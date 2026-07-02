Над 100 нидерландски момичета и млади жени са били принуждавани да проституират в Белгия и Германия

През последните години вероятно над сто нидерландски момичета и млади жени са били експлоатирани като проститутки в Белгия и Германия, съобщава телевизия Ен О Ес, като цитира проучване на Центъра за трафик на деца и хора, част от експертно-лечебния център „Фийр“. Тази група жертви остава почти незабелязана, отбеляза телевизията, предаде БТА.

Това е първото проучване, посветено на нидерландски жертви на експлоатация в чужбина.

Според Центъра трансграничната експлоатация е по-често срещана, отколкото се е смятало. В проучването са анкетирани над 200 социални работници, полицаи и други специалисти в страната и чужбина. Между 2021 и 2023 г. десетки социални работници са получили сигнали, че нидерландски жертви са били принуждавани да работят в Белгия или Германия. Центърът прави оценката, че през този период става дума за най-малко 125 жертви, като по-голямата част от тях са били експлоатирани в Белгия. Според официалните регистри през тези години са били известни едва девет жертви, което според Центъра доказва, че почти няма информация за групата жени, принудени да се занимават с проституция в чужбина.

На практика най-често става дума за момичета и млади жени, които все още живеят у дома или са настанени в институции. Част от тях са все още непълнолетни. Често жертвите са били експлоатирани още в Нидерландия.

Отвъд границата те е трябвало да приемат клиенти в хотели, жилища, секс клубове и ваканционни паркове. Често това е ставало в села непосредствено отвъд границата или в големи градове като Антверпен и Дуисбург.

Случва се и обратното. Социалните работници съобщават и за случаи с млади жени от Германия и Белгия, които са принудени да проституират в Нидерландия.

Според един от социалните работници, участвал в проучването, с жертвите се прави „пин-понг“. Те биват изпращани на работа последователно на различни места в различни държави.

Има подозрение, че някои момичета не само са принудени да се занимават с проституция, но и да извършват престъпни дейности, например контрабанда на пакети с наркотици.

Досега почти нищо не се е знаело за експлоатацията на нидерландски жертви отвъд границата. Дори след това проучване все още липсва пълна картина, но според Центъра за трафик на деца и хора сигналите са толкова тревожни, че се налага да се предприемат действия.

Оказва се, че нидерландските организации поддържат много ограничени контакти със своите колеги отвъд границата. „Освен в случаи на експлоатация, които изискват спешни действия, контактът и обменът на информация почти не се осъществяват“, се посочва в доклада. Това трябва да се промени, смята Центърът. Организацията призовава министрите в Нидерландия и в чужбина да изработят съвместен подход за борба със сексуалната експлоатация отвъд националните граници.