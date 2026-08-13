Би Би Си: Изборът на Бургас пред София за домакинство на „Евровизия“ е изненада

За някои наблюдатели на „Евровизия“ може да е изненада, че песенният конкурс през 2027 г. ще се проведе в Бургас, а не в столицата на България София, отбелязва Би Би Си в обширен репортаж по повод обявяването на града домакин за догодина.
„Евровизия 2027“ ще бъде крайморски песенен конкурс, който ще се проведе в българския град Бургас, потвърдиха организаторите, допълва медията. Състезанието ще се състои в града, разположен в близост до Черно море, от 12 до 15 май, съобщиха Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и Българската национална телевизия (БНТ). Това се случва, след като българската певица Дара спечели тазгодишния конкурс във Виена, Австрия, през май - първата победа на страната ѝ на „Евровизия“ - със своя мощен денс химн Bangaranga, припомня Би Би Си.
Директорът на песенния конкурс „Евровизия“ Мартин Грийн заяви, че са „възхитени“ от избора на следващата дестинация, и добави, че Бургас ще „донесе нещо наистина специално“ на състезанието.
Конкурсът, включително репетициите, полуфиналите и големият финал, ще се проведат в най-новата българска зала за спорт и развлечения - „Арена Бургас“, която беше открита през 2023 г.
Би Би Си цитира Грийн, според когото Бургас е „оживен, гостоприемен град на Черно море със силна музикална и културна идентичност и притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещането на семейството на „Евровизия“.
„За първия песенен конкурс „Евровизия“, който ще се проведе в България, искаме да създадем нещо, което се усеща като истински българско, но в същото време е безпогрешно разпознаваемо като „Евровизия“ - празник, който обединява хората чрез музиката“, казва Грийн.
Вторият по големина град по българското Черноморие беше избран заради своето „силно цялостно предложение, съчетаващо потенциала на залата и техническите възможности“ - включително хотелски капацитет, транспорт и международни пътувания, пише Би Би Си.
Говорейки на пресконференция след тазгодишния песенен конкурс през май, генералният директор на БНТ Милена Милотинова каза: „Толкова се гордея с представянето на Дара. Това, което тя направи снощи, беше невероятно. И с гордост казвам: Добре дошли в София следващата година“, припомня британската медия и допълва, че победителката Дара каза нещо подобно: „Толкова се радвам, че идвате в София следващата година. Щастлива съм, че „Евровизия“ ще бъде в моя дом.“
Въпреки това от Европейския съюз за радио и телевизия съобщиха, че Бургас е бил избран след оспорван конкурс, включващ четири български града. Бургас и София преминаха към финалния етап на процеса по подбор след първоначалните кандидатури, които включваха също Варна и Пловдив.
Сега Милотинова каза, че е „уверена“, че България ще бъде „достоен“ домакин и страната ще „покаже най-доброто от нашата култура, гостоприемство и професионализъм“. Тя добави, че сега предстои „интензивен период на сътрудничество“ между всички участници, за да се „осигури конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по целия свят“.
Кметът на Бургас Димитър Николов каза, че това е „изключителна чест“. Песенният конкурс „Евровизия“ може да има въздействие и отвъд сцената, тъй като събитието предоставя платформа на градове и нации да се покажат пред публика от целия свят.
Според данни на EBU икономическият ефект за градовете домакини е огромен: Ливърпул отчете приходи от 66 млн. евро през 2023 г., Малмьо - 40 млн. евро през 2024 г., а Базел - 58 млн. евро през 2025 г.
По-рано тази седмица организаторите на песенния конкурс актуализираха своите правила, като отбелязаха, че ако държава, участваща във въоръжен конфликт, спечели състезанието, тя няма да има право да бъде домакин през следващата година. Това се тълкува като реакция на продължаващото присъствие на Израел в конкурса на фона на критиките към военните му действия в Газа и Близкия изток, отбелязва Би Би Си.
