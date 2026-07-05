Джей Ди Ванс: Лидерите провалиха Великобритания

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отправи остри критики към политическото ръководство на Обединеното кралство, заявявайки, че лидерите на страната „отдавна са я провалили“.

В обширно интервю за британския вестник Sunday Times, публикувано в навечерието на 5 юли 2026 г., вторият човек в Белия дом подчерта, че честата смяна на правителства в Лондон е ясен сигнал за дълбока криза. По думите му британската политика е „сериозно счупена“, а гласоподавателите отчаяно настояват за радикални структурни реформи, които да върнат държавата в правилната посока.

Повод за безпощадния коментар на Ванс стана поредното политическо сътресение на Острова – неочакваната оставка на министър-председателя Киър Стармър, обявена през юни след едва две години на поста. Напускането му отваря пътя за назначаването на седмия премиер на Великобритания в рамките на последното десетилетие. Като единствен и най-вероятен наследник на Стармър се очертава лейбъристът Анди Бърнам.

Макар президентът Доналд Тръмп вече да разкритикува Бърнам като „изключително либерален“ и да изрази съмнения относно енергийната му политика за Северно море, Ванс увери, че САЩ ще продължат да работят в тясно сътрудничество с бъдещия британски лидер, определяйки страната като един от най-близките и ключови съюзници на Вашингтон.

Източници:​ БТА, Reuters, Sunday Times