Исторически обрат: Украйна започва износ на готови бойни дронове за САЩ

За първи път в историята на страната украинският производител F-Drones получи официално разрешение да изнесе пълни бойни безпилотни летателни системи за Въоръжените сили на САЩ. Досегашните регулации и издавани разрешителни от Киев покриваха единствено отделни технологии, модули или резервни части, но не и напълно сглобени единици оръжие. Първата партида от 2000 ударни дрона F10 вече официално е пресякла държавната граница на Украйна на път за Америка.
Победа в програмата на Пентагона „Drone Dominance“
Сделката е директен резултат от успешното представяне на украинската технология на американска земя. През февруари 2026 г. компанията, представлявана в САЩ от своето дъщерно дружество UDD Tech Corp, взе участие в първия етап на изпитанията („Gauntlet I“) във военната база Форт Бенинг, Джорджия.
- Система F10 зае шесто място сред общо 25 международни участници.
- Украинската разработка попадна сред 11-те финалисти, получили договори от Министерството на отбраната на САЩ.
- Изнесената партида от 2000 дрона ще бъде използвана от американската армия за обучение на личен състав, тактически тестове и оценка на оперативната ефективност.
Какво представлява системата F10?
Дронът F10 е тактически FPV (First-Person View) квадрокоптер, разработен на базата на системи, които украинската армия активно и успешно използва на реалното бойно поле. Специално за нуждите на американските военни, платформата е модифицирана и адаптирана, за да отговори на специфичните технически изисквания на стандартите на Пентагона.
Освен настоящия износ, плановете за сътрудничество се разширяват драстично. Чрез UDD Tech Corp, F-Drones се готви да отвори и своя първи център за сглобяване и производство на територията на САЩ. Това ще бъде първият случай, в който украински производител на оръжие установява производствена линия в Америка.
Пробив в регулациите по време на военно положение
Получаването на разрешението е преминало през пълен цикъл на съгласуване по стандартния механизъм в рамките на Междуведомствената комисия по военнотехническо сътрудничество и експортен контрол, с прякото съдействие на държавната компания „Спецтехноекспорт“. Важен детайл е, че компанията е успяла да финализира процедурата на 1 юли – точно преди влизането в сила на новите облекчени правителствени решения на Украйна за опростяване на военния износ в условия на военно положение.
Този експортен прецедент е ключов маркер за трансформацията на Украйна. От страна, която изцяло разчиташе на западна помощ, тя се превръща в глобален иноватор, способен да доставя високотехнологични оръжейни решения за най-мощната армия в света.
Източници: Ukrainska Pravda, The New Voice of Ukraine, FlightGlobal, Mezha.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #4, #12
05:02 05.07.2026
2 Значи
Коментиран от #3, #13
05:11 05.07.2026
3 Ъхъ,...хомо
До коментар #2 от "Значи":13 год монголите" унищожават" всички доставки от Запада и затова нема бензин, солярка, няма Интернет, транспорт, хранителни продукти,полети,влакове, корабли, нема даже..у Киев за 3 ДНЯ ! Има само купони и 2 Милиона монголяк Фира
Хахахаха
05:46 05.07.2026
4 Така е
До коментар #1 от "Хаха":Затова САЩ воюват без жертви а монголите със.. магарета, велосипеди и Милиони монголья Фира.
05:51 05.07.2026
5 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
06:00 05.07.2026
6 Тръндю
06:24 05.07.2026
7 Иван
06:38 05.07.2026
8 Хахаха!🎺🥳😀
Поне нещо да получат американците за пропилените хиляди милиони!
06:47 05.07.2026
9 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #10, #14
06:51 05.07.2026
10 оня с коня
До коментар #9 от "Хахаха!🎺🥳😀":Явно никога през живота си не си чел Дебели книги и затова хал хабер си нямаш от икономика- ами нали ако се построят тия Милион Апартаменти за Бездомните Наемите ще паднат Драстично?А има доста хора по света които са направили Парично вложение в Жилища и разчитат на високите наеми за да си живеят безгрижен живот така,както аз разчитам на отличната рента която получавам от Обширните си добруджански земи.
07:10 05.07.2026
11 Украински, украински , колко да са
Някаква ч астна компанийка е решила да ползва евтина работна ръка за да и сглобяват украинки в мазетата си с отверки и клещи. (мъжете и синовете им са отпътували с маршрутки или си почиват като герои в изконната украинска земя)
07:14 05.07.2026
12 Антирашист 1067
До коментар #1 от "Хаха":Заслепени рашисти виждат това за което си мечтаят !
07:20 05.07.2026
13 Антирашист 1068
До коментар #2 от "Значи":Това е недостижимата цел за петилетки напред !
07:23 05.07.2026
14 Антирашист 1068
До коментар #9 от "Хахаха!🎺🥳😀":Рашизма (руския фашизъм ) трябва да се занули !
07:28 05.07.2026