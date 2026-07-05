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Джей Ди Ванс: Лидерите провалиха Великобритания

Джей Ди Ванс: Лидерите провалиха Великобритания

5 Юли, 2026 04:18, обновена 5 Юли, 2026 04:21 624 2

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  • лидери

САЩ призовават за спешни структурни промени в Лондон след оставката на премиера Киър Стармър

Джей Ди Ванс: Лидерите провалиха Великобритания - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отправи остри критики към политическото ръководство на Обединеното кралство, заявявайки, че лидерите на страната „отдавна са я провалили“.

В обширно интервю за британския вестник Sunday Times, публикувано в навечерието на 5 юли 2026 г., вторият човек в Белия дом подчерта, че честата смяна на правителства в Лондон е ясен сигнал за дълбока криза. По думите му британската политика е „сериозно счупена“, а гласоподавателите отчаяно настояват за радикални структурни реформи, които да върнат държавата в правилната посока.

Повод за безпощадния коментар на Ванс стана поредното политическо сътресение на Острова – неочакваната оставка на министър-председателя Киър Стармър, обявена през юни след едва две години на поста. Напускането му отваря пътя за назначаването на седмия премиер на Великобритания в рамките на последното десетилетие. Като единствен и най-вероятен наследник на Стармър се очертава лейбъристът Анди Бърнам.

Макар президентът Доналд Тръмп вече да разкритикува Бърнам като „изключително либерален“ и да изрази съмнения относно енергийната му политика за Северно море, Ванс увери, че САЩ ще продължат да работят в тясно сътрудничество с бъдещия британски лидер, определяйки страната като един от най-близките и ключови съюзници на Вашингтон.

Източници:​ БТА, Reuters, Sunday Times


САЩ
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  • 1 Коста

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    04:24 05.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

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