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Би Би Си: Изборът на Бургас пред София за домакинство на „Евровизия“ е изненада

Би Би Си: Изборът на Бургас пред София за домакинство на „Евровизия“ е изненада

13 Август, 2026 20:43 1 287 35

  • евровизия-
  • бургас-
  • песен

Директорът на песенния конкурс „Евровизия“ Мартин Грийн заяви, че са „възхитени“ от избора на следващата дестинация

Би Би Си: Изборът на Бургас пред София за домакинство на „Евровизия“ е изненада - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За някои наблюдатели на „Евровизия“ може да е изненада, че песенният конкурс през 2027 г. ще се проведе в Бургас, а не в столицата на България София, отбелязва Би Би Си в обширен репортаж по повод обявяването на града домакин за догодина.

„Евровизия 2027“ ще бъде крайморски песенен конкурс, който ще се проведе в българския град Бургас, потвърдиха организаторите, допълва медията. Състезанието ще се състои в града, разположен в близост до Черно море, от 12 до 15 май, съобщиха Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и Българската национална телевизия (БНТ). Това се случва, след като българската певица Дара спечели тазгодишния конкурс във Виена, Австрия, през май - първата победа на страната ѝ на „Евровизия“ - със своя мощен денс химн Bangaranga, припомня Би Би Си.

Директорът на песенния конкурс „Евровизия“ Мартин Грийн заяви, че са „възхитени“ от избора на следващата дестинация, и добави, че Бургас ще „донесе нещо наистина специално“ на състезанието.

Конкурсът, включително репетициите, полуфиналите и големият финал, ще се проведат в най-новата българска зала за спорт и развлечения - „Арена Бургас“, която беше открита през 2023 г.

Би Би Си цитира Грийн, според когото Бургас е „оживен, гостоприемен град на Черно море със силна музикална и културна идентичност и притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещането на семейството на „Евровизия“.

„За първия песенен конкурс „Евровизия“, който ще се проведе в България, искаме да създадем нещо, което се усеща като истински българско, но в същото време е безпогрешно разпознаваемо като „Евровизия“ - празник, който обединява хората чрез музиката“, казва Грийн.

Вторият по големина град по българското Черноморие беше избран заради своето „силно цялостно предложение, съчетаващо потенциала на залата и техническите възможности“ - включително хотелски капацитет, транспорт и международни пътувания, пише Би Би Си.

Говорейки на пресконференция след тазгодишния песенен конкурс през май, генералният директор на БНТ Милена Милотинова каза: „Толкова се гордея с представянето на Дара. Това, което тя направи снощи, беше невероятно. И с гордост казвам: Добре дошли в София следващата година“, припомня британската медия и допълва, че победителката Дара каза нещо подобно: „Толкова се радвам, че идвате в София следващата година. Щастлива съм, че „Евровизия“ ще бъде в моя дом.“

Въпреки това от Европейския съюз за радио и телевизия съобщиха, че Бургас е бил избран след оспорван конкурс, включващ четири български града. Бургас и София преминаха към финалния етап на процеса по подбор след първоначалните кандидатури, които включваха също Варна и Пловдив.

Сега Милотинова каза, че е „уверена“, че България ще бъде „достоен“ домакин и страната ще „покаже най-доброто от нашата култура, гостоприемство и професионализъм“. Тя добави, че сега предстои „интензивен период на сътрудничество“ между всички участници, за да се „осигури конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по целия свят“.

Кметът на Бургас Димитър Николов каза, че това е „изключителна чест“. Песенният конкурс „Евровизия“ може да има въздействие и отвъд сцената, тъй като събитието предоставя платформа на градове и нации да се покажат пред публика от целия свят.

Според данни на EBU икономическият ефект за градовете домакини е огромен: Ливърпул отчете приходи от 66 млн. евро през 2023 г., Малмьо - 40 млн. евро през 2024 г., а Базел - 58 млн. евро през 2025 г.

По-рано тази седмица организаторите на песенния конкурс актуализираха своите правила, като отбелязаха, че ако държава, участваща във въоръжен конфликт, спечели състезанието, тя няма да има право да бъде домакин през следващата година. Това се тълкува като реакция на продължаващото присъствие на Израел в конкурса на фона на критиките към военните му действия в Газа и Близкия изток, отбелязва Би Би Си.

Миналия ноември, след неуспешен опит за отстраняването на Израел, пет медии обявиха, че ще бойкотират състезанието - включително водещи държави в „Евровизия“ като Испания и Ирландия. Въпреки протестите, израелският представител Ноам Бетан в крайна сметка зае второ място с песента си Michelle. Израел зае второто място за втора поредна година, което накара някои от участващите страни да изразят опасения за сигурността при евентуално бъдещо домакинство в Йерусалим или Тел Авив.

