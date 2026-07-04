Туск: Предстоящите месеци ще бъдат критични

Полският премиер Доналд Туск потвърди, че страната се подготвя „изключително интензивно“ за широк спектър от извънредни ситуации на фона на сериозни предупреждения от разузнаването на САЩ за планирана руска въоръжена провокация на полска територия.

„Не искам да плаша никого, но следващите месеци – включително поради променящия се характер на войната в Украйна – могат да се окажат наистина критични, особено за Балтийските държави“, заяви Туск по време на пресконференция, цитиран от европейските медии. Той призова гражданите да запазят самообладание, но подчерта, че съюзническите данни не бива да се подценяват в нито един момент.

Какви са разузнавателните сценарии?

Според поверителни дипломатически източници и публикации в издания като британския The Telegraph и полския Onet, Вашингтон многократно е сигнализирал на Варшава за планове на Кремъл да тества единството на НАТО чрез конвенционални или хибридни атаки. Потенциалните заплахи включват:

Ограничено сухопътно нахлуване на руски или беларуски части през границата, което Москва може да маскира като „техническа повреда“ или „навигационна грешка“;

на руски или беларуски части през границата, което Москва може да маскира като „техническа повреда“ или „навигационна грешка“; Удари с дронове срещу обекти от критичната и енергийната инфраструктура на Полша;

срещу обекти от критичната и енергийната инфраструктура на Полша; Симулирани въздушни атаки, целящи да принудят Варшава да задейства системите си за противовъздушна отбрана.

Целта на подобна операция под „фалшив флаг“ би била да се окаже политически натиск върху Запада и да се блокира или намали военната помощ за Украйна, като Кремъл заложи на евентуална сдържаност от страна на НАТО, за да се избегне пълномащабен сблъсък.

Твърд отговор от Варшава

Полският външен министър Радослав Сикорски се обърна директно към руския президент Владимир Путин с думите: „Знаем какво планирате. Не го правете. Би било проява на грубо безразсъдство и лудост да тествате решимостта на Алианса“. От своя страна военният министър Владислав Косиняк-Камиш припомни, че Полша вече изпълнява най-мащабната програма за превъоръжаване в историята си именно заради ежедневния натиск по границите.

Ситуацията се усложнява и от факта, че Полша обяви предпазливост по отношение на новите финансови ангажименти към Киев за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара (7-8 юли). Доналд Туск подчерта, че страната му носи огромна отговорност за охраната на цялата източна граница на ЕС и тези разходи трябва да бъдат взети предвид от съюзниците.

Източници: BBC News, The Telegraph, TVP World и Belsat, Kyiv Independent