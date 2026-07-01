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Рекорден брой граждани на ЕС са напуснали Белгия през 2024 г.

Рекорден брой граждани на ЕС са напуснали Белгия през 2024 г.

1 Юли, 2026 12:22 671 13

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В същото време броят на имигрантите в страната остава стабилен спрямо предходната година

Рекорден брой граждани на ЕС са напуснали Белгия през 2024 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рекорден брой граждани на ЕС са напуснали Белгия през 2024 г., сочи годишният доклад на белгийската агенция по миграцията, цитиран от агенция Белга.

В същото време броят на имигрантите в страната остава стабилен спрямо предходната година, след като бежанската вълна от Украйна доведе до рязко увеличение през 2022 г.

През 2024 г. в Белгия са имигрирали 171 706 чужденци. Броят им е сходен с този през 2023 г., но остава по-висок от нивата преди пандемията от КОВИД-19.

Почти половината от новодошлите са граждани на държави от ЕС. Други 14% идват от европейски страни извън Съюза, 17% – от Азия, 16% – от Африка, а 5% – от Северна и Южна Америка.

Най-голямата група имигранти са румънските граждани – 18 845 души, като преобладават мъжете, а основният мотив за пристигането им е трудовата заетост. Следват гражданите на Франция, Украйна, Нидерландия, Испания и Мароко. Франция е страната с най-голям брой жени имигранти, а при пристигащите от Латинска Америка, Карибския регион и Източна Азия също се наблюдава превес на жените.

През 2024 г. Белгия са напуснали 91 866 чужденци. Макар общият брой да остава сравнително стабилен, сред гражданите на ЕС е отчетен исторически рекорд – 61 338 души са напуснали страната. Най-много са румънците (15 414), следвани от французите (10 442) и нидерландците (6256).

Белгийските власти посочват, че емиграцията на граждани на ЕС е сложен процес, който зависи от различните модели на мобилност при отделните националности. Според агенцията не може да бъде посочена единствена причина за увеличения брой напускащи.

По данни на доклада към 1 януари 2025 г. населението на Белгия възлиза на 11 825 551 души. От тях 10 190 627 са белгийски граждани, а 1 634 924 – чужденци.

Сред белгийските граждани 7 571 338 са от белгийски произход, докато 2 619 289 са с чуждестранен произход, което представлява около 22% от общото население на страната.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    8 4 Отговор
    Днес влиза в сила Пакта за Имиграция в ЕС, което означава че всяка държава в ЕС е задължена да приема емигранти и държава която откаже да приема емигранти ще трябва да плаща големи глоби и също някои финансирания ще бъдат спрени , това означава че още 60-70 милиона емигранти ще влязат в ЕС следващите 5 години ,и по закон държавата е длъжна да осигури жилища и работа на тези емигранти,някои хора в България ще направят милиони от тази схема и най вече тези от племето с малките шапки които имат много имоти,да ви светна каква е далаверата,тези които имат много и свободни имоти ще ги дават под наем на кметството на съответния град а кметството ще настанява в тези имоти емигранти, далаверата е такава че ако пазарната цена на наема е 1000Е то кметството ще плаща на собственика 2000Е а разликата ще отива за корупция и далавера ,тази схема работи отдавна в Европа,и поради тази причина наемите на всички други ще скочат също, и децата на емигрантите ще бъдат с предимство за детски градини и училища,и също фирмите ще бъдат задължени да назначават емигранти на работа ,иначе ще бъдат обвинени в расизъм и дискриминация,и семейства с повече деца помощите могат да стигнат до 5-6000Е на месец и познайте кой ще плаща за всичко това ,емигрантите ще живеят безплатно под наем а вие ще плащате повече данъци,и България ще заприлича на истинска европейска държава и внуците ви вече ще се казват Мохамед,Али и Бонго и Шаника

    Коментиран от #3, #7, #9, #12

    12:24 01.07.2026

  • 2 Путин

    3 1 Отговор
    Ей овце , ако трябва и вълкът да е сит и агнето цяло трябва да бъде изяден чобанина....! Това няма как да стане. , пасете там където ви е позволено иначе ще играе гегата..

    Коментиран от #6

    12:25 01.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коки оцъкльоки

    7 0 Отговор
    Нема проблема, още толкова африканци и араби са се заселили там.

    12:27 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Търсете чобанина в синагогата

    12:31 01.07.2026

  • 7 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Пълни глупости.

    12:32 01.07.2026

  • 8 ккк

    0 0 Отговор
    Важното е да има черни не гари с големи шнурове да оплождат белгийските крави

    12:32 01.07.2026

  • 9 Съвет

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Първо се научи да правиш разлика между Имигрант и Емигрант, и след това пиши по темата.

    Коментиран от #11

    12:35 01.07.2026

  • 10 Означава подмяна на наделение

    2 0 Отговор
    Щом белгийците напускат а притока на бежанци остава силен и постоянен

    12:37 01.07.2026

  • 11 Сталин

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Съвет":

    Превода е от Гугъл бе овчар

    12:40 01.07.2026

  • 12 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Я покажи от вашата "граница" бе Тиквист. Снимката е от Полша.

    Значи Полша може, а вие не можете а? Ами естествено е. Вие сте безполезни корумпирани ориенталци, а поляците търсят решения.
    И стрелбата срещу нарушители е разрешена в Полша.

    Ганя и постоянните му оправдания и вживяването му на "жертва"...
    "Е Съ е виновен БА! Те ни накарЪхЪ БА!"

    ХАХАХА

    12:41 01.07.2026

  • 13 Ами има справедливост

    0 0 Отговор
    Някога, преди повече от век, бяла европейска демократична Белгия изби 10 милиона конгоанци. И понеже са конгоанци, никой не споменава геноцид, холокост, не се и знае дори. Е, сега ще почернее, първо Брюксел, после и останалото.

    12:56 01.07.2026

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