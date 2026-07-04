Санкт Петербург бе подложен на масирана атака

Средствата за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 389 украински дрона над Русия, Черно и Азовско море, съобщи министерството на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
Между 20 часа снощи и 07 ч. тази сутрин са били прехванати и унищожени общо 389 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над територията на Белгородска, Брянска, Владимировска, Калужка, Курска, Липецка, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковка, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска, Тверска и Тулска област, над Краснодарския край, Московски район, Република Крим и над акваторията на Азовско и Черно море, се посочва в съобщение на министерството.
Междувременно губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов съобщи в "Телеграм", че градът е подложен на масирана атака с дронове и системите за ПВО работят за отблъскването ѝ. Той призова жителите на града да си останат у дома до отменяне на опасността и предупреди, че може да има прекъсване на мобилния интернет.
Малко по-рано губернаторът на Ленинградска област, която граничи със Санкт Петербург, съобщи, че над областта са били свалени 67 украински дрона. "Бойната работа продължава", написа Александър Дрозденко в мрежата "Макс".
Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия, предаде ДПА.
Зеленски коментира въпроса в Телеграм след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието бе посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети.
В последно време Киев използва нови оръжия, за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла - енергийния сектор и оръжейната промишленост, отбелязва ДПА.
Това затруднява доставките за руската армия и предизвика недостиг на гориво в самата Русия.
Зеленски каза, че е инструктирал министерствата на външните работи и на отбраната да се съсредоточат върху сътрудничеството с партньори, които биха могли да осигурят допълнително финансиране за производството на оръжия в Украйна. Киев ще продължи политиката си на повишаване на "цената на окупацията за окупатора" и на ограничаване на възможностите на Русия за финансиране на войната, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #4, #12, #19, #81
10:39 04.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #38, #44
10:41 04.07.2026
3 Пич
Коментиран от #53
10:42 04.07.2026
4 Дони
До коментар #1 от "стоян георгиев":КИИВ КАРТОФЕНА НИВА ----ХАРКОВ КАТО ГАЗА
Коментиран от #31
10:42 04.07.2026
5 Фен
Коментиран от #10
10:42 04.07.2026
6 Архимандрисандрит Бибиян
10:42 04.07.2026
7 пръц
10:42 04.07.2026
8 гори,гори
10:42 04.07.2026
9 Бомбят Русия на поразия
10:43 04.07.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Фен":Украина няма претенции за 2рая в мире! знаеш ли примерно Мексико ако бомби регулярно САЩ , кво ще стане с него?
Коментиран от #20
10:43 04.07.2026
11 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #16
10:44 04.07.2026
12 Нищо му няма
До коментар #1 от "стоян георгиев":Когато и последният излъган с курабийки си замине или разбере че се е бил за загубена кауза нещата ще се оправят. Призовавам те все така сляпо и безрезервно да подкрепяш настъпващата към Киев украинска армия
Коментиран от #34
10:44 04.07.2026
13 Путине, Путине...
За пет години СВО
Стигна да бомбят Москва и Питер.
Коментиран от #28
10:44 04.07.2026
14 Статия за
10:45 04.07.2026
15 ВВП
10:45 04.07.2026
16 КГБ шофьорчето
До коментар #11 от "Хахаха!🎺🥳😀":Пак го попукаха. Това вече не е новина, а ежедневие
10:46 04.07.2026
17 Абе,
Коментиран от #25, #82
10:46 04.07.2026
18 Швейк
Поне соред Владимир Многоходович.
10:46 04.07.2026
19 Ех, стоянее
До коментар #1 от "стоян георгиев":кой къде те хване, сороска подлого...
10:47 04.07.2026
20 Фен
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ми квото с Иран. Ама ако и Мексико се изгаври със САЩ...
Коментиран от #26
10:49 04.07.2026
21 Антиватник
10:51 04.07.2026
22 Тъй ли
Кое е вярното?
10:51 04.07.2026
23 Мразя до гроб Москалия безплатно
10:51 04.07.2026
24 Мусурашка
Коментиран от #35
10:51 04.07.2026
25 Абе,
До коментар #17 от "Абе,":1,4 милиона избити като кучета руски измети.Това е важното.
10:52 04.07.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "Фен":ми Мексико май нямат аятолах за убиване..
10:53 04.07.2026
27 Умрял миризлив русняк
10:53 04.07.2026
28 Европеец
До коментар #13 от "Путине, Путине...":Прав си.....за това време мустакатия грузимнец превзе Берлин, А тука се мотаме още в донецка област....
10:54 04.07.2026
29 Механик
10:54 04.07.2026
30 иво христов Пуловера
10:55 04.07.2026
31 стоян георгиев
До коментар #4 от "Дони":Харков е най големия руски град в украйна.явномси точно от защитниците на путлер.дето ще освободят рускоезичните в украйна като ги избият.
10:57 04.07.2026
32 матю хари
10:58 04.07.2026
33 Тази
10:59 04.07.2026
34 стоян георгиев
До коментар #12 от "Нищо му няма":Явно си бил слаб по математика.акоммалкомбеше я учиш щеше да си направиш математически модел .2022 руснаците напредваха с танкове и бронирани коли към киев.всекидневнонудряха града с ракети.после изчезнаха танковете и бронираните коли после измря маса руснак а сега в русия няма бензин и всеки руски град е мишена...да очевидно русия ще превземе киев ама утре...хаха!
