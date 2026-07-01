Белгия поиска 10 млн. евро гаранция, за да освободи задържан кораб от руския сенчест флот

Белгия е поискала 10 милиона евро гаранция, за да освободи задържан кораб от руския сенчест флот, съобщиха местни медии. Корабът плава под гвинейски флаг и бе задържан на 1 март в белгийското пристанище Зеебрюге. Белгийският министър на отбраната Тео Франкен уточни, че плавателният съд принадлежи на руския сенчест флот за търговия с горива в нарушение на санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна, предаде БТА.
Руският капитан на кораба вчера е бил придружен от полицаи до летището в Брюксел, след като му е било разрешено да отпътува. Сред останалите членове на екипажа са граждани на Индия, Грузия и Индонезия. Първоначално те не са имали право да напускат кораба и са били снабдявани от белгийските власти единствено с най-необходимите неща за оцеляване. Наскоро екипажът е получил разрешение да слиза на брега, а впоследствие и да напусне Белгия, след като корабособственикът е изпратил нов екипаж за смяна и за поддръжка на танкера до уреждането на спора.
В задържането на кораба участваха 93-ма белгийски военни, а екипажът не бе въоръжен и не оказа съпротива. Корабособственикът поиска по съдебен път незабавно освобождаване на танкера и оспори законността на задържането. Според говорител на белгийското министерство на транспорта, решение по съдебен ред скоро едва ли ще бъде постигнато. Белгийската страна отбелязва, че са открити множество нарушения на международното право, свързани с движението на кораба и е необходимо да бъдат отстранени, преди да бъде възможно плавателният съд да бъде освободен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
11:38 01.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:39 01.07.2026
3 сенчестия флот е под санкция
11:41 01.07.2026
4 Роки
Коментиран от #7, #8, #9
11:46 01.07.2026
5 Капитанът не е реснак
Товарът е платен на Русия след натоварване на кораба на цена ФОБ.
Петролът е индийски.
Тъпи белгийци
11:48 01.07.2026
6 Явно огладняха
11:49 01.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Путин многоходовия
До коментар #4 от "Роки":Сорос ни заповяда да сме многоходови.
Коментиран от #12
11:51 01.07.2026
9 ФАКТ
До коментар #4 от "Роки":Путлер не може да скочи на Белгия. Може да скочи на Мозамбик и Централно африканската република.
Нерде Белгия, нерде Матушката
11:53 01.07.2026
10 Някой
11:57 01.07.2026
11 Джак Спароу
Коментиран от #14
11:58 01.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А не искат ли
Коментиран от #15
12:02 01.07.2026
14 Андрей Райчев
До коментар #11 от "Джак Спароу":Аз съм възрастен аналИЗАТОР и 30 години жестикулирам по телевизията
12:05 01.07.2026
15 Бай Араб
До коментар #13 от "А не искат ли":След като микро държава прави РФ на луди, какво остава някоя друга държава? Ами то утре и Македония ще арестува някой кораб.
Коментиран от #16
12:07 01.07.2026
16 Радецки
До коментар #15 от "Бай Араб":По Дунав вече арестуват, не знаеш ли?
12:17 01.07.2026
17 Според мен
12:19 01.07.2026
18 ами
12:46 01.07.2026