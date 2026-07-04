Мерц: Най-добрите години на Германия предстоят

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази силен оптимизъм за икономическото и социалното бъдеще на страната по време на реч пред партийния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС) в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
Пред събралите се делегати в провинциалната столица Дюселдорф той категорично заяви, че „най-добрите години на Германия не са останали зад нас“ и че при вземането на правилни решения страната е изправена пред нов период на възход.
Правителството като „коалиция за реформи“
Мерц, който заема и поста федерален председател на ХДС, подчерта, че политическият център в страната успешно намира компромиси и доказва способността си да обновява държавата. Той дефинира ръководеното от него федерално правителство като „истинска коалиция за реформи за Германия“. Като ключов аргумент канцлерът посочи приетия мащабен пакет от мерки, насочен към съживяване на най-голямата европейска икономика. Тези реформи включват:
- Данъчни облекчения на стойност 10 милиарда евро за семействата и средната класа.
- Пенсионна реформа и преструктуриране на здравното осигуряване.
- Намаляване на бюрокрацията и прекратяване на телефонните болнични.
- Гъвкавост на пазара на труда и подкрепа за ключови индустрии (изкуствен интелект, чисти технологии, автомобилостроене).
Отговор към критиците
Канцлерът отправи остри критики към скептиците в страната, призовавайки „пророците на гибелта, черногледците и мърморците да се оттеглят настрана“. Според него по-голямата част от германското население е напълно готова да подкрепи промените, а основната цел е да се осигури същият стандарт на свобода, мир и просперитет за младото поколение, какъвто страната е имала през последните 80 години.
Източник: DPA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #31, #35
19:07 04.07.2026
2 Пустиня(к)
19:08 04.07.2026
3 Аз съм българче
Най-ниският рекорд.
На неагово място щях да потъна в земята от срам.
Коментиран от #5, #7
19:08 04.07.2026
4 Цццц
19:08 04.07.2026
5 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "Аз съм българче":Това означава че 88% от германците, меко казано, нте го удобряват.
Коментиран от #14
19:09 04.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Е да де- именно!
До коментар #3 от "Аз съм българче":Той и затова казва :
,,Най-добрите години на Германия предстоят"
Щото като Стармър е сигурно,че ще падне от власт...
19:11 04.07.2026
8 При процент
Целият Европейски съюз е една кукла на конци. И така на от корупция и вътрешни договорки защото В противен случай ще се срине. Всичко е ясно от отношението на съединените щати и Азия към управляващите в Брюксел. Клоуни .
19:12 04.07.2026
9 Наблюдател
19:13 04.07.2026
10 Той
Идват още по тежки години за Германия. Идва Алтернатива за Германия но немските демократи нейскат да разберат това.
19:13 04.07.2026
11 Тик-Ток
19:13 04.07.2026
12 Като путин ви удари с 100 мегатона
19:14 04.07.2026
13 Мдда
19:14 04.07.2026
14 По-скоро!
До коментар #5 от "Костадин Костадинов":Не го ,,Одобряват"....,а дали го ,,Удобряват"...- не мога да кажа...?!?!
Коментиран от #28
19:14 04.07.2026
15 Питащ
Коментиран от #37
19:15 04.07.2026
16 Коиловци брадърс
19:16 04.07.2026
17 Пешо
19:20 04.07.2026
18 Анонимен
19:30 04.07.2026
19 Хаха
19:30 04.07.2026
20 Смърфиета
19:32 04.07.2026
21 Да ама Не
19:33 04.07.2026
22 Име
19:35 04.07.2026
23 Нее
19:36 04.07.2026
24 Циник
19:38 04.07.2026
25 Дааааммм….
19:43 04.07.2026
26 Така така
19:49 04.07.2026
27 Дори само това
19:49 04.07.2026
28 Ма наф
До коментар #14 от "По-скоро!":Който открие правописна грешка да си я пъхне там където слънцето не огрява.
Коментиран от #30
19:52 04.07.2026
29 Механик
Едно под друго две заглавия. В едното Мерц разправя, че Германия я чака мед и масло, а под него другото заглавие казва, че "проблемите на германската индустрия застигнаха България".
Направо да му се погнуси на човек,
19:52 04.07.2026
30 Ма наф
До коментар #28 от "Ма наф":.... С помощта на права евроатлантическа краставица.
19:53 04.07.2026
31 Иванов
До коментар #1 от "Един":Мерц ще давам пари на Зеленски колкото иска Неми пука за германците
19:56 04.07.2026
32 КАК ТАКА ТОВА ВИЦ ЛИ Е
20:01 04.07.2026
33 Емил Стефанов
20:04 04.07.2026
34 прав е шмърц
когато талибаните и кафявите пришълци и гладни марокански скакалци и други мургавци на хранилка там
се изравнят с германците
и се почва шариата с изучаване на техните културни особености
булки с бурки и вместо бира чай
20:10 04.07.2026
35 така е
До коментар #1 от "Един":в Германия има бъдеще
за размножаващите се кафяви хлебарки
20:11 04.07.2026
36 Феникс
20:15 04.07.2026
37 Търновец
До коментар #15 от "Питащ":А делът на Русия пропада и рублата е отново на командно дишане и бензинът и електричество от време на време. С като гледам по паркингите и магазините нищо Руско
20:15 04.07.2026
38 Германците
20:20 04.07.2026