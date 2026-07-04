Кървава заложническа драма затвори междущатска магистрала в САЩ

Мащабна заложническа драма блокира за часове ключовата магистрала Interstate 40 (I-40) в района на град Джаксън, окръг Мадисън, щата Тенеси.

Инцидентът, започнал като отвличане на дете, ескалира в тежка криза на пътя и завърши с намесата на специалните части и фатална стрелба, при която похитителят бе ликвидиран. Благодарение на бързата и професионална реакция на органите на реда, детето бе спасено и се размина без физически наранявания.

Хронология на събитията

Кризата започва в петък следобед, когато патрули на Пътната полиция на Тенеси (THP) засичат автомобил (черен модел на Honda), за който има подозрения, че е свързан с извършено по-рано отвличане на дете. След кратко преследване по западното платно на I-40, служителите на реда успяват да спрат превозното средство с помощта на шипове за принудително спиране близо до изход 87 край Джаксън.

В този момент започва многочасова и изключително напрегната заложническа драма:

Блокада на магистралата : Полицията веднага затваря движението по I-40 и в двете посоки, което предизвиква километрични задръствания и хаос в района.

: Полицията веднага затваря движението по I-40 и в двете посоки, което предизвиква километрични задръствания и хаос в района. Преговори и тактически действия : На място пристигат десетки полицейски автомобили, хеликоптери и специални части (SWAT). В продължение на часове преговарящите се опитват да убедят въоръжения мъж да се предаде.

: На място пристигат десетки полицейски автомобили, хеликоптери и специални части (SWAT). В продължение на часове преговарящите се опитват да убедят въоръжения мъж да се предаде. Освобождаване на детето: Притиснат от силите на реда, които използват сълзотворен газ и химически агенти срещу автомобила, похитителят взема решение да освободи детето. То веднага е поето от полицаите и е прегледано от медицински екипи.

Фаталният край

Малко след като предава детето, заподозреният излиза от колата и прави опит да избяга пеша по банкета на магистралата в западна посока. Специалните части започват преследване и отново правят опит да го заловят с несмъртоносни тактически средства, но безуспешно.

Ситуацията ескалира критично, когато беглецът насочва оръжие към полицаите. Служителите на Пътната полиция на Тенеси (THP) и Шерифската служба на окръг Мадисън откриват огън. Похитителят е улучен и издъхва на място. При престрелката няма ранени служители на правоприлагащите органи или цивилни граждани.

Разследване на инцидента

Движението в източното платно на магистрала I-40 бе възстановено в късните часове на деня, докато западното платно остана затворено дълго време за извършване на огледи. Случаят е поет от Бюрото за разследване на Тенеси (TBI), което по закон извършва независими проверки при всеки инцидент с използване на смъртоносна сила от страна на полицията. Самоличността на нападателя и мотивите за отвличането все още се изясняват.

Източници: TBI, WSMV4 Nashville, WBBJ-TV Jackson, FOX13 Memphis