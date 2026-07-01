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Белгия поиска 10 млн. евро гаранция, за да освободи задържан кораб от руския сенчест флот
  Тема: Украйна

Белгия поиска 10 млн. евро гаранция, за да освободи задържан кораб от руския сенчест флот

1 Юли, 2026 11:35 926 18

  • сенчест флот-
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  • ес

Руският капитан на кораба вчера е бил придружен от полицаи до летището в Брюксел

Белгия поиска 10 млн. евро гаранция, за да освободи задържан кораб от руския сенчест флот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия е поискала 10 милиона евро гаранция, за да освободи задържан кораб от руския сенчест флот, съобщиха местни медии. Корабът плава под гвинейски флаг и бе задържан на 1 март в белгийското пристанище Зеебрюге. Белгийският министър на отбраната Тео Франкен уточни, че плавателният съд принадлежи на руския сенчест флот за търговия с горива в нарушение на санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна, предаде БТА.

Руският капитан на кораба вчера е бил придружен от полицаи до летището в Брюксел, след като му е било разрешено да отпътува. Сред останалите членове на екипажа са граждани на Индия, Грузия и Индонезия. Първоначално те не са имали право да напускат кораба и са били снабдявани от белгийските власти единствено с най-необходимите неща за оцеляване. Наскоро екипажът е получил разрешение да слиза на брега, а впоследствие и да напусне Белгия, след като корабособственикът е изпратил нов екипаж за смяна и за поддръжка на танкера до уреждането на спора.

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В задържането на кораба участваха 93-ма белгийски военни, а екипажът не бе въоръжен и не оказа съпротива. Корабособственикът поиска по съдебен път незабавно освобождаване на танкера и оспори законността на задържането. Според говорител на белгийското министерство на транспорта, решение по съдебен ред скоро едва ли ще бъде постигнато. Белгийската страна отбелязва, че са открити множество нарушения на международното право, свързани с движението на кораба и е необходимо да бъдат отстранени, преди да бъде възможно плавателният съд да бъде освободен.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    11 1 Отговор
    Иранците вземаха само по 2 милиона за Ормузкия проток.

    11:38 01.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Това на снимката ли е въпросният сенчест кораб 🤔❓

    11:39 01.07.2026

  • 3 сенчестия флот е под санкция

    16 0 Отговор
    да крадат петрола и флота на РФ им се струва апетитно . украйна да победи трябва белгия да окраде петрола . логика . следователно и някой от белгия кораб ще го хванат някъде .

    11:41 01.07.2026

  • 4 Роки

    8 11 Отговор
    Преди Западът не смееше да изпрати чорапи на украинците, сега гърмят с далекобойни ракети в 24 региона на Русия, Кремъл мълчи страхливо, задържат им корабите....Позорище!

    Коментиран от #7, #8, #9

    11:46 01.07.2026

  • 5 Капитанът не е реснак

    14 2 Отговор
    Той е от ЮАР
    Товарът е платен на Русия след натоварване на кораба на цена ФОБ.
    Петролът е индийски.
    Тъпи белгийци

    11:48 01.07.2026

  • 6 Явно огладняха

    10 1 Отговор
    Зверилките в Брюксел

    11:49 01.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин многоходовия

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Роки":

    Сорос ни заповяда да сме многоходови.

    Коментиран от #12

    11:51 01.07.2026

  • 9 ФАКТ

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Роки":

    Путлер не може да скочи на Белгия. Може да скочи на Мозамбик и Централно африканската република.
    Нерде Белгия, нерде Матушката

    11:53 01.07.2026

  • 10 Някой

    11 0 Отговор
    Това по какво се отличава от пиратство? Трудно ще продадат каквото има на кораба и да искат откуп! Просто престъпници. Да обявим някой белгийски кораб за част от сенчест флот и да го ограбим! ;) Това на майтап. Да не се интересува прокуратурата. ;)

    11:57 01.07.2026

  • 11 Джак Спароу

    12 0 Отговор
    И каква е разликата със сомалийските пирати и йеменските "бунтовници"?

    Коментиран от #14

    11:58 01.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А не искат ли

    8 0 Отговор
    Сарма за обяд??? Микро държава и се правят на велики...

    Коментиран от #15

    12:02 01.07.2026

  • 14 Андрей Райчев

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Джак Спароу":

    Аз съм възрастен аналИЗАТОР и 30 години жестикулирам по телевизията

    12:05 01.07.2026

  • 15 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "А не искат ли":

    След като микро държава прави РФ на луди, какво остава някоя друга държава? Ами то утре и Македония ще арестува някой кораб.

    Коментиран от #16

    12:07 01.07.2026

  • 16 Радецки

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Араб":

    По Дунав вече арестуват, не знаеш ли?

    12:17 01.07.2026

  • 17 Според мен

    1 0 Отговор
    Европа трябва да се унищожи напълно и да започне от водорасли! Всичко само краде!

    12:19 01.07.2026

  • 18 ами

    0 0 Отговор
    ха ха ха, а вселенски иска да му разрешат да потопи руския сенчест флот със се товарите, че да попречи на путин да си финансира войната - да живее зелената сделка и екологията

    12:46 01.07.2026

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