Въпреки че Израел несъмнено ще бъде разглеждан като основна цел на промяната в правилата, тя ще засегне и Украйна, която е въвлечена в продължителна война, откакто беше нападната от Русия през 2022 г., отбелязва Би Би Си. Украинската група Kalush Orchestra спечели „Евровизия“ същата година в символичен жест на обществена подкрепа.

След тяхната победа организаторите на „Евровизия“ направиха подробно проучване, за да решат дали конкурсът през 2023 г. може да се проведе в Киев. В крайна сметка те решиха, че рисковете за сигурността са твърде големи, и Великобритания пое домакинството на състезанието в Ливърпул.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1945

    2 5 Отговор
    есента старите набори се обличаме във униформите, нарамваме фурашките с червените звезди, качваме се в ладите и се струпваме пред парламента, където ще маршируваме с ботушките.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    20:46 13.08.2026

  • 2 Яшар

    7 0 Отговор
    Бангранг Това са занимания за хора без работа,държавни и общински чиновници ...и те са много и после под строй ще напълнят залите ...не харесвам чалга но много от чалгата по слушаема от онова безобразие с меса на раета

    Коментиран от #10

    20:46 13.08.2026

  • 3 Робот

    9 1 Отговор
    От целия цирк кмета ще стане още по богат..! Химикалката е в него..!

    20:47 13.08.2026

  • 4 Николова , София

    8 0 Отговор
    Хайде пак измислени мантри тип индийски сериали

    20:48 13.08.2026

  • 5 За мен не е изненада!

    12 1 Отговор
    Кметът на Бургас е по-опитен от оня в Софето и знае как да... усвои парите.
    Някой нещо още да не е разбрал?

    20:48 13.08.2026

  • 6 Васко ДС-то

    9 2 Отговор
    Срам и позор за Васко некадърника, който превърна столицата в мръсно и изкъртено гето

    Коментиран от #25

    20:49 13.08.2026

  • 7 Честито

    10 3 Отговор
    на Бургас!
    Каква София!? Последното място, където да се реализира подобно културно мероприятие.
    Че е столица е, има театри, има музеи, но като цяло визия за култура няма.
    Аз дори си мислех, че Пловдив е най-вероятният български кандидат.
    Бургазлии заслужават събитие от висок ранг.

    Коментиран от #35

    20:49 13.08.2026

  • 8 Фейк - либераст

    12 1 Отговор
    След бургаската евровизия всички гости ще бъдат одрани до кокал от гостоприемните домакини, които от сега точат зъби и ножове за дране!

    Коментиран от #12

    20:50 13.08.2026

  • 9 приятна изненада

    3 0 Отговор
    кочината с хлебарките трябва да остава на заден план

    20:51 13.08.2026

  • 10 тИхо да не чуят🤫

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    Сега ще има Бангаранг за фатмаците!

    Коментиран от #15

    20:51 13.08.2026

  • 11 Гумичка за триене

    2 0 Отговор
    Може би си изненадани от морската вода??? Толкова кристална няма дори и на Бали, питайте плаващите на влас те ще потвърдят!!! Или са изненадани от цените, пример и да искам не мога да дам!!

    20:51 13.08.2026

  • 12 Бухаха

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фейк - либераст":

    Те пък у софето, щяха да смъкнат ценоразписа нали....
    Сега ще спиш спокоен, няма да има наплив другият май месец в метрото, ще си се дрънкаш комфортно.

    20:52 13.08.2026

  • 13 Жалко,но няча проблем.

    3 0 Отговор
    Изборът на българите е винаги е грешен,от векове.

    20:53 13.08.2026

  • 14 Горски

    8 1 Отговор
    Васил Терзиев и Цветомир Петров трябва банкет да дадът ,че ще се измъкнат от организацията на този авторитетен конкурс ! Тия двамката и за чеп за зеле нестават.Докараха столицата до там ,че да изглежда като долнопробен талибански сокак ! Ще се напълни с боклуците на европейските агитки, жени с бради и т.н. ще се вдигнат цените до небето (ако си мислите че сега са високи, почакайте). Ползите са за ограничен кръг от хора и ще са за сметка на нас, всички останали. Представете си кацат пет самолета ВИП гости, качват ги по колите и вместо по бул.Брюксел ги прекарат през ромското в Слатина. Ше ни наснимат и видеата директно из целия свят. Голяма реклама ще е и голем срам! 20 години оня дето целувал ушите на тримата папи не си мръдна пръста да оправи тая кочина там. Когато Джирото финишира в София, заслугата е на Васко Ушето, който и цяла ПР кампания си направи, качен на колело. А когато му набият шамарите за Евровизия, държавата е виновна.

