕК да субсидират украинските мутри и убийци. От 50 милиона население, в Украйна са останали около 15 милиона.
Коментиран от #109
08:34 03.07.2026
103 Папата каза Юда да вдига белите гащи.
До коментар #2 от "Явно":Папата отдавна им каза набандеровци да развяват белия чаршаф. Но чифутина Юда зелена сака повеке славяни да измрат. За него избитите украинци са радост в юдейските очи.
Коментиран от #104
08:35 03.07.2026
104 Зелената Юда съм
До коментар #103 от "Папата каза Юда да вдига белите гащи.":Не мога, бе папо, гащите ми вече не са бели!
08:37 03.07.2026
105 55555
До коментар #97 от "Пак стандартните писания...":Ами то на видиата се вижда ясно разликата.!!!!В Москва горят рафинерии и военни заводи,а в Киев жилищни згради.!!!
Коментиран от #108, #110, #116
08:37 03.07.2026
106 Е да де- именно!
До коментар #92 от "Лопата Орешник":И аз това казвам...
08:39 03.07.2026
107 Е нали
08:40 03.07.2026
108 6666
До коментар #105 от "55555":То винаги горят и метални гаражи...според нашите тъпи медии. Иди да видиш какво гори като искаш
08:41 03.07.2026
109 55555
До коментар #102 от "Хуманитарна криза":Не сме чак толкова многоумни като руснаците че да не схващаме разликата-помагаме на нападнатия да се защити не на агресора,така че това е Богоугодно дело.
08:41 03.07.2026
110 КАЖИ НА СОРОС
До коментар #105 от "55555":Да те прати на курс по правопис ако ще тролиш. Пише се Сграда, а не зграда.
08:41 03.07.2026
111 Хуманитарна криза
Урките като им харесва пързалката, сами да си влачат шейните по нанагорнището!
08:42 03.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Дzверцов
08:44 03.07.2026
114 азз
08:45 03.07.2026
115 az СВО Победа 81
До коментар #82 от "ТТТ":Ако се прилагаше законът в БГ, то всички симпатизанти и поддръжници на неонацисткия режим в Киев отдавна щяха да бъдат по затворите....
08:46 03.07.2026
116 Препоръка!
До коментар #105 от "55555":Моля,преди да ги приемате за шорошки укро-тролове,да ги подлагате на тест за грамотност...?!
Тези изрази говорят за тотална неграмотност на раздаващият акъл...:
,,видИа" и ,,Згради"...😆😂🤣!
08:48 03.07.2026