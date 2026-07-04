Двама души загинаха при внезапни наводнения в Северен Китай

Поройни дъждове предизвикаха внезапни и опустошителни планински наводнения в Северен Китай, които отнеха живота на двама местни жители.

Природното бедствие е ударило района на Джаруд Банер, разположен в градския окръг Тонляо, автономна област Вътрешна Монголия.

Според официалната информация от местните власти, разпространена от държавната информационна агенция Синхуа (Xinhua), стихията е връхлетяла района в следобедните часове. Жертвите са идентифицирани като местни фермери. Единият от тях се е удавил, докато се е опитвал да прибере стадото си от говеда, а вторият е паднал неволно в придошлата водна маса, докато е премествал животни на безопасно място. Въпреки незабавните спасителни действия, животът им не е могъл да бъде спасен.

В момента в засегнатия регион се провеждат спешни аварийно-спасителни операции. Специализирани екипи извършват оценка на материалните щети по инфраструктурата и селскостопанските площи.

Мащабен риск от наводнения в цялата страна

Инцидентът е част от по-широка вълна от екстремни метеорологични явления на територията на Китай. Метеорологичните власти в страната вече предупредиха, че през юли се очаква сериозно повишение на нивата на основните речни басейни, включително в северните и североизточните части на страната.

Спешни мерки на север: Китайското Министерство на водните ресурси задейства извънреден план от IV степен (най-ниската в четиристепенната система) за контрол на наводненията в съседните североизточни провинции Ляонин и Дзилин.

Китайското Министерство на водните ресурси задейства извънреден план от IV степен (най-ниската в четиристепенната система) за контрол на наводненията в съседните североизточни провинции Ляонин и Дзилин. Очаквани валежи: Прогнозите предвиждат количествата дъжд в някои северни райони да надхвърлят 100 мм на квадратен метър. Това създава непосредствен риск от преливане на по-малки реки и нови планински порои.

Прогнозите предвиждат количествата дъжд в някои северни райони да надхвърлят 100 мм на квадратен метър. Това създава непосредствен риск от преливане на по-малки реки и нови планински порои. Тайфуни на юг: Едновременно с пороите на север, южните крайбрежни провинции на Китай (Хайнан, Гуандун и Гуанси) бяха ударени от тропически депресии и тайфуни, носещи ураганни ветрове и допълнителни наводнения.

Властите призоваха местните администрации да засилят денонощния мониторинг на водните обекти, да издават своевременни предупреждения към населението и да укрепват дигите, за да се защити човешкият живот.