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Мерц: Най-добрите години на Германия предстоят

Мерц: Най-добрите години на Германия предстоят

4 Юли, 2026 19:02, обновена 4 Юли, 2026 19:05 808 38

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  • канцлер

Германският канцлер Фридрих Мерц прогнозира успешно бъдеще за страната, обвързано с мащабния курс от реформи на правителството

Мерц: Най-добрите години на Германия предстоят - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази силен оптимизъм за икономическото и социалното бъдеще на страната по време на реч пред партийния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС) в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Пред събралите се делегати в провинциалната столица Дюселдорф той категорично заяви, че „най-добрите години на Германия не са останали зад нас“ и че при вземането на правилни решения страната е изправена пред нов период на възход.

Правителството като „коалиция за реформи“

Мерц, който заема и поста федерален председател на ХДС, подчерта, че политическият център в страната успешно намира компромиси и доказва способността си да обновява държавата. Той дефинира ръководеното от него федерално правителство като „истинска коалиция за реформи за Германия“. Като ключов аргумент канцлерът посочи приетия мащабен пакет от мерки, насочен към съживяване на най-голямата европейска икономика. Тези реформи включват:

  • Данъчни облекчения на стойност 10 милиарда евро за семействата и средната класа.
  • Пенсионна реформа и преструктуриране на здравното осигуряване.
  • Намаляване на бюрокрацията и прекратяване на телефонните болнични.
  • Гъвкавост на пазара на труда и подкрепа за ключови индустрии (изкуствен интелект, чисти технологии, автомобилостроене).

Отговор към критиците

Канцлерът отправи остри критики към скептиците в страната, призовавайки „пророците на гибелта, черногледците и мърморците да се оттеглят настрана“. Според него по-голямата част от германското население е напълно готова да подкрепи промените, а основната цел е да се осигури същият стандарт на свобода, мир и просперитет за младото поколение, какъвто страната е имала през последните 80 години.

Източник: DPA


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    7 14 Отговор
    Германия има бъдеще.

    Коментиран от #31, #35

    19:07 04.07.2026

  • 2 Пустиня(к)

    16 2 Отговор
    А у предната статия ред сълзи, ред цифки. Имайте неква мерка, бе!

    19:08 04.07.2026

  • 3 Аз съм българче

    28 2 Отговор
    Според днешното изследване Мерц е с 12% одобртение от избирателите си.
    Най-ниският рекорд.
    На неагово място щях да потъна в земята от срам.

    Коментиран от #5, #7

    19:08 04.07.2026

  • 4 Цццц

    16 1 Отговор
    Да, да, ама не!

    19:08 04.07.2026

  • 5 Костадин Костадинов

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм българче":

    Това означава че 88% от германците, меко казано, нте го удобряват.

    Коментиран от #14

    19:09 04.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Е да де- именно!

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм българче":

    Той и затова казва :
    ,,Най-добрите години на Германия предстоят"
    Щото като Стармър е сигурно,че ще падне от власт...

    19:11 04.07.2026

  • 8 При процент

    10 2 Отговор
    на подкрепа от гражданите на федерална Република Германия около 10% мерц е пътник кукла на конци. Тази европейска пирамида се крепи на договорки в Брюксел ..... Включително и това което се случи с микрончо след големите протести преди около две години.
    Целият Европейски съюз е една кукла на конци. И така на от корупция и вътрешни договорки защото В противен случай ще се срине. Всичко е ясно от отношението на съединените щати и Азия към управляващите в Брюксел. Клоуни .

    19:12 04.07.2026

  • 9 Наблюдател

    10 0 Отговор
    Този оптимизъм, така характерен за днешната немска политическа класа, ми напомня на "Wir schaffen das" на Ангела Меркел.

    19:13 04.07.2026

  • 10 Той

    9 1 Отговор
    Напротив
    Идват още по тежки години за Германия. Идва Алтернатива за Германия но немските демократи нейскат да разберат това.

    19:13 04.07.2026

  • 11 Тик-Ток

    11 0 Отговор
    Шмерц е на друга планета

    19:13 04.07.2026

  • 12 Като путин ви удари с 100 мегатона

    7 2 Отговор
    Направо златно хилядолетие ви очеква🤣🤣

    19:14 04.07.2026

  • 13 Мдда

    11 1 Отговор
    След като се махнеш може би..

    19:14 04.07.2026

  • 14 По-скоро!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Костадин Костадинов":

    Не го ,,Одобряват"....,а дали го ,,Удобряват"...- не мога да кажа...?!?!

