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Масирана атака с дронове срещу Москва и руски региони: Летища спряха работа под заплаха от въздуха
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове срещу Москва и руски региони: Летища спряха работа под заплаха от въздуха

4 Юли, 2026 03:58, обновена 4 Юли, 2026 06:57 2 696 29

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  • москва

Вълни от безпилотни апарати затвориха въздушното пространство над руската столица, докато сирени за ракетна опасност виеха в няколко области в нощта срещу 4 юли

Масирана атака с дронове срещу Москва и руски региони: Летища спряха работа под заплаха от въздуха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ руските региони бяха подложени на нова мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати и ракети.

Основният фокус на ударите бе насочен към руската столица Москва, където противовъздушната отбрана е действала в продължение на часове.

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Според официалните съобщения на кмета на Москва Сергей Собянин, разпространени в ранните часове на деня, от началото на денонощието са засечени поне 16 дрона, насочили се директно към столицата. В града са отекнали множество експлозии. Първите съобщения за противодействие на ПВО започнаха малко преди полунощ и продължиха до сутринта, като руските власти твърдят, че апаратите са били свалени, а по местата на падане на отломките работят аварийни екипи.

Вследствие на интензивния въздушен рейд руската Федерална агенция за въздушен транспорт („Росавиация“) наложи временни ограничения на въздушното пространство. Столичните летища „Внуково“ и „Жуковский“, както и летище „Пулково“ в Санкт Петербург, спряха да приемат и изпращат полети заради непосредствена опасност от удари.

Нападението не ограничи обхвата си само до Москва. Сирени за ракетна опасност и въздушна тревога виеха в няколко руски региона, включително Ленинградска област и град Санкт Петербург. Съобщава се също за активиране на противовъздушната отбрана и свалени въздушни цели дълбоко в тила – над територията на република Удмуртия.

Среднощната операция идва на фона на ескалиращата кампания на Киев за нанасяне на асиметрични удари срещу военна, енергийна и радарна инфраструктура на територията на Руската федерация. Според украински източници, системното унищожаване на противовъздушните радари в пограничната Брянска област през изминалите седмици е отворило "чист въздушен коридор", позволяващ на по-модерните украински дронове за далечно разстояние да проникват безпрепятствено към сърцето на Русия.

Източници:​ Украинская правда“, РБК-Украина,NV.ua, „Фонтанка.ру“, „Инфо24“


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдеее.

    25 33 Отговор
    Путин пак напълни памперса.
    Как дишат в тоя бункер...

    Коментиран от #2, #4

    04:27 04.07.2026

  • 2 Май

    28 15 Отговор

    До коментар #1 от "Айдеее.":

    твоя памперс е пълен а

    05:02 04.07.2026

  • 3 Траура

    22 22 Отговор
    в киев тепърва почва,да му мислят западните кракацили дето са по бункерите

    Коментиран от #7

    05:03 04.07.2026

  • 4 Кирпича

    18 16 Отговор

    До коментар #1 от "Айдеее.":

    При появата на Украински дронове човека получава неконтролируеми напъни , трябва да му монтират портативна тоалетна отзад.

    Коментиран от #5, #11

    05:11 04.07.2026

  • 5 По тебе

    18 11 Отговор

    До коментар #4 от "Кирпича":

    ли съдиш

    Коментиран от #6

    05:21 04.07.2026

  • 6 Трай бе

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "По тебе":

    Смех

    06:44 04.07.2026

  • 7 В бункер

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Траура":

    Е само Сибирското джудже Ка Путин.

    06:45 04.07.2026

  • 8 а бе..

    8 4 Отговор
    Кабовете и фабовете след константиновку..жънат успехи и в сумито

    07:04 04.07.2026

  • 9 Мижи а те лажем...

    6 10 Отговор
    Повече от 18 взривове у москал! Явно от ...високоточни... отломки!
    Хихихихихи

    07:04 04.07.2026

  • 10 Соломон

    5 1 Отговор
    Ден седми от операция Посейдон и играта Дай бабо огънче

    07:07 04.07.2026

  • 11 Дааа...

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кирпича":

    Уж.. монголья е 35 кг завръзляк а Фулира ДЕРМО чемоданчика за една нощ!
    Ха-ха-ха

    07:07 04.07.2026

  • 12 Ма наф

    11 5 Отговор
    Константиновка падна, защото там бандерите се подхлъзнаха върху чеченския банан на бригада "Ахмат".

    Коментиран от #13, #15

    07:08 04.07.2026

  • 13 Соломон

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "Ма наф":

    То и Крим падна ама още не са разрешили да ви кажат

    07:11 04.07.2026

  • 14 Мишел

    7 4 Отговор
    Продължава да няма украински удар в кръга на Московская кольцевая автодорога МКАД, която е на 10 км. от Кремъл.
    На другия полюс е Киев, където 28 балистични Искандера посетиха всички обекти в Киев, свързани с украинските ракети.
    Поради липса на антиракети, Украйна пак е без ПВО.

