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Туск: Предстоящите месеци ще бъдат критични

Туск: Предстоящите месеци ще бъдат критични

4 Юли, 2026 05:03, обновена 4 Юли, 2026 05:07 1 544 12

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Полша се подготвя за евентуална руска провокация след предупреждения от САЩ

Туск: Предстоящите месеци ще бъдат критични - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск потвърди, че страната се подготвя „изключително интензивно“ за широк спектър от извънредни ситуации на фона на сериозни предупреждения от разузнаването на САЩ за планирана руска въоръжена провокация на полска територия.

„Не искам да плаша никого, но следващите месеци – включително поради променящия се характер на войната в Украйна – могат да се окажат наистина критични, особено за Балтийските държави“, заяви Туск по време на пресконференция, цитиран от европейските медии. Той призова гражданите да запазят самообладание, но подчерта, че съюзническите данни не бива да се подценяват в нито един момент.

Какви са разузнавателните сценарии?

Според поверителни дипломатически източници и публикации в издания като британския The Telegraph и полския Onet, Вашингтон многократно е сигнализирал на Варшава за планове на Кремъл да тества единството на НАТО чрез конвенционални или хибридни атаки. Потенциалните заплахи включват:

  • Ограничено сухопътно нахлуване на руски или беларуски части през границата, което Москва може да маскира като „техническа повреда“ или „навигационна грешка“;
  • Удари с дронове срещу обекти от критичната и енергийната инфраструктура на Полша;
  • Симулирани въздушни атаки, целящи да принудят Варшава да задейства системите си за противовъздушна отбрана.

Целта на подобна операция под „фалшив флаг“ би била да се окаже политически натиск върху Запада и да се блокира или намали военната помощ за Украйна, като Кремъл заложи на евентуална сдържаност от страна на НАТО, за да се избегне пълномащабен сблъсък.

Твърд отговор от Варшава

Полският външен министър Радослав Сикорски се обърна директно към руския президент Владимир Путин с думите: „Знаем какво планирате. Не го правете. Би било проява на грубо безразсъдство и лудост да тествате решимостта на Алианса“. От своя страна военният министър Владислав Косиняк-Камиш припомни, че Полша вече изпълнява най-мащабната програма за превъоръжаване в историята си именно заради ежедневния натиск по границите.

Ситуацията се усложнява и от факта, че Полша обяви предпазливост по отношение на новите финансови ангажименти към Киев за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара (7-8 юли). Доналд Туск подчерта, че страната му носи огромна отговорност за охраната на цялата източна граница на ЕС и тези разходи трябва да бъдат взети предвид от съюзниците.

Източници: BBC News, The Telegraph, TVP World и Belsat, Kyiv Independent


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кико

    26 3 Отговор
    Тия Поляци нямат търпение да започне третата световна а самите те знаят откъде ще дойде провокацията .

    Коментиран от #3

    05:17 04.07.2026

  • 2 Тия

    15 0 Отговор
    спешно са за ПРЕГЛЕД !

    05:56 04.07.2026

  • 3 Копейкин

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Кико":

    Ще дойде от Русия, това на всички ни е ясно

    Коментиран от #4

    06:09 04.07.2026

  • 4 Факт

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Копейкин":

    Само Русия е в празните ви глави !

    Коментиран от #6

    06:14 04.07.2026

  • 5 Не руснаците ще са

    15 0 Отговор
    Това предупреждение показва, че американците и НАТО си точат зъбите за Калининград, а поляците ще го отнесат.

