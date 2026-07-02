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Над 100 нидерландски момичета и млади жени са били принуждавани да проституират в Белгия и Германия

Над 100 нидерландски момичета и млади жени са били принуждавани да проституират в Белгия и Германия

2 Юли, 2026 16:36 1 182 15

  • проститутки-
  • проституция-
  • нидерландия-
  • германия-
  • белгия-
  • трафик на хора

Част от тях са все още непълнолетни. Често жертвите са били експлоатирани още в Нидерландия

Над 100 нидерландски момичета и млади жени са били принуждавани да проституират в Белгия и Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните години вероятно над сто нидерландски момичета и млади жени са били експлоатирани като проститутки в Белгия и Германия, съобщава телевизия Ен О Ес, като цитира проучване на Центъра за трафик на деца и хора, част от експертно-лечебния център „Фийр“. Тази група жертви остава почти незабелязана, отбеляза телевизията, предаде БТА.

Това е първото проучване, посветено на нидерландски жертви на експлоатация в чужбина.

Според Центъра трансграничната експлоатация е по-често срещана, отколкото се е смятало. В проучването са анкетирани над 200 социални работници, полицаи и други специалисти в страната и чужбина. Между 2021 и 2023 г. десетки социални работници са получили сигнали, че нидерландски жертви са били принуждавани да работят в Белгия или Германия. Центърът прави оценката, че през този период става дума за най-малко 125 жертви, като по-голямата част от тях са били експлоатирани в Белгия. Според официалните регистри през тези години са били известни едва девет жертви, което според Центъра доказва, че почти няма информация за групата жени, принудени да се занимават с проституция в чужбина.

На практика най-често става дума за момичета и млади жени, които все още живеят у дома или са настанени в институции. Част от тях са все още непълнолетни. Често жертвите са били експлоатирани още в Нидерландия.

Отвъд границата те е трябвало да приемат клиенти в хотели, жилища, секс клубове и ваканционни паркове. Често това е ставало в села непосредствено отвъд границата или в големи градове като Антверпен и Дуисбург.

Случва се и обратното. Социалните работници съобщават и за случаи с млади жени от Германия и Белгия, които са принудени да проституират в Нидерландия.

Според един от социалните работници, участвал в проучването, с жертвите се прави „пин-понг“. Те биват изпращани на работа последователно на различни места в различни държави.

Има подозрение, че някои момичета не само са принудени да се занимават с проституция, но и да извършват престъпни дейности, например контрабанда на пакети с наркотици.

Досега почти нищо не се е знаело за експлоатацията на нидерландски жертви отвъд границата. Дори след това проучване все още липсва пълна картина, но според Центъра за трафик на деца и хора сигналите са толкова тревожни, че се налага да се предприемат действия.

Оказва се, че нидерландските организации поддържат много ограничени контакти със своите колеги отвъд границата. „Освен в случаи на експлоатация, които изискват спешни действия, контактът и обменът на информация почти не се осъществяват“, се посочва в доклада. Това трябва да се промени, смята Центърът. Организацията призовава министрите в Нидерландия и в чужбина да изработят съвместен подход за борба със сексуалната експлоатация отвъд националните граници.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    19 3 Отговор
    така правят младите бели момичета от Кралство Нидерландия...

    16:37 02.07.2026

  • 2 НИДЕРЛАНДКИ

    16 2 Отговор
    Но от новопристигналите.

    16:37 02.07.2026

  • 3 Ок, ама какъв цвят са

    14 2 Отговор
    тези "момичета"

    16:38 02.07.2026

  • 4 Мургавелки ,

    14 2 Отговор
    там им се виждат за бразилианки !

    16:39 02.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Това е само началото❗
    Във Ингилизия бройката вече надхвърли
    250 000 , по данни от едно мащабно проучване❗

    16:46 02.07.2026

  • 6 Гледай, ти

    18 0 Отговор
    В ЕС имало и такива работи. Липсвали контакти между нидерландските и белгийските служби. Каква илюзия е Евросъюза. Всеки гледа себе си и не му пука за другите. Какво очакваме ние?

    16:47 02.07.2026

  • 7 пръц

    15 0 Отговор
    Па то улиците с червените фенери са ги създали холандците те и заради лошата слава се преименуваха на Нидерландия

    16:50 02.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    В Холандия евтаназират болни деца като в Райха.

    17:03 02.07.2026

  • 9 Историк

    5 0 Отговор
    Няма такава държава Нидерландия - има си чисто и просто Холандия!

    Коментиран от #11

    17:07 02.07.2026

  • 10 Трътлю

    3 0 Отговор
    Когато бях в Амстердам тъкмо затваряха витрината и Червения Квартал се изнасяне в модерни сгради с охрана постоянен медицински контрол. Точно така трябва да е и в България.
    А иначе там кога си излязъл от Холандия и с минал в Белгия не разбираш, един крайпътен знак.

    17:07 02.07.2026

  • 11 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    Ти за "Летящия Нидерландец" не си ли чувал..?

    17:09 02.07.2026

  • 12 Хаха

    4 2 Отговор
    Принуждавани, ама друг път! Сами са се съгласили да се надупват. Сигурно парите им се виждат малко

    17:11 02.07.2026

  • 13 @@@

    3 0 Отговор
    Това са част от Ценностите на шефовете на ЕС, Урсулите.

    17:32 02.07.2026

  • 14 нали затва е ес право на работа всякъде

    2 0 Отговор
    съобщават и за случаи с млади жени от Германия и Белгия, които са принудени да проституират в Нидерландия


    че кои са тез лоши хорица дет уж са ги карали насила щом не ги казвате
    или момите са си изкарвали самостоятелно яки пари от кекса

    17:47 02.07.2026

  • 15 !!!

    0 0 Отговор
    За друго стават ли тези европейки?

    18:09 02.07.2026

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