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Санкт Петербург бе подложен на масирана атака
  Тема: Украйна

Санкт Петербург бе подложен на масирана атака

4 Юли, 2026 10:38 2 305 82

  • украйна-
  • санкт петербург-
  • русия-
  • дронове-
  • москва

Губернаторът призова жителите на града да си останат у дома до отменяне на опасността

Санкт Петербург бе подложен на масирана атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средствата за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 389 украински дрона над Русия, Черно и Азовско море, съобщи министерството на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

Между 20 часа снощи и 07 ч. тази сутрин са били прехванати и унищожени общо 389 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над територията на Белгородска, Брянска, Владимировска, Калужка, Курска, Липецка, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковка, Ростовска, Рязанска, Саратовска, Смоленска, Тверска и Тулска област, над Краснодарския край, Московски район, Република Крим и над акваторията на Азовско и Черно море, се посочва в съобщение на министерството.

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Междувременно губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов съобщи в "Телеграм", че градът е подложен на масирана атака с дронове и системите за ПВО работят за отблъскването ѝ. Той призова жителите на града да си останат у дома до отменяне на опасността и предупреди, че може да има прекъсване на мобилния интернет.

Малко по-рано губернаторът на Ленинградска област, която граничи със Санкт Петербург, съобщи, че над областта са били свалени 67 украински дрона. "Бойната работа продължава", написа Александър Дрозденко в мрежата "Макс".

Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия, предаде ДПА.

Зеленски коментира въпроса в Телеграм след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието бе посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети.

В последно време Киев използва нови оръжия, за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла - енергийния сектор и оръжейната промишленост, отбелязва ДПА.

Това затруднява доставките за руската армия и предизвика недостиг на гориво в самата Русия.

Зеленски каза, че е инструктирал министерствата на външните работи и на отбраната да се съсредоточат върху сътрудничеството с партньори, които биха могли да осигурят допълнително финансиране за производството на оръжия в Украйна. Киев ще продължи политиката си на повишаване на "цената на окупацията за окупатора" и на ограничаване на възможностите на Русия за финансиране на войната, добави той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    42 34 Отговор
    Нищо му няма.изгорял е само нефтозавода.ще се придвижват на коне и там.

    Коментиран от #4, #12, #19, #81

    10:39 04.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    38 36 Отговор
    пак ли са подпалили краставата мечка?

    Коментиран от #38, #44

    10:41 04.07.2026

  • 3 Пич

    50 27 Отговор
    Веднага да спрете да шмъркорите като Зелю, че пишете глупост връз глупост цяла сутрин!!! Русия ритна Зелю като магаре - и с двете чифтета!!!

    Коментиран от #53

    10:42 04.07.2026

  • 4 Дони

    34 28 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    КИИВ КАРТОФЕНА НИВА ----ХАРКОВ КАТО ГАЗА

    Коментиран от #31

    10:42 04.07.2026

  • 5 Фен

    35 16 Отговор
    Утре Зе и либералните медии пак ще са обляти в сълзи. И няма да ни кажат колко предприятия, складове, локомотиви и бензиностанции са отнесли руските ракети и дронове в Украйна, ще слушаме за десетината жертви на украинското ПВО.

    Коментиран от #10

    10:42 04.07.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    17 32 Отговор
    Аууу, Свинкт Педербург ли бе? Бати Путйо че го заболи фифончето деа!

    10:42 04.07.2026

  • 7 пръц

    27 16 Отговор
    балтийските пудели пак ще реват, че едни дронове са гръмнали на тяхна територия.

    10:42 04.07.2026

  • 8 гори,гори

    10 19 Отговор
    ясно шоб не погасло

    10:42 04.07.2026

  • 9 Бомбят Русия на поразия

    32 33 Отговор
    Путин безпомощен

    10:43 04.07.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 18 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Украина няма претенции за 2рая в мире! знаеш ли примерно Мексико ако бомби регулярно САЩ , кво ще стане с него?

    Коментиран от #20

    10:43 04.07.2026

  • 11 Хахаха!🎺🥳😀

    26 21 Отговор
    Бандеровците силно желаят да ядосат императора. После ще има рев, сълзи и сoпoли, колко е лош Неговото Величество Владимир Владимирович!

