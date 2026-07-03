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Белгия разследва повреди по историческа сграда след събитие, организирано от американския посланик

Белгия разследва повреди по историческа сграда след събитие, организирано от американския посланик

3 Юли, 2026 09:50 796 6

  • белгия-
  • сащ-
  • музей-
  • брюксел-
  • фойерверки

Американският посланик бе домакин на прием по случай 250-годишнината от създаването на САЩ, по време на който беше организирана и заря

Белгия разследва повреди по историческа сграда след събитие, организирано от американския посланик - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийските власти разследват дали фойерверките по време на тържество, организирано от американския посланик в Брюксел, са причинили щети на сградата на Кралските музеи на изкуството и историята, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Според местни медии след събитието в неделя вечерта са били установени повреди по историческата сграда, разположена до триумфалната арка в парка "Юбелпарк".

Американският посланик Бил Уайт беше домакин на прием по случай 250-годишнината от създаването на САЩ, по време на който беше организирана и заря.

При оглед в понеделник сутринта служители са открили следи от фойерверки по покривите на музея, както и почернели участъци по покривната конструкция. Според публикацията са засегнати също елементи от сградата, а една от статуите е получила леки повреди.

По случая е започнало разследване, ръководено от Дирекцията по сградите към белгийското федерално правителство.

Министърът, отговарящ за дирекцията, Ванеса Мац, призова да не се правят прибързани заключения. По думите ѝ експертите трябва да установят дали щетите действително са причинени от фойерверките, или са резултат от силната гръмотевична буря, преминала над Брюксел в събота вечерта.

"Незабавно възложих на Дирекцията по сградите да извърши оглед на място и обективно да оцени всички щети, независимо дали са причинени от събитието или от бурята през изминалия уикенд", заяви Мац.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летищен работник

    4 0 Отговор
    Какво ме интересува Белгия , някои вече коментираха че украински дрон е предизвикал пожара в Люлин , абе факти бг спите ли защо главната тема не е еко катастрофата тип Чернобил в София ? От шалом колко ви заплатиха да мълчите

    Коментиран от #3

    09:55 03.07.2026

  • 2 Тръмп

    7 0 Отговор
    Ще съборя Кралският музей и ще строя бална зала.

    09:56 03.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Летищен работник":

    В София не се диша.

    Коментиран от #5

    09:56 03.07.2026

  • 4 Където и

    4 0 Отговор
    да стъпят краварите, след тях погром.

    10:01 03.07.2026

  • 5 Гост

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Люлин не е в София.

    10:02 03.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    250-годилнина ,исрахел и той го има от има няма 75 години ,та сккеонсс апразниеали тези кръеожади

    10:17 03.07.2026

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