    06:21 04.07.2026

  • 6 Маринов

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Хората в Русия искат да живеят спокойно, да работят, да търгуват, да пътуват до приятни дестинации... Всичко човешко. Докато не започна брутално тероризиране на рускоезичното население в обособените страни от бившия СССР и най вече в Окраина. Ако си спомняте, НАТО се разширява на изток, изнася на позиции ракетни системи. И все обяснението беше иранската заплаха. Докато Западът не изплю камъчето и освети Русия като цел. И това е подготовка за ревизия на ВСВ и подготовка за пълномащабна ТСВ. Полша се страхуваш да не стане пак буферна зона както през 1940 г, разделена между Германия и СССР. Полша е голяма страна, ХХ век отмина. Виж балтийските пудели може да се страхуват, защото знаят, че ще има възмездие за гаврата с руското население там.
    Сложно е и непредсказуемо.

    06:35 04.07.2026

  • 7 Испанеца

    4 0 Отговор
    Полендак му кажи и повече не го обиждай....Тоя е с психически проблем и много голям комплекс за малоценност.....

    06:52 04.07.2026

  • 8 Артилерист

    5 0 Отговор
    На фона на приказки от сорта "не искам да плаша никой, но...", се съчиняват най-страховити сценарии за агресия на Русия. Това всъщност е бясна пропаганда за плашене на населението и оправдание за всякакви атаки и агресия срещу Русия. В момента Полша е реално фронтова държава. На нейна територия се доставя, разпределя и изпраща голяма част от западната помощ за Украйна. И това се прави открито и цинично. Тя е предепреждавана, но не е и няма да бъде нападната, ако това зависи само от Русия, защото тя, Русия, не иска ескалиране на войната с НАТО, каквото е желанието на киевските провокатори и английските им съветници. Това многократно е заявявано от Русия. И вероятно това е в основата на наглостта да се атакува с дронове нейната територия и пригранични области. Последните удари обаче по Киев и други градове на Украйна показва сериозен завой в стратегията на тези удари. Украйна се смила военнопроизводствено, енергийно, логистично, транспортно, комуникационно и всякак. Констатира се, че близо 2/3 от украинците са за уж за преговори, но в същото време повечето от тях се смеят и изпадат в екстаз от съобщенията за атаки срещу руски обекти в дълбочина. Но има признаци, че тези 60-70% украинци нежелаещи повече война реално ще се разбунтуват срещу хунтата, защото представяте ли си как хиляди се приютяват в метрото без санитарни възли, примерно...

    06:55 04.07.2026

  • 9 оня с коня

    0 4 Отговор
    Ако бъде оставена,Русия ще глътне Света.Естествено не наведнъж,а методично и неотклонно- държава по държава,разпростирайки се на Запад като по със всяка нова завоювана територия става все по силна и съответно Безпардонна.

    Коментиран от #11

    06:57 04.07.2026

  • 10 За каквото и да

    1 0 Отговор
    говори, накрая всичко опира до пари! "...,че страната му носи огромна отговорност за охраната на цялата източна граница на ЕС и тези разходи трябва да бъдат взети предвид от съюзниците.". Още един "охранител" на Европа, който ще иска да се осребри тази му роля, без никой да му я е възлагал... Офирмя се втори зеленски, но в полски вариянт...

    07:25 04.07.2026

  • 11 Пак си оставил

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    коня да ти пише коментарите! А ти помисли за чий са и на Русия още територии, като и тези, дето ги има, са и предостатъчни? Отдавна е достигнала предела на необходимата територия за да иска още... И всякакви спекулации, че иска още територии, са плод на всевъзможни конспиративни теории, които целят да оправдаят тази милитаристична лудост, която е обхванала "цивилизования" запад...

    07:35 04.07.2026

  • 12 Руснаци

    0 0 Отговор
    Ама тея смешни поляци в рно ли мислят че могат да спрат руснаците, аз 5 година гледам как 50 държави не могат да спрат руснаците, 500 милиарди в оръжия, санкции и какво постигна Нато, Путин дори не ги приема насериозно и не ги отразява. Полша са точно на 10 ядрени бомби и няма да има повече такава държава, да си гледат единственото нещо в което са добре-волейбола и да не се заканват много, че скоро ще ядът шамарите

    07:44 04.07.2026

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