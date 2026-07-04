Мерц: Най-добрите години на Германия предстоят

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази силен оптимизъм за икономическото и социалното бъдеще на страната по време на реч пред партийния конгрес на Християндемократическия съюз (ХДС) в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Пред събралите се делегати в провинциалната столица Дюселдорф той категорично заяви, че „най-добрите години на Германия не са останали зад нас“ и че при вземането на правилни решения страната е изправена пред нов период на възход.

Правителството като „коалиция за реформи“

Мерц, който заема и поста федерален председател на ХДС, подчерта, че политическият център в страната успешно намира компромиси и доказва способността си да обновява държавата. Той дефинира ръководеното от него федерално правителство като „истинска коалиция за реформи за Германия“. Като ключов аргумент канцлерът посочи приетия мащабен пакет от мерки, насочен към съживяване на най-голямата европейска икономика. Тези реформи включват:

Данъчни облекчения на стойност 10 милиарда евро за семействата и средната класа.

на стойност 10 милиарда евро за семействата и средната класа. Пенсионна реформа и преструктуриране на здравното осигуряване.

и преструктуриране на здравното осигуряване. Намаляване на бюрокрацията и прекратяване на телефонните болнични.

и прекратяване на телефонните болнични. Гъвкавост на пазара на труда и подкрепа за ключови индустрии (изкуствен интелект, чисти технологии, автомобилостроене).

Отговор към критиците

Канцлерът отправи остри критики към скептиците в страната, призовавайки „пророците на гибелта, черногледците и мърморците да се оттеглят настрана“. Според него по-голямата част от германското население е напълно готова да подкрепи промените, а основната цел е да се осигури същият стандарт на свобода, мир и просперитет за младото поколение, какъвто страната е имала през последните 80 години.

Източник: DPA