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Белгийските власти задържаха шестима ученици за подготвян атентат

Белгийските власти задържаха шестима ученици за подготвян атентат

6 Юли, 2026 14:37 1 636 21

  • белгия-
  • ученици-
  • атентат-
  • хаселт

Те са имали намерение да нападнат ръководството на училището, потвърждават полицията и прокуратурата

Белгийските власти задържаха шестима ученици за подготвян атентат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийските власти са задържали шестима непълнолетни ученици за подготовка на атентат срещу училището, където учат, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

В края на миналия месец е било установено, че шестимата обсъждат намеренията си в чат в ТикТок.

Данните сочат, че учениците обсъждали случаи на престрелки в училище, както и възможността при атентат да използват химически вещества за предизвикване на пожар в училище в Хаселт, по границата с Германия и Нидерландия.

Те са имали намерение да нападнат ръководството на училището, потвърждават полицията и прокуратурата.

Според белгийските служби за сигурност в случая са били пресечени сериозни намерения. Задържаните са били предадени на съда, като не се уточнява от какви наказания са заплашени, ако вината им бъде доказана.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спокойно

    16 0 Отговор
    Хората какво образование имат ей
    направили са си реформите отдавна

    14:39 06.07.2026

  • 2 Цвете

    27 0 Отговор
    НЕ КАЗАХТЕ САМО, БЕЛГИЙСКИ УЧЕНИЦИТЕ ЛИ СА, ИЛИ ИМА И ЧУЖДЕНЦИ МЕЖДУ ТЯХ?

    Коментиран от #19

    14:40 06.07.2026

  • 3 Сила

    34 1 Отговор
    Викторина ....
    Нека познаем религията и цвета на тези "дечица"!!!

    Коментиран от #9

    14:41 06.07.2026

  • 4 Ген.Гномов!

    18 2 Отговор
    Тук има пръст самият Путин!
    Това е хибридна атака на Русия!

    14:42 06.07.2026

  • 5 кафявите нагли хлебарки

    28 0 Отговор
    Те са имали намерение да нападнат ръководството на училището
    което не желаело да се съобразява с културните им особености

    Коментиран от #8

    14:43 06.07.2026

  • 6 Бягат

    24 0 Отговор
    уж от война , а от носталгия я почват в Европа......

    Коментиран от #15

    14:44 06.07.2026

  • 7 Два шамара

    14 1 Отговор
    Ами те децата си играят...Нищо лошо, просто са гледали някой американски суперекшън, а и във видеоигрите нали всички имат по десет живота, ще им останат още девет! Пък другия път няма да правят така!

    14:45 06.07.2026

  • 8 хе хе

    29 0 Отговор

    До коментар #5 от "кафявите нагли хлебарки":

    В Белгия има училища в които не учи нито един белгиец. Тези явно са хлебарки.

    14:45 06.07.2026

  • 9 Платен провокатор

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Цвят патладжан.

    14:53 06.07.2026

  • 10 Трол

    14 0 Отговор
    Все пак да сме благодарни, че не са деца от детската градина.

    14:54 06.07.2026

  • 11 Роко

    19 0 Отговор
    Що направо не си признаете,че да от пришълците, на които не им изнасят нашите закони! Те искат да живеят и да ни наложат техните закони! Сега целите фамилии и тези дечица от където са дошли! вън!

    15:00 06.07.2026

  • 12 Цензура

    13 0 Отговор
    Нека познаем.... малки талибани?

    15:00 06.07.2026

  • 13 Даскал

    15 0 Отговор
    Учениците Хасан и Махмуд ли се казват?

    15:02 06.07.2026

  • 14 Бойкот на О.Л.Хлъц

    14 0 Отговор
    Препечени „белгийци”...

    15:03 06.07.2026

  • 15 Ние сме неверниците, според тях

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бягат":

    В Европа те водят съвсем друга война, която е започнала още тогава, когато е бил написан Коранът и никога не е завършвала. Тяхната свещена книга ги задължава да водят такава непрестанна война.

    15:05 06.07.2026

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 2 Отговор
    Учениците да не са фенове на един камилар от Саудитска Арабия?🦧🐫🐫🐫🥳🤣👍

    15:07 06.07.2026

  • 17 Констатация

    9 0 Отговор
    ДругарЕ, кажете нещо за Етноса и Религията, на тия "Пионерчета", бе!

    15:12 06.07.2026

  • 18 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Да бъдат пожизнено екстрадирани обратно на дървото, отдето родителките им току що са слезнали да ги снессат и са ги натресли на беллите да ги хрантутят и развъждат и сега искат да тре. Пят гостоприемниците си, които се опитват да ги образоват, но дивото зовее

    15:23 06.07.2026

  • 19 Абе били

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    са явно от новите белгийци :)))

    15:23 06.07.2026

  • 20 факуса

    0 1 Отговор
    видимо са много функционално грамотни,направо за осранския фронт

    15:30 06.07.2026

  • 21 Мога да позная

    0 0 Отговор
    Имената им али мехмед бубакар мустафа аззаби сулейман .... белгийски кръстоносци хахахах

    16:28 06.07.2026

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