Миналия ноември, след неуспешен опит за отстраняването на Израел, пет медии обявиха, че ще бойкотират състезанието - включително водещи държави в „Евровизия“ като Испания и Ирландия. Въпреки протестите, израелският представител Ноам Бетан в крайна сметка зае второ място с песента си Michelle. Израел зае второто място за втора поредна година, което накара някои от участващите страни да изразят опасения за сигурността при евентуално бъдещо домакинство в Йерусалим или Тел Авив.
Въпреки че Израел несъмнено ще бъде разглеждан като основна цел на промяната в правилата, тя ще засегне и Украйна, която е въвлечена в продължителна война, откакто беше нападната от Русия през 2022 г., отбелязва Би Би Си. Украинската група Kalush Orchestra спечели „Евровизия“ същата година в символичен жест на обществена подкрепа.
След тяхната победа организаторите на „Евровизия“ направиха подробно проучване, за да решат дали конкурсът през 2023 г. може да се проведе в Киев. В крайна сметка те решиха, че рисковете за сигурността са твърде големи, и Великобритания пое домакинството на състезанието в Ливърпул.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1945
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
20:46 13.08.2026
2 Яшар
Коментиран от #10
20:46 13.08.2026
3 Робот
20:47 13.08.2026
4 Николова , София
20:48 13.08.2026
5 За мен не е изненада!
Някой нещо още да не е разбрал?
20:48 13.08.2026
6 Васко ДС-то
Коментиран от #25
20:49 13.08.2026
7 Честито
Каква София!? Последното място, където да се реализира подобно културно мероприятие.
Че е столица е, има театри, има музеи, но като цяло визия за култура няма.
Аз дори си мислех, че Пловдив е най-вероятният български кандидат.
Бургазлии заслужават събитие от висок ранг.
Коментиран от #35
20:49 13.08.2026
8 Фейк - либераст
Коментиран от #12
20:50 13.08.2026
9 приятна изненада
20:51 13.08.2026
10 тИхо да не чуят🤫
До коментар #2 от "Яшар":Сега ще има Бангаранг за фатмаците!
Коментиран от #15
20:51 13.08.2026
11 Гумичка за триене
20:51 13.08.2026
12 Бухаха
До коментар #8 от "Фейк - либераст":Те пък у софето, щяха да смъкнат ценоразписа нали....
Сега ще спиш спокоен, няма да има наплив другият май месец в метрото, ще си се дрънкаш комфортно.
20:52 13.08.2026
13 Жалко,но няча проблем.
20:53 13.08.2026
14 Горски
20:55 13.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 То що няма да има
21:02 13.08.2026
17 алхимик
21:08 13.08.2026
18 визионер
Коментиран от #21
21:12 13.08.2026
19 ЮХАХАХА
21:18 13.08.2026
20 Потребител
21:23 13.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ФАКТ
21:27 13.08.2026
23 идиоти вън
21:31 13.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 идиоти вън
До коментар #6 от "Васко ДС-то":Абе по-добре е, че не превърна София в прайд парад на евровизия!!!
21:34 13.08.2026
26 Спокойно никой
Утре сутринта, като изтрезнеят от опиянението и фентата, ще я върнат в София.
Тук на Путин , може да не му хареса , че много лгбт са се събрали до Крим и да метне някоя ракета.
21:35 13.08.2026
27 Всеядна
In full effect!
Да ни се не види и тарикатите български...😀
21:35 13.08.2026
28 Малко неприятна изненада
21:40 13.08.2026
29 пеликан 11
21:46 13.08.2026
30 Димитър Николов
21:50 13.08.2026
31 И кво ши ни видят
21:54 13.08.2026
32 .....
21:55 13.08.2026
33 Цеко
Шопите удариха бингото с Бургас!
21:57 13.08.2026
34 Тъппи софиянски васали
21:59 13.08.2026
35 Име
До коментар #7 от "Честито":Да Ви имам разбирането за висок клас събитие!
22:24 13.08.2026