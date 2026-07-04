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Уиткоф и Къшнър готови за Москва и Киев, но не за фотосесии
  Тема: Украйна

Уиткоф и Къшнър готови за Москва и Киев, но не за фотосесии

4 Юли, 2026 04:14, обновена 4 Юли, 2026 04:18 587 3

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  • преговори

Емисарите на Тръмп настояват за реален напредък преди нови визити

Уиткоф и Къшнър готови за Москва и Киев, но не за фотосесии - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ключовите преговарящи на американския президент Доналд Тръмп – специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на държавния глава Джаред Къшнър – поддържат почти ежедневен контакт с високопоставени представители на Русия и Украйна.

Двамата имат пълна готовност да отпътуват за Москва и Киев, но само при условие че има реални, нови теми за обсъждане, а не просто за медийно присъствие, разкрива съвместно разследване на The New York Times.

Бизнес подход към дипломацията

Уиткоф и Къшнър, които имат сериозен бекграунд в сектора на недвижимите имоти, прилагат нетрадиционен за класическата дипломация подход, самоопределяйки се като „сключващи сделки“ (dealmakers). По информация на източници от Белия дом, двамата провеждат редица закрити лични срещи с представители на двете воюващи страни, които celenasocheno се държат далеч от общественото внимание.

Основното изискване на американската страна за подновяване на совалките на място е преговорите да не се превръщат в „провеждане на фотосесии“, а да стъпят върху ревизирани и работещи споразумения.

Балансът между Украйна и Иран

През последната година дипломатическият капацитет на Вашингтон бе подложен на изпитание, тъй като Уиткоф и Къшнър бяха ангажирани с овладяването на ескалацията около Иран в Близкия изток. Това временно забави темпото на тристранния формат САЩ-Украйна-Русия, чиято последна официална среща лице в лице се проведе в Швейцария през февруари тази година.

Въпреки това, Кремъл и Киев продължават да разглеждат този комуникационен канал като ключов. Москва открито настоява за по-структуриран процес и очаква завръщането на американските емисари, виждайки в Уиткоф директна връзка с Тръмп за постигане на стратегическите си цели, включително отказ на Украйна от членство в НАТО. От своя страна украинският президент Володимир Зеленски вече обяви, че страната му е готова да приеме американската делегация във всеки един момент, стига да бъде предложен формат, зачитащ суверенитета на Украйна.

Към момента конкретни дати за визити в Русия и Украйна не са официално насрочени, но ежедневният диалог продължава с ускорени темпове на заден план.

Източник: The New York Times, UNN, RBC-Ukraine


Украйна
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  • 1 Олекзандар Укрiнски

    2 0 Отговор
    Тия са майсторите на нищонеправенето в световно-стратегически мащаби. Евроатлантиката им е като задния двор на вилите им в Колорадо. Имаме чувството, че от тях нищо не зависи. Ако Зеленски и Путин искат да преговарт, най-добре да се викнат хора от Пакистан. Те поне няма за лъжат на всяко вдишване.

    04:23 04.07.2026

  • 2 За разлика от Путин

    3 0 Отговор
    Той винаги е готов за фотосесии.
    Абсолютни фейкове, но са длъжни руснаците са длъжни по закон, да се правят че им вярват.

    04:26 04.07.2026

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Отиват да апнат одново чешуйчета

    05:28 04.07.2026

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