    Коментиран от #28

    19:14 04.07.2026

  • 15 Питащ

    10 1 Отговор
    Мерц вярва ли си? Делът на Германия в световната икономика постоянно спада.

    Коментиран от #37

    19:15 04.07.2026

  • 16 Коиловци брадърс

    10 0 Отговор
    Забрави да добави "слава на аллах"

    19:16 04.07.2026

  • 17 Пешо

    7 0 Отговор
    Така казваше и Адолф

    19:20 04.07.2026

  • 18 Анонимен

    6 0 Отговор
    И тоя живее в свой измислен свят.

    19:30 04.07.2026

  • 19 Хаха

    4 0 Отговор
    Никой не може да ти даде това, което шефът може да ти обещае...

    19:30 04.07.2026

  • 20 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Мърморецът първо да научи български, след това да ни осведомява какво е казъл великият Мерчо.

    19:32 04.07.2026

  • 21 Да ама Не

    5 0 Отговор
    Откъснати от реалността халюцинации или просто лъжи...

    19:33 04.07.2026

  • 22 Име

    7 0 Отговор
    Е те и на Титаник в началото са успокояеали че има лодки за всички

    19:35 04.07.2026

  • 23 Нее

    8 0 Отговор
    Най-големите немски компании са пред фалит, доставките на евтина енергия и ресурсни материали за промишлеността са прекъснати по негова вина, тече подмяна на коренното население... Страхотни години предстоят, няма що...

    19:36 04.07.2026

  • 24 Циник

    2 0 Отговор
    Лесно се обещават неща, които си наясно, че няма да ти се наложи да изпълняваш, просто защото падането ти от власт е въпрос на дни...

    19:38 04.07.2026

  • 25 Дааааммм….

    4 0 Отговор
    ….или какво се случва в главата на един консуматор на пудра захар….

    19:43 04.07.2026

  • 26 Така така

    2 0 Отговор
    Наистина предстоят.буШон

    19:49 04.07.2026

  • 27 Дори само това

    5 0 Отговор
    Изказване е достатъчно, за да илюстрира пълната липса на разум и връзка с реалността на сегашните европейски ръководители! Тотален крах!

    19:49 04.07.2026

  • 28 Ма наф

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "По-скоро!":

    Който открие правописна грешка да си я пъхне там където слънцето не огрява.

    Коментиран от #30

    19:52 04.07.2026

  • 29 Механик

    6 0 Отговор
    Еййй, тоя Путин съвсем ви ошашави бе. Четете ли какво пишете??
    Едно под друго две заглавия. В едното Мерц разправя, че Германия я чака мед и масло, а под него другото заглавие казва, че "проблемите на германската индустрия застигнаха България".
    Направо да му се погнуси на човек,

    19:52 04.07.2026

  • 30 Ма наф

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ма наф":

    .... С помощта на права евроатлантическа краставица.

    19:53 04.07.2026

  • 31 Иванов

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Мерц ще давам пари на Зеленски колкото иска Неми пука за германците

    19:56 04.07.2026

  • 32 КАК ТАКА ТОВА ВИЦ ЛИ Е

    3 0 Отговор
    И ТОЯ Е СЛЪНЧАСАЛ

    20:01 04.07.2026

  • 33 Емил Стефанов

    1 0 Отговор
    Със това изражение на зурлата едва ли...

    20:04 04.07.2026

  • 34 прав е шмърц

    2 0 Отговор
    Най-добрите години на Германия предстоят
    когато талибаните и кафявите пришълци и гладни марокански скакалци и други мургавци на хранилка там
    се изравнят с германците
    и се почва шариата с изучаване на техните културни особености
    булки с бурки и вместо бира чай

    20:10 04.07.2026

  • 35 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    в Германия има бъдеще
    за размножаващите се кафяви хлебарки

    20:11 04.07.2026

  • 36 Феникс

    2 0 Отговор
    Да бе ако изгоните всички имигранти, започнете да стройте пак АЕЦ-и, и изхвърлите неолибералите и зелените политики , може и да стане за 100 години!

    20:15 04.07.2026

  • 37 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Питащ":

    А делът на Русия пропада и рублата е отново на командно дишане и бензинът и електричество от време на време. С като гледам по паркингите и магазините нищо Руско

    20:15 04.07.2026

  • 38 Германците

    1 0 Отговор
    няма да позволят повече бивш лидер на германския надзорен съвет на BlackRock да определя политическия и икономическ облик на страната и да работи в полза на Украйна Страната е залята от демонстрации срещу правителството и настоятелни искания за оставка на Мерц.

    20:20 04.07.2026

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