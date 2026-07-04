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Кървава заложническа драма затвори междущатска магистрала в САЩ

Кървава заложническа драма затвори междущатска магистрала в САЩ

4 Юли, 2026 06:09, обновена 4 Юли, 2026 06:24 1 153 9

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След часове на преговори и намеса на специалните части, похитителят на дете бе ликвидиран при стрелба на I-40 в Тенеси, а жертвата бе спасена невредима

Кървава заложническа драма затвори междущатска магистрала в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна заложническа драма блокира за часове ключовата магистрала Interstate 40 (I-40) в района на град Джаксън, окръг Мадисън, щата Тенеси.

Инцидентът, започнал като отвличане на дете, ескалира в тежка криза на пътя и завърши с намесата на специалните части и фатална стрелба, при която похитителят бе ликвидиран. Благодарение на бързата и професионална реакция на органите на реда, детето бе спасено и се размина без физически наранявания.

Хронология на събитията

Кризата започва в петък следобед, когато патрули на Пътната полиция на Тенеси (THP) засичат автомобил (черен модел на Honda), за който има подозрения, че е свързан с извършено по-рано отвличане на дете. След кратко преследване по западното платно на I-40, служителите на реда успяват да спрат превозното средство с помощта на шипове за принудително спиране близо до изход 87 край Джаксън.

В този момент започва многочасова и изключително напрегната заложническа драма:

  • Блокада на магистралата: Полицията веднага затваря движението по I-40 и в двете посоки, което предизвиква километрични задръствания и хаос в района.
  • Преговори и тактически действия: На място пристигат десетки полицейски автомобили, хеликоптери и специални части (SWAT). В продължение на часове преговарящите се опитват да убедят въоръжения мъж да се предаде.
  • Освобождаване на детето: Притиснат от силите на реда, които използват сълзотворен газ и химически агенти срещу автомобила, похитителят взема решение да освободи детето. То веднага е поето от полицаите и е прегледано от медицински екипи.

Фаталният край

Малко след като предава детето, заподозреният излиза от колата и прави опит да избяга пеша по банкета на магистралата в западна посока. Специалните части започват преследване и отново правят опит да го заловят с несмъртоносни тактически средства, но безуспешно.

Ситуацията ескалира критично, когато беглецът насочва оръжие към полицаите. Служителите на Пътната полиция на Тенеси (THP) и Шерифската служба на окръг Мадисън откриват огън. Похитителят е улучен и издъхва на място. При престрелката няма ранени служители на правоприлагащите органи или цивилни граждани.

Разследване на инцидента

Движението в източното платно на магистрала I-40 бе възстановено в късните часове на деня, докато западното платно остана затворено дълго време за извършване на огледи. Случаят е поет от Бюрото за разследване на Тенеси (TBI), което по закон извършва независими проверки при всеки инцидент с използване на смъртоносна сила от страна на полицията. Самоличността на нападателя и мотивите за отвличането все още се изясняват.

Източници: TBI, WSMV4 Nashville, WBBJ-TV Jackson, FOX13 Memphis


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Устата

    6 1 Отговор
    В Беларус нямат такива проблеми!

    Коментиран от #4

    06:31 04.07.2026

  • 2 Никой

    5 0 Отговор
    Нищо не става ясно - освен че някой е луднал.

    06:38 04.07.2026

  • 3 Губернаторът

    6 1 Отговор
    И аз, бяхме единствените бледолики в град Джаксън, окръг Мадисън, щата Тенеси.
    Всички останали са .....ерни.

    Коментиран от #9

    06:44 04.07.2026

  • 4 Някой си

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Устата":

    Няма , щото цензура !

    Коментиран от #6

    06:46 04.07.2026

  • 5 кравария

    4 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    06:58 04.07.2026

  • 6 Милинкото то

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой си":

    промитото, щото в обора няма цензура, хахахах

    Коментиран от #7

    07:00 04.07.2026

  • 7 Еми няма

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Милинкото то":

    цензура, щом разсекретиха досиетата Х

    07:04 04.07.2026

  • 8 ВЕСЕЛЯК

    4 0 Отговор
    Красива новина. Обичам в събота и неделя сутрин да чета как са се забавлявали чифтокопитните мутанти.

    07:07 04.07.2026

  • 9 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Губернаторът":

    И Мемфис.

    07:25 04.07.2026