    Коментиран от #16

    10:44 04.07.2026

  • 12 Нищо му няма

    21 10 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Когато и последният излъган с курабийки си замине или разбере че се е бил за загубена кауза нещата ще се оправят. Призовавам те все така сляпо и безрезервно да подкрепяш настъпващата към Киев украинска армия

    Коментиран от #34

    10:44 04.07.2026

  • 13 Путине, Путине...

    23 17 Отговор
    Слаба ракия си.
    За пет години СВО
    Стигна да бомбят Москва и Питер.

    Коментиран от #28

    10:44 04.07.2026

  • 14 Статия за

    18 9 Отговор
    Масова проверка на сутрешните тролчета.

    10:45 04.07.2026

  • 15 ВВП

    12 8 Отговор
    Всичко е според плана

    10:45 04.07.2026

  • 16 КГБ шофьорчето

    18 18 Отговор

    До коментар #11 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Пак го попукаха. Това вече не е новина, а ежедневие

    10:46 04.07.2026

  • 17 Абе,

    19 12 Отговор
    важното е, че Константиновка е отново руска !

    Коментиран от #25, #82

    10:46 04.07.2026

  • 18 Швейк

    24 20 Отговор
    Май че Москва , Питер и Крим нямат голямо стратегическо значение за разлика от Константиновка.
    Поне соред Владимир Многоходович.

    10:46 04.07.2026

  • 19 Ех, стоянее

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване, сороска подлого...

    10:47 04.07.2026

  • 20 Фен

    16 5 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ми квото с Иран. Ама ако и Мексико се изгаври със САЩ...

    Коментиран от #26

    10:49 04.07.2026

  • 21 Антиватник

    14 13 Отговор
    Много вата гушаха букета.

    10:51 04.07.2026

  • 22 Тъй ли

    15 9 Отговор
    Две статии на същата авторка по темата, от днес. В едната пише, че Русия е загубила 1,4 млн войници, а в другата, че е загубила 352 000.
    Кое е вярното?

    10:51 04.07.2026

  • 23 Мразя до гроб Москалия безплатно

    18 18 Отговор
    Ще гори мръсната Москалия - до основи!

    10:51 04.07.2026

  • 24 Мусурашка

    19 17 Отговор
    Само бой по руZките чутори ще ги оправи. Облъчен жалък народец. Ще гладуват както винаги е ставало. Видя се че армията им е безсилна и нефелна. Всички им се подиграват.

    Коментиран от #35

    10:51 04.07.2026

  • 25 Абе,

    17 18 Отговор

    До коментар #17 от "Абе,":

    1,4 милиона избити като кучета руски измети.Това е важното.

    10:52 04.07.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 8 Отговор

    До коментар #20 от "Фен":

    ми Мексико май нямат аятолах за убиване..

    10:53 04.07.2026

  • 27 Умрял миризлив русняк

    13 14 Отговор
    Увеличаваме се с бързи темпове, гробища в пРосията много ...

    10:53 04.07.2026

  • 28 Европеец

    8 8 Отговор

    До коментар #13 от "Путине, Путине...":

    Прав си.....за това време мустакатия грузимнец превзе Берлин, А тука се мотаме още в донецка област....

    10:54 04.07.2026

  • 29 Механик

    10 7 Отговор
    Благи вести.

    10:54 04.07.2026

  • 30 иво христов Пуловера

    9 9 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    10:55 04.07.2026

  • 31 стоян георгиев

    8 13 Отговор

    До коментар #4 от "Дони":

    Харков е най големия руски град в украйна.явномси точно от защитниците на путлер.дето ще освободят рускоезичните в украйна като ги избият.

    10:57 04.07.2026

  • 32 матю хари

    6 12 Отговор
    Украйна няма да се предаде! А и е въпрос на време НАТО да подпука Русия.

    10:58 04.07.2026

  • 33 Тази

    7 5 Отговор
    вечер ще има голяма заря .