10:59 04.07.2026
35 Ноооо
До коментар #24 от "Мусурашка":В развития запад на почит са наркоразпространението, лъжата и експериментите с хора. Ядем пръскана с хербициди храна, дълбоко замразена, пълно е всякакви Е-та, палмова мазнина и суха кръв.
Коментиран от #68
11:00 04.07.2026
36 Гошо
Коментиран от #72
11:00 04.07.2026
37 Дрон удари мръсната Саяна
11:01 04.07.2026
38 Путин многоходовия
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бян0 ра3 виващи сме вееее.... Сорос ни забрани да сме умни.
11:02 04.07.2026
39 Гресирана ватенка
Коментиран от #46
11:02 04.07.2026
40 Луната спи а мода хърка
11:03 04.07.2026
41 Атина Палада
Коментиран от #43, #55
11:05 04.07.2026
42 луд умора няма и кво нищо
и после пак ще дерат заблудените ес данъкоплатци обеднели
да им финансират дрончетата дет ги свалят за скрап
11:06 04.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 9ти септември
11:09 04.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Невъзможно да забравя.. Сашо Роман
Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какъв ЦИГАНИН всъщност е българин!
Коментиран от #49
11:12 04.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Сашо Роман Чалгата
До коментар #47 от "Невъзможно да забравя.. Сашо Роман":Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какъв ЦИГАНИН всъщност е българин!
11:14 04.07.2026
50 Само че
11:14 04.07.2026
51 А ве Ко стана с...
Коментиран от #54
11:14 04.07.2026
52 Назрява
Коментиран от #59
11:15 04.07.2026
53 Ха ха ха
До коментар #3 от "Пич":Шмъркащите са в Кремъл. Лавров отговаря за доставките. Ти не знаеш ли?
11:16 04.07.2026
54 А ве кво стана с
До коментар #51 от "А ве Ко стана с...":1, 500 млн. Русначета
Коментиран от #56
11:16 04.07.2026
55 А Теб...
До коментар #41 от "Атина Палада":...ще те връщат ли в...Раднево...?!
11:16 04.07.2026
56 Та викаш-
До коментар #54 от "А ве кво стана с":И Константиновка ,,изгуби стратегическото си значение"...?!
Коментиран от #62
11:17 04.07.2026
57 ЗИМАТА НАБЛИЖАВА
СЕГА СПИТЕ ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ
ЗА БЕНЗИН.
КОГАТО СТАНЕ -30
ТОГАВА ЩЕ ПОЧНЕ ДВИЖУХАТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #61
11:18 04.07.2026
58 асенчо
11:18 04.07.2026
59 Не се радвайте!
До коментар #52 от "Назрява":Ще сменят Путин,с някой ,,хард" и първата му работа ще е да натисне ядреният бутон(за съжаление...)...!
11:19 04.07.2026
60 хаха
11:20 04.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Та викаш само тор
До коментар #56 от "Та викаш-":Не са хора..
11:24 04.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Русия
11:25 04.07.2026
65 Многоходовото
11:26 04.07.2026
66 Как само звучи
11:29 04.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Що така?
До коментар #35 от "Ноооо":Средната продължителност на живота в Европейския съюз е около 81,5 години, докато в Русия тя е приблизително 73,4 години.
Коментиран от #70
11:34 04.07.2026
69 ПУСНАХА ЛИ
ВОДАТА
БЕНЗИНЪТ
И
ИНТЕРНЕТА
В КРИМ?
ПИТАМ ЗА ЕДИН РУСКИ СО.ПОЛ
ИСКАЛ ДА ХОДИ НА МОРЕ .
11:35 04.07.2026
70 Русия
До коментар #68 от "Що така?":Българин всъщност е циганин. Точка.
11:35 04.07.2026
71 пропаганда ма хляба с пари
Коментиран от #74
11:36 04.07.2026
72 Нищо общо нямат и Тръмп и Путин.
До коментар #36 от "Гошо":Тръмп е доста умен, освен това е истинска икономическа акула и президент на най - мощната и богата държава. Путин е точно обратното - страхлив, глупав, неадекватен и със съветско мислене, ръководител на бедна социалистическа страна, бавноразвиваща се в икономически и технологичен план.
11:37 04.07.2026
73 Васил
Коментиран от #77
11:38 04.07.2026
74 Русия
До коментар #71 от "пропаганда ма хляба с пари":Ще бъде Смешно, когато турските еничари отново започнат да чукат български момчета в задника. 🤣🤣🤣
11:41 04.07.2026
75 Сандо
11:41 04.07.2026
76 Хммм
11:42 04.07.2026
77 Русия
До коментар #73 от "Васил":Бой по миризлива БГта!
11:42 04.07.2026
78 456
11:42 04.07.2026
79 А колко мърдат
11:43 04.07.2026
80 Каквото повикало ...
11:44 04.07.2026
81 Щом трябва...
До коментар #1 от "стоян георгиев":Ами щом с лопати и коне пр3взеха половин Украйна и унищожиха цялото НАТО ...
11:45 04.07.2026
82 Глупости.
До коментар #17 от "Абе,":Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.
11:47 04.07.2026