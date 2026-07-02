Над 100 нидерландски момичета и млади жени са били принуждавани да проституират в Белгия и Германия

През последните години вероятно над сто нидерландски момичета и млади жени са били експлоатирани като проститутки в Белгия и Германия, съобщава телевизия Ен О Ес, като цитира проучване на Центъра за трафик на деца и хора, част от експертно-лечебния център „Фийр“. Тази група жертви остава почти незабелязана, отбеляза телевизията, предаде БТА.
Това е първото проучване, посветено на нидерландски жертви на експлоатация в чужбина.
Според Центъра трансграничната експлоатация е по-често срещана, отколкото се е смятало. В проучването са анкетирани над 200 социални работници, полицаи и други специалисти в страната и чужбина. Между 2021 и 2023 г. десетки социални работници са получили сигнали, че нидерландски жертви са били принуждавани да работят в Белгия или Германия. Центърът прави оценката, че през този период става дума за най-малко 125 жертви, като по-голямата част от тях са били експлоатирани в Белгия. Според официалните регистри през тези години са били известни едва девет жертви, което според Центъра доказва, че почти няма информация за групата жени, принудени да се занимават с проституция в чужбина.
На практика най-често става дума за момичета и млади жени, които все още живеят у дома или са настанени в институции. Част от тях са все още непълнолетни. Често жертвите са били експлоатирани още в Нидерландия.
Отвъд границата те е трябвало да приемат клиенти в хотели, жилища, секс клубове и ваканционни паркове. Често това е ставало в села непосредствено отвъд границата или в големи градове като Антверпен и Дуисбург.
Случва се и обратното. Социалните работници съобщават и за случаи с млади жени от Германия и Белгия, които са принудени да проституират в Нидерландия.
Според един от социалните работници, участвал в проучването, с жертвите се прави „пин-понг“. Те биват изпращани на работа последователно на различни места в различни държави.
Има подозрение, че някои момичета не само са принудени да се занимават с проституция, но и да извършват престъпни дейности, например контрабанда на пакети с наркотици.
Досега почти нищо не се е знаело за експлоатацията на нидерландски жертви отвъд границата. Дори след това проучване все още липсва пълна картина, но според Центъра за трафик на деца и хора сигналите са толкова тревожни, че се налага да се предприемат действия.
Оказва се, че нидерландските организации поддържат много ограничени контакти със своите колеги отвъд границата. „Освен в случаи на експлоатация, които изискват спешни действия, контактът и обменът на информация почти не се осъществяват“, се посочва в доклада. Това трябва да се промени, смята Центърът. Организацията призовава министрите в Нидерландия и в чужбина да изработят съвместен подход за борба със сексуалната експлоатация отвъд националните граници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
16:37 02.07.2026
2 НИДЕРЛАНДКИ
16:37 02.07.2026
3 Ок, ама какъв цвят са
16:38 02.07.2026
4 Мургавелки ,
16:39 02.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Във Ингилизия бройката вече надхвърли
250 000 , по данни от едно мащабно проучване❗
16:46 02.07.2026
6 Гледай, ти
16:47 02.07.2026
7 пръц
16:50 02.07.2026
8 Последния Софиянец
17:03 02.07.2026
9 Историк
Коментиран от #11
17:07 02.07.2026
10 Трътлю
А иначе там кога си излязъл от Холандия и с минал в Белгия не разбираш, един крайпътен знак.
17:07 02.07.2026
11 Хахаха
До коментар #9 от "Историк":Ти за "Летящия Нидерландец" не си ли чувал..?
17:09 02.07.2026
12 Хаха
17:11 02.07.2026
13 @@@
17:32 02.07.2026
14 нали затва е ес право на работа всякъде
че кои са тез лоши хорица дет уж са ги карали насила щом не ги казвате
или момите са си изкарвали самостоятелно яки пари от кекса
17:47 02.07.2026
15 !!!
18:09 02.07.2026