Кървава заложническа драма затвори междущатска магистрала в САЩ

Мащабна заложническа драма блокира за часове ключовата магистрала Interstate 40 (I-40) в района на град Джаксън, окръг Мадисън, щата Тенеси.
Инцидентът, започнал като отвличане на дете, ескалира в тежка криза на пътя и завърши с намесата на специалните части и фатална стрелба, при която похитителят бе ликвидиран. Благодарение на бързата и професионална реакция на органите на реда, детето бе спасено и се размина без физически наранявания.
Хронология на събитията
Кризата започва в петък следобед, когато патрули на Пътната полиция на Тенеси (THP) засичат автомобил (черен модел на Honda), за който има подозрения, че е свързан с извършено по-рано отвличане на дете. След кратко преследване по западното платно на I-40, служителите на реда успяват да спрат превозното средство с помощта на шипове за принудително спиране близо до изход 87 край Джаксън.
В този момент започва многочасова и изключително напрегната заложническа драма:
- Блокада на магистралата: Полицията веднага затваря движението по I-40 и в двете посоки, което предизвиква километрични задръствания и хаос в района.
- Преговори и тактически действия: На място пристигат десетки полицейски автомобили, хеликоптери и специални части (SWAT). В продължение на часове преговарящите се опитват да убедят въоръжения мъж да се предаде.
- Освобождаване на детето: Притиснат от силите на реда, които използват сълзотворен газ и химически агенти срещу автомобила, похитителят взема решение да освободи детето. То веднага е поето от полицаите и е прегледано от медицински екипи.
Фаталният край
Малко след като предава детето, заподозреният излиза от колата и прави опит да избяга пеша по банкета на магистралата в западна посока. Специалните части започват преследване и отново правят опит да го заловят с несмъртоносни тактически средства, но безуспешно.
Ситуацията ескалира критично, когато беглецът насочва оръжие към полицаите. Служителите на Пътната полиция на Тенеси (THP) и Шерифската служба на окръг Мадисън откриват огън. Похитителят е улучен и издъхва на място. При престрелката няма ранени служители на правоприлагащите органи или цивилни граждани.
Разследване на инцидента
Движението в източното платно на магистрала I-40 бе възстановено в късните часове на деня, докато западното платно остана затворено дълго време за извършване на огледи. Случаят е поет от Бюрото за разследване на Тенеси (TBI), което по закон извършва независими проверки при всеки инцидент с използване на смъртоносна сила от страна на полицията. Самоличността на нападателя и мотивите за отвличането все още се изясняват.
Източници: TBI, WSMV4 Nashville, WBBJ-TV Jackson, FOX13 Memphis
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Устата
Коментиран от #4
06:31 04.07.2026
2 Никой
06:38 04.07.2026
3 Губернаторът
Всички останали са .....ерни.
Коментиран от #9
06:44 04.07.2026
4 Някой си
До коментар #1 от "Устата":Няма , щото цензура !
Коментиран от #6
06:46 04.07.2026
5 кравария
06:58 04.07.2026
6 Милинкото то
До коментар #4 от "Някой си":промитото, щото в обора няма цензура, хахахах
Коментиран от #7
07:00 04.07.2026
7 Еми няма
До коментар #6 от "Милинкото то":цензура, щом разсекретиха досиетата Х
07:04 04.07.2026
8 ВЕСЕЛЯК
07:07 04.07.2026
9 Иван
До коментар #3 от "Губернаторът":И Мемфис.
07:25 04.07.2026