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Исторически обрат: Украйна започва износ на готови бойни дронове за САЩ
  Тема: Украйна

Исторически обрат: Украйна започва износ на готови бойни дронове за САЩ

5 Юли, 2026 04:54, обновена 5 Юли, 2026 04:59 1 119 14

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Държавната служба за експортен контрол на Украйна издаде първия по рода си лиценз за доставка на завършени ударни системи F10 за нуждите на Пентагона

Исторически обрат: Украйна започва износ на готови бойни дронове за САЩ - 1
Снимка: 22 ОМБр
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За първи път в историята на страната украинският производител F-Drones получи официално разрешение да изнесе пълни бойни безпилотни летателни системи за Въоръжените сили на САЩ. Досегашните регулации и издавани разрешителни от Киев покриваха единствено отделни технологии, модули или резервни части, но не и напълно сглобени единици оръжие. Първата партида от 2000 ударни дрона F10 вече официално е пресякла държавната граница на Украйна на път за Америка.

Победа в програмата на Пентагона „Drone Dominance“

Сделката е директен резултат от успешното представяне на украинската технология на американска земя. През февруари 2026 г. компанията, представлявана в САЩ от своето дъщерно дружество UDD Tech Corp, взе участие в първия етап на изпитанията („Gauntlet I“) във военната база Форт Бенинг, Джорджия.

  • Система F10 зае шесто място сред общо 25 международни участници.
  • Украинската разработка попадна сред 11-те финалисти, получили договори от Министерството на отбраната на САЩ.
  • Изнесената партида от 2000 дрона ще бъде използвана от американската армия за обучение на личен състав, тактически тестове и оценка на оперативната ефективност.

Какво представлява системата F10?

Дронът F10 е тактически FPV (First-Person View) квадрокоптер, разработен на базата на системи, които украинската армия активно и успешно използва на реалното бойно поле. Специално за нуждите на американските военни, платформата е модифицирана и адаптирана, за да отговори на специфичните технически изисквания на стандартите на Пентагона.

Освен настоящия износ, плановете за сътрудничество се разширяват драстично. Чрез UDD Tech Corp, F-Drones се готви да отвори и своя първи център за сглобяване и производство на територията на САЩ. Това ще бъде първият случай, в който украински производител на оръжие установява производствена линия в Америка.

Пробив в регулациите по време на военно положение

Получаването на разрешението е преминало през пълен цикъл на съгласуване по стандартния механизъм в рамките на Междуведомствената комисия по военнотехническо сътрудничество и експортен контрол, с прякото съдействие на държавната компания „Спецтехноекспорт“. Важен детайл е, че компанията е успяла да финализира процедурата на 1 юли – точно преди влизането в сила на новите облекчени правителствени решения на Украйна за опростяване на военния износ в условия на военно положение.

Този експортен прецедент е ключов маркер за трансформацията на Украйна. От страна, която изцяло разчиташе на западна помощ, тя се превръща в глобален иноватор, способен да доставя високотехнологични оръжейни решения за най-мощната армия в света.

Източници: Ukrainska Pravda, The New Voice of Ukraine, FlightGlobal, Mezha.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    17 9 Отговор
    САЩ са технологично изостанали и фалирала страна.

    Коментиран от #4, #12

    05:02 05.07.2026

  • 2 Значи

    15 9 Отговор
    трябва да се изпепели фабриката !

    Коментиран от #3, #13

    05:11 05.07.2026

  • 3 Ъхъ,...хомо

    6 17 Отговор

    До коментар #2 от "Значи":

    13 год монголите" унищожават" всички доставки от Запада и затова нема бензин, солярка, няма Интернет, транспорт, хранителни продукти,полети,влакове, корабли, нема даже..у Киев за 3 ДНЯ ! Има само купони и 2 Милиона монголяк Фира
    Хахахаха

    05:46 05.07.2026

  • 4 Така е

    8 15 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Затова САЩ воюват без жертви а монголите със.. магарета, велосипеди и Милиони монголья Фира.

    05:51 05.07.2026

  • 5 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    15 2 Отговор
    Иран спукаха краварите от бой и сега укрите ще им пращат китайски дронове.Какъв обрат а.

    06:00 05.07.2026

  • 6 Тръндю

    1 2 Отговор
    Имаш карти, играйш, пичелиш!

    06:24 05.07.2026

  • 7 Иван

    8 1 Отговор
    Миналия месец гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио заяви, че Куба няма право да притежава бойни дронове.......кой дава право на САЩ да притежават?

    06:38 05.07.2026

  • 8 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор
    С паршивой овцы хоть шерсти клок.
    Поне нещо да получат американците за пропилените хиляди милиони!

    06:47 05.07.2026

  • 9 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор
    Вместо да построят милион апартаменти за бездомните, щатите пропиляха парите в черната дупка Украйна. Черна дупка, защото каквото потъне там, връщане няма.

    Коментиран от #10, #14

    06:51 05.07.2026

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Явно никога през живота си не си чел Дебели книги и затова хал хабер си нямаш от икономика- ами нали ако се построят тия Милион Апартаменти за Бездомните Наемите ще паднат Драстично?А има доста хора по света които са направили Парично вложение в Жилища и разчитат на високите наеми за да си живеят безгрижен живот така,както аз разчитам на отличната рента която получавам от Обширните си добруджански земи.

    07:10 05.07.2026

  • 11 Украински, украински , колко да са

    1 1 Отговор
    украински?
    Някаква ч астна компанийка е решила да ползва евтина работна ръка за да и сглобяват украинки в мазетата си с отверки и клещи. (мъжете и синовете им са отпътували с маршрутки или си почиват като герои в изконната украинска земя)

    07:14 05.07.2026

  • 12 Антирашист 1067

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Заслепени рашисти виждат това за което си мечтаят !

    07:20 05.07.2026

  • 13 Антирашист 1068

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Значи":

    Това е недостижимата цел за петилетки напред !

    07:23 05.07.2026

  • 14 Антирашист 1068

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Рашизма (руския фашизъм ) трябва да се занули !

    07:28 05.07.2026

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