    10:59 04.07.2026

  • 34 стоян георгиев

    10 9 Отговор

    До коментар #12 от "Нищо му няма":

    Явно си бил слаб по математика.акоммалкомбеше я учиш щеше да си направиш математически модел .2022 руснаците напредваха с танкове и бронирани коли към киев.всекидневнонудряха града с ракети.после изчезнаха танковете и бронираните коли после измря маса руснак а сега в русия няма бензин и всеки руски град е мишена...да очевидно русия ще превземе киев ама утре...хаха!

    10:59 04.07.2026

  • 35 Ноооо

    7 7 Отговор

    До коментар #24 от "Мусурашка":

    В развития запад на почит са наркоразпространението, лъжата и експериментите с хора. Ядем пръскана с хербициди храна, дълбоко замразена, пълно е всякакви Е-та, палмова мазнина и суха кръв.

    Коментиран от #68

    11:00 04.07.2026

  • 36 Гошо

    12 8 Отговор
    Разликата между Путин и Тръмп е, че ако Русия смаже за една нощ Киев (което може да стане), всички ще го обявят за новият Хитлер. А ако Тръмп смаже някоя държава, го обявяват за миротворец и директно Нобелова награда за мир. А крайният резултат е един и същ - власт и пари за едни и смърт и терор за други.

    Коментиран от #72

    11:00 04.07.2026

  • 37 Дрон удари мръсната Саяна

    4 11 Отговор
    А бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    11:01 04.07.2026

  • 38 Путин многоходовия

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бян0 ра3 виващи сме вееее.... Сорос ни забрани да сме умни.

    11:02 04.07.2026

  • 39 Гресирана ватенка

    10 10 Отговор
    Слаб грухтеж на копейки 😁😁😁

    Коментиран от #46

    11:02 04.07.2026

  • 40 Луната спи а мода хърка

    3 3 Отговор
    Що не вземете да изтриете вече троловете. Вече сигурно са им превели мизерните стотинки.

    11:03 04.07.2026

  • 41 Атина Палада

    6 3 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #43, #55

    11:05 04.07.2026

  • 42 луд умора няма и кво нищо

    8 6 Отговор
    унищожени общо 389 украински безпилотни летателни апарата

    и после пак ще дерат заблудените ес данъкоплатци обеднели
    да им финансират дрончетата дет ги свалят за скрап

    11:06 04.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 9ти септември

    6 5 Отговор
    Бандерасите виет на умрело киииф чезне

    11:09 04.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Невъзможно да забравя.. Сашо Роман

    2 1 Отговор
    До коментар 8 от "Невозможно да забравя.. Сашо Роман":

    Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какъв ЦИГАНИН всъщност е българин!

    Коментиран от #49

    11:12 04.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сашо Роман Чалгата

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Невъзможно да забравя.. Сашо Роман":

    Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какъв ЦИГАНИН всъщност е българин!

    11:14 04.07.2026

  • 50 Само че

    4 3 Отговор
    Петролният терминал на Лукойл гори в Санкт Петербург. Снимки и видео в други български медии има. Няма смисъл да го криете.

    11:14 04.07.2026

  • 51 А ве Ко стана с...

    6 4 Отговор
    ...Константиновка...?!

    Коментиран от #54

    11:14 04.07.2026

  • 52 Назрява

    4 3 Отговор
    Гражданска война в расий

    Коментиран от #59

    11:15 04.07.2026

  • 53 Ха ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Шмъркащите са в Кремъл. Лавров отговаря за доставките. Ти не знаеш ли?

    11:16 04.07.2026

  • 54 А ве кво стана с

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "А ве Ко стана с...":

    1, 500 млн. Русначета

    Коментиран от #56

    11:16 04.07.2026

  • 55 А Теб...

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    ...ще те връщат ли в...Раднево...?!

    11:16 04.07.2026

  • 56 Та викаш-

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "А ве кво стана с":

    И Константиновка ,,изгуби стратегическото си значение"...?!

    Коментиран от #62

    11:17 04.07.2026

  • 57 ЗИМАТА НАБЛИЖАВА

    5 5 Отговор
    СКАПАНИ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ.

    СЕГА СПИТЕ ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

    ЗА БЕНЗИН.

