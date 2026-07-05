Исторически обрат: Украйна започва износ на готови бойни дронове за САЩ

За първи път в историята на страната украинският производител F-Drones получи официално разрешение да изнесе пълни бойни безпилотни летателни системи за Въоръжените сили на САЩ. Досегашните регулации и издавани разрешителни от Киев покриваха единствено отделни технологии, модули или резервни части, но не и напълно сглобени единици оръжие. Първата партида от 2000 ударни дрона F10 вече официално е пресякла държавната граница на Украйна на път за Америка.

Победа в програмата на Пентагона „Drone Dominance“

Сделката е директен резултат от успешното представяне на украинската технология на американска земя. През февруари 2026 г. компанията, представлявана в САЩ от своето дъщерно дружество UDD Tech Corp, взе участие в първия етап на изпитанията („Gauntlet I“) във военната база Форт Бенинг, Джорджия.

Система F10 зае шесто място сред общо 25 международни участници.

сред общо 25 международни участници. Украинската разработка попадна сред 11-те финалисти , получили договори от Министерството на отбраната на САЩ.

, получили договори от Министерството на отбраната на САЩ. Изнесената партида от 2000 дрона ще бъде използвана от американската армия за обучение на личен състав, тактически тестове и оценка на оперативната ефективност.

Какво представлява системата F10?

Дронът F10 е тактически FPV (First-Person View) квадрокоптер, разработен на базата на системи, които украинската армия активно и успешно използва на реалното бойно поле. Специално за нуждите на американските военни, платформата е модифицирана и адаптирана, за да отговори на специфичните технически изисквания на стандартите на Пентагона.

Освен настоящия износ, плановете за сътрудничество се разширяват драстично. Чрез UDD Tech Corp, F-Drones се готви да отвори и своя първи център за сглобяване и производство на територията на САЩ. Това ще бъде първият случай, в който украински производител на оръжие установява производствена линия в Америка.

Пробив в регулациите по време на военно положение

Получаването на разрешението е преминало през пълен цикъл на съгласуване по стандартния механизъм в рамките на Междуведомствената комисия по военнотехническо сътрудничество и експортен контрол, с прякото съдействие на държавната компания „Спецтехноекспорт“. Важен детайл е, че компанията е успяла да финализира процедурата на 1 юли – точно преди влизането в сила на новите облекчени правителствени решения на Украйна за опростяване на военния износ в условия на военно положение.

Този експортен прецедент е ключов маркер за трансформацията на Украйна. От страна, която изцяло разчиташе на западна помощ, тя се превръща в глобален иноватор, способен да доставя високотехнологични оръжейни решения за най-мощната армия в света.

Източници: Ukrainska Pravda, The New Voice of Ukraine, FlightGlobal, Mezha.net