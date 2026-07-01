Рекорден брой граждани на ЕС са напуснали Белгия през 2024 г., сочи годишният доклад на белгийската агенция по миграцията, цитиран от агенция Белга.
В същото време броят на имигрантите в страната остава стабилен спрямо предходната година, след като бежанската вълна от Украйна доведе до рязко увеличение през 2022 г.
През 2024 г. в Белгия са имигрирали 171 706 чужденци. Броят им е сходен с този през 2023 г., но остава по-висок от нивата преди пандемията от КОВИД-19.
Почти половината от новодошлите са граждани на държави от ЕС. Други 14% идват от европейски страни извън Съюза, 17% – от Азия, 16% – от Африка, а 5% – от Северна и Южна Америка.
Най-голямата група имигранти са румънските граждани – 18 845 души, като преобладават мъжете, а основният мотив за пристигането им е трудовата заетост. Следват гражданите на Франция, Украйна, Нидерландия, Испания и Мароко. Франция е страната с най-голям брой жени имигранти, а при пристигащите от Латинска Америка, Карибския регион и Източна Азия също се наблюдава превес на жените.
През 2024 г. Белгия са напуснали 91 866 чужденци. Макар общият брой да остава сравнително стабилен, сред гражданите на ЕС е отчетен исторически рекорд – 61 338 души са напуснали страната. Най-много са румънците (15 414), следвани от французите (10 442) и нидерландците (6256).
Белгийските власти посочват, че емиграцията на граждани на ЕС е сложен процес, който зависи от различните модели на мобилност при отделните националности. Според агенцията не може да бъде посочена единствена причина за увеличения брой напускащи.
По данни на доклада към 1 януари 2025 г. населението на Белгия възлиза на 11 825 551 души. От тях 10 190 627 са белгийски граждани, а 1 634 924 – чужденци.
Сред белгийските граждани 7 571 338 са от белгийски произход, докато 2 619 289 са с чуждестранен произход, което представлява около 22% от общото население на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #3, #7, #9, #12
12:24 01.07.2026
2 Путин
Коментиран от #6
12:25 01.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коки оцъкльоки
12:27 01.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сталин
До коментар #2 от "Путин":Търсете чобанина в синагогата
12:31 01.07.2026
7 хаха
До коментар #1 от "Сталин":Пълни глупости.
12:32 01.07.2026
8 ккк
12:32 01.07.2026
9 Съвет
До коментар #1 от "Сталин":Първо се научи да правиш разлика между Имигрант и Емигрант, и след това пиши по темата.
Коментиран от #11
12:35 01.07.2026
10 Означава подмяна на наделение
12:37 01.07.2026
11 Сталин
До коментар #9 от "Съвет":Превода е от Гугъл бе овчар
12:40 01.07.2026
12 хаха
До коментар #1 от "Сталин":Я покажи от вашата "граница" бе Тиквист. Снимката е от Полша.
Значи Полша може, а вие не можете а? Ами естествено е. Вие сте безполезни корумпирани ориенталци, а поляците търсят решения.
И стрелбата срещу нарушители е разрешена в Полша.
Ганя и постоянните му оправдания и вживяването му на "жертва"...
"Е Съ е виновен БА! Те ни накарЪхЪ БА!"
ХАХАХА
12:41 01.07.2026
13 Ами има справедливост
12:56 01.07.2026