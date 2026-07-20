Анди Бърнам: "Кралят на севера" излиза на световната сцена

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От Северна Англия на световната сцена: Анди Бърнам поема премиерския пост във Великобритания. Какви промени би могъл да предприеме?

Доскоро политическата сцена за него се ограничаваше до област Манчестър в Северна Англия - Анди Бърнам беше кмет на града девет години и си заслужи прозвището "Кралят на севера". Под негово ръководство местната икономика отбеляза ръст над средния за страната, а бедността в града спадна. Бърнам вече е популярна личност - със спортния си стил и обикновените очила с черни рамки. Непринуден и забавен - за такъв го смятат повечето жители на региона. Наскоро той спечели убедително извънредните избори за депутатско място в Лондон.

В понеделник той ще се нанесе на Даунинг стрийт 10, след като стана официално лидер на Лейбъристката партия в петък. Бърнам ще замени Киър Стармър след само две години като премиер. Сега управляващите лейбъристи се надяват, че Бърнам ще сложи край на подема на Найджъл Фараж и популистката му антимигрантска партия Reform UK.

На "Краля на севера" му предстои съвсем ново начало. Досега външната политика не бе играла почти никаква роля в кариерата му, но оттук нататък Бърнам ще трябва да заеме мястото си на международната сцена. "Не го познавам", каза Доналд Тръмп по адрес на Анди Бърнам и добави - чул, че е кмет на малък град. Бърнам не може да си позволи да се обиди от тези думи на американския президент, тъй като пред него има сериозни външнополитически предизвикателства.

Ангажимент към съюзниците, критики към Израел

Чрез разузнавателния съюз "Пет очи" Великобритания е дълбоко свързана със САЩ, а и в сферата на сигурността е по-зависима от сътрудничеството си с Вашингтон, отколкото с повечето европейски държави. Затова открит конфликт с Тръмп би бил рискован. "САЩ са незаменим партньор на Обединеното кралство. Не само икономически, но и по отношение на сигурността", казва Михир Шарма от лондонския Институт за изследване на политиката. Под управлението на Стармър отношенията с Тръмп бяха обтегнати, тъй като Лондон първоначално отказа на САЩ да използва военните му бази за нападенията срещу Иран. Преди време Тръмп каза по този повод, че Стармър "определено не е Уинстън Чърчил".

Що се отнася до Близкия изток, промяната в курса е възможна - Бърнам вече заяви, че смята да засили натиска върху израелското правителство. Това може да стане чрез по-сериозни санкции или забрана за търговия със стоките от незаконните израелски селища. Бърнам дори се извини за първоначалната подкрепа на Великобритания за войната на Израел в Газа.

В свой коментар за британския вестник "Таймс" Бърнам потвърди ангажимента на Великобритания към съюзниците ѝ. По думите му, британската сигурност е неразривно свързана със сигурността на Украйна, така че президентът Зеленски може да се надява на продължаваща подкрепа за Коалицията на желаещите. Политиката на ядрено възпиране също ще продължи както досега. За външната министърка Ивет Купър не е ясно дали ще запази поста си, но съветникът по националната сигурност Джонатан Пауъл със сигурност ще остане и под управлението на Бърнам, което е добре за новия премиер - Пауъл е опитен дипломат с добри отношения с Вашингтон и Киев.

Новото начало с Брюксел вече не е приоритет?

Друг важен въпрос е как ще действа Бърнам по въпроса с отношенията на Обединеното кралство с Европейския съюз. Дали ще продължи проевропейския курс на предшественика си? На конференцията на Лейбъристката партия миналата година Бърнам заяви , че се надява Великобритания да може да се върне в Европейския съюз "още докато е жив". При Стармър отношенията с ЕС се подобриха значително и проевропейски настроените британци се надяват, че Бърнам може да надгради това.

Експертът по европейските въпроси Ананд Менън от Кралския колеж в Лондон обаче не допуска, че това е много вероятно. "Предполагам, че за Бърнам новото начало с Брюксел няма да е приоритет, защото в момента това изисква твърде много енергия, а възвращаемостта е ниска." От друга страна Менън смята, че в дългосрочен план има възможност за промени в тази посока. Според него има вероятност Великобритания да започне да приема мигранти от държавите от ЕС в бъдеще. Това ще даде възможности на Лондон да се сближи с Брюксел в икономическата сфера и така да даде импулс и на своята икономика.

Пакт за сигурността на Европа?

Михир Шарма смята, че Бърнам може да предложи и по-мащабен пакт за сигурността на европейците, който може да включва военно сътрудничество, вериги за доставки на екологично чисти технологии и изкуствен интелект. "Великобритания остава голяма военна сила. Сигурността на Европа определено ще бъде укрепена от сътрудничество със страната в областта на отбраната и участието ѝ в мерки за защита на промишлеността." Шарма би посъветвал Бърнам да потърси и нови партньори в рамките на ЕС - например скандинавските държави или Полша, които може да са по-отворени към по-близко сътрудничество, отколкото Франция или Германия.

Засега обаче има много малко ясни знаци за това как бъдещият премиер Анди Бърнам вижда отношенията на Великобритания с останалия свят. Той определено поема съвсем нова роля: в Манчестър печелеше подкрепа с прагматизма си, дружелюбността и близостта до хората. Но на международната сцена ще трябва да предложи много повече.