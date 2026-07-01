Рекорден брой граждани на ЕС са напуснали Белгия през 2024 г., сочи годишният доклад на белгийската агенция по миграцията, цитиран от агенция Белга.

В същото време броят на имигрантите в страната остава стабилен спрямо предходната година, след като бежанската вълна от Украйна доведе до рязко увеличение през 2022 г.

През 2024 г. в Белгия са имигрирали 171 706 чужденци. Броят им е сходен с този през 2023 г., но остава по-висок от нивата преди пандемията от КОВИД-19.

Почти половината от новодошлите са граждани на държави от ЕС. Други 14% идват от европейски страни извън Съюза, 17% – от Азия, 16% – от Африка, а 5% – от Северна и Южна Америка.

Най-голямата група имигранти са румънските граждани – 18 845 души, като преобладават мъжете, а основният мотив за пристигането им е трудовата заетост. Следват гражданите на Франция, Украйна, Нидерландия, Испания и Мароко. Франция е страната с най-голям брой жени имигранти, а при пристигащите от Латинска Америка, Карибския регион и Източна Азия също се наблюдава превес на жените.

През 2024 г. Белгия са напуснали 91 866 чужденци. Макар общият брой да остава сравнително стабилен, сред гражданите на ЕС е отчетен исторически рекорд – 61 338 души са напуснали страната. Най-много са румънците (15 414), следвани от французите (10 442) и нидерландците (6256).

Белгийските власти посочват, че емиграцията на граждани на ЕС е сложен процес, който зависи от различните модели на мобилност при отделните националности. Според агенцията не може да бъде посочена единствена причина за увеличения брой напускащи.

По данни на доклада към 1 януари 2025 г. населението на Белгия възлиза на 11 825 551 души. От тях 10 190 627 са белгийски граждани, а 1 634 924 – чужденци.

Сред белгийските граждани 7 571 338 са от белгийски произход, докато 2 619 289 са с чуждестранен произход, което представлява около 22% от общото население на страната.