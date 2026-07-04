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Двама души загинаха при внезапни наводнения в Северен Китай

Двама души загинаха при внезапни наводнения в Северен Китай

4 Юли, 2026 19:18, обновена 4 Юли, 2026 19:22 462 4

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Поройни дъждове активираха свлачища и придошли води във вътрешността на Монголия, докато страната се готви за пика на дъждовния сезон

Двама души загинаха при внезапни наводнения в Северен Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поройни дъждове предизвикаха внезапни и опустошителни планински наводнения в Северен Китай, които отнеха живота на двама местни жители.

Природното бедствие е ударило района на Джаруд Банер, разположен в градския окръг Тонляо, автономна област Вътрешна Монголия.

Според официалната информация от местните власти, разпространена от държавната информационна агенция Синхуа (Xinhua), стихията е връхлетяла района в следобедните часове. Жертвите са идентифицирани като местни фермери. Единият от тях се е удавил, докато се е опитвал да прибере стадото си от говеда, а вторият е паднал неволно в придошлата водна маса, докато е премествал животни на безопасно място. Въпреки незабавните спасителни действия, животът им не е могъл да бъде спасен.

В момента в засегнатия регион се провеждат спешни аварийно-спасителни операции. Специализирани екипи извършват оценка на материалните щети по инфраструктурата и селскостопанските площи.

Мащабен риск от наводнения в цялата страна

Инцидентът е част от по-широка вълна от екстремни метеорологични явления на територията на Китай. Метеорологичните власти в страната вече предупредиха, че през юли се очаква сериозно повишение на нивата на основните речни басейни, включително в северните и североизточните части на страната.

  • Спешни мерки на север: Китайското Министерство на водните ресурси задейства извънреден план от IV степен (най-ниската в четиристепенната система) за контрол на наводненията в съседните североизточни провинции Ляонин и Дзилин.
  • Очаквани валежи: Прогнозите предвиждат количествата дъжд в някои северни райони да надхвърлят 100 мм на квадратен метър. Това създава непосредствен риск от преливане на по-малки реки и нови планински порои.
  • Тайфуни на юг: Едновременно с пороите на север, южните крайбрежни провинции на Китай (Хайнан, Гуандун и Гуанси) бяха ударени от тропически депресии и тайфуни, носещи ураганни ветрове и допълнителни наводнения.

Властите призоваха местните администрации да засилят денонощния мониторинг на водните обекти, да издават своевременни предупреждения към населението и да укрепват дигите, за да се защити човешкият живот.


Китай
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  • 1 Дедо поп

    2 0 Отговор
    Дано се оправят хората! Амин!

    19:26 04.07.2026

  • 2 Голяма работа!!!

    2 0 Отговор
    Те си имат още милиард и половина...

    19:26 04.07.2026

  • 3 Оня с рикията

    2 0 Отговор
    Е точно това не ме вълнува. Повече ме интересува защо аджеба в България умират по пътищата и се давят повече хора, отколкото в половин Европа?

    19:28 04.07.2026

  • 4 Голямата ,,новина"

    0 0 Отговор
    Колко % са ДВАМА от 1 500 000 000 население и колко са ТРИМА-ЧЕР
    ТИРИМА загинали само от ПТП-та и по още толкова удавени на ден от 5-6 000 000 България ?

    19:31 04.07.2026

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