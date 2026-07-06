Белгийските власти задържаха шестима ученици за подготвян атентат

Белгийските власти са задържали шестима непълнолетни ученици за подготовка на атентат срещу училището, където учат, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.
В края на миналия месец е било установено, че шестимата обсъждат намеренията си в чат в ТикТок.
Данните сочат, че учениците обсъждали случаи на престрелки в училище, както и възможността при атентат да използват химически вещества за предизвикване на пожар в училище в Хаселт, по границата с Германия и Нидерландия.
Те са имали намерение да нападнат ръководството на училището, потвърждават полицията и прокуратурата.
Според белгийските служби за сигурност в случая са били пресечени сериозни намерения. Задържаните са били предадени на съда, като не се уточнява от какви наказания са заплашени, ако вината им бъде доказана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спокойно
направили са си реформите отдавна
14:39 06.07.2026
2 Цвете
Коментиран от #19
14:40 06.07.2026
3 Сила
Нека познаем религията и цвета на тези "дечица"!!!
Коментиран от #9
14:41 06.07.2026
4 Ген.Гномов!
Това е хибридна атака на Русия!
14:42 06.07.2026
5 кафявите нагли хлебарки
което не желаело да се съобразява с културните им особености
Коментиран от #8
14:43 06.07.2026
6 Бягат
Коментиран от #15
14:44 06.07.2026
7 Два шамара
14:45 06.07.2026
8 хе хе
До коментар #5 от "кафявите нагли хлебарки":В Белгия има училища в които не учи нито един белгиец. Тези явно са хлебарки.
14:45 06.07.2026
9 Платен провокатор
До коментар #3 от "Сила":Цвят патладжан.
14:53 06.07.2026
10 Трол
14:54 06.07.2026
11 Роко
15:00 06.07.2026
12 Цензура
15:00 06.07.2026
13 Даскал
15:02 06.07.2026
14 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:03 06.07.2026
15 Ние сме неверниците, според тях
До коментар #6 от "Бягат":В Европа те водят съвсем друга война, която е започнала още тогава, когато е бил написан Коранът и никога не е завършвала. Тяхната свещена книга ги задължава да водят такава непрестанна война.
15:05 06.07.2026
16 Mими Кучева🐕🦺
15:07 06.07.2026
17 Констатация
15:12 06.07.2026
18 Баба Гошка
15:23 06.07.2026
19 Абе били
До коментар #2 от "Цвете":са явно от новите белгийци :)))
15:23 06.07.2026
20 факуса
15:30 06.07.2026
21 Мога да позная
16:28 06.07.2026