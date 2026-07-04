Санкт Петербург бе подложен на масирана атака

Средствата за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 389 украински дрона над Русия, Черно и Азовско море, съобщи министерството на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

Между 20 часа снощи и 07 ч. тази сутрин са били прехванати и унищожени общо 389 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над територията на Белгородска, Брянска, Владимировска, Калужка, Курска, Липецка, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковка, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска, Тверска и Тулска област, над Краснодарския край, Московски район, Република Крим и над акваторията на Азовско и Черно море, се посочва в съобщение на министерството.

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Междувременно губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов съобщи в "Телеграм", че градът е подложен на масирана атака с дронове и системите за ПВО работят за отблъскването ѝ. Той призова жителите на града да си останат у дома до отменяне на опасността и предупреди, че може да има прекъсване на мобилния интернет.

Малко по-рано губернаторът на Ленинградска област, която граничи със Санкт Петербург, съобщи, че над областта са били свалени 67 украински дрона. "Бойната работа продължава", написа Александър Дрозденко в мрежата "Макс".

Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия, предаде ДПА.

Зеленски коментира въпроса в Телеграм след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието бе посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети.

В последно време Киев използва нови оръжия, за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла - енергийния сектор и оръжейната промишленост, отбелязва ДПА.

Това затруднява доставките за руската армия и предизвика недостиг на гориво в самата Русия.

Зеленски каза, че е инструктирал министерствата на външните работи и на отбраната да се съсредоточат върху сътрудничеството с партньори, които биха могли да осигурят допълнително финансиране за производството на оръжия в Украйна. Киев ще продължи политиката си на повишаване на "цената на окупацията за окупатора" и на ограничаване на възможностите на Русия за финансиране на войната, добави той.