    Коментиран от #16

    07:14 04.07.2026

  • 15 Без казармен г...ЕЙ ,да?

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ма наф":

    АааааааХахахаха
    Тва ясно, ние помним. "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството" на ПЕН дел ..ТИК ТОК ърите от Ах мак! АааааааХахахаха
    Цаливай КУ РАна рамАзан и ше разбереш,че Амуджите НЕ СА армейска част а.. воюващи със светофарите.. милиционерски части

    07:15 04.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    5 3 Отговор
    Константиновка е чао! За последната седмица руснаците взеха 12 населени места! Прави впечатление, че колкото повече Украйна побеждава, толкова по-малка става.

    Коментиран от #21

    07:27 04.07.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    4 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #23

    07:30 04.07.2026

  • 19 жэжжжж

    4 2 Отговор
    Зеления наркоман пак ишмърка парите от Брюкселските женд.ъре и пак няма пари за отбраната ни Кииив

    07:30 04.07.2026

  • 20 Артилерист

    3 4 Отговор
    Пропагандата се опитва да създаде масовост на "отговора" на Киев на руската атака предната нощ. 16 дрона тръгнали срещу Москва!!! Представяте ли си що за масирана атака е това? Предната нощ 50-60 руски високоточни хиперзвукови ракети и повече от 400 дрона помляха буквално военни и енергийни обекти в Киев и други градове на Украйна. Интересно е да споделя, че ПВО в Киев, например, е ПОМАГАЛО, вместо да отразява руските средства. Този парадокс се е получил като следствие от разполагането на позициите на укросредствата за ПВО между високите сгради в града-"за създаване на СТЕНА срещу руските ракети"-но всъщност те са останали без РАДАРНА ВИДИМОСТ и практически са стреляли напосоки, вкл и с големи отклонения вследствие на железобенните и прочие смущения от сградите. Руските дронове и ракети са поразили фактически безпрепятствено военни заводи, складове с военна продукция, газоразпределителни, електроподстанции и др. енергийни обекти, хотели за натовски офицери и тн...

    Коментиран от #24, #27

    07:31 04.07.2026

  • 21 Тъй де

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    2 Милиона човекоподобни монголья Фира и...Нито една превзета Област или Областен град?!?
    Тия Узкоглазите пи--- ДЕРИ на У йло и Ким,..с КОЙ воюват бе дееа?!?
    Хихихихихи

    Коментиран от #28

    07:32 04.07.2026

  • 22 Москва е без ПВО

    2 0 Отговор
    Всичкото пази бункерите на бункерният.

    07:33 04.07.2026

  • 23 Ъхъ.....

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Корлеоне":

    пуснА магаретата и Лошадите у.. Крим
    Хъхъхъ

    07:34 04.07.2026

  • 24 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Тизе изпрати ли ..бирена бутилка със беГзин у Крим или москаль, оти цената мина..1000 Р убля за литро ама беГзин.. нема?
    Ха-ха-ха

    07:37 04.07.2026

  • 25 Някой

    1 1 Отговор
    Много ли ви заболя от реалните военни резултати, та пускате подобна "информация". Три статии за украинските "успехи", като даже данните в тях са въпрос на достоверност. Няма как да заличите падането на Константиновка градът, който в продължение на 10 години беше превръщан от западните приятели на Киув в крепост.

    Коментиран от #29

    07:38 04.07.2026

  • 26 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    A ТРЯБВАШЕ ЗА ТРИ ДНЯ...И БЕРЛИН ДА ПОВТАРЯТ, ЛИСАБОН ДА АСВАБАЖДАЮТ...МЪКАААААА...МЪКА

    07:42 04.07.2026

  • 27 Да питам 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Е УБУУ ДЕ..КОГА ШЕ Е ПАРАДА НА МОСКАЛИТЕ В КИЕВ..СЛЕД ТРИ ДНЯ СПОРЕД ТЕБЕ..?

    07:45 04.07.2026

  • 28 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тъй де":

    2 млн. са кладбищата с жълтосини знамена из цяла незалежная и видими от Космоса!
    Перемогата е само в плейстейшъна ти и по телевизора, докато по същото време незалежная се топи и на територия, и на население, което вече е под 20 млн.!

    07:45 04.07.2026

  • 29 Оти скимтиш жално

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    Избегалия по трусики пе ДАЛ У йло, загуби ПОЗОРНО войната!
    Оказва се педофила пак са го . Обманули и Надули!
    Хихихихихи
    Утре монгольята па ше превземат.. ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Часов Яр..
    Абе...2 ДНЯ и ВСЕ
    Хихихихихи

    07:46 04.07.2026

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