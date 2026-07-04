Масирана атака с дронове срещу Москва и руски региони: Летища спряха работа под заплаха от въздуха

Тази нощ руските региони бяха подложени на нова мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати и ракети.

Основният фокус на ударите бе насочен към руската столица Москва, където противовъздушната отбрана е действала в продължение на часове.

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Според официалните съобщения на кмета на Москва Сергей Собянин, разпространени в ранните часове на деня, от началото на денонощието са засечени поне 16 дрона, насочили се директно към столицата. В града са отекнали множество експлозии. Първите съобщения за противодействие на ПВО започнаха малко преди полунощ и продължиха до сутринта, като руските власти твърдят, че апаратите са били свалени, а по местата на падане на отломките работят аварийни екипи.

Вследствие на интензивния въздушен рейд руската Федерална агенция за въздушен транспорт („Росавиация“) наложи временни ограничения на въздушното пространство. Столичните летища „Внуково“ и „Жуковский“, както и летище „Пулково“ в Санкт Петербург, спряха да приемат и изпращат полети заради непосредствена опасност от удари.

Нападението не ограничи обхвата си само до Москва. Сирени за ракетна опасност и въздушна тревога виеха в няколко руски региона, включително Ленинградска област и град Санкт Петербург. Съобщава се също за активиране на противовъздушната отбрана и свалени въздушни цели дълбоко в тила – над територията на република Удмуртия.

Среднощната операция идва на фона на ескалиращата кампания на Киев за нанасяне на асиметрични удари срещу военна, енергийна и радарна инфраструктура на територията на Руската федерация. Според украински източници, системното унищожаване на противовъздушните радари в пограничната Брянска област през изминалите седмици е отворило "чист въздушен коридор", позволяващ на по-модерните украински дронове за далечно разстояние да проникват безпрепятствено към сърцето на Русия.

Източници:​ Украинская правда“, РБК-Украина,NV.ua, „Фонтанка.ру“, „Инфо24“