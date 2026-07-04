Ключовите преговарящи на американския президент Доналд Тръмп – специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на държавния глава Джаред Къшнър – поддържат почти ежедневен контакт с високопоставени представители на Русия и Украйна.

Двамата имат пълна готовност да отпътуват за Москва и Киев, но само при условие че има реални, нови теми за обсъждане, а не просто за медийно присъствие, разкрива съвместно разследване на The New York Times.

Бизнес подход към дипломацията

Уиткоф и Къшнър, които имат сериозен бекграунд в сектора на недвижимите имоти, прилагат нетрадиционен за класическата дипломация подход, самоопределяйки се като „сключващи сделки“ (dealmakers). По информация на източници от Белия дом, двамата провеждат редица закрити лични срещи с представители на двете воюващи страни, които celenasocheno се държат далеч от общественото внимание.

Основното изискване на американската страна за подновяване на совалките на място е преговорите да не се превръщат в „провеждане на фотосесии“, а да стъпят върху ревизирани и работещи споразумения.

Балансът между Украйна и Иран

През последната година дипломатическият капацитет на Вашингтон бе подложен на изпитание, тъй като Уиткоф и Къшнър бяха ангажирани с овладяването на ескалацията около Иран в Близкия изток. Това временно забави темпото на тристранния формат САЩ-Украйна-Русия, чиято последна официална среща лице в лице се проведе в Швейцария през февруари тази година.

Въпреки това, Кремъл и Киев продължават да разглеждат този комуникационен канал като ключов. Москва открито настоява за по-структуриран процес и очаква завръщането на американските емисари, виждайки в Уиткоф директна връзка с Тръмп за постигане на стратегическите си цели, включително отказ на Украйна от членство в НАТО. От своя страна украинският президент Володимир Зеленски вече обяви, че страната му е готова да приеме американската делегация във всеки един момент, стига да бъде предложен формат, зачитащ суверенитета на Украйна.

Към момента конкретни дати за визити в Русия и Украйна не са официално насрочени, но ежедневният диалог продължава с ускорени темпове на заден план.

Източник: The New York Times, UNN, RBC-Ukraine