    КОГАТО СТАНЕ -30

    ТОГАВА ЩЕ ПОЧНЕ ДВИЖУХАТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #61

    11:18 04.07.2026

  • 58 асенчо

    0 1 Отговор
    7 дойдоха откъм Естония и продължиха към Кронщад, чакахме на автоб.спирка.

    11:18 04.07.2026

  • 59 Не се радвайте!

    2 6 Отговор

    До коментар #52 от "Назрява":

    Ще сменят Путин,с някой ,,хард" и първата му работа ще е да натисне ядреният бутон(за съжаление...)...!

    11:19 04.07.2026

  • 60 хаха

    2 3 Отговор
    Блятниците да си сменят ватираните памперси.

    11:20 04.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Та викаш само тор

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Та викаш-":

    Не са хора..

    11:24 04.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Русия

    1 3 Отговор
    Искам Тyрция да нападне и смaчка от бой България. И България бъде Румeлия, вилаят на Турция.

    11:25 04.07.2026

  • 65 Многоходовото

    6 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    11:26 04.07.2026

  • 66 Как само звучи

    4 0 Отговор
    "губернаторът на Ленинградска област". Тези в кой век живеят?

    11:29 04.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Що така?

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ноооо":

    Средната продължителност на живота в Европейския съюз е около 81,5 години, докато в Русия тя е приблизително 73,4 години.

    Коментиран от #70

    11:34 04.07.2026

  • 69 ПУСНАХА ЛИ

    1 0 Отговор
    ТОКЪТ
    ВОДАТА
    БЕНЗИНЪТ
    И
    ИНТЕРНЕТА

    В КРИМ?

    ПИТАМ ЗА ЕДИН РУСКИ СО.ПОЛ
    ИСКАЛ ДА ХОДИ НА МОРЕ .

    11:35 04.07.2026

  • 70 Русия

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Що така?":

    Българин всъщност е циганин. Точка.

    11:35 04.07.2026

  • 71 пропаганда ма хляба с пари

    2 0 Отговор
    едно натовско дренче урарила Русия и ви го представят ,че побеждават Русия. А Русия ежедневно ги залива и поразява хиляди цели ама там си траят....хъ хъ хъ

    Коментиран от #74

    11:36 04.07.2026

  • 72 Нищо общо нямат и Тръмп и Путин.

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гошо":

    Тръмп е доста умен, освен това е истинска икономическа акула и президент на най - мощната и богата държава. Путин е точно обратното - страхлив, глупав, неадекватен и със съветско мислене, ръководител на бедна социалистическа страна, бавноразвиваща се в икономически и технологичен план.

    11:37 04.07.2026

  • 73 Васил

    0 2 Отговор
    Бой по кочината!

    Коментиран от #77

    11:38 04.07.2026

  • 74 Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "пропаганда ма хляба с пари":

    Ще бъде Смешно, когато турските еничари отново започнат да чукат български момчета в задника. 🤣🤣🤣

    11:41 04.07.2026

  • 75 Сандо

    1 0 Отговор
    Колко много пари с които можеше толкова много неща да се направят за добруването на хората бяха унищожени тая нощ?!

    11:41 04.07.2026

  • 76 Хммм

    1 0 Отговор
    Кметът им Безлов гледа като натровена мишка!

    11:42 04.07.2026

  • 77 Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Васил":

    Бой по миризлива БГта!

    11:42 04.07.2026

  • 78 456

    0 0 Отговор
    Балтииските и по- точно Литва май иска да стане като Осрайна.

    11:42 04.07.2026

  • 79 А колко мърдат

    0 0 Отговор
    Всеки лъже и маже, а Мара пуйката лапацоти. Кой по колко е загубил ще се разбере години след войната, може би... По-важното е колко живи мърдат .

    11:43 04.07.2026

  • 80 Каквото повикало ...

    0 0 Отговор
    Сега ще започнат "случайно пожари" в балтийските пудели....

    11:44 04.07.2026

  • 81 Щом трябва...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Ами щом с лопати и коне пр3взеха половин Украйна и унищожиха цялото НАТО ...

    11:45 04.07.2026

  • 82 Глупости.

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Абе,":

    Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.

    11:47 04.07.2026

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