    20:55 13.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 То що няма да има

    0 0 Отговор
    Шшше вали и духа тогсва от марс но пък ше видим заранта на утрешния ден може и слънце да влезе

    21:02 13.08.2026

  • 17 алхимик

    7 0 Отговор
    Няма изненада , мутрите се задействат и вземат домакинството , за да изкарат пари .Докато има мурти по морето , туризъм няма да има .

    21:08 13.08.2026

  • 18 визионер

    4 0 Отговор
    Добре ,че не в София , че да станем за смях пред чужденците .Счупени плочки , криви павета , счупени спирки , пеки , знаци . Миризмите в София са ужасни , в Бургас поне духа от морето и мирише приятно .Представяте ли си някой чудженец да се вози в трамвай или автобус в София , това ще е шокиращо .Трябва да му обясняват , че трамваите са нарочно такива , антични .

    Коментиран от #21

    21:12 13.08.2026

  • 19 ЮХАХАХА

    2 0 Отговор
    ОТВРАТИТЕЛНО ГНУСНО ТИПИЧНО ПО МУТРЕНСКИ..ГОЛЯМ РЕЗИЛ.

    21:18 13.08.2026

  • 20 Потребител

    1 1 Отговор
    Добре, че Бургас е спечелил, стига с този рефлекс от централизацията, както беше по соца!

    21:23 13.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ФАКТ

    1 0 Отговор
    КОЧИНАТА ЗАБИ ПОСЛЕДНИЯ ПИРОН В КОВЧЕГА НА ТУРИЗМА НИ

    21:27 13.08.2026

  • 23 идиоти вън

    2 1 Отговор
    Явно все още има мислещи хора, не може столицата на България да се превърне в столица на прайд парат, то ,,евровизия" си е парад лгбт, а Бургас си е туристически град, там лятото се събират всякакви и може да не се забележи между хората присъствието на извратеняците. Виждам на снимката и кмета на Бургас не е много въодушевен.

    21:31 13.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 идиоти вън

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Васко ДС-то":

    Абе по-добре е, че не превърна София в прайд парад на евровизия!!!

    21:34 13.08.2026

  • 26 Спокойно никой

    1 0 Отговор
    Не се е сетил от мунчовците и автошколата за шАфьори, че градът на мафията е твърде близо до военни действия и някой дрон може да го засилят към златната Арена и лгбт общността и да я затрие.
    Утре сутринта, като изтрезнеят от опиянението и фентата, ще я върнат в София.
    Тук на Путин , може да не му хареса , че много лгбт са се събрали до Крим и да метне някоя ракета.

    21:35 13.08.2026

  • 27 Всеядна

    0 0 Отговор
    We will let them Sea...
    In full effect!
    Да ни се не види и тарикатите български...😀

    21:35 13.08.2026

  • 28 Малко неприятна изненада

    3 1 Отговор
    София беше по-добрият избор

    21:40 13.08.2026

  • 29 пеликан 11

    0 1 Отговор
    За виетнамския певец Дък Фук спечелил Интервизия през 2025г. що не се говори бре. Че то САЩ и Сърбия участваха ама никой не обелва дума за това. Пълно информационно затъмнение.

    21:46 13.08.2026

  • 30 Димитър Николов

    2 0 Отговор
    на тази снимка изглежда като препикано мушкато. Как са и му натресоха домакинството за Евровизия. Най- щастлив е Васил Терзиев.

    21:50 13.08.2026

  • 31 И кво ши ни видят

    1 0 Отговор
    Дупките по асфалта, и двете дупки на бургъзлииките!? ::)))

    21:54 13.08.2026

  • 32 .....

    0 0 Отговор
    Бургас спешно трябва да вдигне паметник, за да го пази от либералите, които ще дойдат за Евровизия 😂Може да е паметник на Деса с лилавия костюм и ластика на ръката😂

    21:55 13.08.2026

  • 33 Цеко

    1 0 Отговор
    Мастерхаус ще захлеби яко и за един МастерДоналдс! Агент Буда, също!
    Шопите удариха бингото с Бургас!

    21:57 13.08.2026

  • 34 Тъппи софиянски васали

    0 0 Отговор
    Пак ви набутаха буклука който никой не иска ходи пк да скачаш празен град с айтоска регистрация виша форма на довррие доноси и цигани които на сто евро на ден ти викат ти подигравашли ми се чудесни хора начин на живот сори но реалнос със сигорност съе зависими

    21:59 13.08.2026

  • 35 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Честито":

    Да Ви имам разбирането за висок клас събитие!

    22:24 13.08.2026

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