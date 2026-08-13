Би Би Си: Изборът на Бургас пред София за домакинство на „Евровизия“ е изненада

За някои наблюдатели на „Евровизия“ може да е изненада, че песенният конкурс през 2027 г. ще се проведе в Бургас, а не в столицата на България София, отбелязва Би Би Си в обширен репортаж по повод обявяването на града домакин за догодина.

„Евровизия 2027“ ще бъде крайморски песенен конкурс, който ще се проведе в българския град Бургас, потвърдиха организаторите, допълва медията. Състезанието ще се състои в града, разположен в близост до Черно море, от 12 до 15 май, съобщиха Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и Българската национална телевизия (БНТ). Това се случва, след като българската певица Дара спечели тазгодишния конкурс във Виена, Австрия, през май - първата победа на страната ѝ на „Евровизия“ - със своя мощен денс химн Bangaranga, припомня Би Би Си.

Директорът на песенния конкурс „Евровизия“ Мартин Грийн заяви, че са „възхитени“ от избора на следващата дестинация, и добави, че Бургас ще „донесе нещо наистина специално“ на състезанието.

Конкурсът, включително репетициите, полуфиналите и големият финал, ще се проведат в най-новата българска зала за спорт и развлечения - „Арена Бургас“, която беше открита през 2023 г.

Би Би Си цитира Грийн, според когото Бургас е „оживен, гостоприемен град на Черно море със силна музикална и културна идентичност и притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещането на семейството на „Евровизия“.

„За първия песенен конкурс „Евровизия“, който ще се проведе в България, искаме да създадем нещо, което се усеща като истински българско, но в същото време е безпогрешно разпознаваемо като „Евровизия“ - празник, който обединява хората чрез музиката“, казва Грийн.

Вторият по големина град по българското Черноморие беше избран заради своето „силно цялостно предложение, съчетаващо потенциала на залата и техническите възможности“ - включително хотелски капацитет, транспорт и международни пътувания, пише Би Би Си.

Говорейки на пресконференция след тазгодишния песенен конкурс през май, генералният директор на БНТ Милена Милотинова каза: „Толкова се гордея с представянето на Дара. Това, което тя направи снощи, беше невероятно. И с гордост казвам: Добре дошли в София следващата година“, припомня британската медия и допълва, че победителката Дара каза нещо подобно: „Толкова се радвам, че идвате в София следващата година. Щастлива съм, че „Евровизия“ ще бъде в моя дом.“

Въпреки това от Европейския съюз за радио и телевизия съобщиха, че Бургас е бил избран след оспорван конкурс, включващ четири български града. Бургас и София преминаха към финалния етап на процеса по подбор след първоначалните кандидатури, които включваха също Варна и Пловдив.

Сега Милотинова каза, че е „уверена“, че България ще бъде „достоен“ домакин и страната ще „покаже най-доброто от нашата култура, гостоприемство и професионализъм“. Тя добави, че сега предстои „интензивен период на сътрудничество“ между всички участници, за да се „осигури конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по целия свят“.

Кметът на Бургас Димитър Николов каза, че това е „изключителна чест“. Песенният конкурс „Евровизия“ може да има въздействие и отвъд сцената, тъй като събитието предоставя платформа на градове и нации да се покажат пред публика от целия свят.

Според данни на EBU икономическият ефект за градовете домакини е огромен: Ливърпул отчете приходи от 66 млн. евро през 2023 г., Малмьо - 40 млн. евро през 2024 г., а Базел - 58 млн. евро през 2025 г.

По-рано тази седмица организаторите на песенния конкурс актуализираха своите правила, като отбелязаха, че ако държава, участваща във въоръжен конфликт, спечели състезанието, тя няма да има право да бъде домакин през следващата година. Това се тълкува като реакция на продължаващото присъствие на Израел в конкурса на фона на критиките към военните му действия в Газа и Близкия изток, отбелязва Би Би Си.

Миналия ноември, след неуспешен опит за отстраняването на Израел, пет медии обявиха, че ще бойкотират състезанието - включително водещи държави в „Евровизия“ като Испания и Ирландия. Въпреки протестите, израелският представител Ноам Бетан в крайна сметка зае второ място с песента си Michelle. Израел зае второто място за втора поредна година, което накара някои от участващите страни да изразят опасения за сигурността при евентуално бъдещо домакинство в Йерусалим или Тел Авив.

Въпреки че Израел несъмнено ще бъде разглеждан като основна цел на промяната в правилата, тя ще засегне и Украйна, която е въвлечена в продължителна война, откакто беше нападната от Русия през 2022 г., отбелязва Би Би Си. Украинската група Kalush Orchestra спечели „Евровизия“ същата година в символичен жест на обществена подкрепа.

След тяхната победа организаторите на „Евровизия“ направиха подробно проучване, за да решат дали конкурсът през 2023 г. може да се проведе в Киев. В крайна сметка те решиха, че рисковете за сигурността са твърде големи, и Великобритания пое домакинството на състезанието в Ливърпул.