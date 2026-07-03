Белгия разследва повреди по историческа сграда след събитие, организирано от американския посланик

Белгийските власти разследват дали фойерверките по време на тържество, организирано от американския посланик в Брюксел, са причинили щети на сградата на Кралските музеи на изкуството и историята, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Според местни медии след събитието в неделя вечерта са били установени повреди по историческата сграда, разположена до триумфалната арка в парка "Юбелпарк".

Американският посланик Бил Уайт беше домакин на прием по случай 250-годишнината от създаването на САЩ, по време на който беше организирана и заря.

При оглед в понеделник сутринта служители са открили следи от фойерверки по покривите на музея, както и почернели участъци по покривната конструкция. Според публикацията са засегнати също елементи от сградата, а една от статуите е получила леки повреди.

По случая е започнало разследване, ръководено от Дирекцията по сградите към белгийското федерално правителство.

Министърът, отговарящ за дирекцията, Ванеса Мац, призова да не се правят прибързани заключения. По думите ѝ експертите трябва да установят дали щетите действително са причинени от фойерверките, или са резултат от силната гръмотевична буря, преминала над Брюксел в събота вечерта.

"Незабавно възложих на Дирекцията по сградите да извърши оглед на място и обективно да оцени всички щети, независимо дали са причинени от събитието или от бурята през изминалия уикенд", заяви Мац.