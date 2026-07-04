Масирана атака с дронове срещу Москва и руски региони: Летища спряха работа под заплаха от въздуха

Тази нощ руските региони бяха подложени на нова мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати и ракети.
Основният фокус на ударите бе насочен към руската столица Москва, където противовъздушната отбрана е действала в продължение на часове.
Според официалните съобщения на кмета на Москва Сергей Собянин, разпространени в ранните часове на деня, от началото на денонощието са засечени поне 16 дрона, насочили се директно към столицата. В града са отекнали множество експлозии. Първите съобщения за противодействие на ПВО започнаха малко преди полунощ и продължиха до сутринта, като руските власти твърдят, че апаратите са били свалени, а по местата на падане на отломките работят аварийни екипи.
Вследствие на интензивния въздушен рейд руската Федерална агенция за въздушен транспорт („Росавиация“) наложи временни ограничения на въздушното пространство. Столичните летища „Внуково“ и „Жуковский“, както и летище „Пулково“ в Санкт Петербург, спряха да приемат и изпращат полети заради непосредствена опасност от удари.
Нападението не ограничи обхвата си само до Москва. Сирени за ракетна опасност и въздушна тревога виеха в няколко руски региона, включително Ленинградска област и град Санкт Петербург. Съобщава се също за активиране на противовъздушната отбрана и свалени въздушни цели дълбоко в тила – над територията на република Удмуртия.
Среднощната операция идва на фона на ескалиращата кампания на Киев за нанасяне на асиметрични удари срещу военна, енергийна и радарна инфраструктура на територията на Руската федерация. Според украински източници, системното унищожаване на противовъздушните радари в пограничната Брянска област през изминалите седмици е отворило "чист въздушен коридор", позволяващ на по-модерните украински дронове за далечно разстояние да проникват безпрепятствено към сърцето на Русия.
Източници: Украинская правда“, РБК-Украина,NV.ua, „Фонтанка.ру“, „Инфо24“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдеее.
Как дишат в тоя бункер...
Коментиран от #2, #4
04:27 04.07.2026
2 Май
До коментар #1 от "Айдеее.":твоя памперс е пълен а
05:02 04.07.2026
3 Траура
Коментиран от #7
05:03 04.07.2026
4 Кирпича
До коментар #1 от "Айдеее.":При появата на Украински дронове човека получава неконтролируеми напъни , трябва да му монтират портативна тоалетна отзад.
Коментиран от #5, #11
05:11 04.07.2026
5 По тебе
До коментар #4 от "Кирпича":ли съдиш
Коментиран от #6
05:21 04.07.2026
6 Трай бе
До коментар #5 от "По тебе":Смех
06:44 04.07.2026
7 В бункер
До коментар #3 от "Траура":Е само Сибирското джудже Ка Путин.
06:45 04.07.2026
8 а бе..
07:04 04.07.2026
9 Мижи а те лажем...
Хихихихихи
07:04 04.07.2026
10 Соломон
07:07 04.07.2026
11 Дааа...
До коментар #4 от "Кирпича":Уж.. монголья е 35 кг завръзляк а Фулира ДЕРМО чемоданчика за една нощ!
Ха-ха-ха
07:07 04.07.2026
12 Ма наф
Коментиран от #13, #15
07:08 04.07.2026
13 Соломон
До коментар #12 от "Ма наф":То и Крим падна ама още не са разрешили да ви кажат
07:11 04.07.2026
14 Мишел
На другия полюс е Киев, където 28 балистични Искандера посетиха всички обекти в Киев, свързани с украинските ракети.
Поради липса на антиракети, Украйна пак е без ПВО.
Коментиран от #16
07:14 04.07.2026
15 Без казармен г...ЕЙ ,да?
До коментар #12 от "Ма наф":АааааааХахахаха
Тва ясно, ние помним. "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството" на ПЕН дел ..ТИК ТОК ърите от Ах мак! АааааааХахахаха
Цаливай КУ РАна рамАзан и ше разбереш,че Амуджите НЕ СА армейска част а.. воюващи със светофарите.. милиционерски части
07:15 04.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
Коментиран от #21
07:27 04.07.2026
18 Дон Корлеоне
Коментиран от #23
07:30 04.07.2026
19 жэжжжж
07:30 04.07.2026
20 Артилерист
Коментиран от #24, #27
07:31 04.07.2026
21 Тъй де
До коментар #17 от "Анонимен":2 Милиона човекоподобни монголья Фира и...Нито една превзета Област или Областен град?!?
Тия Узкоглазите пи--- ДЕРИ на У йло и Ким,..с КОЙ воюват бе дееа?!?
Хихихихихи
Коментиран от #28
07:32 04.07.2026
22 Москва е без ПВО
07:33 04.07.2026
23 Ъхъ.....
До коментар #18 от "Дон Корлеоне":пуснА магаретата и Лошадите у.. Крим
Хъхъхъ
07:34 04.07.2026
24 Ха-ха-ха
До коментар #20 от "Артилерист":Тизе изпрати ли ..бирена бутилка със беГзин у Крим или москаль, оти цената мина..1000 Р убля за литро ама беГзин.. нема?
Ха-ха-ха
07:37 04.07.2026
25 Някой
Коментиран от #29
07:38 04.07.2026
26 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
07:42 04.07.2026
27 Да питам 🤣🤣🤣
До коментар #20 от "Артилерист":Е УБУУ ДЕ..КОГА ШЕ Е ПАРАДА НА МОСКАЛИТЕ В КИЕВ..СЛЕД ТРИ ДНЯ СПОРЕД ТЕБЕ..?
07:45 04.07.2026
28 Хаха
До коментар #21 от "Тъй де":2 млн. са кладбищата с жълтосини знамена из цяла незалежная и видими от Космоса!
Перемогата е само в плейстейшъна ти и по телевизора, докато по същото време незалежная се топи и на територия, и на население, което вече е под 20 млн.!
07:45 04.07.2026
29 Оти скимтиш жално
До коментар #25 от "Някой":Избегалия по трусики пе ДАЛ У йло, загуби ПОЗОРНО войната!
Оказва се педофила пак са го . Обманули и Надули!
Хихихихихи
Утре монгольята па ше превземат.. ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Часов Яр..
Абе...2 ДНЯ и ВСЕ
Хихихихихи
07:46 04.07.2026